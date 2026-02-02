Social Media hat sich inzwischen zu einem der wichtigsten Kommunikationskanäle zwischen Unternehmen und Kunden, Interessenten und Partnern entwickelt. Damit haben sich auch neue Marketingmöglichkeiten aufgetan, die sich in den bisherigen traditionellen Kommunikationskanälen nicht ergeben hatten. Inspiration für eure eigene Social Media Strategie, könnt ihr euch bei den folgenden gelungenen Social Media Marketing Beispielen holen.

Wir haben die besten Social Media Best Practice Beispiele und Social Media Kampagnen für euch gesammelt:

Was ist eine Social Media Kampagne?

Beginnen wir mit einer Definition. Was ist eine Social Media Kampagne überhaupt?

Grundsätzlich handelt es sich bei einer Social Media Kampagne um eine Art von Marketingkampagne. Etwas detaillierter: Eine geplante Reihe von Maßnahmen, die über einen bestimmten Zeitraum durchgeführt werden, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, das getrackt und gemessen werden kann.

Im Gegensatz zu Marketingkampagnen, die auf einer beliebigen Anzahl oder Vielfalt von Kanälen durchgeführt werden können, werden Social Media Kampagnen speziell für die sozialen Medien entwickelt. Wirkungsvolles Social Media Marketing berücksichtigt die spezifischen Zielgruppen, Eigenschaften und Funktionen der einzelnen Plattformen und baut die Kampagne darauf auf.

Wie funktionieren Social Media Kampagnen?

Social Media Kampagnen sind ein Teil einer umfassenden Social Media Content Marketingstrategie. Mithilfe von Content werden SEO-Metriken verbessert, Leads gewonnen, Produkte und Dienstleistungen beworben und euer Unternehmen vermarktet.

Eine Social Media Kampagne ist ein granulares Content Marketing Tool, mit dem ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll. Anstatt beliebige Arten von Inhalte zu erstellen, wird der Content gezielt auf die Kampagne abgestimmt. Dies macht ihn spezifischer und zielgerichteter, vor allem wenn die verschiedenen Ebenen der sozialen Medien, die berücksichtigt werden müssen, einbezogen werden.

1. Ziele für die Kampagne festlegen

Jede Social Media Kampagne beginnt mit einem Ziel. Vielleicht seid ihr Teil eines neuen Social Networks und möchtet mit einer Brand Awareness Kampagne die Zahl eurer Follower erhöhen. Oder ein neues Produkt wird eingeführt und eine Social Media Kampagne soll helfen, die Bekanntheit oder den Umsatz zu fördern. Orientiere dich an diesen Zielen, um Ideen für den Social Media Content zu entwickeln, der deine Vorgaben unterstützt.

2. Ideen, Messaging und Content entwickeln

Anschließend entwickeln Marketer Ideen für ihre Social Media Posts, um die Botschaft zu verbreiten und ihre Ziele zu erreichen. Das können beispielsweise maßgeschneiderte Bilder mit dem Markenlogo, Zitate von den Führungskräften des Unternehmens, Fakten oder Statistiken aus aktuellen Studien oder Werbetexte sein, die den Leser ansprechen.

3. Channel zur Verbreitung festlegen

Nachdem der Social Media Content erstellt ist, musst du entscheiden, wo und wann du Content veröffentlichen willst. Welche Plattformen möchtest du nutzen? Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Posten? Wie lange sollen die Inhalte zu einem bestimmten Ziel oder Thema erscheinen?

3. Channel zur Verbreitung festlegen

Und letztendlich solltest du deine Social Media Posts mit einem Social Media Monitoring Tool wie dem von Meltwater beobachten. Verfolge, wie die Nutzer auf die einzelnen Beiträge reagieren. Vergleiche die Engagement-Kennzahlen mit bestimmten Aktionen wie Käufen, Publikumszuwachs oder Medienerwähnungen, um festzustellen, ob du deine Kampagnenziele erreicht hast.

Die Vorteile von Social Media Kampagnen lassen sich nicht hoch genug einschätzen. Sie helfen Marken, mit Innovation und Kreativität zu überzeugen. Wenn sie gut umgesetzt werden, können sie zu einer Fülle von nutzergenerierten Inhalten führen, die dazu beitragen, dass noch mehr Menschen in den Genuss eures Contents kommen.

10 gelungene Social Media Marketing Beispiele

Einige Unternehmen haben es geschafft, Social Media zu einem festen Bestandteil ihrer Marketingstrategie zu machen und ihren Content über verschiedene Kanäle hinweg erfolgreich zu verbreiten. In diesem Blogpost wollen wir euch drei solcher hervorragenden Social Media Marketing Beispiele zeigen, damit ihr eine Idee davon bekommt, wie auch ihr eure Inhalte in den sozialen Medien gekonnt platzieren könnt. Es gibt keine feste Formel für erfolgreichen Content, da dieser immer unternehmens- und branchenabhängig ist. Aber ihr werdet sehen, dass die folgenden Social Media Marketing Beispiele es schaffen, Humor, Wissenswertes und aktuelle Geschehnisse mit ihren Produkten in den richtigen Kontext zu bringen.

In diesem Beitrag schauen wir uns diese zehn besten Social Media Best Practice Beispiele mal genauer an:

Social Media Marketing Beispiel 1: True fruits Smoothies – Stilvoll und provokativ

Stilvolle Provokation ist das Motto, das sich wie ein roter Faden durch das true fruits Produktdesign und ihren Social Media Content zieht. Die Inhalte erregen Aufmerksamkeit und erzielen durch eine gesunde Portion an Sarkasmus und Humor eine positive Resonanz bei der Zielgruppe.

True fruits ist mit eindrucksvollem Bildmaterial am stärksten auf Instagram und Facebook aktiv und geht dort auf öffentliche und individuelle Fragen sowie auf Kommentare von Usern ein. Das steigert die Authentizität des Unternehmens, was man an den hohen Follower-, Kommentar- und Like-Zahlen sehen kann. Genau das macht true fruits auch zu einem geeigneten positiven Social Media Marketing Beispiel.

Hier ein paar Einblicke der "Vom Austrinken bedroht" Kampagne:

Social Media Marketing Beispiel 2: BVG – Community Management und Selbstironie auf höchstem Niveau

Die Berliner Verkehrs Aktiengesellschaft (BVG) ist durch ihren witzigen und unkonventionellen Social Media Content auch außerhalb Berlins bekannt geworden. Deshalb darf sie natürlich auch nicht als Social Media Beispiel in diesem Beitrag fehlen.

Die Social Media Posts der Transportgesellschaft sprechen oft genau das aus, was viele denken und die Selbstironie bleibt den Lesern im Gedächtnis. Ähnlich wie bei true fruits kommt der Humor gut bei den Followern auf Facebook, Instagram und Twitter an.

Zusätzlich legt das Social Media Team der BVG viel Wert darauf, auf so viele Kommentare und Erwähnungen wie möglich mit einer ordentlichen Portion an Witz und Selbstironie zu reagieren. Das kommt an! Dadurch ist der gepostete Content immer in einen relevanten Kontext eingebettet und bringt die Follower zum Lachen.

Hier ein paar Beispiele:

Was die BVG mit Trump zu tun hat?

