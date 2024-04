Die Top 15 Travel-Influencer | Reiseinfluencer finden

Reisen ist mehr als nur ein Akt der Bewegung - es ist eine Leidenschaft, eine Lebensweise und eine Quelle unvergesslicher Erfahrungen. In einer Welt, die durch soziale Medien verbunden ist, haben sich Travel-Influencer zu einer inspirierenden Quelle für Abenteuerlust und Fernweh entwickelt.

Diese einflussreichen Persönlichkeiten nehmen ihre Follower mit auf eine Reise um die Welt, teilen atemberaubende Landschaften, Geheimtipps und unvergessliche Erlebnisse.

In diesem Blogpost zeigen wir euch deshalb die besten Reiseinfluencer für eure Influencer-Marketing-Strategie, die nicht nur Reiseziele erkunden, sondern auch eine Gemeinschaft von Abenteuerlustigen inspirieren und verbinden.

Falls du noch mehr Basics brauchst, schau dir unseren ultimativen Influencer Marketing Guide an und erfahre mehr darüber, wie du die besten Influencer finden kannst. Wir haben außerdem noch weitere Influencer-Listen für dich: Die Top Fashion Influencer in Deutschland, die top Influencer in der Schweiz, die Top Sport & Fitness Influencer in Deutschland, die bekanntesten Beauty Influencer in Deutschland.

Was ist ein Travel-Influencer?

Ein Travel Influencer ist eine Person, die über soziale Medien wie Instagram, YouTube, oder einen Blog eine große Anhängerschaft aufgebaut hat und ihre Reisen dokumentiert. Diese Influencer teilen ihre Erfahrungen mit verschiedenen Reisezielen, geben Reisetipps, zeigen beeindruckende Fotos und Videos von ihren Abenteuern und beeinflussen damit das Reiseverhalten ihrer Follower. Sie arbeiten oft mit Reiseunternehmen, Hotels, Tourismusverbänden und anderen Marken zusammen, um ihre Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben. Travel Influencer können eine beträchtliche Online-Präsenz haben und werden oft von Unternehmen dafür bezahlt, Produkte oder Destinationen zu fördern, die mit ihrem Reisestil und ihrer Zielgruppe übereinstimmen.

Wer sind die Top X Travel-Influencer in Deutschland?

Wir haben unser Meltwater Influencer Marketing Suite, Klear, genutzt, um die Reiseinfluencer mit der größten Followerschaft in Deutschland zu finden.

Mithilfe unserer Plattform könnt ihr Influencer einfach nach den Kriterien herunterfiltern, die für euch wichtig sind, direkt Kontakt aufnehmen, Influencer Verträge aufsetzen, die Bezahlung abwickeln und den Erfolg der Influencer-Kampagne tracken.

Erhalte eine kostenlose Demo unserer Plattform und starte noch heute mit deiner nächsten Influencer Marketing Kooperation.

Schauen wir uns nun die besten Travel-Influencer in Deutschland an, mit denen ihr zusammenarbeiten könnt:

# Name Instagram Handle IG Influencer Score IG Follower Reichweite auf IG Engagement/IG Post IG Engagement Rate 1 Leonie Hanne @leoniehanne 98 4,8M 761,6K 49,5K 1% 2 Hannes Becker @hannes_becker 97 1,9M 44,5K 5,7K 0,3% 3 Lisa-Marie Schiffner @lisamarie_schiffner 97 1,35M 400K 46,7K 3,5% 4 sorelle amore @sorelleamore 96 530K 104K 24,3 4,6% 5 Gerda Lewis @gerdalewis 96 1M 235K 25K 2,5% 6 DEBI FLÜGGE @debiflue 95 730K 30,3K 5K 0,7% 7 Jannik Obenhoff @jannikobenhoff 94 680K 263K 25,3K 3,7% 8 Daniel Ernst @daniel_ernst 93 732K 124K 10K 1,3% 9 Luxury Travel Couple ✈︎ Switzerland | Germany🇨🇭🇩🇪 @aylin.lukas 90 601K 131K 29K 4,9% 10 Mareen @miss.everywhere 89 1M 148K 30K 3% 11 Johannes Hulsch @bokehm0n 89 563K 319,6K 11K 2% 12 Remo Moeckel @livingitrural 89 184K 182K 16,5K 8,9% 13 LUISA | ADHS | MANIFESTATION @luisalion 88 335K 28,5K 1,5K 0,4% 14 Julie & Moritz Löffler | Freigeister @sol.and.pepper 88 295K 146K 31,3K 10,6% 15 Giulio Gröbert @giuliogroebert 87 1,5M 102,5K 57,4K 3,8%

