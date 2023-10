Die Schweiz, mit ihren atemberaubenden Alpenlandschaften, kosmopolitischen Städten und einer reichen kulturellen Vielfalt, ist nicht nur ein Reiseziel, das Touristen in ihren Bann zieht, sondern auch ein Hotspot für Influencer, die auf der Suche nach einem beeindruckenden Hintergrund für ihre Online-Präsenz sind.

Um die Liste zusammenzustellen, haben wir unsere Influencer Marketing Suite genutzt. Darin haben wir nach den top Influencern in der Schweiz gesucht und diese anhand wichtiger Kriterien identifiziert, die den Klear Influencer Score ausmachen: Follower/Fans, echte Reichweite (True Reach), durchschnittliches Engagement per Post, durchschnittliche Engagement Rate.

Wer sind die top 15 Influencer in der Schweiz?

Wir präsentieren euch eine handverlesene Liste der 15 Top-Influencer, die in der Schweiz ihre Heimat gefunden haben. Das sind die besten schweizer Instagram Influencer, die ihr für euer Influencer Marketing in Betracht ziehen solltet:

# Name Instagram Username Influencer Score # Instagram Follower % schweizer Follower Location IG Engagement Rate 1 Alisha Lehmann @alishalehmann7 99 15,6 Mio 15% Schweiz 5,1% 2 Roger Federer @rogerfederer 99 12,1 Mio 5% Schweiz 3,1% 3 Loredana @loredana 97 3,2 Mio 8% Schweiz 4,4% 4 Dean Schneider @dean.schneider 93 10,7 Mio 5% Schweiz 6% 5 DIE GUETISTE VIDEOS🇨🇭 @swissmeme_tv 95 367,5 Tausend 70% Schweiz 9,5% 6 DE HERTIST @zekisworld/ 97 542,7 Tausend 65% Schweiz 5,9% 7 🇨🇭chiste @schwiizchiste 92 251,2 Tausend 77% Italien 9,7% 8 izzy @izzyprojects 92 305,3 Tausend 74% Schweiz 2% 9 Gabirano @gabirano 92 107,9 Tausend 72% Schweiz 25% 10 Noah Okafor @noah.arinze 92 652,9 Tausend 27% Schweiz 17,4% 11 Anna-Maria @annvmariv 96 326 Tausend 5% Schweiz 11% 12 Raffasplasticlife @raffasplasticlife 96 356,6 Tausend 12% Schweiz 3,8% 13 Marco Odermatt @marcoodermatt 89 295,7 Tausend 36% Schweiz 13,8% 14 WONDERFUL SWISS 🇨🇭 @wonderful_swiss 91 1 Mio 19% Schweiz 2,6% 15 Antje-Katrin Schaniel Switzerland🇨🇭 @senzacamedi 92 143,2 Tausend 9% Schweiz 25%

Schauen wir uns diese Influencer doch noch einmal genauer an, damit ihr besser beurteilen könnt, ob sie zu eurer Brand passen oder nicht:

Alisha Lehmann

Instagram Username: @alishalehmann7

@alishalehmann7 Influence Score: 99

99 Instagram Follower: 15,6 Mio

15,6 Mio % schweizer Follower: 15%

15% Location: Schweiz

Schweiz IG Engagement Rate: 5,10%

Alisha Lehmann ist eine schweizer Fußballspielerin. Sie wurde am 21. Januar 1999 geboren und spielt als Stürmerin für den West Ham United Women's Football Club und die schweizer Nationalmannschaft. Lehmann hat aufgrund ihrer sportlichen Leistungen und ihres Talents in der Fußballwelt Bekanntheit erlangt.

Die Schweizerin darf deshalb natürlich nicht auf unserer Liste der top schweizer Influencern fehlen.

Tipp: Hier findest du eine Liste der besten deutschen Sport und Fitness Influencer.

Roger Federer

Instagram Username: @rogerfederer

@rogerfederer Influence Score: 99

99 Instagram Follower: 12,1 Mio

12,1 Mio % schweizer Follower: 5%

5% Location: Schweiz

Schweiz IG Engagement Rate: 3,10%

Roger Federer ist ein schweizer Profi-Tennisspieler und eine der bekanntesten und erfolgreichsten Persönlichkeiten im Tennis. Er wurde am 8. August 1981 in Basel, Schweiz, geboren. Federer wird oft als einer der besten Tennisspieler aller Zeiten angesehen und hat zahlreiche Rekorde und Auszeichnungen in seiner Karriere gewonnen.

Kein Wunder, dass sich sein Instagramprofil ebenfalls sehen lassen kann!

Tipp: Nicht alle Influencer eigenen sich für jede Brand. Finde heraus, wie du die richtigen Influencer finden kannst.