Seht selbst...

BVG: "Is mir egal"

Ein gutes Beispiel für das gelungene Social Media Marketing der BVG ist das „Is mir egal“ Video, das im Dezember 2015 veröffentlicht wurde und viral ging. Darin läuft Kazim Akboga, der durch „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt wurde als singender Schaffner durch eine U-Bahn, in der er auf alle möglichen skurrilen Situationen und Gestalten trifft – wie im echten Leben eben, nur auf eine Zugfahrt heruntergebrochen. Dabei singt er stets: „Is mir egal“ – bis er auf einen Fahrgast ohne gültigen Fahrschein trifft. Da ist es ihm nicht mehr egal. Damit ist die Botschaft der BVG klar kommuniziert und bringt die Zuschauer dennoch zum Lachen: Die BVG ist in vielen Sachen überaus tolerant. Nur eben nicht, wenn es um Fahrscheine geht. Mittlerweile hat dieses Video beinahe 14 Millionen Views! Ein echter Erfolg eben.

BVG: "Alles Absicht"

Dann gäbe es da noch das großartige "Alles Absicht" Video, in dem sich die BVG von vorne bis hinten selbst auf die Schippe nimmt. Pannen passieren einfach? Nicht bei der BVG - ist alles Absicht 😂

BVG: "Wir fahren allein allein"

Die Corona-Pandemie hat die BVG als öffentliches Verkehrsunternehmen stark betroffen. Umso besser finden wir dieses Video als Awareness-Kampagne, das als Reaktion veröffentlicht wurde. Denn so herzzerreißend wie es ist, so wenig hat die BVG ihren Humor verloren, wie die Videobeschreibung zeigt:



"Das letzte Jahr hat alles verändert. Sogar die BVG. Keine Leute, die die Tür blockieren. Kein klebriger Fußboden mehr. Niemand, der seine Füße auf den Sitz legt."

Social Media Marketing Beispiel 3: Sixt – Immer aktuell und wissenswert

Neben gutem Humor kann man auf Social Media auch mit wissenswertem Content punkten. Ein gutes Beispiel in diesem Zusammenhang bildet die Autovermietung Sixt. Auf Facebook und Twitter verbinden die Posts Wissenswertes mit Humor und liefern daher unterhaltsamen Content, der trotzdem immer das Thema der Autovermietung in den Vordergrund stellt.

Auf Instagram ist eindrucksvolles Bildmaterial zu finden. Dabei geht Sixt sehr schnell auf aktuelle Trends und Geschehnisse ein. Auf diese Weise generieren die Posts eine hohe Reichweite und sprechen eine große Bandbreite an Social Media Nutzern an. Sixt zeigt, dass auch informative Posts viral gehen können.

Sixt: Life Hack zur Tankanzeige

Wie viele Jahre hat es euch gekostet, diesem Life Hack über den Weg zu Laufen? Sixt postete hier auf Facebook die Erklärung zum kleinen Pfeil neben der Tankanzeige, der tatsächlich anzeigt, auf welcher Seite sich der Tankdeckel befindet - so müssen Sixt-Follower nie wieder überlegen, von welcher Seite sie an die Zapfsäule müssen.

Sixt: Achtung, Spoiler!

Hier seht ihr einen sehr gelungenen Post, der sich auf die TV Show "Der Bachelor" bezieht und dennoch einen Social-Media-Marketing-Aspekt für Sixt abdeckt. Ein sehr gelungenes Beispiel für Social Media Marketing, wie wir finden!

Sixt: Garantiert keine Schleichwerbung!

Auch dieser Post ist ein weiteres Beispiel für gelungenes Social Media Marketing bei Sixt:

Social Media Marketing Beispiel 4: Zoom – Virtual Background Wettbewerb

Hier haben wir ein etwas anderes Beispiel, das gegeben der aktuellen Corona-Krise noch aktueller ist.

Zoom nutzte hier die Macht eines Wettbewerbs und eines Giveaways, um das Engagement seines Publikums in den Social Media Kanälen anzukurbeln.

2020 war das Jahr, in dem die ganze Welt online gegangen ist. Virtuelle Treffen mit Kollegen, Familie und Freunden gehören zum Alltag. Viele Marken haben ihre Social Media Marketingkampagnen darauf ausgerichtet, diese gewaltige Verlagerung in Richtung virtuelle Welt frontal anzugehen.

Das Ziel des Videokonferenz-Tools Zoom war die Steigerung und Messung der Markenbekanntheit und gleichzeitig die Gewinnung neuer Nutzer für das Produkt. Beide Ziele wurden durch einen innovativen ‘Virtuellen Hintergrund‘-Wettbewerb und ein Giveaway erreicht.

Zoom hat seine Community dazu aufgerufen, ein Bild oder Video zu teilen, in dem die Funktion des virtuellen Hintergrunds verwendet wird. Jeden Monat werden drei Gewinner mit Merchandising-Artikeln belohnt und in ihre Social Kanälen bekannt gegeben.

We’ve selected 3 winners for our Virtual Background Competition in March… Congratulations to Ben, Clint and Wes for their creativity! And a huge thank you to everyone who submitted an entry. #StayConnected, the contest will be back very soon in April… #MeetHappy pic.twitter.com/Dor9AWGhbK — Zoom (@Zoom) April 3, 2020

Wenn sich eine Marke dafür entscheidet, ihr eigenes Gewinnspiel durchführen, gilt es zunächst, sich ehrgeizige Ziele zu setzen.

Möchtet ihr einen größeren potenziellen Kundenkreis erreichen?

Das Social Media Engagement erhöhen?

Mehr Verkäufe generieren?

Entscheide dich für ein Ziel, das zu eurer umfassenderen Unternehmensstrategie beiträgt, entscheide dann, was dir die Erreichung dieses Ziels wert ist und erstelle ein entsprechendes Budget. Stelle schließlich sicher, dass der angebotene Preis die Leute dazu anregt, sich die Zeit für den Wettbewerb zu nehmen und die Aktion mit ihrem Netzwerk zu teilen.

Social Media Marketing Beispiel 5: Planters – Der Tod von Mr. Peanut (#RIPPeanut)

Planters hat es gewagt, die Popularität einer Filmikone aufzugreifen und gleichzeitig satirische, noch nie gesehene Inhalte zu verwenden, um eine 114 Jahre alte Marke voranzubringen.

In dem vielleicht einzigartigsten Social Media Marketing Stunt des Jahres 2020 verabschiedete sich Planters von ihrem geliebten Mr. Peanut. Die Inspiration für die #RIPPeanut Kampagne lieferte die Reaktion der Online-Welt auf den Tod von Iron Man. Sie hat darauf abgezielt, den gleichen Grad an Engagement in den sozialen Medien zu erzeugen, den das Ableben von Tony Stark in Avengers ausgelöst hat. Das Video wurde erstmals während des Super Bowls ausgestrahlt und führte zu einem sofortigen Erfolg:

Mike Pierantozzi von VaynerMedia sagte gegenüber Vulture:

Wir haben das Undenkbare getan: Wir haben einen Social Marketing Plan und eine Idee kreiert, in der Mr. Peanut stirbt, und zwar indem er sich für seine Freunde aufopfert - was schon immer ein Grundsatz dessen war, wer er ist und was er tut: Er stellt andere immer an erste Stelle.