Sehen wir uns diese Travel-Influencer nochmal im Detail an:

Leonie Hanne

Instagram Handle: @leoniehanne

Influencer Score: 98

IG Reichweite: 761,6K

IG Follower: 4,8M

IG Engagement per Post: 49,5K

IG Engagement Rate: 1%

Leonie Hanne ist eine bekannte deutsche Travel-Influencerin und Modebloggerin. Sie ist bekannt für ihren Instagram-Account mit dem Namen "Ohh Couture", auf dem sie ihre Reisen, Modestile und Lifestyle-Momente teilt. Leonie wurde in Deutschland geboren und hat einen Hintergrund in Mode und Design. Sie hat sich schnell zu einer der führenden Persönlichkeiten in der Welt des Influencer Marketings entwickelt und arbeitet regelmäßig mit renommierten Modemarken und Reiseunternehmen zusammen.

Ihre Fotos und Beiträge sind bekannt für ihre Ästhetik und ihre inspirierende Wirkung auf ihre Follower. Leonie Hanne hat eine beeindruckende Anhängerschaft aufgebaut und gilt als eine der einflussreichsten Travel-Influencerinnen weltweit.

Tipp: Hier findest du noch weitere Fashion Influencer mit großem Einfluss in Deutschland.

Hannes Becker

Instagram Handle: @hannes_becker

Influencer Score: 97

IG Reichweite: 44,5K

IG Follower: 1,9M

IG Engagement per Post: 5,7K

IG Engagement Rate: 0,3%

Hannes Becker ist ein renommierter deutscher Fotograf, Filmemacher und Travel-Influencer. Bekannt für seine atemberaubenden Landschaftsaufnahmen und Abenteuerreisen rund um den Globus, hat er eine beeindruckende Fangemeinde aufgebaut. Hannes teilt seine Reisen und Erfahrungen auf Plattformen wie Instagram und YouTube unter dem Namen @hannes_becker.

Seine Fotografien und Videos sind für ihre emotionale Tiefe, beeindruckende Komposition und intensive Farbgebung bekannt. Mit seiner Leidenschaft für die Natur und das Reisen inspiriert Hannes Becker seine Follower dazu, die Welt zu erkunden und die Schönheit der Natur zu schätzen. Er arbeitet auch mit verschiedenen Marken und Tourismusunternehmen zusammen, um deren Produkte und Destinationen zu fördern. In der Welt der Reise- und Abenteuerfotografie zählt Hannes Becker zweifellos zu den einflussreichsten Persönlichkeiten.

Lisa-Marie Schiffner

Instagram Handle: @lisamarie_schiffner

Influencer Score: 97

IG Reichweite: 400K

IG Follower: 1,35M

IG Engagement per Post: 46,7K

IG Engagement Rate: 3,5%

Lisa-Marie Schiffner ist eine bekannte deutsche Reise-, Lifestyle- und Beauty Influencerin sowie YouTuberin. Sie ist auf verschiedenen Social-Media-Plattformen aktiv, darunter YouTube, Instagram und TikTok. Auf ihrem YouTube-Kanal und ihren anderen Social-Media-Konten teilt sie Tipps und Tutorials zu Make-up, Hautpflege, Fashion und Lifestyle-Themen.

