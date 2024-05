Die 15 Top Food Influencer in Deutschland

In der heutigen digitalen Ära, in der Social Media Plattformen wie Instagram, YouTube und TikTok unsere täglichen Entscheidungen maßgeblich beeinflussen, spielen Food Influencer eine immer wichtigere Rolle im Influencer Marketing. Sie inspirieren uns nicht nur mit ansprechenden Bildern, Videos und kreativen Rezepten, sondern bringen uns auch die neuesten Food-Trends und kulinarischen Innovationen näher.

Besonders in Deutschland hat sich eine lebendige und vielfältige Food-Influencer-Szene entwickelt, die von traditionellen Gerichten bis hin zu internationalen Gaumenfreuden alles abdeckt. In diesem Blogpost stellen wir euch die Top Food Influencer in Deutschland vor, deren leidenschaftliche Beiträge die Herzen und Küchen vieler Menschen erobert haben.

Lasst euch von ihnen inspirieren und entdeckt neue kulinarische Abenteuer, die euer nächstes Kochprojekt bereichern oder findet die passenden Food Influencer für eine Zusammenarbeit mit eurer Marke.

Was ist ein Food Influencer?

Ein Food Influencer ist eine Person, die durch ihre Präsenz und Aktivitäten auf Social Media Plattformen wie Instagram, YouTube, TikTok, oder einem eigenen Blog eine große Anzahl von Followern erreicht und diese mit Inhalten rund um das Thema Essen inspiriert und beeinflusst.

Diese Inhalte können eine breite Palette abdecken, einschließlich:

Rezepte : Kreative und oft visuell ansprechende Zubereitungen von Mahlzeiten, die Schritt für Schritt gezeigt werden.

: Kreative und oft visuell ansprechende Zubereitungen von Mahlzeiten, die Schritt für Schritt gezeigt werden. Essensbewertungen : Kritiken und Bewertungen von Restaurants, Cafés und anderen Essensanbietern.

: Kritiken und Bewertungen von Restaurants, Cafés und anderen Essensanbietern. Food Trends : Vorstellung und Analyse aktueller Trends in der Food-Szene, von neuen Diäten bis zu innovativen Lebensmitteln.

: Vorstellung und Analyse aktueller Trends in der Food-Szene, von neuen Diäten bis zu innovativen Lebensmitteln. Kochtipps : Nützliche Tipps und Tricks rund um das Kochen und Backen.

: Nützliche Tipps und Tricks rund um das Kochen und Backen. Produktvorstellungen: Empfehlungen und Reviews von Kochutensilien, Lebensmitteln oder Küchenzubehör.

Food Influencer nutzen ihre Reichweite und ihren Einfluss, um ihre Follower zu inspirieren, neue Gerichte auszuprobieren, gesündere Ernährungsmuster anzunehmen oder einfach mehr Freude am Kochen und Essen zu haben. Oftmals arbeiten sie auch mit Marken zusammen, um Produkte zu bewerben und damit eine authentische und vertrauenswürdige Verbindung zwischen dem Produkt und ihren Followern herzustellen.

Die Top 15 Food Influencer in Deutschland

Mithilfe der Meltwater Influencer Marketing Suite haben wir die top Food Influencer in Deutschland analysiert und für euch gelistet.

Mithilfe unserer Plattform könnt ihr Influencer einfach nach den Kriterien herunterfiltern, die für euch wichtig sind, direkt Kontakt aufnehmen, Influencer Verträge aufsetzen, die Bezahlung abwickeln und den Erfolg der Influencer-Kampagne tracken.

