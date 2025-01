Influencer Marketing ist in den letzten zehn Jahren rasant gewachsen und wird von Marketers immer häufiger eingesetzt, um die Brand Awareness zu steigern. Während früher nur Influencer mit bekannten Namen wie Kim Kardashian gefragt waren, geben heute immer mehr die Micro Influencer den Ton an.

Marketers wissen inzwischen, dass die Anzahl der Follower nicht der einzige oder gar wichtigste Indikator für den Einfluss von Influencern ist. Menschen fühlen sich zu Menschen hingezogen, und das Publikum von heute schätzt Marken, die Authentizität, Vertrauen und Verbundenheit vermitteln – und genau das bieten Micro Influencer.

Die Influencer von heute sind in vielerlei Hinsicht eine Weiterentwicklung des Word of Mouth Marketings, das Unternehmen anstreben: Empfehlungen von Freunden, Familie und mittlerweile auch von jemandem im Internet, deren Inhalte, Stil und Interessen ein treues Publikum begeistern.

Micro Influencer haben per Definition eine kleinere Anzahl von Followern. Dieses Nischenpublikum ist jedoch äußerst loyal und sehr engagiert.

Zwischen einem Prominenten und einem Influencer gibt es einen klaren Unterschied, ebenso wie zwischen einem Macro Influencer und einem Micro Influencer. Derzeit gibt es vier Hauptkategorien von Influencern: Nano, Micro, Macro und Mega. In diesem Blog beschäftigen wir uns mit der Frage, was ein Micro Influencer ist, wie man sie findet, welche Vorteile die Zusammenarbeit mit Micro Influencern bietet und wie man erfolgreiche Beziehungen zu ihnen aufbaut.

Was ist ein Micro Influencer?

Micro Influencer haben keinen schillernden Namen.

Sie werden auf der Straße nicht um Autogramme gebeten.

Sie sind schlicht und einfach Content-Creator, die von vielen Menschen wahrgenommen werden und daher Marken dabei helfen können, ihre Produkte einem neuen Publikum vorzustellen.

Es gibt ein weit verbreitetes Missverständnis über Influencer: Je mehr Follower sie haben, desto größer ist ihr Einfluss.

Das ist weit von der Realität entfernt.

Influencer mit einem großen Publikum haben Follower aus allen Alters-, Bevölkerungs- und Interessengruppen. Auch wenn also eine große Anzahl von Nutzern eure Inhalte sehen kann, sind sie für die Marke nicht immer relevant.

Das Publikum eines Micro Influencers ist in der Regel überschaubar. Auch wenn ihre Inhalte weniger Menschen erreichen, erreichen sie die Menschen, auf die es ankommt. Grundsätzlich gilt für Micro Influencer die Definition „Qualität vor Quantität“.

Ein Micro Influencer ist ein Content-Creator mit einer „kleineren“ Plattform in den sozialen Medien – in der Regel zwischen 10.000 und 100.000 Followern. Sie sind oft Experten auf einem bestimmten Gebiet oder in einer bestimmten Branche, haben eine bestimmte Fähigkeit und vor allem eine sehr engagierte Online-Community. Manchmal werden auch Nano Influencer (1.000 bis 10.000 Follower) der Kategorie Micro zugeordnet; in diesem Blog behandeln wir sie als relativ ähnlichen Typ.

Eigenschaften von Micro Influencer

Ein Micro Influencer hat eine kleinere, aber sehr engagierte und authentische Anhängerschaft mit typischerweise zwischen 1.000 und 100.000 Followern. Aber wodurch unterscheiden sie sich sonst noch von größeren Influencern, beispielsweise den Macro Influencern?

Macro Influencer haben mehr Follower (in der Regel zwischen 100.000 und 1 Million) und gelten eher als „Personen des öffentlichen Interesses“ als Micro Influencer. In vielen Fällen sind sie hauptberuflich als Influencer tätig, was die Zusammenarbeit mit ihnen teurer macht. Micro Influencer finanzieren sich zwar über Markenpartnerschaften, haben aber oft auch einen 9-to-5-Job oder andere Einkommensquellen.

