8 Content Marketing Trends, die du 2023 kennen musst

Was kommt im Jahr 2023 in Sachen Content Marketing auf uns zu?

Content Marketing und die Erstellung von Inhalten ist in den vergangenen Jahren für Unternehmen in den verschiedensten Branchen zu einer Notwendigkeit geworden und hat stetig an Bedeutung gewonnen. Eine nachlassende Tendenz ist nicht abzusehen. Laut Hubspot erklären 90 % der Marketer, dass sie in Content Marketing investieren und auch weiterhin vorhaben, es im gleichen Umfang zu nutzen.

Aufgrund dieser Tatsache haben wir die 8 wichtigsten Content Marketing Trends für 2023 herausgepickt. Nutze diese Trends, um deine Content Marketing Strategie zu entwickeln und in Sachen Inhalte am Ball zu bleiben:

Mit dem Aufkommen neuer Technologien, neuer Social Media Plattformen und dem ständigen Wandel der digitalen Welt sind Content Marketing Trends äußerst schnelllebig.

Innovation und kreatives Denken sind eine große Bereicherung für jeden Content Marketing Ansatz. Wenn es um Content Marketing Ideen geht, ist nahezu nichts unmöglich - wenn du es nicht tust, tut es garantiert jemand anderes.

Halte dein Wissen und deine Skills also stets auf dem neuesten Stand und springe auf die neuesten Content Marketing Trends auf:

1. Wiederverwenden, auffrischen, wiederverwenden

Jeder erfahrene Content Marketer weiß, wie wichtig und wertvoll die Wiederverwendung von Inhalten (Repurposing Content) als Teil der Content Strategie ist. Dabei geht es darum, Content zu erstellen, der für mehrere Zwecke und Ziele verwendet werden kann. Ein Blogbeitrag kann beispielsweise für die Suchmaschinenoptimierung (SEO) erstellt und anschließend in eine kurze Videoserie aufgeteilt werden. Damit unterstützt du nicht nur deine Content Marketing Strategie, sondern auch deine Social Media Ziele.

Im Jahr 2023 dürften sich die Möglichkeiten zur Wiederverwendung von Content fortsetzen. Suche nach einzigartigen, neuen und innovativen Möglichkeiten, wie deine Inhalte neu verpackt und geteilt werden können, zum Beispiel als interaktive Leitfäden oder als Videos.

Tipp: Sieh dir unseren interaktiven Guide "PR im Zeitalter der digitalen Welt" an, um ein Beispiel zu sehen.

Nimm dir zudem einen Moment Zeit, um nicht nur deinen Content für neue Zwecke zu nutzen, sondern auch alte Seiten zu aktualisieren. Dies ist in der Regel eine relativ schnelle Angelegenheit, die aber äußerst lohnenswert ist. So kannst du etwa Artikel aktualisieren, die veraltete Informationen enthalten, oder die Keywords in einem Beitrag aktualisieren, damit diese wieder mit den Suchanfragen übereinstimmen.

2. Engagement in Echtzeit

Die heutigen Konsumenten legen viel Wert auf Authentizität und Echtzeit-Interaktion mit den Unternehmen, denen sie folgen. Gebt eurer Marke eine Persönlichkeit und setzt euch mit euren Followern auseinander, indem ihr Fragen beantwortet und nutzergenerierten Content (UGC) teilt.

Auch Livestreaming gewinnt im Jahr 2023 weiter an Bedeutung. Instagram Lives, Facebook Lives, LinkedIn Lives, TikTok Lives, YouTube Lives und Pinterest Lives sind hervorragende Möglichkeiten, um eure Follower in Echtzeit am Geschehen teilhaben zu lassen. Ihr könnt Gäste einladen, Giveaways verschenken und Fragen beantworten.

Ein weiterer Aspekt des Engagements ist der Kundenservice. Die KonsumentInnen erwarten heute mehr denn je, dass ihre Fragen oder Anliegen direkt über die sozialen Medien - und nicht über die traditionellen Kanäle - beantwortet und geklärt werden. Stellt anhand von Vorlagen und vorbereiteten Texten für häufig gestellte Fragen sicher, dass eure Marke für den Umgang mit Beschwerden und Fragen in den sozialen Medien gerüstet ist.

Tipp: Eine Social Engagement Lösung, mit der ihr alles von einer zentralen Stelle aus erledigen könnt, stellt sicher, dass ihr keine einzige Erwähnung überseht. Schaut euch auch unsere kostenlosen Social Media Guidelines an, um euren Mitarbeitern immer einen Leitfaden zur Hand geben zu können und setzt euch mit dem Thema Krisenmanagement auseinander.

3. Kurzform-Videos

Dass Videobeiträge mehr Engagement auslösen als statische Beiträge, ist kein Geheimnis. Immer mehr Content Marketer setzen auf Videoinhalte, insbesondere auf Kurzvideos (short-form Videos), und ein Ende dieses Trends scheint nicht in Sicht - ganz im Gegenteil.

