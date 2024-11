Influencer sind in den sozialen Medien allgegenwärtig, doch was genau ist darunter zu verstehen? Was ist die Rolle eines Influencers, was sind seine Merkmale und Eigenschaften und wo liegen die Einflussbereiche von Influencern? In diesem Artikel gehen wir auf die Besonderheiten ein und erklären, wie wertvolle Partnerschaften mit Influencern entstehen.

Inhalt

Influencer Marketing ist ein 16,4 Milliarden US-Dollar Geschäft, das die Marketer in allen Branchen und Bereichen auf Trab hält. Und das ist auch kein Wunder, denn Unternehmen erzielen damit einen ROI von 5,20 Dollar für jeden Dollar, den sie für Influencer Marketing ausgeben.

Influencer Marketing hilft Marken nicht nur dabei, ihre Produkte einem größeren Publikum vorzustellen, sondern ist auch für mehr als jeden vierten jungen Menschen ein Karriereziel geworden. Aber was ist ein Influencer und vor allem, weshalb sind sie für Marken so interessant?

Werfen wir einen genaueren Blick auf die Bedeutung von Influencern und was sie als Teil eurer Marketingstrategie so wertvoll machen.

Definition von Influencer: Was ist ein Influencer?

Im Marketing bezeichnen wir einen Influencer als eine Person, die viele Follower in den sozialen Medien hat und die Fähigkeit besitzt, die Meinung dieser Follower zu beeinflussen.

Was für Influencer gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von Influencern, die sich durch ihre Zielgruppen, Plattformen und Content-Formate unterscheiden. Zu den bekanntesten zählen Prominente, die durch ihre große Reichweite eine breite Masse ansprechen, und Journalisten, die durch Fachwissen und Glaubwürdigkeit punkten. Blogger und Vlogger erstellen oft spezifische Inhalte in Bereichen wie Mode, Lifestyle, Technik oder Reisen und ziehen ein Nischenpublikum an. Je nach Plattform variieren auch die Content-Formate: Auf Instagram oder TikTok setzen Influencer häufig auf visuelle Inhalte wie Fotos, Reels oder Challenges, während auf YouTube Hauls, Vlogs und Reviews dominieren. So können Influencer gezielt auf ihre Zielgruppe eingehen und ihre Botschaften wirkungsvoll vermitteln.

Influencer sind Experten in einer bestimmten Nische oder Branche (z. B. Kosmetik, Technologie, Mode, Fitness, Ernährung oder Reisen) und haben sich als vertrauenswürdige Informationsquelle einen Namen gemacht. Influencer nutzen die sozialen Medien, um Inhalte zu teilen, neue Follower zu gewinnen und ihre persönliche Marke aufzubauen.

Ihre Follower vertrauen auf ihre wertvollen Insights und ihre Produktempfehlungen. Vor allem aber können ihre Empfehlungen die Kaufentscheidungen anderer beeinflussen, was sie zu lukrativen Partnern für Marken und Unternehmen macht.

Andere Begriffe für einen Influencer sind Brand Ambassador, Markenbotschafter und Content Creator. Wie oben bereits angetönt, können auch Blogger, Vlogger und YouTuber als Influencer bezeichnet werden, ebenso wie Key Option Leader (oder Meinungsführer auf Deutsch) und jede andere Person, die bei einem großen Social Media Publikum Gehör findet (z. B. Instagram Influencer).

Influencer lassen sich in der Regel in eine der folgenden Kategorien einordnen:

Nano Influencer

Nano Influencer haben eine kleine Fangemeinde (zwischen 1.000 und 10.000 Follower) und stehen vielleicht erst am Anfang ihrer Influencer Laufbahn. Sie können aber auch Experten in einem Nischenbereich sein, der nur eine kleine, aber feine Anhängerschaft anzieht (z. B. eine Expertin für Sonnenblumen und nicht für Gärten im Allgemeinen).

Micro Influencer

Micro Influencer haben zwischen 10.000 und 50.000 Follower, die in der Regel ein sehr hohes Engagement aufweisen. Sie sind nicht so bekannt, dass man sie auf der Straße erkennt, aber in ihrer Nische äußerst einflussreich. Der ROI von Micro Influencern kann deutlich höher sein als der von Influencern mit Massenattraktivität (z. B. Prominente).