Micro Influencer verfügen zwar über weniger Follower, können dadurch aber ihre Zielgruppe besser und auf einer persönlichen Ebene kennenlernen. Grundsätzlich gilt: Je enger die Beziehung der Micro Influencer zu ihren Followern ist, desto wertvoller sind sie für eine Zusammenarbeit.

Darüber hinaus zeigt sich, dass das Engagement und der Einfluss von Micro Influencern auf ihre Follower höher ist. Im Vergleich zu den Followern größerer Influencer handelt es sich hier eher um ein Nischenpublikum, was bedeutet, dass es für eure Marke relevant ist und sich für die Themen des Influencers interessiert.

Arten von Micro Influencern

Auf Instagram gehören Micro Influencer zu den häufigsten Influencer-Typen. Auch auf anderen Plattformen wie TikTok, YouTube und sogar LinkedIn werden sie immer beliebter.

Neben der Anzahl der Follower kannst du dich bei der Auswahl von Influencern auch an den verschiedenen Arten ihrer Kampagnen orientieren.

Dazu gehören:

Blogger

Influencer mit eigenen Blogs haben verschiedene Möglichkeiten, Verbindungen zu ihrem Publikum zu knüpfen. Sie teilen Inhalte oft über ihren Blog und in ihrem Social Media Content. Influencer Kampagnen von Bloggern eignen sich hervorragend, um die Brand Awareness zu steigern und einmalige Verkäufe zu fördern.

Vlogger

Das Gleiche gilt für Vlogger – sie bieten mehrere Möglichkeiten, Inhalte mit ihrer Zielgruppe zu teilen und tun dies in Form von Videoinhalten statt textbasierten Inhalten.

Aktivisten

Aktivisten helfen dabei, das Bewusstsein für ein Problem oder ein Anliegen zu schärfen. Sie verstehen es, emotionale Reaktionen hervorzurufen, das Engagement zu fördern, etwas zu bewirken und ehrliche, authentische Verbindungen zu ihrem Publikum aufzubauen. Eine höhere Engagement-Rate ist einfacher zu erreichen, wenn den Menschen ein Anliegen oder ein Problem am Herzen liegt.

Vordenker und Fachexperten

Influencer, die sich auf ein bestimmtes Thema konzentrieren, haben in der Regel eine treue Anhängerschaft. Zu dieser Kategorie gehören Ärzte, Rechtsanwälte, Berater, spirituelle Leader, Wissenschaftler oder andere Personen mit praktischer Erfahrung und Fachwissen, die für den normalen Konsumenten normalerweise nicht zugänglich sind.

Nischen Influencer

Nischen Influencer wie Gamer, Beauty- und Modeexperten oder Outdoor-Enthusiasten, wie wir sie oft auf Instagram und TikTok finden, eignen sich hervorragend für den Einstieg ins Micro Influencer Marketing. Die Engagement-Raten von Micro Influencern sind in der Regel hoch, weil sich ihre Influencer Marketing Kampagnen an ein Nischenpublikum richten und nicht auf Massenattraktivität abzielen.

Virale Social Media Sensationen

Influencer, die zufällig zu Influencern geworden sind, weil sich ihre Inhalte auf irgendeine Weise viral verbreitet haben, bieten eine großartige Möglichkeit, um für eure Marke oder euer Produkt zu werben. Sie mögen keine Experten sein, werden aber von ihrem Publikum geschätzt und geliebt.

Warum erzielen Micro Influencer bessere Ergebnisse?

Prominente Influencer erreichen mehr Menschen, während die weniger bekannten Micro Influencer mehr Menschen auf einer persönlichen Ebene ansprechen. Dieses Maß an Personalisierung macht Micro Influencer im Influencer Marketing so wertvoll.

Micro Influencer ermutigen mehr Menschen, sich an ihren Unterhaltungen zu beteiligen und sich proaktiv mit den Inhalten zu beschäftigen – sie zu liken, zu teilen und zu diskutieren.

Diese Erkenntnis gewinnt bei gesponserten Beiträgen zusätzlich an Bedeutung: Macro Influencer werden von vielen Menschen gesehen, Micro Influencer regen zum Handeln an.

