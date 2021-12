Was ist Produkt Branding und warum ist es wichtig?

Eine Flasche Limonade mit rotem Etikett und weißer Schrift? Ganz klar und unverwechselbar: Coca-Cola. Wenn du den Satz „Du bist nicht du, wenn du hungrig bist“ hörst, musst du sofort an Snickers denken? Das sind Beispiele für erfolgreiches Product Branding, da du durch das Produkt selbst oder durch den Werbeslogan des Unternehmens sofort weißt, um welches Unternehmen es sich handelt. Beide Unternehmen haben durch Produkt Branding ihrem Unternehmen eine individuelle Markenpersönlichkeit verliehen.

Im Allgemeinen ist der Sinn von Branding, dass ein Produkt auf dem Markt, sofort von jedem Konsument identifiziert wird. Je stärker die Marketingstrategie für deine Marke ist, desto mehr heben sich deine Produkte am Ende von deiner Konkurrenz ab.

Abgesehen von etablierten Marken wie Coca-Cola oder Snickers, können auch kleine Unternehmen von einem guten Product Branding profitieren. Und in diesem Blogartikel erfährst du, wie du deine eigene Produkt Branding Strategie aufbauen kannst.

Was ist Produkt Branding?

Was ist Produkt Branding genau? Hier zu Beginn eine einfache Definition:

Der Begriff Produkt Branding beschreibt eine Aktivität, die die Art und Weise definiert, wie das Image des Produkts an seine Kunden kommuniziert wird.

Alles, von Haushaltsreinigern über Süßigkeiten bis hin zu Autos, kann seine eigene Brand Positioning und Marketingstrategie haben. Unabhängig vom Produkt bleibt das Ziel dasselbe: die Abgrenzung von der Konkurrenz, welche ähnliche Produkte anbietet und den Menschen einen Grund zu geben, sich für deines zu entscheiden.

So wie ein Unternehmen eine Corporate Brand aufbaut, um die Kundenbindung zu erhöhen, können Produkte vom Aufbau einer Marke profitieren, um Vertrauen zu schaffen und den Umsatz zu steigern. Dein Produkt ist eine Brand Extension deines Unternehmens.

Was ist der Unterschied zwischen Product Branding und Corporate Branding?

Wenn wir von Product Branding sprechen, sprechen wir von der Vermarktung eines bestimmten Produkts, ohne das Unternehmen in den Mittelpunkt der Vermarktung zu stellen. Das Produkt steht im Fokus aller Werbe- und Marketingkampagnen, die Unternehmensmarke ist nur nebensächlich.

Die Definition von Corporate Branding ist etwas weiter gefasst. Corporate Branding bezeichnet die Vermarktung einer ganzen Reihe von einzelnen Produkten und Dienstleistungen im Namen des Unternehmens, das sie anbietet. Die Corporate Identity (CI) ist ein Teil des Corporate Branding.

Produkt Branding Vorteile

1. Brand Identity (Markenidentität)

Erfolgreiches Produkt Branding kann deinen Marketing- und Werbebemühungen extrem zugute kommen. Die ständige Verwendung derselben Corporate Identity (einschließlich Logo, Design, Verpackung usw.) und eine gleichbleibende Nachrichtenübermittlung können dazu beitragen, deine Markenqualität zu verbessern, an die sich die Öffentlichkeit leichter erinnern und sie leichter wiedererkennen kann. Wenn du einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hast, kannst du deine Marketingkosten senken und in andere Geschäftsbereiche zu investieren.

2. Markenpräferenz

Starke Marken haben den Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen, da sie von Konsumenten bevorzugt werden. Angesichts einer großen Auswahl an Marken für ein bestimmtes Produkt neigen Konsumenten dazu, Marken zu wählen, die sie bereits kennen und denen sie vertrauen. Oder anders gesagt, eine starke Marke trägt sehr zur Kundenbindung bei.