It is with heavy hearts that we confirm that Mr. Peanut has died at 104. In the ultimate selfless act, he sacrificed himself to save his friends when they needed him most. Please pay your respects with #RIPeanut pic.twitter.com/VFnEFod4Zp — Mr. Peanut (@MrPeanut) January 22, 2020

Die Ergebnisse der Kampagne (mit unserem Social Media Monitoring Tool gemessen) sind beeindruckend:

Der Tweet erzielte rund 50.000 Retweets.

Der Hashtag wurde mehr als 1,5 Millionen Mal auf verschiedenen Social Media Plattformen verwendet.

Das YouTube-Video wurde mittlerweile mehr als 7 Millionen Mal aufgerufen.

Aber damit nicht genug. Planters knüpfte mit der neuen #BabyNut Kampagne an den Erfolg von #RIPPeanut an und hat damit bereits die Herzen und die Aufmerksamkeit von Millionen von Followern erobert.

Wenn ihr mehr Inspiration für eure YouTube Ads sehen wollt, hilft euch unser Blog zu YouTube Werbung.

Social Media Marketing Beispiel 6: Dove - #PassTheCrown

Dove gestaltet seit mehr als 20 Jahren einprägsame Social Media Marketing Kampagnen. Jede einzelne Kampagne baut auf den zentralen Werten von Dove auf:

Zugehörigkeit

natürliche Schönheit

ein positives Körperbild

Die neueste Marketingkampagne von Dove heißt #PassTheCrown. Dove ist der Ansicht, dass wir alle unser natürliches Haar akzeptieren sollten, ohne dass wir selbst oder andere darüber urteilen. Aus diesem Grund ist Dove eine Zusammenarbeit mit der National Urban League, Color of Change und dem Western Centre eingegangen, welche die Diskriminierung von rassenbedingtem Haar in den USA beenden soll.

Als die Marke feststellte, dass sich 70% der Frauen in den Medien und der Werbung nicht repräsentiert fühlen, hat Dove eine Kampagne ins Leben gerufen, um die Geschichten von echten Frauen mit echten Geschichten zu erzählen.

Die Bitte von Dove? Dass wir uns alle engagieren und unmittelbar Maßnahmen ergreifen, die uns helfen, eine inklusivere Welt zu schaffen.

Als Marketingprofis, B2B- oder B2C-Marke muss unser ultimatives Ziel darin bestehen, ein Publikum von loyalen Followern und Influencern auf der ganzen Welt aufzubauen, die jederzeit zum Handeln aufgerufen werden können. Und dafür gibt es kaum ein besseres Beispiel als Dove.

Social Media Marketing Beispiel 7: Apple - #ShotOniPhone

Apple hat mittels einer Marketingkampagne namens #ShotOniPhone einen Weg gefunden, seine Community zu aktivieren und gleichzeitig seine Produkte zu präsentieren. Das passt auch wunderbar zur übergeordneten Marketingstrategie von Apple.

Eine Social Media Strategie, die nachweislich Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erregt und eure Produkte in Szene setzt, ist der Einsatz von nutzergenerierten Inhalten oder "User-Generated Content" (UGC) auf Englisch.

Tatsächlich sind 75% der Menschen der Meinung, dass nutzergenerierte Inhalte eine Marke authentischer wirken lassen. Und 90% der Verbraucher gaben an, dass UGC mehr Einfluss auf ihre Entscheidungsfindung hat als die Ergebnisse von Suchmaschinen.

In der #ShotOniPhone Marketingkampagne von Apple wurden verschiedene Marketingtaktiken wie Online- und Offline-Werbung eingesetzt, was zu beeindruckenden Ergebnissen geführt hat.

Der Hashtag wurde allein auf Instagram mehr als 16 Millionen Mal eingesetzt. Für diese unglaubliche Markenpräsenz hat Apple direkt keinen einzigen Euro ausgeben.

UGC ist eine kosteneffiziente und überzeugungskräftige Quelle für Content, die von Marken benötigt werden, um Vertrauen aufzubauen, den Umsatz zu steigern und stärkere Beziehungen zu ihren Kunden zu pflegen. Unser Beitrag zu den besten User-Generated Content Beispielen hilft dir dabei, Ideen zu finden.

Social Media Marketing Beispiel 8: Coors Light - #CouldUseABeer

Coors Light hat erkannt, dass ihr Publikum in schwierigen Zeiten nach positiven Botschaften sucht und hat ein Social Media Giveaway kreiert, das kaum zu ignorieren war.

Das vergangene Jahr hat einige einprägsame Social Media Kampagnen von Top-Marken hervorgebracht. Coors Lights #CouldUseABeer war ein Lichtblick im April letzten Jahres, einem Monat, der für die meisten von uns eine Herausforderung darstellte.

Let's face it - right now America #CouldUseABeer

Das ist die eindeutige Botschaft hinter Coors Lights erfolgreicher Social Media Kampagne. Die Marke bot jeder Person, die den Hashtag #CouldUseABeer in einem gepinnten Tweet erwähnte, ein Sixpack an - und zwar so lange, bis ganze 500.000 Biere verteilt waren. Ein Prost darauf!

Let’s face it – right now, America #CouldUseABeer. Tell us who could use a 6 pack and why. We’re buying.



Beer purch. req’d. Offer varies by state. See bio for T&C link. Ends 6/1/20. — Coors Light (@CoorsLight) April 28, 2020

In diesem Social Media Best Practice Beispiel war das Timing des Coors Light Teams das A und O. Coors Light lieferte den perfekten Social Content zum perfekten Zeitpunkt - das Unternehmen nutzte seine authentische Stimme und brachte seinem Zielpublikum viel Empathie entgegen.

Marketing zur richtigen Zeit, an das richtige Publikum, an den richtigen Orten, mit den richtigen Botschaften zu betreiben, ist von entscheidender Bedeutung.

Social Media Marketing Beispiel 9: Starbucks - #WhatsYourName

Auf der ganzen Welt werden die Menschen gegenüber unauthentischen Marken, Fake Influencern und Inhalten in den sozialen Medien immer misstrauischer. Starbucks hat eine glaubwürdige, integre Kampagne geschaffen, welche die Herzen von Millionen von Menschen berührt hat.

Im Februar 2020 ging Starbucks eine Kooperation mit Mermaids ein - einer Organisation, die nicht-binäre und transsexuelle Jugendliche unterstützt - und startete eine Kampagne mit dem Titel #WhatsYourName.

Ziel der Kampagne war es, den Namen jedes einzelnen Kunden zu zelebrieren und wertzuschätzen. Die Inspiration für die Kampagne lieferten die wahren Erfahrungen von Menschen, die sich auf der Reise der Wandlung befinden.

Die Starbucks-Kampagne forderte die Nutzer auf, Inhalte mit dem Hashtag #WhatsYourName zu posten. Diese nutzergenerierten Inhalte wurden dann von Starbucks auf verschiedenen Social Media Kanälen geteilt, wodurch sich die Engagement-Raten deutlich verbesserten. Starbucks nutzte den erstellten Content zudem als integralen Bestandteil seiner Werbe- und Marketingstrategie auf YouTube, Facebook und Instagram.