Mit einer Influencer Management Plattform wie Meltwater Influencer Marketing erhältst du einen Einblick in das Publikum und die Engagement-Rate eines Influencers, bevor du dich für eine Partnerschaft entscheidest.

Meltwater Influencer Marketing schafft Klarheit in folgenden Bereichen:

Community statt Masse

In den frühen Phasen einer Influencer-Karriere sieht man oft Beiträge, bei denen kein Kommentar unbeantwortet bleibt. Unter den Micro Content-Creators findet man eingeschworene Gemeinschaften. Sie sind eine Anlaufstelle für Informationen, was in der Regel zu hohen Engagement-Raten führt.

Diese Influencer empfinden eine größere Verpflichtung, mit ihrem Publikum zu kommunizieren. Je mehr Einfluss und Follower sie gewinnen, desto schwieriger – wenn nicht gar unmöglich – wird es, auf jeden einzelnen einzugehen. Zu Beginn ist dies jedoch ein Muss.

Relevanz

Stell dir einen Influencer mit Millionen von Followern vor. Das Publikum ist riesig und die Interessen der Follower breit gefächert.

Einem Fitness Influencer mit 50.000 Followern folgen hingegen hauptsächlich Menschen, die sich für seine Fitness-Updates interessieren. Letzterer bedient eine Nische, während der Promi-Influencer ein breites Publikum mit wenigen bis gar keinen Gemeinsamkeiten anspricht.

Verfügbarkeit

Influencer mit hohen Followerzahlen sind in der Regel gefragter und daher schwieriger zu erreichen. Aufgrund der großen Nachfrage vonseiten der Marken können größere Influencer möglicherweise nicht genügend Zeit aufbringen, um ein wirkungsvolles Engagement zu fördern oder überzeugende Inhalte für deine Marke zu erstellen.

Micro Influencer hingegen haben in der Regel eine höhere Verfügbarkeit. Partnerschaften verlaufen meist unkomplizierter, die Vorlaufzeiten sind kürzer und der Influencer kann deiner Kampagne mehr Zeit einräumen.

Authentizität

Die Authentizität wird bei der Zusammenarbeit mit Influencern oft kritisch hinterfragt. Influencer werden für die Bewerbung eines Produkts bezahlt, was von vornherein den Eindruck von mangelnder Authentizität erwecken kann. Micro Influencer müssen ihr Image jedoch sorgfältig pflegen und wählen ihre Markenpartnerschaften daher sorgfältig aus.

Wenn sie ein Produkt oder ein Unternehmen empfehlen, von dem sie nicht überzeugt sind oder das nicht ihren Werten entspricht, gefährden sie ihr Image – und ihre Fangemeinde. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach Influencern mit einer kleineren Zielgruppe geringer, was bedeutet, dass ihre Chancen auf Partnerschaften schwinden.

Sie legen großen Wert auf die Interessen ihrer Zielgruppe und arbeiten nur mit Marken zusammen, die sie wirklich mögen. Diese Begeisterung überträgt sich auch auf ihre Inhalte und sorgt dafür, dass die Markenpartner im besten Licht erstrahlen.

Persönlicher Draht zu ihren Followern

Die Follower von Micro Influencer bestehen oft zu einem großen Teil aus Freunden, Familienmitgliedern und Personen, die sie aus der realen Welt kennen. Wenn ihre Fangemeinde wächst, sinkt unweigerlich die Rate der persönlichen Kontakte.

Wie können Marken von Micro Influencern profitieren?

Die Zusammenarbeit mit Micro Influencern bietet Marken eine Reihe von Vorteilen. Zunächst einmal ist eine solche Partnerschaft oft mit geringeren Kosten verbunden. Wenn du jemanden findest, mit dem du gerne zusammenarbeitest, könnt ihr mit den steigenden Followerzahlen des Influencers gemeinsam wachsen. So erreichst du ein größeres Publikum, das bereits von der Glaubwürdigkeit eurer Marke überzeugt ist.

Gleichzeitig bietet sich eine großartige Möglichkeit, den Bekanntheitsgrad der eigenen Marke und die Anzahl der eigenen Social Media Follower zu erhöhen, da ein Publikum erreicht wird, das bereits die Social Media Kanäle der Influencer nutzt.