Schauen wir uns nun die besten Food Influencer in Deutschland an, mit denen ihr zusammenarbeiten könnt:

# Name Instagram Handle IG Influencer Score IG Follower Reichweite auf IG Engagement / IG Post IG Engagement Rate 1 Pamela Reif @pamgoesnuts 92 773K 61,2K 5,7K 0,7% 2 Ayodele A. Adeyemi @chef.ay 85 110K 94,1K 9,3K 8,5% 3 Carmine Stillitano @iqskitchen 84 235K 50K 3,8K 1,6% 4 Annelina - Plantbased Yogi @annelinawaller 83 146K 40K 3,6K 2,5% 5 Sabrina Mirella Börke @bienesfitlife 82 272K 102K 12K 4,4% 6 Raquel Dornbusch @quel_dornb 82 250K 140K 7K 2,7% 7 Carolin Strothe @carolinstrothe 81 86K 16K 1,3K 1,5% 8 Stefanie @stefaniegoldmarie 81 98K 3,7K 2K 2% 9 Rainer | Butze @butze_burns 81 44K 9,5K 2,3K 5,3% 10 𝑨𝑹𝑰𝑨𝑵𝑬 ☼ 𝗙𝗼𝗼𝗱 & 𝗧𝗿𝗮𝘃𝗲𝗹 @ari_goes_to_wonderland 80 80K 4,2K 3,5K 4,4% 11 Nina Witt @foodykani 80 240K 18K 3,5K 1,4% 12 Carina Baier @carina_berry 80 117K 23,5K 14K 11,8% 13 Vanessa @primaskitchen 79 161K 26,4K 3,2K 2% 14 Alex & Tina Pestl @habeichselbstgemacht 79 210K 41K 3,6K 1,7% 15 Vera Wohlleben @nicestthingsblog 79 30K 4K 230 0,8%

Schauen wir uns diese Influencer nochmal genauer an:

Pamela Reif

Instagram Handle: @pamgoesnuts

Influencer Score: 92

IG Reichweite: 61,2K

IG Follower: 773K

IG Engagement per Post: 5,7K

IG Engagement Rate: 0,7%

Pamela Reif ist als deutsche Fitness Influencerin gestartet, die durch ihre Aktivitäten auf Social Media eine große Fangemeinde aufgebaut hat. Geboren am 9. Juli 1996 in Karlsruhe, hat sie sich durch ihre Fitness-Videos, Ernährungstipps und Lifestyle-Inhalte einen Namen gemacht.

Pamela Reif hat sich durch ihre authentische und inspirierende Art eine große Fangemeinde aufgebaut und ist eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Fitness- und Lifestyle-Branche in Deutschland, die sich auch als Food Influencerin einen Namen gemacht hat.

Ayodele A. Adeyemi

Instagram Handle: @chef.ay

Influencer Score: 85

IG Reichweite: 94,1K

IG Follower: 110K

IG Engagement per Post: 9,3K

IG Engagement Rate: 8,5%

Ayodele A. Adeyemi, bekannt unter dem Instagram-Handle @chef.ay, ist ein aufstrebender Food Influencer in Deutschland, der sich durch seine kreativen und inspirierenden kulinarischen Inhalte einen Namen gemacht hat.

Sein Engagement und Talent in der Küche haben ihm eine stetig wachsende Followerschaft beschert.

Carmine Stillitano

Instagram Handle: @iqskitchen

Influencer Score: 84

IG Reichweite: 50K

IG Follower: 235K

IG Engagement per Post: 3,8K

IG Engagement Rate: 1,6%

Carmine Stillitano, bekannt unter dem Instagram-Handle @iqskitchen, ist ein prominenter Food Influencer und Koch, der sich durch seine kreativen und nahrhaften Rezepte sowie seine inspirierenden Beiträge zur gesunden Ernährung einen Namen gemacht hat.

Er ist somit ein wichtiger Akteur in der Food-Influencer-Szene, dessen Fokus auf gesunde und leckere Ernährung ihm eine treue und stetig wachsende Followerschaft in Deutschland eingebracht hat.

Annelina - Plantbased Yogi

Instagram Handle: @annelinawaller

Influencer Score: 83

IG Reichweite: 40K

IG Follower: 146K

IG Engagement per Post: 3,6K

IG Engagement Rate: 2,5%

Annelina Waller ist eine bekannte deutsche Food Influencerin, Bloggerin und Autorin, die sich auf gesunde und pflanzliche Ernährung spezialisiert hat. Unter ihrem Instagram-Handle @annelinawaller teilt sie inspirierende Inhalte rund um das Thema Ernährung, Wohlbefinden und nachhaltigen Lebensstil.