Macro Influencer

Macro Influencer haben zwischen 50.000 und 100.000 Follower und sind bekannte Social Media Persönlichkeiten. Sie gelten als „mittelgroße“ Influencer und weisen in der Regel hohe Engagement Raten auf.

Mega Influencer

Mega Influencer genießen einen noch höheren Wiedererkennungswert als Macro Influencer und haben bis zu 1 Million Follower. Sie beschäftigen sich häufig mit einem breiteren Themenkreis und mehreren Branchen und arbeiten oft mit hochkarätigen Marken zusammen.

Celebrity Influencer

Celebrity- oder Promi-Influencer haben über eine Million Social Media Follower und sind in der Regel bekannte Namen. Jennifer Aniston, Kylie Jenner und Pewdiepie sind Beispiele für bekannte Celebrity Content Creators.

Was alle Influencer gemeinsam haben

Influencer haben eines gemeinsam: Sie alle sind Content Creator, denn um ein Publikum zu beeinflussen, muss man ihm etwas zeigen. Also können auch Blogger, Vlogger, Podcaster und Social Media Nutzer als Influencer bezeichnet werden.

Eine weitere Gemeinsamkeit von Influencer ist ihre Verbindung zu ihrem Publikum. Ihre treue und engagierte Followerschaft wurde über einen längeren Zeitraum hinweg aufgebaut und der Influencer weiß, was seine Follower mögen und worauf sie ansprechen. Dadurch können sie wirkungsvolle Inhalte erstellen, die ein hohes Maß an Engagement erreichen und ihre Fans dazu anregen, regelmäßig nach neuen Inhalten Ausschau zu halten.

Was ist ein Influencer in den sozialen Medien?

In der Regel machen sich Influencer auf spezifischen Social Media Kanälen wie TikTok, Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn einen Namen. Dort teilen sie ihre Inhalte, gewinnen neue Follower und bauen ihre persönliche Marke auf.

Was Influencer von „gewöhnlichen” Social Media Nutzern unterscheidet, ist ihre Fähigkeit, eine treue Anhängerschaft aufzubauen. Diese Follower sehen in ihnen ein Vorbild und vertrauen bei Produkten, Dienstleistungen oder sogar politischen Ansichten auf ihre Empfehlungen.

Influencer erstellen Inhalte rund um Themen in ihrer speziellen Nische und teilen diese mit ihrem Publikum. Dabei kann es sich um Anleitungsvideos zur Verwendung eines Produkts, Vorher-Nachher-Schnappschüsse, ein Unboxing-Video oder ein statisches Bild eines Lieblingsprodukts handeln.

Manchmal erstellen Influencer diese Inhalte in eigener Sache. Sie präsentieren Marken und Produkte, die sie mögen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten.

In vielen Fällen handelt es sich bei dieser Art von Content jedoch um gesponserte Beiträge. Marken, die eine Partnerschaft mit einem Influencer pflegen, können diesen für die Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten in ihrem Namen bezahlen. Alternativ können sie ihm auch kostenlose Produkte zum Testen anbieten, in der Hoffnung, dass sie oder er sie in den sozialen Medien bewirbt.

Tipp: Erfahre mehr über Influencer Preise nach Kanal und unsere Influencer-Zahlungslösung und lade unsere Influencer Preiskarte herunter.

Was macht Influencer so einflussreich?

Influencer werden von ihren Followern als glaubwürdig und authentisch wahrgenommen. Sie berichten oft von persönlichen Erfahrungen und geben ehrliche Produktbewertungen ab, was sie vertrauenswürdiger macht als klassische Werbung.

Sie schaffen zudem ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter ihren Followern. Sie tauschen sich über Kommentare, Live-Streams und Frage- und Antwortrunden mit ihrem Publikum aus. Diese direkten Interaktionen helfen ihnen beim Aufbau einer treuen Fangemeinde, die sich mit ihnen persönlich verbunden fühlt. Auf diese Weise gewinnen sie erheblichen Einfluss auf die Kauf- und Lifestyle-Entscheidungen ihres Publikums.