Die wichtigsten Vorteile der Zusammenarbeit mit Micro Influencern

Budgetfreundlich

Hohe Engagement-Raten

Mehr Vertrauen

Verschiedene Märkte erreichen

Budgetfreundlich

Wir alle würden uns über die Unterstützung eines Celebrities freuen, aber für die meisten Unternehmen ist das schlichtweg nicht realisierbar. Mittlerweile können aber auch kleinere Marken mit kleineren Budgets mit weniger prominenten, aber dennoch einflussreichen Personen zusammenarbeiten. Micro Influencer sind (relativ) kostengünstig, effektiv und genau das, was deine Marke braucht, wenn du nicht in der Lage bist, George Clooney oder Jennifer Aniston zu engagieren.

Ein Vergleich: Micro Influencer verlangen je nach Anzahl ihrer Follower einen Beitrag von oft nur 100 US-Dollar (Nano Influencer sind noch günstiger, in manchen Fällen zwischen 2 und 10 US-Dollar). Durch diese Kosteneinsparungen könnt ihr mit mehreren Micro Influencern gleichzeitig zusammenarbeiten und von mehreren engagierten Communities profitieren.

Hier einige grobe Richtwerte zu den Kosten für die Zusammenarbeit mit Nano oder Micro Influencern gemäß Influencer Marketing Hub:

Instagram : Zwischen 10 und 500 US-Dollar pro Post

: Zwischen 10 und 500 US-Dollar pro Post YouTube : Zwischen 20 und 1.000 US-Dollar pro Video

: Zwischen 20 und 1.000 US-Dollar pro Video TikTok : Ein TikTok-Post eines Micro Influencers kann zwischen 5 US-Dollar und 125 US-Dollar kosten

: Ein TikTok-Post eines Micro Influencers kann zwischen 5 US-Dollar und 125 US-Dollar kosten Twitter : Zwischen 2 und 100 US-Dollar pro Post

: Zwischen 2 und 100 US-Dollar pro Post Facebook: Nano- oder Micro Influencer auf Facebook verlangen zwischen 25 und 1.250 US-Dollar

Lesetipp: Erfahre mehr über Influencer Kosten und Preise.

Hohe Engagement-Raten

Durch die Zusammenarbeit mit Micro Influencern wird die Sichtbarkeit eurer Marke erhöht. Diese Content-Creators sind meist auf den beliebtesten Plattformen aktiv und bauen sich ihr Publikum auf TikTok, YouTube und Instagram auf.

Instagram Influencer mit

1.000–5.000 Followern haben eine Engagement-Rate von 4,84 %

5.000–20.000 Followern haben eine Engagement-Rate von 1,7 %

20.000–100.000 Followern haben eine Engagement-Rate von 1,22 %

YouTube Influencer mit

1.000–5.000 Followern haben eine Engagement-Rate von 2,0 %

5.000–20.000 Followern haben eine Engagement-Rate von 2,7 %

20.000–100.000 Followern haben eine Engagement-Rate von 3,5 %

TikTok Influencer mit

1.000–5.000 Followern haben eine Engagement-Rate von 12,4 %

5.000–20.000 Followern haben eine Engagement-Rate von 13,3 %

20.000–100.000 Followern haben eine Engagement-Rate von 12,9 %

Mehr Vertrauen

Großartiges Marketing darf sich nicht wie Marketing anfühlen. Konsumenten werden tagtäglich mit unzähligen Werbeanzeigen und Marketingkampagnen überhäuft, die allesamt darauf abzielen, sie zu einem Kauf zu bewegen. Folglich hat sich ein gewisses Misstrauen gegenüber bekannten Unternehmensmarken und Werbung im Allgemeinen entwickelt.

Wer seine Produkte mithilfe von Micro Influencern bewirbt, kann seine Marke auf menschliche und persönliche Weise präsentieren und das Vertrauen der Konsumenten gewinnen.