Loredana

Instagram Username: @loredana

@loredana Influence Score: 97

97 Instagram Follower: 3,2 Mio

3,2 Mio % schweizer Follower: 8%

8% Location: Schweiz

Schweiz IG Engagement Rate: 4,4%

Loredana ist eine schweizerisch-albanische Rapperin und Influencerin. Sie wurde am 1. September 1995 in Jona, Schweiz, geboren und ist in der Rapmusikszene in der Schweiz und im deutschsprachigen Raum bekannt. Loredana hat in ihrer musikalischen Karriere mehrere Hits veröffentlicht und eine beträchtliche Fangemeinde aufgebaut.

Sie ist eher für ihre musikalische Arbeit als für das Teilen von Lifestyle- oder Modeinhalten in sozialen Medien bekannt, was für Influencerinnen typisch ist.

Dean Schneider

Instagram Username: @dean.schneider

@dean.schneider Influence Score: 93

93 Instagram Follower: 10,7 Mio

10,7 Mio % schweizer Follower: 5%

5% Location: Schweiz

Schweiz IG Engagement Rate: 6%

Dean Schneider ist ein Schweizer Tierpfleger und Umweltschützer, der aufgrund seiner Arbeit mit Wildtieren in Afrika und seiner Präsenz in sozialen Medien bekannt geworden ist. Er wurde 1992 in der Schweiz geboren und hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universität St. Gallen.

Dean Schneider betreibt ein Wildtierreservat namens "The Hakuna Mipaka Oasis" in Südafrika. In seinem Reservat widmet er sich dem Schutz und der Pflege von bedrohten Tierarten wie Löwen, Geparden, Leoparden und anderen wild lebenden Tieren. Er hat in den sozialen Medien, insbesondere auf Plattformen wie Instagram und YouTube, eine beträchtliche Anhängerschaft gesammelt, indem er Einblicke in sein Leben als Tierpfleger und seine Bemühungen im Tierschutz geteilt hat.

DIE GUETISTE VIDEOS🇨🇭

Instagram Username: @swissmeme_tv

@swissmeme_tv Influence Score: 95

95 Instagram Follower: 367,5 Tausend

367,5 Tausend % schweizer Follower: 70%

70% Location: Schweiz

Schweiz IG Engagement Rate: 9,5%

Dieser Channel postet - wie der Name bereits vermuten lässt - trending Videos und Content auf Instagram. Obwohl es sich hierbei nicht um eine reale Person handelt, kann es sich für Brands durchaus lohnen, eine solche Partnerschaft einzugehen.

Ihr müsst euch nur versichern, dass der Inhalt des Channels mit euren Guidelines, eurer Corporate Identity und eurer Brand Voice zusammenpasst.

DE HERTIST

Instagram Username: @zekisworld

@zekisworld Influence Score: 97

97 Instagram Follower: 542,7 Tausend

542,7 Tausend % schweizer Follower: 65%

65% Location: Schweiz

Schweiz IG Engagement Rate: 5,9%

De Hertist postet hauptsächlich Memes auf seinem Instagram Channel, die großen Anklang bei seiner Followerschaft finden. Mit mehr als 65% schweizerischer Followerschaft, ist der Einfluss dieses Accounts auf ein schweizer Publikum verhältnismäßig groß.

🇨🇭chiste

Instagram Username: @schwiizchiste

@schwiizchiste Influence Score: 92

92 Instagram Follower: 251,2 Tausend

251,2 Tausend % schweizer Follower: 77%

77% Location: Italien

Italien IG Engagement Rate: 9,7%

Dieser italienische Account postet viele Memes, die einer großartigen und professionellen Brand Identity folgen. Chiste hat bereits einige Meme Awards gewonnen und beschreibt den Channel selbst als "Die beschti Schwiizer Unterhaltig".

izzy

Instagram Username: @izzyprojects

@izzyprojects Influence Score: 92

92 Instagram Follower: 305,3 Tausend

305,3 Tausend % schweizer Follower: 74%

74% Location: Schweiz

Schweiz IG Engagement Rate: 2%

izzy ist ein schweizer Comedy Account, dessen Followerschaft zu 74% aus Schweizern und Schweizerinnen besteht. Eindeutig findet dieser Content in der Schweiz großen Anklang. Schaut einfach selbst mal rein!

Gabirano

Instagram Username: @gabirano

@gabirano Influence Score: 92

92 Instagram Follower: 107,9 Tausend

107,9 Tausend % schweizer Follower: 72%

72% Location: Schweiz

Schweiz IG Engagement Rate: 25%

Der top schweizer Influencer Gabirano hat eine überdurchschnittlich hoch enagierte Followerschaft. Mit einer durchschnittlichen Engagement Rate von 25% auf seinen Instagram Posts, darf der Comedian auf unserer Liste der top Influencer in der Schweiz natürlich nicht fehlen. Eine sinnvolle Zusammenarbeit lohnt sich hier sicherlich.