Starbucks ist ein Unternehmen, das von seiner Missionen geleitet wird und diese Mission wurde in dieser Social Media Kampagne deutlich zum Ausdruck gebracht. Marken, die ihre Social Media Strategie auf ihre Mission ausrichten, erstellen in der Regel authentischere und ansprechendere Inhalte.

Social Media Marketing Beispiel 10: HalloBC - #ExploreBCLater

HelloBC ist bekannt für seinen fantastischen visuellen Content in den sozialen Medien. Die #ExploreBCLater-Kampagne stellte zahlreiche dieser fesselnden Inhalte in den Mittelpunkt und positionierte HelloBC gleichzeitig als sozial verantwortliche Marke.

Im Jahr 2020 kam die Reisebranche praktisch zum Stillstand. Viele der Top-Destinationen in British Columbia (Kanada) riefen Reisende dazu auf, ihre Reisepläne während der COVID-19-Pandemie auf Eis zu legen. Diese Social Media Marketing-Idee war der Auslöser für HelloBCs herausragende Social Media Kampagne namens #ExploreBCLater.

Die Hello BC #ExploreBCLater Kampagne hat den Lockdown äußerst effektiv zu ihrem Vorteil genutzt, indem sie sich auf einer persönlichen Ebene mit ihrer Community vernetzt hat. Durch Posts auf Instagram, Facebook, Snapchat, LinkedIn und Twitter nutze die Tourismusorganisation das Reisefieber, das aufkommt, wenn man unfreiwillig ans eigene Zuhause gebunden ist.

Diese kanalübergreifende Kampagne hat das Bewusstsein für die soziale Verantwortung der Organisation gestärkt und gleichzeitig den Fans einen Anreiz für das Leben nach COVID und die Rückkehr zur Normalität vermittelt. Unsere Analysen (mittels unserer Meltwater Social Media Analytics-Lösung) zeigten, dass #ExploreBCLater innerhalb weniger Monate mehr als 500.000 Interaktionen verzeichnete.

Die 30 besten Social Media Kampagnen

Eine Social Media Kampagne, die sich von der Masse abhebt, erfordert eine gehörige Portion Kreativität. Die Gewässer der sozialen Netzwerke werden von Jahr zu Jahr tiefer, breiter und ungestümer. Das macht es für Marken immer schwieriger, Content zu erarbeiten, der vom Publikum wahrgenommen wird und seinen Zweck erfüllt.

Die Lösung? Schau dir einige der besten Social Media Kampagnen an und lass dich inspirieren. Was macht diese Social Media-Inhalte so wirkungsvoll? Was ist diesen Marken besonders gut gelungen? Wie kann es eure Marke noch besser machen?

Für etwas Inspiration für eure Social Media-Contentstrategie reicht oft schon ein Blick auf die Kampagnen anderer erfolgreicher Marken. Hier sind einige Beispiele von Social Media Kampagnen, die uns besonders begeistert haben, und von denen du das eine oder andere lernen kannst.

Twitter, einer der Hauptakteure in den sozialen Medien, hat für seine Kampagne „If You Can Dream It, Tweet It” ein Omnichannel-Format gewählt.

Auf inspirierenden Plakatwänden waren Celebrities und Twitter-Nutzer zu sehen, die ihre Karriere- und Lebensziele auf der Plattform geteilt und sie dann verwirklicht haben. Die Nutzer wurden neben ihren Tweets abgebildet, um ihre Träume mit der breiten Öffentlichkeit zu teilen und andere zu inspirieren, es ihnen gleichzutun.

Der emotionale Ansatz zur Steigerung der Markenbekanntheit, insbesondere zu einem Zeitpunkt, an dem die Geschäftszahlen von Twitter düster aussahen, hat entscheidend zur Förderung der Nutzeraktivität beigetragen. Es gab keinen Aufruf, sich auf der Plattform anzumelden oder Geld für Twitter-Anzeigen auszugeben – was den Erfolg der Kampagne einen langen Atem verschafft und sie so wirkungsvoll gemacht hat.

Tipp: Erfahre, wie du deine eigene Twitter Marketingstrategie um deine nächste Twitter Kampagne zum Erfolg zu führen.

2. KFC: #UnboringMornings

Millionen von Menschen genießen tagtäglich ihr Mittag- oder Abendessen bei KFC. Wenn es aber um das Frühstück geht, ist die Fastfood-Kette in der Regel nicht der erste Ort, der einem in den Sinn kommt. Das wollte KFC mit seiner #UnboringMorning Kampagne ändern.

Der Hashtag begleitete eine Reihe von schrägen Videos und Wettbewerben, weit weg von Gewohnten und Alltäglichen, beispielsweise die Fahrt zur Arbeit in einem Seitenwagen.

Auch das Essen selbst entspricht ist nicht dem typischen Fast-Food-Angebot – Naschereien wie die KFC Chizza sorgen für einen gelungenen Start in den Tag.

3. Firehouse Subs: Rewards Week

Firehouse Subs führte eine „Social Media Rewards Week” durch, um die Kundenbindung zu stärken, Spenden für die Feuerwehr zu sammeln und Registrierungen und Einlösungen über die App zu fördern.

An jedem Tag der Rewards Week postete die Marke einen Hinweis, wo Nutzer Bonuspunkte für Ihren Account finden können.

Wenn ein Code aufgespürt wurde, konnte der glückliche Finder die Punkte über die App hinzufügen. Die unterhaltsamen, interaktiven Social Media Posts führten einiger der beliebtesten Sandwiches des Restaurants ins Rampenlicht und sorgten für eine Menge Website-Traffic von Fans auf der Jagd nach Bonuspunkten.

4. Reddit: Super Bowl Awareness-Kampagne

Während des Super Bowls kostet ein 30-sekündiger Werbespot sagenhafte 6,5 Millionen Dollar. Während viele Marken bereit waren, für längere Werbespots noch tiefer in die Taschen zu greifen, wählte Reddit für seine "Blink-and-you'll-miss-it"-Brand Awareness Kampagne einen ganz anderen Ansatz.

Der Spot beginnt wie jeder andere Auto-Werbespot, dann wird ein Bild des Reddit-Logos eingeblendet, gefolgt von Pferden, die über eine Weide galoppieren. Eine ungewöhnliche Art, um Aufmerksamkeit zu erregen - aber es hat wunderbar funktioniert.

Die Werbung animierte die Nutzer dazu, in den sozialen Medien nach der Lösung des Rätsels zu suchen. Ein Folge-Tweet, in dem der Spot nach seiner Ausstrahlung erklärt wurde, erreichte mehr als 464.000 Views.

5. #Barbiecore

Amerikas beliebteste Plastikikone mit den unzähligen Talenten wird zur Schauspielerin. Der mit Spannung erwartete Film hat zu einem Wiederaufleben von allem Hübschen und Rosafarbenen geführt.

Der #Barbiecore Trend als Social Media Kampagne hält Einzug in die Haute Couture, darunter in die Kampagnen von Valentino und Jimmy Choo. Promis und Influencer bekunden in den sozialen Medien ihre Unterstützung für den Film und seinen kultigen Star.