3. Markterweiterung (Brand Extension)

Wenn deine Produktmarke solide genug ist, kannst du erwägen, einen neuen Markt zu erschließen oder dein Produkt zur Diversifizierung weiterzuentwickeln, um dein Angebot zu erweitern. Wenn Kunden bereits mit deinem Produkt und deiner Marke vertraut sind, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass deine Markterweiterung fehlschlägt, da Kunden sich auf die Qualität deiner Produkte verlassen kann.

4. Erhöhte Eintrittsbarriere für neue Marktteilnehmer

Eine starke Produktmarke kann auch die Eintrittsbarriere für neue Wettbewerber erhöhen und deinen Marktanteil erhöhen (mehr bzgl. Markteintrittsbarrieren erfährst du in unserem Beitrag zur Branchenstrukturanalyse). Wer in deinen Markt eintreten will, muss massiv in seine Markenentwicklung investieren, um deinen Ansprüchen gerecht zu werden. Darüber hinaus kann für Kunden eine neue Preisbarriere gesetzt werden, da sie auf deine Marke bestehen und eher bereit sind, deine Produkte zu kaufen, als kostengünstigere neue Produkte.

Wie baue ich eine Produkt Branding Strategie auf?

Ermittle über deine Marke: den Zweck, den Wert, die Konkurrenz & die Zielgruppe

Bevor du deine Produkte in Branding- und Werbekampagnen einbindest, solltest du einen Schritt zurück gehen. Lerne beispielsweise durch eine eingehende Marktanalyse den Markt kennen, in dem dein Unternehmen agiert.

Beginne mit den folgenden Standardfragen:

1. Was ist der Zweck deines Produkts?

Oder mit anderen Worten: "Welche Marktbedürfnisse und -anforderungen erfüllt dein Produkt?" Ein Produkt ist nur dann stark nachgefragt, wenn es ein bestimmtes Problem lösen oder seinem Usern einen bestimmten Mehrwert bieten kann. Denn was alle erfolgreiche Marken gemeinsam haben, ist den Kunden einen einzigartigen Mehrwert zu bieten, der dem Unternehmen wiederum hilft, sich von seinen Mitbewerbern abzuheben.

Denke über dein Markenleitbild nach, bevor du dein Produkt auf den Markt bringst. Wenn du einem Fremden innerhalb von 30 Sekunden den Mehrwert deines Produkts erklären kannst, hat dein Produkt ein Potenzial erfolgreich zu sein.

2. An wen richtet sich dein Produkt?

Deine Zielgruppe ist ebenso deine potenzielle und direkte Konsumentengruppe. Die Bestimmung der richtigen Zielgruppe hat einen erheblichen Einfluss auf die Verkaufskraft deines Produkts. Beginne mit dem Aufbau deines Kundenprofils mit demografischer Segmentierung, beispielsweise strukturiert nach Alter, Geschlecht, beruflichem Hintergrund, Einkommensniveau, geografischem Gebiet oder Hobbys und Gewohnheiten. Stelle sicher, dass du die Eigenschaften deiner Zielgruppe gut genug verstehst, um die richtige Branding Kampagne durchführen zu können.

3. Welche Werte bringt dein Produkt mit?

Erfolgreiches Produkt Branding bedeutet, dass die Werte deines Produkts mit den Werten deiner potenziellen Kunden übereinstimmen. Wenn dein Produkt beispielsweise auf Umweltschützer ausgerichtet ist, muss es sich auf die grünen und umweltfreundlichen Faktoren konzentrieren, um eine positive Wahrnehmung zu deiner Marke zu erzielen.

4. Wer sind die direkten Konkurrenten deines Produkts?

Du kannst dein Produkt nicht auf dem Markt positionieren, ohne deine Wettbewerber zu kennen. Eine gezielte Wettbewerbsanalyse ist eine wichtige Unternehmensstrategie, um auf dem Laufenden darüber zu bleiben, wie sich Marken des gleichen Bereichs/der gleichen Branche entwickeln. Du kannst ihr Verhalten und ihre Pläne analysieren, indem du ihre Aktivitäten und öffentlichen Auftritte genau verfolgst, ihnen in sozialen Medien folgst, ihre Newsletter abonnierst, ihr Kundenfeedback liest und dann daraus lernst. Aus den gesammelten Informationen kannst du deine Markenstrategie erstellen, die dein Produkt von anderen unterscheidet.