Vor allem aber haben erfolgreiche Influencer die angeborene Fähigkeit, andere Menschen zu inspirieren. Von aufmerksamkeitsstarken, produktbezogenen Inhalten bis hin zu Reisefotos, die zum sofortigen Kofferpacken anregen, führen Influencer ein Leben, von dem sich die Mitmenschen gerne ein Stück abschneiden würden. Sie zeigen ihren Anhängern, was alles möglich ist und wie man Dinge besser machen kann.

Tipp: Nutze Travel-Influencer, um deinem Publikum authentische Einblicke und Empfehlungen zu Reisezielen zu bieten.

Die Fähigkeit, Menschen in ihren Bann zu ziehen und sie zu einem Teil dieses Lebens werden zu lassen, zeichnet großartiges Influencer Marketing aus. Und weil Influencer ganz normale Menschen sind (und keine Marken oder Unternehmen), fällt es den Followern leichter, sich in deren Gedankenwelt hineinzuversetzen und einen Bezug zu Influencer Marketing Kampagnen herzustellen.

Wie Influencer mit Marken zusammenarbeiten

Der Schlüssel zu erfolgreichen Influencer Partnerschaften ist Authentizität und Vertrauen. Influencer müssen hinter den von ihnen beworbenen Produkten stehen, denn ihre Follower erkennen unaufrichtige Empfehlungen auf Anhieb. Es ist für beide Parteien – sowohl für die Marke als auch für den Influencer – äußerst wichtig, eine Vertrauensbasis zu schaffen und während des gesamten Kooperationsprozesses offen zu kommunizieren.

Eine Möglichkeit der Zusammenarbeit zwischen Marken und Influencern ist das sogenannte Influencer Gifting – das Zusenden von kostenlosen Produkten als Geschenk. Dies ist eine großartige Möglichkeit, eure Marke einem Influencer vorzustellen. Sie können echte Produkte ausprobieren und ihren Followern aufrichtige Erfahrungsberichte oder Empfehlungen vorlegen. Du darfst allerdings nicht erwarten, dass der Influencer durch den Erhalt eines Geschenkes automatisch Content für euch erstellt. Denn letztendlich bleibt ein Geschenk ein Geschenk – etwas, für das keine Gegenleistung erwartet wird.

Eine weitere Möglichkeit sind bezahlte Kooperationen mit Influencern. Dabei zahlen Marken den Influencern ein Honorar für die Erstellung gesponserter Social Media Inhalte. Influencer kennen ihr Publikum am besten und wissen, worauf ihre Follower am ehesten ansprechen. Bei dieser Art von Zusammenarbeit empfiehlt es sich, dem Influencer die Federführung bei der Content Erstellung zu überlassen.

Schau dir unseren Leitfaden zum Influencer Marketing ROI an und erfahre, wie du den Return of Investment für Influencer Kampagnen berechnest.

Unabhängig davon, für welche Art von Zusammenarbeit du dich entscheidest, beginnen erfolgreiche Influencer Marketingkampagnen mit der Identifizierung der richtigen Influencer. Entscheide dich für Influencer, die mit den Werten und Zielen eurer Marke übereinstimmen, denn es geht um weitaus mehr als nur um die Anzahl der Follower. Sobald du potenzielle Partner gefunden hast, kannst du Kontakt mit ihnen aufnehmen, um die nächsten Schritte zu planen.

Vorteile der Zusammenarbeit mit Influencern im Marketing

Die Zusammenarbeit mit einem Social Media Influencer bietet Marken zahlreiche Vorteile. So tragen Influencer zu einem positiven ROI bei:

Sofortiger Gewinn an Glaubwürdigkeit der Marke

Influencer haben ein äußerst engagiertes Publikum. Die Follower schätzen die Meinung der Influencer und folgen ihren Empfehlungen. Marken können dieses Vertrauen nutzen, um sofortige Glaubwürdigkeit zu gewinnen.