Seitdem der Film im Juli 2023 in die Kinos kam, haben wir in den sozialen Medien eine Menge Pailletten, Tüll, Glitzer, High Heels und Neonfarben gesehen, die den Hype am Laufen halten.

6. McDonald’s „Menü-Hacks”-Kampagne

Geheimrezepte und Menü-Hacks begeistern Social Media Nutzer seit Jahren. Sie finden Mittel und Wege, um bei ihren Lieblingsprodukten von Starbucks oder Chick-Fil-A Geld zu sparen oder köstliche Dinge zu entdecken, die sie selbst nie bestellt hätten.

McDonald's nutzte den Trend im Jahr 2022 für seine Social Media Content Strategie. Das Ergebnis: eine eigene Reihe von Menü-Hacks, bei denen zwei oder mehr Favoriten zu einer Mahlzeit kombiniert werden.

Zu diesen teilweise mäßig appetitlichen Angeboten gehörten ein Chicken Nugget-Burger, ein doppelter Cheeseburger mit einem Filet-o-Fish, ein Wurst-Ei-McMuffin mit einer Schicht Hashbrown und ein Mischmasch aus Big Mac, McChicken und Filet-o-Fish.

Das Besondere an dieser Werbekampagne war die direkte Nutzung der Daten von McDonald's begeistertsten Social Media Fans, um diese einzigartigen Kreationen zu entwickeln. Die Zusammenstellung erfolgte anhand der Nutzerkommentare und der Art und Weise, wie sie die verschiedenen McDonald's Produkte nach dem Kauf kombinieren. Die Werbekampagne hat eine Menge positiver Presse erhalten. Die Food-Kombinationen? Eher weniger.

Tipp: Mithilfe von Social Media Monitoring Tools kannst auch du Posts deiner Social Media Fans für deine nächste Kampagne auswerten!

7. Oscar Meyer Fleischwurst- Gesichtsmasken

Ja, du hast richtig gelesen. Aber die guten News sind, dass diese fleischig aussehenden Gesichtsmasken nicht aus echter Wurst hergestellt werden. Oscar Meyer hat sich in ein Gebiet gewagt, das für die Marke Neuland ist - die Hautpflege.

Bologna that rejuvenates? Bologna that hydrates? Indulge in your Meaty side with Oscar Mayer® Bologna Face Masks. Available on Amazon. https://t.co/5tnYONXe4M #KeepItOscar pic.twitter.com/iUCAeV34Kx — Oscar Mayer (@oscarmayer) January 19, 2022

Das Produkt knüpft an den Nostalgietrend der 1980er und 1990er Jahre an. Für Kinder, die in dieser Zeit aufgewachsen sind, waren Fleischwurstbrote eine Delikatesse. Aber nicht nur für den Magen, sondern auch für die Schönheit: Echte Wurstscheiben wurden oft mit Löchern für Augen und Nase versehen und in Pseudo-Gesichtsmasken verwandelt.

Gut zu wissen: die Gesichtsmasken der Marke Oscar Meyer sind NICHT essbar.

8. Spotify "Wrapped" Kampagne

Spotify rühmt sich damit, seinen Nutzern beim Entdecken neuer Musik und Interpreten zu helfen und dabei ihren Musikgeschmack zu treffen.

Die Wrapped Social Media Media Marketingkampagne griff dies auf, indem personalisierte Playlists erstellt wurden, die auf den Streaming-Gewohnheiten der Nutzer im vergangenen Jahr beruhten. Sie konnten sich durch eine bunte Kollektion von Slides klicken, um mehr von ihren Lieblingskünstlern, -songs, -podcasts und mehr zu hören.

Die Kampagne wurde von 90 Millionen NutzerInnen über 60 Millionen Mal geteilt. Sie ist mittlerweile so etwas wie eine jährliche Tradition geworden, auf die sich die Fans jedes Jahr aufs Neue freuen.

9. Folk_lor Wöchentliche Produktvorstellung

Die Secondhand-Schmuckmarke Folklor bietet SchmuckliebhaberInnen einen ständigen Fundus an Schätzen.

Die Marke sucht in Vintage-Läden und anderen Orten laufend nach den besten pre-loved Schmutzstücken. Um Interesse zu wecken und ihre ständig wechselnde Auswahl zu präsentieren, stellt die Marke auf Instagram wöchentlich neue Stücke vor.

So schaut das Publikum Woche für Woche vorbei, immer gespannt zu sehen, was es Neues gibt. Die Idee der Schatzsuche wird dadurch zum Leben erweckt und sie zu einem äußerst wirkungsvollen Beispiel für eine Social Media Kampagne.

10. Scent & Fire „Twosday”-Kampagne

Eine großartige Social Media Kampagne, die perfekt auf die Marke abgestimmt ist. Der umweltbewusste Kerzenhersteller Scent & Fire hat den 2.2.2022 zum Anlass genommen, eine Kampagne für seine Marke und Produkte zu starten.

Sie nutzten dieses besondere Datum, um ihre Manifest- und Abundance-Kerzen bei einer Zielgruppe zu bewerben, die sich mit großer Wahrscheinlichkeit für die Bedeutung des Datums interessiert.

11. American Eagle und Snapchat

Bei der American Eagle Shopping-Kampagne zum Schulanfang stand das Engagement im Mittelpunkt. Mithilfe der Augmented-Reality-Technologie von Snapchat kreierte die Marke eine digitale Modelinie, mit der die Nutzer ihre Bitmoji-Figuren einkleiden konnten. Die Zusammenarbeit zwischen dem Hersteller von Freizeitmode und Snapchat fand nicht zum ersten Mal statt. Mit der letztjährigen gemeinsamen Weihnachtskampagne wurden 2 Millionen US-Dollar Umsatz erzielt - ein wesentlicher Beitrag zum Gesamtumsatz von 1 Milliarde US-Dollar im ersten Quartal 2021.

Der Social Media Trend zu visuellen Inhalten, der durch Snapchat und AR-Technologien angeregt wurde, spricht Digital Natives besonders an. Die Investition in interaktive digitale Inhalte kann ein effektiver Weg sein, das Engagement der Nutzer für eure Marke länger wach zu halten, ihnen etwas Neues und Außergewöhnliches zu bieten und Erlebnisse zu schaffen, bei denen andere Marken nicht mithalten können.

12. Chick-Fil-A: #TheLittleThings

Die “The Little Things“-Kampagne von Chick-Fil-A startete im Jahr 2018 und ist eine Zusammenstellung von Storys von echten Kunden und Mitarbeitern. Sie erzählen von den kleinen Dingen, die ein großartiges Erlebnis ausmachen, und erinnern daran, dass die kleinen Momente im Leben oft in etwas Großem gipfeln.

Im Jahr 2021 hat die Kampagne mit der Story einer Chick-Fil-A Stammkundin, die ihre 50.000 App-Punkte für die Verpflegung eines Obdachlosenheims einsetzte, für neuen Wind gesorgt. Sie und eine Mitarbeiterin ihrer örtlichen Filiale wurden auf den Social Media Kanälen der Marke vorgestellt, um die Story mit dem Namen "Lanika's Idea" zu verbreiten und dem Image des Restaurants einen positiven Anstrich zu verleihen.