Übertragung der Markenidentität in das Produkt Branding

Wenn du die Identifizierungsphase abgeschlossen hast, ist es an der Zeit, all diese Grundlagen in die Praxis umzusetzen. Alle Ergebnisse deiner Recherche sind die Voraussetzung für die Gestaltung deines Produkts, das die Emotionen deiner Zielgruppe weckt und deine Marke einbetten kann.

Im Folgenden findest du einige Hinweise dazu, wie du deine Markenidentität in dein Produkt Branding umwandeln kannst.

1. Wähle dein Farbschema

Das Farbschema ist das grundlegende Element im Branding, vom Design bis zum Etikett. Die ausgewählten Farben sind der Indikator, um alle Elemente zu verbinden, die an deinem Produkt beteiligt sind. Stelle also sicher, dass du die richtige Farbpalette verwendest, um dein Produkt zu verfeinern und die richtige emotionale Reaktion hervorzurufen, die du von deiner Zielgruppe erwartest.

2. Wähle deine Schriftarten aus

Unterschätze nicht die Schriftartenauswahl beim Branding, insbesondere nicht beim Design. Die richtige Schriftart verbessert die Sichtbarkeit deiner Branding Materialien und macht alles lesbar, um deinen Content klar darstellen zu können.

Die Sichtbarkeit der Schrift variiert je nach Branding Material. Beispielsweise unterscheiden sich Schriftarten, die für das Webdesign ausgewählt werden, erheblich von Schriftarten für das Logodesign. Deine Wahl der Schriftart zeigt auch, wie die Tonalität Produkts sein soll.

Schriftarten wie...

Raleway

Simplifica

Infinity

stehen beispielsweise für Minimalismus und Modernität, während Schriftarten wie

One Day

Matilde

Vanity Freestyle

Spaß und Stil zeigen.

3. Logo erstellen

Es gibt kein Standard-Design für ein Logo - es kann entweder minimal oder detailorientiert sein. Welches Farbschema, Schriftart oder Designstil du auch wählst, dein Logo muss die geführte Tonalität deines Produkts veranschaulichen und die relevante Botschaft vermitteln. Ein Logo ist eine der wichtigsten visuellen Komponenten im Produkt Branding. Stelle also sicher, dass dein Logo stark genug ist, um deine gesamte Marke zu repräsentieren.

Einheitlichkeit bewahren

Der ultimative Schlüssel zu einem erfolgreichen Produkt Branding besteht darin, die Übereinstimmung mit deinen Bildern, deinem Design, deiner Qualität und deiner Botschaft auf der ganzen Linie aufrechtzuerhalten. Sobald du deine Markenidentität festgelegt hast und in physisches Branding übersetzt hast, musst du dich an den Plan halten, damit deine potenziellen Kunden dein Produkt sofort wiedererkennen.

Das mag traditionell und sehr klassisch klingen, aber der praktischste Leitfaden für Einheitlichkeit ist die Abstimmung des Designs auf alle möglichen Elemente eines Unternehmens. Dein Produktstil muss alle Signature Designs enthalten, die du für dein Produkt ausgewählt hast, und es sollte der erste Hinweis auf deine Designs sein, um beispielsweise das Titelbild deiner Landing Page oder den Hintergrund deiner Pressemitteilung zu bewerben.