Sie ist somit eine einflussreiche Figur in der Food- und Wellness-Community, die durch ihre kreativen und inspirierenden Inhalte viele Menschen dazu motiviert, eine gesündere und nachhaltigere Lebensweise zu adaptieren.

Sabrina Mirella Börke

Instagram Handle: @bienesfitlife

Influencer Score: 82

IG Reichweite: 102K

IG Follower: 272K

IG Engagement per Post: 12K

IG Engagement Rate: 4,4%

@bienesfitlife ist der Instagram-Handle von Sabrina Mirella Börke, einer deutschen Fitness- und Food-Influencerin, die sich auf gesunde Ernährung und Fitness spezialisiert hat.

Sie ist eine inspirierende Persönlichkeit in der Fitness- und Gesundheits-Community, die durch ihre authentischen und motivierenden Inhalte viele Menschen dazu ermutigt, gesünder und aktiver zu leben.

Tipp: Hier findest du weitere Fitness Influencer in Deutschland.

Raquel Dornbusch

Instagram Handle: @quel_dornb

Influencer Score: 82

IG Reichweite: 140K

IG Follower: 250K

IG Engagement per Post: 7K

IG Engagement Rate: 2,7%

@quel_dornb ist das Instagram-Handle von Raquel Dornbusch, einer Food Influencerin, die für ihre kreativen und gesunden Rezepte bekannt ist. Sie ist bekannt für ihre kreative Herangehensweise an die Küche. Ihre Rezepte sind nicht nur gesund, sondern auch optisch ansprechend und innovativ, was ihre Follower inspiriert, neue Gerichte auszuprobieren.

Raquel nutzt ihren Instagram-Account, um regelmäßig Bilder und Videos ihrer Rezepte zu teilen. Ihre Posts sind ästhetisch ansprechend und oft mit detaillierten Anleitungen versehen, die das Nachkochen erleichtern.

Raquel Dorner ist somit eine inspirierende Food Influencerin, die durch ihre kreativen und gesunden Rezepte viele Menschen dazu motiviert, eine ausgewogene und bewusste Ernährung in ihren Alltag zu integrieren.

Carolin Strothe

Instagram Handle: @carolinstrothe

Influencer Score: 81

IG Reichweite: 16K

IG Follower: 86K

IG Engagement per Post: 1,3K

IG Engagement Rate: 1,5%

@carolinstrothe ist das Instagram-Handle von Carolin Strothe, einer Food Influencerin und Kochbuchautorin, die für ihre kreativen Rezepte und ihre Leidenschaft für gesunde Ernährung bekannt ist.

Sie ist bekannt für ihre kreativen Kochideen und ihre Fähigkeit, klassische Gerichte neu zu interpretieren. Ihre Rezepte sind oft einfach nachzukochen und dennoch innovativ, was ihre Follower dazu inspiriert, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken - ganz zu schweigen von ihren unglaublich ästhetischen Bildern und Videos.

Neben ihrer Tätigkeit als Food Influencerin hat Carolin auch mehrere Kochbücher veröffentlicht, in denen sie ihre Lieblingsrezepte und Ernährungstipps mit ihren Lesern teilt.

Carolin Stroth ist eine inspirierende Food Influencerin, die durch ihre kreativen Rezepte und ihre Begeisterung für gesunde Ernährung viele Menschen dazu motiviert, bewusster zu kochen und zu essen.

Stefanie

Instagram Handle: @stefaniegoldmarie

Influencer Score: 81

IG Reichweite: 3,7K

IG Follower: 98K

IG Engagement per Post: 2K

IG Engagement Rate: 2%

@stefaniegoldmarie ist das Instagram-Handle einer Food Influencerin und Rezeptentwicklerin, die für ihre vielfältigen und kreativen Rezeptideen bekannt ist.