13. Wiener Tourismusverband auf OnlyFans

Ein ungewöhnlicher Ort für den Social Media-Erfolg einer Marke auf der Weltbühne: Der Wiener Tourismusverband versetzte die Marketingwelt in Aufregung, als er sich für eine kürzlich durchgeführte Promotion an OnlyFans wandte. Als Stadt mit reicher künstlerischer und kultureller Vielfalt war die Marke es leid, dass Instagram und TikTok immer wieder Posts mit den prestigeträchtigsten Kunstwerken der Stadt entfernten, weil sie gegen die Nacktheitsrichtlinien verstoßen.

So fand die Marke einen Kanal, auf dem der menschliche Körper zelebriert wird und der es zulässt, die Künstler, die berühmten Kunstwerke und die beliebtesten Museen der Stadt zu präsentieren. Der OnlyFans Account der Marke enthält eine Paywall für Inhalte, die als "Adult 18+" klassifiziert sind. Die Aktion ermutigte Reiselustige, sich einen Eindruck der kulturellen Schätze der Stadt zu verschaffen und machte gleichzeitig auf die generelle Zensur von bildender Kunst aufmerksam.

14. YouTubes “Shorter Side of YouTube”-Social-Media-Kampagne

Während TikTok mit seinen Kurzvideo-Inhalten große Erfolge feiert, wollte YouTube seinen Nutzern zeigen, dass die Marke in Sachen digitaler Videos immer noch die Nase vorne hat. Die "Shorter Side of YouTube"-Kampagne wurde gestartet, um mit TikTok zu konkurrieren und ihre Kernzielgruppe anzusprechen.

Für die Kampagne wurden Stars wie DojaCat und The Weeknd mit ins Boot geholt. Sie präsentierten kurze und knackige Inhalte und lösten damit eine komplett neue Social Video-Bewegung aus.

15. NatGeo: #ThinkBeforeYouLike

Viele Social Media-Fans überlegen nicht zweimal, bevor sie bei einem niedlichen Bild von knuddeligen Geparden den Like-Button drücken. National Geographic empfiehlt den Nutzern jedoch, zweimal nachzudenken, bevor sie sich mit einer Sache auseinandersetzen - selbst mit unschuldigen Fotos, die auf den ersten Blick unbedenklich erscheinen.

Mit der jüngsten Hashtag-Kampagne #ThinkBeforeYouLike will National Geographic die Nutzer über die anhaltende Ausbeutung und den Schmuggel von Geparden aufklären. In der Kampagne warnt die Marke Nutzer davor, Fotos von Menschen mit ihren Gepardenbaby-"Haustieren" zu liken, da dies den illegalen Handel, den sie bekämpfen will, noch zusätzlich fördert.

Diese Vorgehensweise empfiehlt sich für alle soziale Media Inhalte und die Social-Media-Kampagne dient als Erinnerung daran, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint.

16. TikTok: Re: Make-Kampagne

Eine einprägsame Social Media Marketingstrategie muss nicht immer vor Originalität strotzen. Wenn ein alltägliches Thema oder eine Idee neu inszeniert wird, können wertvolle Beziehungen zur Zielgruppe hergestellt werden - weil auf etwas Vertrautem aufgebaut wird. Die ReMake-Kampagne von TikTok ist ein perfektes Social-Media-Kampagnen-Beispiel dafür.

TikTok forderte seine Nutzer auf, über die kultigsten Werbespots der letzten Zeit nachzudenken und ihre eigene Version davon zu gestalten.

Das Ziel: klassische Werbung in TikTok-Kurzfilme umzuwandeln.

Das übergeordnete Ziel: die Aufmerksamkeit auf TikTok als Werbeplattform zu lenken und Marketers zu ermutigen, verstärkt in die Erstellung von TikTok-Content zu investieren.

Die Kampagne hat eine Reihe von Remakes hervorgebracht, darunter die bei den Fans beliebte Snickers-Werbung "You’re not yourself when you’re not hungry". In diesem Fall mit einem jungen Mann und seiner Großmutter im Fitnessstudio.

17. McDonald's: #McSpicy-Debatte

Bringt dich der neue McDonald's Spicy Chicken Burger ins Schwitzen? Hat er einen gewissen Kick oder nimmt er dir schlichtweg dem Atem? In der #McSpicy-Debatte diskutieren die Nutzer ihre Meinung zum Schärfegrad des neuen McDonald's Chicken Burgers. Scharfes Essen sorgt stets für hitzige Diskussionen und die Fans tauschen sich jeweils angeregt darüber aus, ob ein Gericht ihre Erwartungen bezüglich der Schärfe erfüllt.

McDonald's hat sich dieses brisante Thema zunutze gemacht, um für seinen neuen Burger zu werben und dabei unzählige nutzergenerierte Inhalte zu generieren.

18. Spotify: Only You-Kampagne

Spotify rühmt sich damit, seinen Nutzern beim Entdecken neuer Songs und Künstler, die ihrem Musikgeschmack entsprechen, zu helfen.

In der jüngsten Only You-Kampagne wurde dieses Prinzip aufgegriffen und personalisierte Audio Birth Charts entsprechend den musikalischen Vorlieben und Gewohnheiten der Nutzer zusammengetragen.

Dies ist ein großartiges Social-Media-Kampagnen-Beispiel für Personalisierung, denn für jeden Nutzer wurde eine einzigartige Hitparadenliste kreiert. Und damit der Spaß nicht zu kurz kam, hatten die Mitglieder die Möglichkeit, eine "Dinnerparty deiner Träume" mit ihren Lieblingskünstlern zusammenzustellen.

19. Die #NoDigitalDistortion von Dove

Einer der großen Pluspunkte von Social-Media-Kampagnen ist die Möglichkeit, Zielgruppen, die etwas gemeinsam haben, zwischen denen aber außerhalb der sozialen Medien keine Verbindung besteht, miteinander zu vernetzen.

Wirkungsvolle Kampagnen wie #NoDigitalDistortion von Dove tun dies auf wunderbare Weise. Sie erzählen von Erfahrungen, die Millionen von Frauen geteilt haben, ohne zu wissen, dass sie sich damit Gehör verschafft haben.

In dieser Kampagne sehen wir das "umgekehrte Selfie", bei dem ein Mädchen im Teenageralter ein Selfie in den sozialen Medien postet und dann alle Schritte offenlegt, die zur Bearbeitung des Bildes nötig waren. Die Social-Media-Kampagne macht auf die Tatsache aufmerksam, dass 80 % der Mädchen bereits im Alter von 13 Jahren ein verzerrtes Bild von ihrem Erscheinungsbild im Internet haben. Dabei handelt es sich um die Generation, die mit digitalen Technologien aufgewachsen ist. Das kurze Instagram-Video hat sich mit Hilfe mehrerer hochkarätiger Influencer viral verbreitet.

Dove nutze das Video darüber hinaus zur Aufforderung an sein Publikum, das #NoDigitalDistortion-Versprechen einzuhalten und Erwachsene dazu zu ermutigen, die Tücken von Retuschier-Apps offen anzusprechen.