Mitarbeiter miteinbeziehen

Auch menschliche Faktoren können einen großen Beitrag zur Markenbildung deines Unternehmens leisten und den emotionalen Antrieb mit deinen potenziellen Kunden verbinden. Biete deinen Teammitgliedern eingehende Schulungen, um dein Unternehmen ideal in physischen Shops, im E-Commerce, Digital wie im Social Media und vielen anderen Bereichen repräsentieren zu können, sodass potenzielle Kunden sofort Assoziationen zu der Marke und deren Produkten aufbauen können. Um das zu erreichen, musst du alle Werte, die Botschaft und das Leitbild deines Unternehmens kennen, um dein Unternehmen bestens in der Öffentlichkeit darstellen zu können.

3 Erfolgreiche Product Branding Beispiele

1. Coca-Cola

Es gibt keine Möglichkeit, über Produkt Branding zu sprechen, ohne Coca-Cola zu erwähnen.

Der Grund für das konsequente und erfolgreiche Produkt Branding von Coca-Cola sind die Logos, das Erscheinungsbild auf Social Media Kanälen, Werbespots, das Corporate Design der Produktverpackungen und noch viel mehr. Coca-Cola nutzt auch die Wirksamkeit seiner visuellen Einfachheit, mit der signifikanten Kursivschrift und der roten Farbpsychologie, die Vorsicht und Warnung hervorruft.

Für ihre Werbekampagnen ist es Coca-Cola gelungen, mit der gleichen Botschaft und Stimmung zu kommunizieren, die über ihre Websites und sozialen Kanäle verbreitet wird. Alle ihre Kampagnen zielen darauf ab, die Verbindung zwischen Menschen zu stimulieren und ihre Emotionen zu vereinen - ein wesentlicher Bestandteil des Brandings.

2. Apple

Apple ist eines der führenden Unternehmen der Welt mit hervorragenden Branding Strategie, durch die Apple einen andauernden Erfolg vorweisen kann. Die Marke Apple basiert auf Erfahrung und Emotion, die durch ihre Kernwerte Innovation und Design vermittelt werden.

Steve Jobs hatte Designer gefunden, die an Apples Vision der menschlichen Verbindung glaubten und diese in die Produktion übersetzen konnten. Das Unternehmen verfügt über ein einzigartiges visuelles und sprachliches Vokabular, das durch Werbung und Produktdesign zum Ausdruck kommt. Auch die Einfachheit wird bei Apples Produkten großgeschrieben, aber auch an Funktionalität mangelt es ihnen nicht. Apple ist detailorientiert, was den Designern geholfen hat, benutzerorientiert zu sein und zu wissen, was die User wollen.

Der Marke ist es gelungen, den emotionalen Antrieb mit ihren Kunden in vielerlei Hinsicht zu binden, von der Vertrauensbildung bis hin zur Entwicklung einer ganzen Community rund um die Produkte.

3. IKEA

„Spaßig und skurril“ ist wahrscheinlich nicht die Persönlichkeit, die einem in den Sinn kommt, wenn man an eine Marke denkt, die sich auf preisgünstige Mitnahmemöbel spezialisiert hat, oder? Das ist jedoch zweifellos die Markengeschichte, die IKEA durch jahrelanges intelligentes Branding aufgebaut hat – unbeschwert, schrullig und überraschend fürsorglich.

IKEA ist dadurch zu einem der profitabelsten Unternehmen der Welt und geworden und ist eine der wertvollsten Marken in den Top 50 von Forbes. Das Unternehmen weiß genau, was Konsumenten in der schnell wachsenden Welt von heute brauchen: niedrige Kosten, Form, Funktion und Qualität in einem. Als eine der bekanntesten Marken weltweit hat IKEA einen Weg gefunden, die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen und zu beweisen.

Fazit: Produkt Branding als essentieller Bestandteil deiner Branding Strategie

Die drei genannten Beispiele sollten verdeutlicht haben, wie wichtig es für jedes Unternehmen ist, eine ausgeklügelte Produkt Branding Strategie in die übergeordnete Branding Strategie zu integrieren. Wenn du also ein wertvolles Alleinstellungsmerkmal schaffen möchtest, dann solltest du dieses Thema nicht außen vor lassen.