Das Großartige daran ist, dass inzwischen auf zahlreiche Plattformen Kurzvideos veröffentlicht werden und die Marketers so ihre Fähigkeiten voll ausschöpfen können. Instagram Stories, Reels, TikTok, YouTube Shorts und sogar Pinterest sind einige davon. Jedes dieser Formate bietet unterhaltsame Effekte, Bearbeitungstools, Sticker und weitere Optionen, um euren Videos Leben einzuhauchen. Suchst du nach Inspiration? Hier findest du 50 einfache Ideen für Videocontent!

Doch auch das Langformat bleibt uns erhalten! Wenn du längere Videos produzieren willst, haben wir einige hervorragende YouTube Marketing Tips für dich!

Ein kurzer Hinweis zu Instagram Reels

Im Jahr 2022 hat Instagram einige grundlegende Änderungen vorgenommen, darunter die Abschaffung von IGTV und "Instagram Video" zugunsten eines Reels-first-Ansatzes.

Horizontale Videos, die länger sind als die maximale Reels-Dauer von 90 Sekunden, werden zwar im Moment noch zugelassen, doch Content Marketer müssen darauf vorbereitet sein, Reels in die Planung von Social Media Content einzubeziehen. Andernfalls riskieren sie, im Algorithmus weit zurückzufallen.

4. Vermenschlichung des Content-Erlebnisses

In der Online-Welt herrscht zweifelslos Hochbetrieb. Es wird immer schwieriger, potenzielle Kunden mit Content anzulocken, allein schon aufgrund der Flut an Informationen, die Entscheidungsfindungen zunehmend komplexer macht. Deshalb ist es heute wichtiger denn je, die Customer Journey zu analysieren, Absprungpunkte zu identifizieren und die Engagement-Taktik zu überdenken.

In einer Welt, die sich mehr und mehr in den digitalen Bereich bewegt, sind die Vermenschlichung eurer Inhalte und ein ganzheitlicher Ansatz entscheidende Elemente, um bei den Kunden stets präsent zu sein.

Berücksichtige dabei auch die Micro-Journeys innerhalb der einzelnen Inhalte und nicht nur von einem Beitrag zum nächsten. Interaktivität ist ein wichtiger Teil dieses Puzzles und erlebt gerade seine Blütezeit. Sie sorgt nicht nur für mehr Spaß bei den Lesern, sondern führt auch dazu, dass sie sich länger mit eurem Content beschäftigen und nicht gleich zur nächsten Seite abspringen.

Tipp: Lade dir unseren kostenlosen Social Media Redaktionsplan 2023 herunter

Erwäge die Erarbeitung interaktiver Guides oder Reports mit erweiterbaren Abschnitten oder Animationen zur besseren Veranschaulichung eines Themas. Eine weitere Art von interaktiven Inhalten, die in den sozialen Medien zu finden sind, sind Quizze und Umfragen, die sich großer Beliebtheit erfreuen und dir zudem einen raschen Einblick in deine Kunden geben.

5. KI (Künstliche Intelligenz) & MGC (Maschinengenerierter Content)

Einen stetigen Fluss von neuen Inhalten zu produzieren, ist seit den Anfängen von Online Content ein Knackpunkt für Content Manager. Das führt zu einem Rattenschwanz: Mehr Inhalte führen zu mehr Keywords, was wiederum mehr Seiten mit Informationen über euer Unternehmen für Suchmaschinen-Crawler bedeutet, wodurch mehr Suchergebnisse generiert werden, was wiederum zu mehr Klicks auf eurer Seite führt.

KI-gestütztes Content Marketing ist ein wichtiger Content Marketing Trend, der sich 2023 fortsetzen wird. Diese Technologie kann die Personalisierung von Inhalten auf eurer Website verbessern, indem sie z. B. wiederkehrende Besucher erkennt und In-App-Vorschläge macht oder spezifische E-Mail-Kampagnen basierend auf dem Nutzerverhalten und dem Kaufmuster auslöst.

MGC (Machine Generated Content oder maschinengenerierter Content) und andere API-Tools zur Verfassung von Content sind bei der Skalierung von crawlbaren Inhalten auf eurer Website der Weg der Zukunft. Zugegeben, MGC trifft noch nicht 100%ig den Ton der menschlichen Stimme. In den letzten Jahren hat sich diese Technologie jedoch enorm weiterentwickelt und muss unbedingt im Auge behalten werden - Stichwort: GTP.

2023 könnte das Jahr sein, in dem ihr der Entwicklung einen Schritt vorauseilt und herausfindet, wie KI und MGC die Erstellung eures Contents ergänzen und erweitern - aber nicht ersetzen - können.

6. AR (Augmented Reality) & VR (Virtual Reality)

Einer der am schnellsten wachsenden Content Marketing Trends ist AR - Augmented Reality (erweiterte Realität) und VR - Virtual Reality (virtuelle Realität). Diese Programme lassen die Menschen in künstliche 360°-Welten eintauchen und bieten Konsumenten neue Möglichkeiten, Produkte über ihr Smartphone zu testen, anzuprobieren und zu kaufen.