Lisa-Marie ist für ihre natürliche und authentische Art bekannt und hat eine große Fangemeinde, insbesondere unter jungen Frauen. Sie arbeitet regelmäßig mit Beauty-Marken zusammen und ist auch für ihre Ehrlichkeit und Offenheit in Bezug auf persönliche Themen bekannt, was zu ihrer starken Bindung zu ihrer Community beiträgt. Mit ihrem positiven und inspirierenden Content hat Lisa-Marie Schiffner sich als eine der führenden Persönlichkeiten in der deutschen Influencer-Szene etabliert.

sorelle amore

Instagram Handle: @sorelleamore

Influencer Score: 96

IG Reichweite: 104K

IG Follower: 530K

IG Engagement per Post: 24,3K

IG Engagement Rate: 4,6%

Sorelle Amore ist eine australische Fotografin, Filmemacherin und Influencerin, die für ihre einzigartigen Reise- und Lebensstilinhalte bekannt ist. Sie erlangte besondere Bekanntheit durch ihr Projekt "Advanced Selfie University", das sie auf YouTube und anderen Plattformen teilt. In diesem Projekt zeigt sie, wie man beeindruckende Selbstporträts (sogenannte "Advanced Selfies") macht, die nicht nur ästhetisch ansprechend sind, sondern auch eine Geschichte erzählen oder eine Botschaft vermitteln.

Sorelle Amore ist für ihre inspirierende und authentische Herangehensweise an das Leben und das Reisen bekannt. Sie ermutigt ihre Follower dazu, mutig zu sein, sich selbst zu lieben und ihren eigenen Weg zu gehen. Durch ihre Videos und Social-Media-Beiträge teilt sie nicht nur ihre fotografischen Fähigkeiten, sondern auch persönliche Einblicke in ihre Reiseabenteuer, Selbstentwicklung und Lebensphilosophie.

Ihre kreative Herangehensweise an Fotografie und Selbstausdruck hat Sorelle Amore zu einer führenden Persönlichkeit in der Welt der Influencer gemacht, wobei sie eine starke Fangemeinde auf verschiedenen Plattformen wie YouTube, Instagram und TikTok hat.

Gerda Lewis

Instagram Handle: @gerdalewis

Influencer Score: 96

IG Reichweite: 235K

IG Follower: 1M

IG Engagement per Post: 25K

IG Engagement Rate: 2,5%

Gerda Lewis ist eine deutsche Reality-TV-Persönlichkeit, Model und Influencerin. Sie wurde bekannt durch ihre Teilnahme an der deutschen Dating-Show "Die Bachelorette" im Jahr 2019, wo sie als Bachelorette auftrat.

Vor ihrer Teilnahme an "Die Bachelorette" war Gerda bereits als Model und Influencerin tätig. Sie hatte eine wachsende Fangemeinde auf Instagram, wo sie Lifestyle-Inhalte, Modefotos und persönliche Einblicke in ihr Leben teilte. Nach ihrer Teilnahme an der Reality-Show stieg ihre Bekanntheit weiter, und sie nutzte ihre Plattform, um ihre Marke auszubauen und mit ihren Followern zu interagieren.

Gerda Lewis ist bekannt für ihre offene und ehrliche Persönlichkeit sowie für ihre Botschaften der Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Sie ermutigt ihre Follower dazu, sich selbst treu zu bleiben und sich nicht von gesellschaftlichen Erwartungen beeinflussen zu lassen. Durch ihre Präsenz in den sozialen Medien und gelegentliche Auftritte in TV-Formaten bleibt Gerda eine bekannte Figur in der deutschen Unterhaltungsbranche.

DEBI FLÜGGE

Instagram Handle: @debiflue

Influencer Score: 95

IG Reichweite: 30,3K

IG Follower: 730K

IG Engagement per Post: 5K

IG Engagement Rate: 0,7%

Debi Flügge ist eine deutsche Fitness-Influencerin, Trainerin und Unternehmerin mit einer Vorliebe für's Reisen. Sie erlangte Bekanntheit durch ihre Präsenz auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und YouTube, wo sie Fitness-Tipps, Trainingsroutinen, gesunde Ernährung und Lebensstilberatung teilt. Debi Flügge hat eine große Fangemeinde aufgebaut, die von ihrer motivierenden und positiven Einstellung zur Gesundheit und Fitness angezogen ist.

Sie ist auch Gründerin von "Debi's Fit Kitchen", einer Marke, die sich auf gesunde Ernährung, Fitness und Lifestyle-Produkte konzentriert. Durch ihr Unternehmen und ihre Social-Media-Präsenz inspiriert Debi Menschen dazu, einen aktiven und gesunden Lebensstil zu führen.

