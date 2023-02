Aktuelle Instagram Trends [2022 & 2023] im Visier

Ergibt es nach wie vor für Unternehmen Sinn, Geld für Instagram Werbung auszugeben? Die kurze und knappe Antwort lautet ja.

Instagram mag zwar aufgrund des Versuchs, mit TikTok mitzuhalten, in einer kleinen Identitätskrise stecken. Dennoch ist es unbestritten, dass die Social Media Plattform noch immer ein wichtiges Sprungbrett für den Aufbau eures Online-Publikums ist.

2022 und bis ins Jahr 2023 hinein gibt es eine ganze Reihe wichtiger Instagram Trends. Es lohnt sich, diese im Auge zu behalten, damit Marken in den kommenden Monaten und Jahren das Beste aus der Plattform machen können.

Aber was hat TikTok damit zu tun?

Die Dominanz von TikTok und der Versuch, mit dessen Beliebtheit und Funktionen Schritt zu halten, hat Instagram ein wenig ins Wanken gebracht. Instagram läuft zwar Gefahr, einige seiner treuen Anhänger zu verlieren - NutzerInnen haben sich 2022 lautstark darüber geäußert, wie unzufrieden sie mit einigen aktuellen Instagram Trends sind - doch die Welt der sozialen Medien ist äußerst schnelllebig.

Die nachfolgende Liste der Instagram Trends ist ein Indiz dafür, dass Instagram noch einige Trümpfe in der Hand hat, um sowohl bei treuen Fans als auch bei neuen NutzerInnen weiterhin eine führende Rolle zu spielen.

Tipp: Wirf einen Blick auf unsere TikTok-Ressourcen: Was ist TikTok und wie ist es so erfolgreich geworden? und 54 TikTok-Statistiken, die du kennen musst [2022].

Was sind die wichtigsten Instagram Trends 2022 & 2023?

1. Reels über alles: Instagram Reel Trends

Die übrigen Punkte unserer Liste stehen in keiner bestimmten Reihenfolge, doch den Topspot widmen wir dem vielleicht größten und einflussreichsten Instagram Trend in diesem Jahr und sicherlich auch im Jahr 2023: dem anhaltenden Fokus auf Reels.

Instagram hat Reels als die vom Algorithmus bevorzugten Art von Content in den Mittelpunkt gerückt und damit bei einigen NutzerInnen für Unmut gesorgt. Viele trauern den guten alten Zeiten von Instagram und seinen Wurzeln im Foto-Sharing nach:

Aber noch scheint Instagram nicht auf diese Stimmen zu hören und legt das Augenmerk unbeirrt weiter auf Reels und Videoinhalte.

Auf der einen Seite hat die App durch die Verdoppelung von Kurzvideos eine Mikrokultur entwickelt, in der Instagram Reels Trends quasi ein Eigenleben entwickeln. Mehr dazu ein wenig später. Auch wenn die Benutzerfreundlichkeit bei der Erstellung von Reels immer noch zu wünschen übrig lässt, hat Instagram große Fortschritte bei der Verbesserung des Reel-Erstellungsprozesses gemacht.

Reaktion auf Kommentare mit einem Reel

mit einem Reel Kollaborative Reels und erweiterte Remixing -Optionen

und erweiterte -Optionen Erhöhung der maximalen Reel-Länge auf 90 Sekunden

Vorlagen , die bei der Nachgestaltung beliebter Trends helfen

, die bei der Nachgestaltung beliebter Trends helfen Achievement Badges - Gamification zur Ermutigung von Reel-Erstellung

2. Am Puls der Kultur: Instagram Audio Trends

Ähnlich wie bei TikTok entstehen die Trends bei Instagram Reels oft aus Audio-Trends, einer großartigen Inspirationsquelle für deinen gebrandeten Content. Wenn ein Audio Trend auf Instagram auftaucht, verrät er oft viel über kulturelle Veränderungen, die Hoffnungen, Träume und Wehmut der verschiedenen Generationen, Phänomene der Popkultur, Mantras zur mentalen Gesundheit und vieles mehr.