Insbesondere bei einer wiederholten Zusammenarbeit mit demselben Influencer wird dem Publikum signalisiert, dass a) der Influencer eurer Marke vertraut und b) ihr dem Influencer genauso vertraut, wie es das Publikum tut. Du schätzt ihren Kommunikations- und Posting-Stil und weißt, dass die Follower genau die richtige Zielgruppe für euch sind.

Partner werden mit Bedacht ausgewählt – und das gilt für beide Seiten. Wenn ein vertrauenswürdiger Influencer für Veranstaltungen, Produkte, Dienstleistungen oder andere Kampagnen eurer Marke wirbt, wirkt ihr in den Augen seiner Follower glaubwürdig. Dies ist eine großartige Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen, die noch unentschlossen sind und euch einfach nur ein wenig besser kennenlernen möchten.

Verschiedene Märkte erreichen

Weil Micro Influencer erschwinglicher sind, können Unternehmen und Marken mit mehreren Partnern gleichzeitig zusammenarbeiten. Viele Unternehmen nutzen mehrere Influencer für eine Kampagne, um ihre Reichweite zu vergrößern. Sie können mehrere Nischenmärkte gleichzeitig erschließen und so zu geringen Kosten mehr Aufmerksamkeit erzeugen.

Ganz gleich, ob sich deine Zielgruppe auf Instagram, TikTok oder anderen Social Media Plattformen aufhält – du kannst überall dort präsent sein, wo deine Kunden sind, und zu geringeren Kosten die Markenbekanntheit steigern.

Wie man Micro Influencer findet

FDie Suche nach den passenden Micro Influencern ist mit einigem Rechercheaufwand verbunden, unabhängig davon, ob du manuell vorgehst oder eine Influencer Management Plattform für deine Suche nutzt. Sobald du deine Liste gefiltert hast, musst du etwas tiefer eintauchen und neben der Anzahl der Follower die Beziehung der Influencer zu ihrem Publikum genauer unter die Lupe nehmen. Schau dir die Antworten und Kommentare an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich die Follower untereinander austauschen und wie konstant die Influencer antworten.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie du mit deiner Suche beginnen kannst:

Möchtest du mehr erfahren? Hier findest du einen vollständigen Blogbeitrag zum Thema Influencer finden und Beziehungen pflegen!

Schau dich unter euren Fans um

Vielleicht fällt dir beim Durchsuchen eurer aktuellen Follower-Liste ein Micro Influencer ins Auge, der zu eurer Marke passen könnte. Solche Influencer interessieren sich wahrscheinlich bereits für euer Unternehmen und sind für eine Zusammenarbeit offen. Bei einem Influencer, der nichts über euer Unternehmen weiß, kann die Überzeugungsarbeit etwas aufwändiger sein.

Überprüfe zunächst, welche Fans das größte Engagement aufweisen. Ein Top Fan Badge auf Facebook kann ein Hinweis auf einen besonders aktiven Nutzer sein. Vielleicht fallen dir auch bestimmte Follower auf, die Woche für Woche eure Beiträge kommentieren oder liken. Diese Fans haben bereits Gefallen an euren Inhalten gefunden, also nutze dies, um die Verbindung zu ihnen zu vertiefen.

Tipp: Sei auf der Hut vor sogenannten Fakefluencern

Anschließend gilt es, ihr Publikum genauer zu betrachten. Prüfe die Anzahl ihrer Follower. Schaue dir an, welche Art von Inhalten sie posten. Finde heraus, auf welchen anderen Social Media Kanälen sie aktiv sind.

Das Wichtigste ist jedoch die Interaktion des Publikums mit den Inhalten. Gibt es viele Likes, Shares und Kommentare? Stehen die Engagement-Raten im Verhältnis zur Anzahl der Follower?

Erstelle beim Entdecken potenzieller Influencer eine Liste, damit du dich in allen Social Media Netzwerken eingehender mit jedem einzelnen Kandidaten befassen kannst. Dies ist ein weitgehend manueller Prozess, also plane bei dieser Methode genügend Zeit für die Suche nach Micro Influencern ein.