Debi Flügge ist bekannt für ihre authentische Herangehensweise an Fitness und ihre Fähigkeit, komplexe Themen auf einfache und zugängliche Weise zu vermitteln. Sie ermutigt ihre Follower dazu, sich selbst herauszufordern und ihre Fitnessziele zu erreichen, während sie gleichzeitig die Bedeutung von Selbstfürsorge und Selbstliebe betont.

Jannik Obenhoff

Instagram Handle: @jannikobenhoff

Influencer Score: 94

IG Reichweite: 263K

IG Follower: 690K

IG Engagement per Post: 125,3K

IG Engagement Rate: 33,7%

Jannik Obenhoff ist ein deutscher Fotograf und Outdoor-Enthusiast, der für seine atemberaubenden Landschaftsaufnahmen bekannt ist. Er erlangte Bekanntheit durch seine Social-Media-Präsenz, insbesondere auf Instagram, wo er seine Reisen und Abenteuer mit einer wachsenden Fangemeinde teilt.

Jannik ist für seine eindrucksvollen Bilder von malerischen Landschaften, majestätischen Bergen, glitzernden Seen und abgelegenen Orten bekannt. Seine Fotos zeichnen sich durch ihre natürliche Schönheit, klare Komposition und lebendige Farben aus. Durch seine Fotografie nimmt er seine Follower mit auf eine visuelle Reise zu den schönsten Orten der Welt und inspiriert sie, die Natur zu erkunden und zu schätzen.

Obwohl Jannik Obenhoff dazu neigt, sich hinter seiner Kamera zu verstecken und die Natur in den Mittelpunkt seiner Arbeit zu stellen, gibt er gelegentlich auch persönliche Einblicke in sein Leben und seine Gedanken. Seine authentische Herangehensweise und sein Talent, die Schönheit der Natur einzufangen, haben ihm eine treue Fangemeinde eingebracht und ihn zu einem der bekanntesten Landschaftsfotografen in den sozialen Medien gemacht.

Daniel Ernst

Instagram Handle: @daniel_ernst

Influencer Score: 93

IG Reichweite: 124K

IG Follower: 732K

IG Engagement per Post: 10K

IG Engagement Rate: 1,3%

Daniel Ernst ist ein deutscher Fotograf und Abenteurer, der für seine beeindruckenden Landschaftsfotografien bekannt ist. Er hat sich auf Landschaften, Natur und Reisen spezialisiert und teilt seine Arbeit auf verschiedenen Social-Media-Plattformen wie Instagram und YouTube.

Ernst ist für seine eindrucksvollen Aufnahmen von spektakulären Landschaften bekannt, die oft abgelegene und unberührte Orte auf der ganzen Welt zeigen. Seine Fotos zeichnen sich durch ihre beeindruckenden Kompositionen, satten Farben und emotionale Tiefe aus, die die Schönheit und Größe der Natur einfangen.

Als leidenschaftlicher Abenteurer und Reisender dokumentiert Daniel Ernst seine Erlebnisse und Abenteuer auf seinen Social-Media-Kanälen und inspiriert damit eine große Fangemeinde von Menschen, die die Natur lieben und erkunden möchten. Seine Fotografien sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern erzählen auch Geschichten und vermitteln ein Gefühl von Ehrfurcht und Staunen für die Natur.

Daniel Ernst hat sich durch seine einzigartige Perspektive, sein fotografisches Talent und seine Liebe zur Natur einen Namen gemacht und ist zu einer inspirierenden Figur in der Welt der Landschaftsfotografie und des Abenteuerreisens geworden.

Luxury Travel Couple ✈︎ Switzerland | Germany🇨🇭🇩🇪

Instagram Handle: @aylin.lukas

Influencer Score: 90

IG Reichweite: 131K

IG Follower: 601K

IG Engagement per Post: 29K

IG Engagement Rate: 4,9%

Aylin und Lukas sind ein Instagram-Paar, das sich mittlerweile einen Namen als Reiseinfluencer gemacht hat. Die beiden reisen leidenschaftlich gerne gemeinsam und posten dabei wunderschönen Content.