Stefanie teilt auf ihrem Instagram-Account eine breite Palette von Rezepten, die von einfachen Alltagsgerichten bis hin zu raffinierten Desserts reichen. Ihre Kreationen zeichnen sich durch Kreativität und Vielfalt aus, und sie experimentiert gerne mit verschiedenen Zutaten und Aromen.

Sie ist eine talentierte Food Influencerin, deren leckere Rezepte und ästhetische Präsentation viele Menschen dazu inspirieren, ihre Kochkünste zu verbessern und neue Geschmacksrichtungen zu entdecken.

Rainer | Butze

Instagram Handle: @butze_burns

Influencer Score: 81

IG Reichweite: 9,5K

IG Follower: 44K

IG Engagement per Post: 2,3K

IG Engagement Rate: 5,3%

@butze_burns ist der Instagram-Account von einem leidenschaftlichen Food Influencer und Grillmeister, der für seine kreativen Grillrezepte und seine Expertise im BBQ-Bereich bekannt ist.

Er teilt regelmäßig seine besten Tipps und Tricks für das perfekte Grillen sowie kreative Rezepte für Fleisch, Fisch, Gemüse und mehr.

Er ist somit ein herausragender Food Influencer und BBQ-Experte, der durch seine Leidenschaft für das Grillen und seine kreativen Rezeptideen viele Menschen dazu inspiriert, ihre Grillkünste zu verbessern und neue Geschmackserlebnisse zu entdecken.

𝑨𝑹𝑰𝑨𝑵𝑬 ☼ 𝗙𝗼𝗼𝗱 & 𝗧𝗿𝗮𝘃𝗲𝗹

Instagram Handle: @ari_goes_to_wonderland

Influencer Score: 80

IG Reichweite: 4,2K

IG Follower: 80K

IG Engagement per Post: 3,5K

IG Engagement Rate: 4,4%

@ari_goes_to_wonderland ist der Instagram-Account von Ariane, einer Food- und Travel-Influencerin, die für ihre inspirierenden Reiseabenteuer und kulinarischen Entdeckungen bekannt ist.

Ariane teilt auf ihrem Instagram-Account regelmäßig faszinierende Einblicke in ihre Reisen rund um die Welt. Neben ihren Reiseabenteuern teilt sie auch ihre kulinarischen Entdeckungen. Sie probiert lokale Spezialitäten, besucht traditionelle Märkte und Restaurants und teilt ihre gastronomischen Erfahrungen mit ihren Followern.

Sie ist eine faszinierende Persönlichkeit in der Welt der Reise- und Food Influencer, die durch ihre inspirierenden Inhalte viele Menschen dazu ermutigt, die Welt zu erkunden und neue kulinarische Genüsse zu entdecken.

Nina Witt

Instagram Handle: @foodykani

Influencer Score: 80

IG Reichweite: 18K

IG Follower: 240K

IG Engagement per Post: 3,5K

IG Engagement Rate: 1,4%

@foodykani ist der Instagram-Account von Nina Witt, einer Food Influencerin, die für ihre vielfältigen und kreativen Rezepte bekannt ist. Sie teilt ine breite Palette von Rezepten, die von traditionellen Gerichten bis hin zu modernen Fusion-Kreationen reichen. Ihre Kreationen zeichnen sich durch Kreativität und Vielfalt aus, und sie experimentiert gerne mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und Zutaten.

Neben köstlichen Gerichten legt Kani Wert auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Sie teilt regelmäßig gesunde Rezepte und Ernährungstipps, die sowohl nahrhaft als auch lecker sind. Ihre Beiträge bieten Inspiration für Menschen, die nach neuen Ideen für gesunde Mahlzeiten suchen.

Carina Baier

Instagram Handle: @carina_berry

Influencer Score: 80

IG Reichweite: 23,5K

IG Follower: 117K

IG Engagement per Post: 14K

IG Engagement Rate: 11,8%

Carina Baier (@carina_berry) ist für ihre gesunden und kreativen Rezepte bekannt. Carina teilt auf ihrem Instagram-Account eine Vielzahl von gesunden und ausgewogenen Rezepten.