Eigene Recherche

Wähle eine Social Media Plattform aus, suche anhand eines Keywords oder Hashtags nach Profilen und verwende dann die bereitgestellten Filter, um die Ergebnisse einzugrenzen. Influencer machen regen Gebrauch von Hashtags, um ihre Followerzahlen zu erhöhen und auf die Themen aufmerksam zu machen, mit denen sie sich beschäftigen. Mithilfe von Hashtag-Recherchen kannst du Micro Influencer finden, die sich für die Art von Produkten oder Dienstleistungen interessieren, die ihr anbietet.

Um eine Hashtag-Suche durchzuführen, gib einfach einen Hashtag in die Suchleiste von Instagram, Twitter oder Facebook ein. Sieh dir an, welche Beiträge in den Top-Ergebnissen auftauchen und welche die Top-Profile für diese Hashtags sind.

Klicke diese Profile an und überprüfe den Umfang ihrer Zielgruppe und die Engagement-Metriken. Wenn sie deiner Meinung nach passen könnten, schau im Profil nach, ob eine Website vorhanden ist, auf der du mehr über sie erfahren kannst. Vielleicht findest du dort auch eine E-Mail-Adresse, damit du neben DM eine weitere Möglichkeit zur Kontaktaufnahme hast.

Bei der Recherche nach Hashtags ist darauf zu achten, dass diese spezifisch und nicht allgemein sind. Du kannst markenbezogene Hashtags, produktbezogene Hashtags oder andere Begriffe wählen, die dir helfen, die Ergebnisse einzugrenzen. Anstatt zum Beispiel nach #foodies zu suchen, kannst du nach einer bestimmten Art von Essen suchen, wie #falafel oder #vegancheese. So findest du eher Micro Influencer, die diese spezifischen Interessen teilen, als allgemeine Feinschmecker.

Wende dich an eine Agentur

Agenturen sind darauf spezialisiert, Marken bei der Suche nach den unterschiedlichsten Influencern zu unterstützen. Dies kann unter Umständen kostspielig sein, ist jedoch eine gute Option, wenn du dein Influencer Programm ausbauen möchtest und Unterstützung bei der Überprüfung, dem Pitching und dem Rekrutierungsprozess benötigst.

Nutze eine Influencer Marketing Plattform

Eine End-to-End Influencer Management Plattform wie Meltwater Influencer Marketing unterstützt dich nicht nur bei der Suche nach Influencern, sondern auch von A bis Z bei der Verwaltung und Messung deiner Kampagnen. Solche Tools sind äußerst nützlich, denn das manuelle Durchsuchen der Profile von Micro Influencern kann sehr zeitaufwendig sein.

Mit Meltwater Influencer Marketing kannst u. a. basieren auf folgenden Kriterien nach Influencern suchen:

Zielgruppengröße

Nischen-Themen

Location

Weitere Filter

Du kannst Influencer identifizieren, die deinen Micro Influencer Anforderungen entsprechen, aber du hast auch die Möglichkeit, über die rein oberflächlichen Kennzahlen hinauszuschauen, um die beste Lösung zu finden. Erfahre mehr über die Werte der Influencer und wie sie mit den Werten deines Unternehmens in Einklang stehen. Entdecke mehr über ihre Zielgruppe, wie Geschlecht, Alter, Einkommen und mehr, um einzuschätzen, inwieweit ihre Follower an euren Angeboten interessiert sein könnten.

Diese Tools zur Identifizierung von Influencern suchen nicht nur anhand deiner Kriterien nach passenden Influencern, sondern bieten dir auch die Möglichkeit, diese direkt zu kontaktieren. Das mühsame Suchen nach E-Mail-Adressen und Websites entfällt. Du kannst direkt über Meltwater Influencer Marketing Nachrichten versenden und dein Unternehmen vorstellen. Als zusätzlichen Bonus kümmert sich Meltwater auch um die weiteren Phasen des Influencer Marketings:

Zusammenarbeit bei Inhalten

Tracking der Konvertierungen

Überwachung von KPIs

Die beliebtesten Social Media Plattformen für Influencer Marketing bieten oft ihre eigenen nativen Dienste an, um Influencer und Marken für potenzielle Partnerschaften zu verbinden. Wenn du plattformspezifische Ideen hast und einen Influencer finden möchtest, der Experte für einen bestimmten Stil ist (z. B. Instagram Stories oder YouTube-Videos), ist dies eine großartige Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Micro Influencern?