Mareen

Instagram Handle: @miss.everywhere

Influencer Score: 89

IG Reichweite: 150K

IG Follower: 1M

IG Engagement per Post: 30K

IG Engagement Rate: 3%

Miss Everywhere ist eine bekannte deutsche Reisebloggerin und Influencerin. Sie ist bekannt für ihre Reisen um die Welt und ihre Instagram-freundlichen Fotos von exotischen Destinationen, luxuriösen Hotels und atemberaubenden Landschaften. Miss Everywhere teilt ihre Erfahrungen, Tipps und Eindrücke von verschiedenen Reisezielen auf ihrem Blog und ihren Social-Media-Kanälen.

Ihr Stil ist oft elegant und trendy, und sie arbeitet regelmäßig mit führenden Marken in der Reise- und Lifestyle-Branche zusammen. Miss Everywhere inspiriert ihre Follower dazu, die Welt zu erkunden und neue Abenteuer zu erleben, während sie gleichzeitig einen Hauch von Luxus und Stil bewahren.

Durch ihre Präsenz in den sozialen Medien und ihre eindrucksvollen Reiseberichte hat sich Miss Everywhere als eine der einflussreichsten Reisebloggerinnen im deutschsprachigen Raum etabliert und eine treue Fangemeinde von Reisebegeisterten und Modeinteressierten um sich geschart.

Johannes Hulsch

Instagram Handle: @bokehm0n

Influencer Score: 89

IG Reichweite: 19,6K

IG Follower: 563K

IG Engagement per Post: 11K

IG Engagement Rate: 2%

Johannes Hulsch ist ein deutscher Fotograf, der für seine beeindruckenden Landschaftsaufnahmen bekannt ist. Er hat sich auf Landschafts-, Natur- und Reisefotografie spezialisiert und teilt seine Arbeiten auf verschiedenen Plattformen wie Instagram und seiner eigenen Website.

Hulschs Fotografien zeichnen sich durch ihre eindrucksvollen Kompositionen, lebendigen Farben und die Fähigkeit aus, die Schönheit und Stimmung der Natur einzufangen. Seine Bilder reichen von epischen Landschaften bis hin zu intimen Momenten in der Natur und vermitteln oft ein Gefühl von Ruhe, Weite und Ehrfurcht vor der Natur.

Als leidenschaftlicher Reisender und Abenteurer dokumentiert Johannes Hulsch seine Erlebnisse und Abenteuer auf seinen Social-Media-Kanälen und inspiriert damit eine breite Fangemeinde von Natur- und Fotografie-Enthusiasten. Seine Arbeiten wurden in verschiedenen Publikationen und Ausstellungen weltweit präsentiert und haben ihm Anerkennung in der Fotografie-Community eingebracht.

Remo Moeckel

Instagram Handle: @livingitrural

Influencer Score: 89

IG Reichweite: 182K

IG Follower: 184K

IG Engagement per Post: 16,5K

IG Engagement Rate: 8,9%

Remo Moeckel, auch bekannt als @livingitrural, ist ein deutscher Outdoor- und Lifestyle-Influencer. Er ist bekannt für seinen Instagram-Account und seinen YouTube-Kanal, auf denen er seine Abenteuer in der Natur dokumentiert.

Remo teilt seine Leidenschaft für das Landleben, die Natur und das Outdoor-Leben mit seiner Community. Er zeigt Campingausflüge, Wandertouren, Survival-Abenteuer und vieles mehr. Seine Inhalte sind oft inspirierend und motivieren seine Follower dazu, die Natur zu erkunden und das einfache Leben auf dem Land zu genießen.

Darüber hinaus gibt Remo Tipps zur Selbstversorgung, zur nachhaltigen Lebensweise und zur Nutzung natürlicher Ressourcen. Er hat eine treue Fangemeinde aufgebaut, die seine authentische und bodenständige Art schätzt.

Mit seinem Engagement für das Outdoor-Leben und seine inspirierenden Inhalte hat sich Remo Moeckel als einflussreicher Vertreter der Outdoor-Community etabliert und vermittelt seine Leidenschaft für die Natur an seine Follower.