Influencer sind Experten im Erstellen von ansprechenden Inhalten, die ihre Follower begeistern. Sie wissen, wie sie fesselnde Botschaften verfassen, die das Interesse ihres Publikums wecken und aufrechterhalten. Wenn ein Influencer euer Produkt oder eure Dienstleistung empfiehlt, signalisiert er seinen Followern, dass eure Marke vertrauenswürdig und eine Investition wert ist.

Erreichen der gewünschten Zielgruppe

Die Zusammenarbeit mit einem Influencer, der auf euren Nischenmarkt spezialisiert ist, hilft euch, mehr potenzielle Kunden zu erreichen. Und weil diese die Meinungen der Influencern, denen sie folgen, ohnehin schon sehr schätzen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass viele von ihnen zu zahlenden Kunden werden.

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass die Follower häufig aus unterschiedlichen demografischen Gruppen bestehen. Das bedeutet, dass Marken durch diese Partnerschaften neue Märkte erschließen können.

Erhöhung des Traffics auf eurer Website

Influencer können mit gesponserten Beiträge dazu beitragen, den Traffic auf eurer Website zu erhöhen. In diesen Posts bewirbt der Influencer euer Produkt oder eure Dienstleistung auf ihren oder seinen Social Media Kanälen und enthält dafür eine Vergütung. Der Content des Influencers animiert seine Follower dazu, sich auf eure Website durchzuklicken, um mehr über euer Angebot zu erfahren.

Eine weitere Möglichkeit zur Erhöhung des Website-Traffics ist das Affiliate Marketing. Stelle den Influencern einen speziellen Gutscheincode, einen Rabatt oder ein anderes attraktives Angebot zur Verfügung, das sie mit ihrem Publikum teilen können. Dies ist eine großartige Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen und anhand der Anzahl der eingelösten Gutscheine gleichzeitig nachzuvollziehen, wie viele Kunden der Influencer euch vermittelt hat.

Steigerung von Verkäufen/Umsatz

Wenn ein Influencer für euer Produkt oder eure Dienstleistung wirbt, empfiehlt er es seinen Followern – also eine Art moderne Mundpropaganda oder Word-of-Mouth Marketing. Diese Empfehlung enthält eine persönliche Note, die bei den Followern gut ankommt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie einen Kauf tätigen. Folglich ist das Influencer Marketing zu einer der effektivsten Methoden geworden, um den Umsatz von Marken in verschiedenen Branchen zu steigern.

Wie man Influencer findet und den Kontakt herstellt

Eine kurze Zusammenfassung unserer Definition von Influencern und was wir in diesem Artikel behandelt haben:

Bedeutung von Influencer: Eine Person mit einer großen Anzahl an Social Media Followern und der Fähigkeit, die Kaufentscheidungen anderer Menschen zu beeinflussen.

Arten von Social Media Influencern

Warum Influencer für das Marketing unverzichtbar sind

Wie Marken mit Influencern zusammenarbeiten können

Die Vorteile der Zusammenarbeit mit Influencern

Die praktische Umsetzung dieser Informationen ist jedoch erst möglich, wenn man die richtigen Influencer ausfindig gemacht und den richtigen Draht zu ihnen hat.

Hier kann Meltwater Influencer Marketing helfen. Unsere leistungsstarke Influencer Marketingstrategie Plattform unterstützt euch bei der Suche nach relevanten Influencern in eurer Nische, basierend auf den für euch wichtigen Faktoren wie:

Zielgruppengröße

Geografischer Standort

Demografische Daten der Zielgruppe

Social Media Plattformen

und vielen mehr

Entscheidet euch für Social Media Influencer, die echte Autorität und Engagement aufweisen (und keine Fake-Follower haben). Nimm dann direkt Kontakt auf, um gemeinsam mit ihnen eine einmalige Kampagne oder eine langfristige Zusammenarbeit zu planen.

Mit Meltwater kannst du jeden Aspekt des Influencer Marketing verwalten, den ROI nachweisen und starke Beziehungen zu deinen einflussreichsten Partnern pflegen. Vereinbare eine Demo an, um mehr zu erfahren::