20. Cadbury: Worldwide Hide

Eine der kreativsten Social-Media-Kampagnen im Jahr 2021 stammt vom Schokoladenhersteller Cadbury, der den Menschen die Zeit des Social Distancing etwas versüßen wollte. Die Marke veranstaltete während des britischen Lockdowns eine weltweite Ostereiersuche, bei der Nutzer irgendwo auf der Welt ein virtuelles Ei "verstecken" konnten. Die Nutzer konnten einen personalisierten Anhaltspunkt mit Freunden oder der Familienmitgliedern teilen sowie ein echtes Cadbury-Ei kaufen und es als süße Überraschung an jemanden schicken lassen.

21. Burger King: „You Rule“-Kampagne

Die einprägsamen „Whopper, Whopper“-Jingles von Burger King haben den größten Teil des Jahres 2023 dominiert und Burger King in NFL-bezogenen Unterhaltungen über Restaurants sogar den höchsten Share of Voice eingebracht. Im Jahr 2023 lautete das übergreifende Thema in den sozialen Medien „You Rule“ – eine Hommage an die Kunden, die dem Jingle überhaupt erst zum viralen Erfolg verholfen haben.

Das ganze Jahr über haben die Kreativen von Burger King dieses Motto in Beiträgen der Marke aufgegriffen, z. B. mit Überschriften wie „It's Crowning Szn“ in einem Homecoming-Post und einer Zusammenstellung von nutzergenerierten Inhalten mit der Überschrift „Y'all out here ruling spooky season“.

Dies sind gute Beispiele dafür, wie Marken ein bedeutendes Thema oder eine Nachricht in verschiedenen Posts einbinden können, um die Stimmigkeit der Marke zu unterstreichen.

22. Dove: „Detox Your Feed"-Kampagne

Dove gilt seit langem als eine Marke, die für gesellschaftliche Verantwortung einsteht. Von ihrer bahnbrechenden „Wahre Schönheit“-Kampagne bis hin zu ihrem Engagement für ein positives Körperbild setzt Dove in Bezug auf die Bedeutung einer verantwortungsvollen Marke immer wieder neue Maßstäbe.

In einer ihrer jüngsten Kampagnen, #DetoxYourFeed, setzte Dove diese Tradition fort − diesmal mit dem Ziel, Eltern beim Umgang ihrer Kinder mit den sozialen Medien zu unterstützen.

Im Rahmen dieser Kampagne hat Dove Mutter-Tochter-Paare eingeladen, sich Social Content und die daraus resultierenden Auswirkungen anzusehen. Ein Clip zeigte eine Mutter, die sich für fragwürdige Praktiken wie Botox für Babys stark macht.

Die Marke setzte zudem Deep-Fake-Technologie ein, um zu zeigen, wie wahnsinnig überzeugend die sozialen Medien sein können. Die Kampagne ermutigte Eltern und ihre Kinder, Influencern mit fragwürdigen Inhalten nicht zu folgen, sich gesunde Social Media-Gewohnheiten anzueignen und schlechte Schönheitstipps als solche zu erkennen.

23. Cadbury Worldwide Hide Event

Die beliebte Schokoladenmarke Cadbury zeigt sich zu Ostern immer sehr kreativ, so auch 2023.

Diesmal schloss sich die Marke mit Google Maps zusammen, um eine der größten Ostereiersuchen aller Zeiten zu veranstalten. Die EierjägerInnen konnten auf der ganzen Welt digitale Eier verstecken und ihre Standorte auf Google Maps markieren.

Tipp: Erfahre mehr zum Thema Co-Branding.

24. Casper: „10 Days of Costumes”-Kampagne

Der Matratzenhersteller Casper verkleidete seine legendären „Matratzen in Boxen“ in einzigartige Halloween-Kostüme, um seine Produkte auf witzige Art und Weise zu präsentieren.

Diese Kampagne lenkt die Aufmerksamkeit auf die Verpackung von Casper, die ein wichtiger Teil der visuellen Markenidentität (Corporate Identity) ist. Gleichzeitig sorgte sie − ganz ohne Verkaufsargumente − für gute Unterhaltung auf den Social Media-Seiten des Unternehmens.

25. Amazon: „Marvelous Mile”-Kampagne

Die erfolgreichsten Social Media-Kampagnen des Jahres 2023 hatten ihren Ursprung nicht immer in den sozialen Medien – sie waren vielmehr eine der Stationen. Das war auch bei Amazons Erfolgsserie „The Marvelous Mrs. Maisel“ und der Hommage der Streaming-Plattform an die letzte Staffel der Serie der Fall.

Das Pop-up-Event in New York präsentierte ein auffälliges pinkes Auto und einen kilometerlangen pinkfarbenen Teppich, der sich über 10 Blocks entlang der Fifth Avenue erstreckte. Entlang der Straße fanden die Fans interaktive Stationen und Fotogelegenheiten mit Motiven aus den 50er und 60er Jahren.

Die Veranstaltung war auch der Auslöser für die Pink Shoe Laces Challenge oder #PSLChallenge (hier ging es nicht um Pumpkin Spice Lattes), die auf Instagram und TikTok mehr als 50 Millionen Mal aufgerufen wurde, weshalb sie als gut gelungenes Social Media Kampagnenbeispiel nicht fehlen darf.

26. Nike: „No Pride, No Sport”-Kampagne

Jedes Jahr wird im Juni der offizielle Pride-Monat gefeiert. Marken mit gesellschaftlicher Weitsicht wie Nike wissen jedoch, dass Pride keine jahreszeitbedingte Sache ist. So wurde die Kampagne „Pride for Life“, die sich speziell an LGBT-Sportler richtet, ins Leben gerufen.

Am Anfang der Social Media Kampagne standen zwei 60-Sekunden-Filme, in denen echte Storys aus dem LGBT-Marktsegment gezeigt wurden, darunter SportlerInnen und pride-freundliche Fitnessstudios. Die Kampagne ist eine hervorragende Fortsetzung der zuvor lancierten „Be True“-Reihe.

Tipp: Hier findest du die besten Sport & Fitness Influencer in Deutschland.

27. Pepsis neue Visual Identity

Die Jahr-2000-Nostalgie ist in voller Blüte und Pepsi nutzte die sozialen Medien, um seine neugestaltete Visual Identity zu präsentieren. Die Marke hat nach der Pandemie die Gelegenheit ergriffen, ihr Image aufzufrischen. Sie knüpft an ihre Wurzeln in der Musikindustrie an und hat simple Icons gegen mutigere, dynamischere Bilder ausgetauscht – und ihren Fans in den sozialen Medien einen Vorgeschmack darauf gegeben.

Das Ankündigungsvideo hat seitdem mehr als 203.000 Aufrufe auf YouTube erreicht. Die vollständige Umgestaltung der Marke erfolgte im Herbst 2023 und hat weiteren aktualisierten Brand-Content hervorgebracht.

Tipp: Erfahre mehr über Corporate Identity, Produkt Branding und über die beste Brand Management Software.

28. McDonald's: „Raise Your Arches”-Kampagne

McDonald's ist bestens bekannt für seine beiden goldenen Bögen und die Marke nutzte dies in ihrer „Raise Your Arches“-Kampagne äußerst wirkungsvoll aus. Die Kampagne zielte darauf ab, die Begeisterung der Kunden widerzuspiegeln, wenn sie an einen Big Mac zum Mittagessen oder einen McFlurry als wohlverdiente Belohnung denken.