Noah Okafor

Instagram Username: @noah.arinze

@noah.arinze Influence Score: 92

92 Instagram Follower: 652,9 Tausend

652,9 Tausend % schweizer Follower: 27%

27% Location: Schweiz

Schweiz IG Engagement Rate: 17,4%

Noah Okafor ist ein schweizerisch-nigerianischer Fußballspieler. Er wurde am 24. Mai 2000 in Zürich, Schweiz, geboren. Okafor ist ein aufstrebendes Talent im Weltfußball und hat in verschiedenen Nachwuchsmannschaften und in der Schweizer Super League gespielt.

Er begann seine Karriere in der Jugendakademie des FC Basel und debütierte 2017 in der ersten Mannschaft des Vereins. Später wechselte er im Januar 2020 zu RB Salzburg in die österreichische Bundesliga. Dort entwickelte er sich weiter und gewann in der Saison 2019/2020 die österreichische Meisterschaft. Seine Schnelligkeit und technischen Fähigkeiten haben ihm Anerkennung in der Fußballwelt eingebracht, was sich auch auf seinem Instagram-Account widerspiegelt.

Anna-Maria

Instagram Username: @annvmariv

@annvmariv Influence Score: 96

96 Instagram Follower: 326 Tausend

326 Tausend % schweizer Follower: 5%

5% Location: Schweiz

Schweiz IG Engagement Rate: 11%

Anna-Maria ist eine schweizer Mode-Influencerin, die ein schweizer Publikum mit hoher Engagement Rate unterhält. Sie wirkt bodenständig und nah an ihrer Followerschaft.

Raffasplasticlife

Instagram Username: @raffasplasticlife

@raffasplasticlife Influence Score: 96

96 Instagram Follower: 356,6 Tausend

356,6 Tausend % schweizer Follower: 12%

12% Location: Schweiz

Schweiz IG Engagement Rate: 3,8%

Raffasplasticlife ist ein Instagram-Account mit lustigen Inhalten, die zusätzlich von Mode und Beauty geprägt sind.

Marco Odermatt

Instagram Username: @marcoodermatt

@marcoodermatt Influence Score: 89

89 Instagram Follower: 295,7 Tausend

295,7 Tausend % schweizer Follower: 36%

36% Location: Schweiz

Schweiz IG Engagement Rate: 13,8%

Marco Odermatt ist ein Schweizer Skirennläufer, der auf den Disziplinen Riesenslalom und Super-G spezialisiert ist. Er wurde am 25. Oktober 1997 in Schwyz, Schweiz, geboren. Odermatt hat sich in den letzten Jahren als eine aufstrebende Kraft im alpinen Skisport etabliert.

WONDERFUL SWISS 🇨🇭

Instagram Username: @wonderful_swiss

@wonderful_swiss Influence Score: 91

91 Instagram Follower: 1 Mio

1 Mio % schweizer Follower: 19%

19% Location: Schweiz

Schweiz IG Engagement Rate: 2,6%

WONDERFUL SWISS ist ein Instagram Account, der die schönsten Reiseziele innerhalb der Schweiz hervorhebt. Dieser Account eignet sich hervorragend für Brands, die ein reisebegeistertes Publikum ansprechen möchten.

Antje-Katrin Schaniel Switzerland🇨🇭

Instagram Username: @senzacamedi

@senzacamedi Influence Score: 92

92 Instagram Follower: 143,2 Tausend

143,2 Tausend % schweizer Follower: 9%

9% Location: Schweiz

Schweiz IG Engagement Rate: 25%

Antje-Katrin ist eine schweizer Markenbotschafterin und Produkttesterin. Sie ist hauptsächlich in den Bereichen Food, Hotel, Travel, Luxus Lifestyle unterwegs.

Finde noch heute deine nächste Influencer-Kooperation in der Schweiz

Möchtest du die richtigen Influencer finden? Dann solltest du unbedingt gründlich ihre Beiträge recherchieren.

Wenn du nach deiner nächsten Influencer-Partnerschaft suchst, sei es für die Vermarktung deiner Produkte oder um die Geschichten deines Unternehmens zu teilen, dann bist du in der Schweiz definitiv an der richtigen Stelle. Nutze die Erkenntnisse und Ressourcen, die wir in diesem Blogbeitrag bereitgestellt haben, um gezielt nach Influencern zu suchen, die zu deinen Zielen und Werten passen.

Denke daran, dass der Schlüssel zu einer erfolgreichen Influencer-Kooperation darin besteht, authentische Beziehungen aufzubauen und auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt zu setzen. Mit den richtigen schweizer InfluencerInnen an deiner Seite kannst du eine globale oder lokal ausgerichtete Reichweite erzielen und deiner Marke einen Schub verleihen.

Die Verwendung einer Influencer Marketing Plattform wie Klear oder der Meltwater Influencer Marketing Suite hilft dabei, diejenigen Influencer in der Schweiz zu erkennen, die besonders authentisch sind und damit einen besonders engen Draht zu ihren Followern haben.