Diese Art von Content erobert gerade den Mainstream und verspricht, sich zur nächsten Evolutionsstufe im Marken- und Produktmarketing zu entwickeln. Behalte vor allem Pinterest und Snapchat im Auge - Snapchat entwickelt seine AR-Funktionalität ständig weiter und bietet seinen Nutzern einzigartige Möglichkeiten, ihre Interessen zu teilen, Produkte vor dem Kauf "anzuprobieren", sich mit Freunden auszutauschen und eigene Inhalte zu erstellen.

WerbetexterInnen und Content-AutorInnen sind gefordert, ihre Micro-Copy-Fähigkeiten zu verfeinern. AR- und VR-Erlebnisse erfordern eine Menge Erklärungen und klare CTAs, um die NutzerInnen zur Verwendung der AR-Funktionen zu ermutigen. VR erfordert zudem ausgeprägte Fähigkeiten im visuellen und schriftlichen Storytelling sowie die Kompetenz, beides nahtlos miteinander zu verbinden.

7. Co-Marketing

Dank den einfacheren Möglichkeiten, die Social Media Plattformen heute zum Taggen anderer Creators oder Marken-Accounts bieten, könnte das kollaborative Marketing im Jahr 2023 einen Aufschwung erleben. Eine ausgezeichnete Gelegenheit, um das Engagement zu erhöhen und der sinkenden Reichweite entgegenzuwirken.

Influencer Marketing ist nach wie vor einer der wichtigsten Marketingkanäle und Kollaborationen auf Instagram, YouTube, TikTok und anderen Plattformen bieten enorme Möglichkeiten für Content Marketer.

In Zusammenarbeit mit Partnern erstellte Reports und Leitfäden sind eine weitere Form des Co-Marketings und eigentlich nichts Neues. Trotzdem gibt es einen Grund, weshalb sie nach wie vor ein beliebtes Mittel zur Neukundengewinnung sind. Und sie dienen einem ähnlichen Zweck: Wenn ihr euch mit anderen Top-Marken und hochkarätigen Unternehmen eurer Branche zusammentut, ergibt sich für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation, denn gut recherchierte und inspirierende Thought-Leadership-Inhalte erreichen eine größere Aufmerksamkeit als Content, der im Alleingang produziert wurde.

Tip: Erfahre mehr über Co-Branding: Definition, Vorteile und Beispiele

8. Das erweiterte Social Universe

Social Media wird im Jahr 2023 zweifellos im Mittelpunkt der Content Marketing Trends stehen.

So wie das MCU (Marvel Cinematic Universe) die nächste Phase eingeläutet hat, treten auch wir in die nächste Stufe dessen ein, was man als "erweitertes Social Media Universe" bezeichnen könnte. Von innovativen neuen Funktionen der alten Bekannten über die Weiterentwicklung von TikTok als Plattform bis hin zur sich verändernden Twitter-Landschaft gibt es vieles, was die Content Marketer auf Trab hält.

Und schließlich gibt es noch den Wilden Westen für Marketer (wie z. B. Discord) oder vielleicht schaffen es Mastodon oder ein anderer Twitter-Konkurrent ganz nach oben!

Wo sehen wir keine Veränderungen im Content Marketing?

Es gibt einige grundlegende Dinge im Content Marketing, die seit seiner Entwicklung zu einem wichtigen Teil des digitalen Marketingsystems relativ konstant geblieben sind.

Google ist berühmt berüchtigt für seine regelmäßigen Änderungen des Algorithmus, oftmals ohne vorherige Ankündigung. Erst wenn auffällige Einbrüche oder Spitzenwerte in den Suchmaschinenergebnissen festgestellt werden, scheinen die News die Feststellung zu bestätigen (neben den panischen E-Mails an deine SEO-Kollegen).

Die Erstellung von Backlink-würdigem Content ist ein wichtiger Aspekt bei der Festlegung eurer Content Marketing-Ziele. Ziehe die oben aufgeführten neuen Content Marketing Trends heran, um dir Gedanken über die mögliche Vorgehensweise zu machen. Gibt es einen älteren Blogbeitrag, der in eine interaktive Infografik umgewandelt werden könnte?

2. Mobile first

Beim Content Marketing geht es einerseits darum, möglichst viele Augen auf eure Inhalte zu lenken. Noch wichtiger ist es jedoch, diese Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten und die Betrachter zu einer weiteren Handlung zu bewegen, z. B. sich für den Erhalt von Marketing-E-Mails anzumelden oder einen Kauf zu tätigen. Eine Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit dieser Handlungen drastisch zu erhöhen, ist die Optimierung eures Contents für "Mobile first".

Mehr als die Hälfte des weltweiten Internetverkehrs erfolgt über ein Mobilgerät (54,8 %) und diese Zahl wird voraussichtlich weiter steigen. Wenn ihr sicherstellt, dass eure Inhalte für die mobile Nutzung optimiert sind, wird es euch viel leichter fallen, die heutigen Kunden zu begeistern.

Erreiche 2023 Großartiges, indem du diesen Content Marketing Trends einen Schritt voraus bist.