Für jede Influencer Kampagne ist ein sorgfältig ausgearbeitetes Influencer Kampagnen Briefing erforderlich, in dem Ziele, Erwartungen und Leistungen aufgeführt und Beispiele der zu erstellenden Inhalte enthalten sind. Die zu Beginn des Projekts in diesem Briefing festgelegten Erwartungen an die Influencer tragen zu einem reibungslosen Ablauf der Kampagne bei.

Sobald die Vorlagen für die Kampagne festgelegt sind, liegt die Umsetzung in den Händen des Influencers. Fälschlicherweise wird oft angenommen, dass man einem Micro Influencer, der nicht in einem teuren Studio arbeitet, kein Feedback zum Content geben darf. Dem ist nicht so. Die Umsetzungsphase ist einer der wichtigsten Teile der Influencer Kampagne. Qualitativ hochwertige Inhalte sind für den Influencer genauso wichtig wie für dich, also scheue dich nicht, deine konstruktive Meinung zu äußern.

Tipp: Win-Win für beide Seiten! Lade jetzt unsere kostenlose Briefingvorlage für Marketingkampagnen herunter und lege los.

Erfolgsgeschichten im Micro Influencer Marketing: Zara, Südafrika

Zara war nur einen Tag vor der Eröffnung des Online-Shops in Südafrika weltweit der Top-Trendname – und das ohne prominente Unterstützung oder Stimmen von Macro Influencern. Wie war das möglich? Mit der geballten Power von Micro Influencern.

Viele Social Media Nutzer auf Twitter waren voll des Lobes für die globale Modemarke Zara, die für ihre #DearSouthAfrica Kampagne Micro Influencer einsetzte und damit gegen den Strom schwamm. Die erfolgreiche Kampagne führte zu Online-Unterhaltungen, die über 6 Millionen Menschen auf der ganzen Welt erreichten – und das nur einen Tag vor dem Start des Online-Shops.

Am Tag der Eröffnung befassten sich nahezu 8 Millionen Menschen in den sozialen Medien mit „Zara“ und #DearSouthAfrica. Durch den Einsatz von rund 60 Micro Influencern im Rahmen der Kampagne wurde eine hohe Brand Awareness erzielt und ein breiteres Publikum angesprochen.

Die #DearSouthAfrica Kampagne von Zara hat gezeigt, wie viel diese Social Media Content-Creator in Bezug auf die Marketingstrategien zu bieten haben – selbst für riesige globale Unternehmen. Bereits am Tag vor dem Startschuss erregte der Hashtag der Kampagne so viel Aufmerksamkeit, dass sich Nutzer aus aller Welt mit dem gebrandeten Hashtag der Kampagne beschäftigten und so in kürzester Zeit eine Aufmerksamkeit im Internet generierten, die weitaus effektiver war als traditionelle Marketingstrategien wie Print, Plakate oder Radio.

Schlussfolgerung: Warum mit Micro Influencern arbeiten?

Micro Influencer dürfen in Marketingstrategien nicht vernachlässigt werden. Zara hat uns gezeigt, wie wertvoll Micro Influencer sind und welchen enormen Einfluss sie haben können. Mit einer kleineren, aber sehr engagierten Fangemeinde sorgen sie für eine Markenpräsenz, die beim Publikum größeres Vertrauen genießt. Die Glaubwürdigkeit und die persönlichen Kontakte von Micro Influencern sind entscheidende Vorteile für eure Marke.

Mit welcher Art von Influencern die Zusammenarbeit erfolgt, hängt maßgeblich von euren Zielen ab. Wenn du Reichweite, Impressionen und Markenbekanntheit steigern willst, sind Micro Influencer mit einer größeren Anzahl von Followern eine gute Wahl. Sollten Engagement und Conversions erhöht werden, eignen sich eher Influencer aus dem mittleren Segment.

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass jede Influencer Marketing Strategie Zeit erfordert. Glücklicherweise gibt es viele Tools, die den Zeitaufwand reduzieren und gleichzeitig die Effektivität deiner Micro Influencer Marketing Strategie erhöhen.