Sie legt Wert darauf, dass ihre Gerichte nicht nur lecker, sondern auch nahrhaft sind. Ihre Rezepte umfassen oft frische Zutaten, Vollwertkost und kreative Alternativen zu traditionellen Gerichten.

Vanessa

Instagram Handle: @primaskitchen

Influencer Score: 79

IG Reichweite: 26,4K

IG Follower: 161K

IG Engagement per Post: 3,2K

IG Engagement Rate: 2%

@primaskitchen ist der Instagram-Account von Vanessa, einer Food Influencerin und Autorin von Kochbüchern, die für ihre vielfältigen und authentischen Rezepte bekannt ist. Im Mittelpunkt ihres Contents stehen traditionelle Gerichte, die von ihrer Familiengeschichte und kulturellen Einflüssen inspiriert sind. Prima legt großen Wert auf die Vermittlung echter kulinarischer Erfahrungen durch authentische Aromen und Techniken.

Alex & Tina Pestl

Instagram Handle: @habeichselbstgemacht

Influencer Score: 79

IG Reichweite: 41K

IG Follower: 210K

IG Engagement per Post: 3,6K

IG Engagement Rate: 1,7%

Der Name ist Programm: @habeichselbstgemacht ist der Instagram-Account des Paares Alex und Tina Pestl.

Sie teilen kreative und gesunde Rezeptideen, die man einfach nachkochen kann. Dieser Account lädt sehr zum Mitmachen ein.

Vera Wohlleben

Instagram Handle: @nicestthingsblog

Influencer Score: 79

IG Reichweite: 4K

IG Follower: 30K

IG Engagement per Post: 230

IG Engagement Rate: 0,8%

@nicestthingsblog ist der Instagram-Account von Vera Wohlleben, einer beliebten Bloggerin, die für ihren vielseitigen Content zu den Themen Food, Reisen und Lifestyle bekannt ist.

Vera teilt auf ihrem Kanal inspirierende Inhalte, darunter kreative Rezepte, Reiseabenteuer und Tipps für einen schönen Lebensstil. Durch ihre ästhetisch ansprechenden Fotos und ihre offene Art schafft sie eine engagierte Community, die ihre Leidenschaft für gutes Essen, Entdeckungsreisen und das Leben in vollen Zügen teilt.

Warum sollten Marken mit Food Influencern kollaborieren?

Die Zusammenarbeit mit Food Influencern bietet eine effektive und authentische Möglichkeit für Marken, ihre Produkte einem breiten und engagierten Publikum vorzustellen und ihre Reichweite zu erhöhen.

Food Influencer haben oft eine treue Fangemeinde, die sich stark für Ernährung, Kochen und neue Food-Trends interessiert. Marken können dadurch gezielt ihre Zielgruppe ansprechen.

Ihr wisst noch nicht genau, wer eure Zielgruppe ist? Erfahre mehr über Zielgruppen im Marketing, Zielgruppenanalyse, Zielgruppensegmentierung, Zielgruppenanalyse-Tools und Buyer Personas.

Insgesamt bieten Kollaborationen mit Food Influencern Marken eine dynamische und effektive Möglichkeit, ihre Produkte authentisch zu bewerben, ihre Reichweite zu vergrößern und eine engere Beziehung zu ihrer Zielgruppe aufzubauen.

Welcher Food Influencer passt zu meiner Marke?

Bei der Auswahl der richtigen Food Influencer solltest du darauf achten, dass deren Nische eurer Zielgruppe anspricht. Wenn eure Zielgruppe zum Beispiel daran interessiert ist, mit einem geringen Budget zu kochen, solltet ihr nicht mit einem „aufstrebenden“ Influencer zusammenarbeiten, der über ausgefallene Geräte verfügt.

Fake Influencer sind heutzutage ein echtes Problem für Marken. Deshalb ist es immer wichtig, deren Influencer-Marketing-Statistiken zu überprüfen und sicherzustellen, dass ihre Followerschaft authentisch ist.