Als Reaktion auf die Dominanz von Reels auf der Plattform wird beispielsweise dieser humorvolle Audiokommentar von Creators häufig verwendet:

Wenn dir ein "Trend Audio" auffällt, das du für eure Marke nutzen möchtest, haben wir einen Tipp für dich: Warte nicht lange! Angesagte Instagram Audios verschwinden wie Memes meist im Handumdrehen wieder von der Bildfläche und werden sofort durch den nächsten Trend ersetzt.

Die "alten" Sounds bleiben uns natürlich erhalten, aber wenn sie nach ihrem Zenit eingesetzt werden, haben sie definitiv weniger Impact auf die Aufrufe und das Engagement.

Erinnerst du dich, als "Running Up That Hill" buchstäblich überall zu hören war? Genau, wir uns auch nicht.

3. Instagram Story Trends

Instagram hat einige wichtige Änderungen an Instagram Stories vorgenommen, die als Instagram Story-Trends betrachtet werden können. Von einigen sind wir begeistert, bei anderen ein wenig skeptisch:

Das wohl bekannteste Update ist die Abschaffung der "10.000 Follower oder mehr"-Regel, um einen Link-Sticker zu erhalten (die frühere "Swipe-up"-Funktion).

Jetzt kann jeder, unabhängig von der Anzahl der Follower, einen Link in seine Instagram Stories einfügen. Diese alles andere als kleine Änderung ist insbesondere für Unternehmen und Micro-Influencer auf Instagram wichtig, denn sie haben jetzt mehr Möglichkeiten, Links zu anderen Inhalten wie Blogposts, Eventanmeldungen und anderen Landing Pages einzubinden.

60-Sekunden-Snippet

Hier sind wir uns noch nicht ganz schlüssig. Ein neues Instagram-Update ermöglicht es, 60-sekündige oder kürzere Story-Videos in einem Stück hochzuladen, anstatt sie in die ursprünglichen 15-sekündigen Snippets aufzuteilen.

Das beeinflusst nicht nur die detaillierten Engagement-Metriken wie Vorwärts- und Zurücktippen, sondern verlangt von den NutzerInnen, die an das Tapping-Format von Storys gewöhnt sind, dass sie sich eine komplette Minute eines Videos ansehen.

4. Instagram Shopping

Ein weiterer Instagram Trend, den du im Auge behalten musst, ist das Shopping-Erlebnis. Gemäß Sprout Social besuchen 70 % der NutzerInnen Instagram, um etwas zu kaufen. Und weil Instagram zum Einkaufen und Stöbern nach Produkten so beliebt ist, hat Instagram reagiert und die Möglichkeiten für die Suche nach neuen Produkten und den Abschluss von Transaktionen verbessert.

Fotos und sogar Videos können mit Produkten verlinkt werden, wodurch Viewer und Scroller mehr über die angezeigten Produkte erfahren können, ohne die App verlassen zu müssen - ein großer Vorteil sowohl für Influencer als auch für Marken.

"Shoppable Posts" wie der untenstehende Beitrag von Sephora sind durch ein Einkaufstaschen-Symbol in der oberen rechten Ecke gekennzeichnet:

Tipp: Lade dir unser kostenloses Social Commerce Ebook herunter oder lies dir unseren Social Commerce Blog durch!

5. Reels Kollaborationen

Wir haben es am Anfang schon kurz erwähnt und es lohnt sich, etwas näher darauf einzugehen. Eine der interessantesten und bedeutendsten Änderungen, die Instagram an den Reels vorgenommen hat, ist die Einführung von kollaborativen Posts. Das bedeutet, dass zwei Creator gemeinsam ein Reel produzieren können und beide in einer Zeile in der Beschreibung getaggt werden.

Diese gemeinschaftliche Art von Reels öffnet viele interessante Türen für Influencer Marketing und Markenpartnerschaften.

Im folgenden Beispiel siehst du das gemeinsame Tagging von "@jimmy fallon und @nick kroll" oben in der Reel-Beschreibung.

6. Plattformübergreifendes Teilen von Beiträgen

Das Teilen von Beiträgen zwischen verschiedenen Social Media Plattformen wird immer einfacher. Tweets können mittlerweile auch als Instagram Stories geteilt werden - eine großartige Möglichkeit, Menschen auf unaufdringliche Weise dazu zu ermutigen, euch auf Twitter zu folgen und gleichzeitig den eigentlichen Inhalt eurer Storys aufzulockern.

Du kannst zudem beliebte Memes aus der Welt von Twitter in deinen Instagram Stories oder in deinem Grid teilen:

Darüber hinaus können Tweets von Influencern oder aus der Branche geteilt und mit einer Instagram-Umfrage oder einem anderen interaktiven Element verbunden werden, um das Engagement zu erhöhen.

7. Creator Power

Um Content Creator auf die Plattform zu locken, folgt Instagram einem wichtigen Trend unter den Plattformen: Es bietet ein Media Kit an. Influencer können damit ihre Markenpartnerschaften optimieren und neue Möglichkeiten für Kooperationen finden.

Offiziell heißt diese Funktion "Creator Profile" und sie vereinfacht das Teilen von Profilen und Promotion in der App. Auf diese Weise wird der Mittelsmann ausgeschaltet und die NutzerInnen werden ermutigt, weiterhin Instagram-Inhalte zu erstellen, anstatt zu einem Mitbewerber wie TikTok zu wechseln.

Marketer, die Instagram für Influencer Marketing nutzen möchten, sollten dies 2023 unbedingt im Hinterkopf behalten. Im Oktober 2022 hat sich AirBnB mit einer Reihe von Influencern zusammengeschlossen, um im Zusammenhang mit der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von Hokus Pokus 2 für einen Aufenthalt unter dem Motto Hokus Pokus zu werben:

Tipp: Erfahre, wie erfolgreiches Instagram Marketing funktioniert.

8. Kartensuche

Für Ladengeschäfte ist die Suche anhand einer Karte eine wichtige Ergänzung auf Instagram. Dadurch können neue Kunden durch geografisch ausgerichtete Posts und Tags von anderen NutzerInnen angesprochen werden.

Das obige Beispiel zeigt, wie eine Suche nach "Stranger Things Experience" in San Francisco auf der Karte angezeigt wird. Dabei sind auch Posts mit diesem Stichwort zu sehen und du kannst dir Geschäfte in der Nähe wie Restaurants, Geschäfte und Theater anzeigen lassen.

9. Das Comeback des chronologischen Feeds

Und zu guter Letzt ein Instagram Trend, der sich stärker oder weniger stark auf Unternehmen auswirken kann: Die Rückkehr des chronologischen Feeds.

Diese Funktion wird von den NutzerInnen häufig vermisst, doch wenn sie einmal vorhanden ist, scheint sie plötzlich nicht mehr allzu wichtig. Dennoch sollte dieser wichtige Aspekt von Unternehmen berücksichtigt werden, denn er kann es einfacher machen, ihre wichtigste demografische Zielgruppe direkt anzusprechen, anstatt sich auf den Algorithmus verlassen zu müssen.

Tipp: Schau dir unseren Guide zu Instagram für Unternehmen an.

Man darf gespannt sein, wie sich Instagram im nächsten Jahr weiterentwickeln wird. Die Instagram Reels Trends und neuen Funktionen sowie die Instagram Stories Trends sind bestimmt nicht das Letzte, was wir von Instagram gesehen haben. Wir sind besonders gespannt darauf, ob wir bald einige neue Foto-Updates zu sehen bekommen werden.