Ein kurzes Anheben der Augenbrauen, wenn man an McDonald's denkt, ist eine einfache, aber wirkungsvolle Geste. Die Kampagne führte zu über 1.000 Instagram-Posts und mehr als 5 Millionen Views auf TikTok, bei denen die Kunden ihre Augenbrauen hochzogen, um ihre Verbundenheit mit McDonald's zum Ausdruck zu bringen.

29. Duolingo: „Adoption Center”-Kampagne

Netflix hat das Internet mit seiner Ankündigung, das Teilen von Anmeldedaten zu unterbinden, in Aufruhr versetzt. So beschloss das Sprachportal Duolingo, die ganze Geschichte mit seiner Adoption Center-Kampagne in eine andere Richtung zu lenken. Inhaber von Familienabonnements mit ungenutzten Plätzen wurden von Duolingo eingeladen, Nutzer außerhalb der Familie zu „adoptieren“, um diese Plätze zu füllen.

Die Social Media Kampagne kam zu einer Zeit, in der viele dachten, dass andere Marken dem Beispiel von Netflix folgen würden, nicht nur bei den Kunden gut an, sondern verschaffte Duolingo auch mehr Aufmerksamkeit für seine eigenen Familienabonnements.

30. Uber Eats: „Ifar Incoming”-Kampagne

Uber Eats nutzte die sozialen Medien, um mit einer Kampagne zum muslimischen Feiertag Ramadan sein Engagement für Diversität und Inklusion zu demonstrieren. Während dieser Fastenzeit wird das Fasten der Muslime bei Sonnenuntergang gebrochen − eine Mahlzeit, die als Iftar bezeichnet wird.

Um seinen muslimischen Kunden während dieser Zeit Aufmerksamkeit zu schenken, veröffentlichte Uber Eats eine Reihe von Posts, die jeweils ein Bild eines köstlichen Gerichts zusammen mit der Uhrzeit des Sonnenuntergangs am jeweiligen Tag zeigten.

Unterstützung von Meltwater für deine Social Media-Kampagnen

Ganz gleich, was du mit deiner Kampagne erreichen möchtest − das Posten von Content ist nicht das Endziel. Sobald deine Social Media Kampagne online ist, sollte mit einem Brand Tracking Tool der Impact beobachtet und gemessen werden, damit du siehst, wie du was damit bewirkt hast.

Was haben alle guten Social Media Best Practice Beispiele gemeinsam?

Erfolgreiche Kampagnen bedürfen einer guten Planung. Dafür ist die Entwicklung einer kanalübergreifenden Social Media Strategie inklusive der Planung von passendem Content unerlässlich. Dieser sollte eure unternehmerischen Werte und Ideen, wie in den oben gezeigten Social Media Marketing Beispielen, widerspiegeln und dadurch besonders authentisch sein. Je authentischer euer Social Media Auftritt, desto besser könnt ihr das Interesse bereits bestehender Kunden aufrechterhalten und neue Interessenten hinzugewinnen.

Warum sollte man Social Media Kampagnen fahren?

All diese Beispiele sind zwar schön und gut, aber warum solltet ihr überhaupt ein Interesse daran haben, ebenfalls zu einem Best Practice Beispiel in Sachen Social Media Marketing werden zu wollen? Um euch das zu erklären, haben wir sieben Vorteile von Social Media Marketing für euch gesammelt:

7 Vorteile von Social Media Marketing Kampagnen

Social Media Posts erhöhen euren Website Traffic

Ihr habt einen neuen spannenden Blogpost? Dann nur noch richtig verpacken und auf Social Media veröffentlichen! Denn so ist euer Traffic mit Hilfe von Social Media gesichert. Nirgends sonst habt ihr Zugriff auf so viele potentielle Leser eures Contents.

Social Media Posts boosten eure SEO-Bemühungen

Natürlich ist guter Content in Sachen SEO (Suchmaschinenoptimierung) King. Doch habt ihr auch schon mal daran gedacht, dass eure Website durch gute Social Media Posts kontinuierlichen Traffic erhält? Das hat auch positive Auswirkungen auf eure Rankings.

Dank Social Media könnt ihr eure Zielgruppe besser verstehen

Wer mit Hilfe eines Social Listening Tools richtig „zuhört“, der kann aus Social Media Communities eine ganze Menge an Consumer Insights gewinnen. Gerade auf Twitter, Instagram und Facebook könnt ihr mittels Consumer Insights Tools wertvolle Informationen gewinnen:



Welche Art von Posts und Content wird häufig geteilt?

Welche Interessen sind innerhalb der Zielgruppe häufig vertreten?

Welche Produkte werden am liebsten gekauft und warum?

Durch Community Management seid ihr näher an euren Kunden

Wir sprechen hier immer viel über die Marketingfunktionen von Social Media. Doch eure Kunden sehen Facebook, Twitter und Co. als soziale Netzwerke und nicht als Werbekanäle. Deshalb solltet ihr eine organische Beziehung zu euren Followern aufbauen. Das schafft Vertrauen und entwickelt eure Marke.

Social Advertising erlaubt Targeting und Retargeting

Natürlich gibt es auch noch andere Wege, als organisch auf Social Media zu interagieren: Social Advertising. Wenn ihr auf sozialen Netzwerken Werbung schaltet, könnt ihr diese ziemlich genau an eure Zielgruppe ausspielen und auch Interessenten kontinuierlich mit euren Ads bespielen. Damit gibt es nur einen geringen Streuverlust!

Social Media hilft euch, Talente zu entdecken

Mittlerweile informieren sich immer mehr junge Talente auf Social Media über ihre potentiellen Arbeitgeber. Guten Nachwuchs zu finden und Talente zu entdecken kann für Unternehmen eine Herausforderung sein. Warum also nicht von Social Media profitieren?

Kunden-Support

Auch werden Social Media Kanäle oft als Support-Kanäle für Kundenanfragen (Social-Media-Kundenservice) genutzt, um genau dort Unterstützung anzubieten und Fragen zu beantworten, wo sich die Zielgruppe ohnehin aufhält. Das geht mittlerweile dank Chatbots auch schon automatisiert.

Social Media Marketing Beispiele – Fazit

Es ist wichtig, zu verstehen welcher Content für welche Kanäle am besten geeignet ist. Außerdem solltet ihr immer einen Überblick über aktuelle Geschehnisse und Trends behalten. Informiert euch dazu im Vorfeld, wann welche Ereignisse stattfinden und erstellt einen Content Kalender, der es euch ermöglicht, euren Content genau zu planen und in den Kontext dieser Ereignisse einzubetten. Außerdem könnt ihr mithilfe eines Social Media Monitoring Tools Thementrends beobachten und so die für euch relevanten Themen identifizieren. Besonders, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, mit großem Budget zu arbeiten, solltet ihr Social Media in eure übergeordnete Marketingstrategie miteinbeziehen.

Tipp: Hier erfahrt ihr alles über Facebook Marketing.

Wie kann Meltwater euch bei eurer Social Media Marketing Strategie unterstützen?

Wenn ihr mehr über die Funktionen der Meltwater Social Media Suite erfahren wollt, die euch bei eurem Social Media Marketing unterstützen kann, füllt einfach das folgende unverbindliche Formular aus. Wir melden uns gerne bei euch!