LUISA | ADHS | MANIFESTATION

Instagram Handle: @luisalion

Influencer Score: 88

IG Reichweite: 28,5K

IG Follower: 335K

IG Engagement per Post: 1,5K

IG Engagement Rate: 0,4%

Luisa, besser bekannt unter ihrem Instagram-Namen @luisalion, ist eine deutsche Influencerin, die für ihren Stil, ihre Mode und Lifestyle-Inhalte bekannt ist. Sie hat eine beträchtliche Anhängerschaft auf Instagram aufgebaut, wo sie regelmäßig Fotos von Outfits, Reisen und Alltagsmomenten teilt.

Luisa ist für ihren trendigen und ansprechenden Modegeschmack bekannt. Sie präsentiert oft verschiedene Outfits und gibt Tipps zu Styling und Mode. Neben Mode teilt sie auch Inhalte aus ihrem täglichen Leben, darunter Reisen, Beauty-Tipps und persönliche Einblicke.

Ihr Instagram-Account dient als Plattform für Inspiration und Lifestyle, und sie arbeitet regelmäßig mit verschiedenen Marken zusammen, um ihre Produkte zu bewerben. Luisa ist beliebt bei ihren Followern für ihre ästhetischen Fotos, ihre Ehrlichkeit und ihren Sinn für Stil.

Julie & Moritz Löffler | Freigeister

Instagram Handle: @sol.and.pepper

Influencer Score: 88

IG Reichweite: 146K

IG Follower: 295K

IG Engagement per Post: 31,3K

IG Engagement Rate: 10,6%

Julie und Moritz Löffler sind ein deutsches Influencer-Paar, das für seine Reise- und Lifestyle-Inhalte bekannt ist. Sie teilen ihre Abenteuer auf verschiedenen Social-Media-Plattformen wie Instagram und YouTube.

Das Paar dokumentiert seine Reisen um die Welt und teilt dabei inspirierende Fotos und Videos von exotischen Destinationen, kulturellen Erlebnissen und kulinarischen Entdeckungen. Ihre Inhalte sind oft ästhetisch ansprechend und geben ihren Followern Einblicke in verschiedene Länder und Kulturen.

Julie und Moritz sind auch bekannt für ihre Tipps zu Reiseplanung, Packen und Budgetierung sowie für ihre Empfehlungen zu Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten. Sie haben eine treue Fangemeinde aufgebaut, die ihre authentische und unterhaltsame Art zu schätzen weiß.

Mit ihrer Leidenschaft fürs Reisen und ihre inspirierenden Inhalte haben Julie und Moritz Löffler sich als einflussreiches Influencer-Paar etabliert und inspirieren ihre Follower dazu, die Welt zu erkunden und neue Abenteuer zu erleben.

Giulio Gröbert

Instagram Handle: @giuliogroebert

Influencer Score: 87

IG Reichweite: 102,5K

IG Follower: 1,5M

IG Engagement per Post: 57,4K

IG Engagement Rate: 3,8%

Giulio Gröbert ist ein deutscher Influencer, der hauptsächlich auf Instagram aktiv ist. Er ist bekannt für seine Lifestyle-, Mode- und Reiseinhalte. Giulio teilt regelmäßig Fotos und Videos von seinen Abenteuern, Reisen zu exotischen Destinationen, Mode-Tipps und Alltagsmomenten.

Mit seinem ästhetischen Sinn für Fotografie und Stil hat Giulio eine treue Fangemeinde aufgebaut, die seine Inhalte schätzt. Er arbeitet auch mit verschiedenen Marken zusammen, um ihre Produkte zu bewerben, und nimmt an Kampagnen und Kooperationen teil.

Giulio Gröbert hat sich als Influencer etabliert, der seine Follower dazu inspiriert, ein Leben voller Abenteuer, Stil und Entdeckungen zu führen. Sein Instagram-Account dient als Plattform für Inspiration, Unterhaltung und Lifestyle-Tipps.

Mit Meltwater findest du die Travel-Influencer, die zu deiner Marke passen

Die Meltwater Influencer Marketing Suite unterstützt Unternehmen dabei, Influencer zu finden, Kontakt aufzunehmen und ihre Influencer-Marketing-Kampagnen zu verwalten. Unsere Suite bietet eine Reihe von Tools und Funktionen, die es Unternehmen ermöglichen, Influencer effektiv zu identifizieren, zu analysieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Wenn du mehr darüber erfahren willst, wie du Meltwater nutzen kannst, fülle einfach das folgende Formular aus: