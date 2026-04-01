Mit Social Media Marketing zu mehr Umsatz im B2B

B2B Social Media Marketing ist heute so wichtig wie nie zuvor.

Die Zahlen sprechen für sich, denn laut einer Studie von Leadspace treffen 84 % der B2B-Führungskräfte ihre Kaufentscheidungen auf Social Media und 92 % der B2B-Einkäufer nutzen die Kanäle, um sich mit Branchenexperten auszutauschen.

Wie könnt ihr also als ein B2B-Unternehmen mit Social Media Marketing die gewünschte Zielgruppe – in dem Fall Marketing Manager, CEO’s usw. – erreichen?

Dafür ist unser Post da. Darin erfahrt ihr unter anderem:

warum Social Media für B2B-Marketing wichtig ist

wie ihr als B2B-Unternehmen auf den sozialen Medien durchstartet

wie B2B-Unternehmen Social Media für ihre Online-Marketingstrategie nutzen

und mehr.

Lasst uns loslegen!

Inhalt

Warum ist Social Media Marketing für B2B-Unternehmen wichtig?

Social Media Marketing bringt für B2B-Unternehmen viele Vorteile mit sich. Wir haben diese kurz und knackig für euch zusammengefasst.

Social Media hilft euch, Vertrauen aufzubauen 🥰

Aktiv auf Social-Media-Plattformen zu sein, ist für B2B-Unternehmen eine gute Möglichkeit, Vertrauen zu potentiellen Kunden aufzubauen und euch als Experten in eurer Branche zu etablieren.

Je mehr lehrreiche, interaktive Inhalte ihr auf Social Media postet, desto eher werden Menschen in euer Produkt bzw. eure Services investieren.

Social Media bringt mehr Traffic auf eure Website ⬆️

Auf Social Media geht es, ähnlich wie im echten Leben, um sehen und gesehen werden.

Mit einer gut durchdachten Content-Strategie und einem überzeugenden Social-Media-Auftritt werden potentielle Leads bzw. Interessenten schneller auf euch aufmerksam und infolgedessen eure Webseite besuchen.

Social Media ist ideal, um erstklassigen Kundenservice anzubieten 🧑‍💻

Wenn eure Kunden andere Unternehmen und Entscheidungsträger sind, solltet ihr sicherstellen, dass euer Kundenservice exzellent ist. Denn diese werden sich nicht mit weniger zufrieden geben.

Soziale Medien sind für einen maßgeschneiderten Support die beste Wahl, da man sofort auf Probleme der Kunden reagieren und ihnen Lösungen vorschlagen kann.

💡 Übrigens: Wir möchten noch kurz auf ein weiteres Konzept eingehen – Social Selling! Unter Social Selling versteht man die Social-Media-Nutzung einer Marke, um mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Das umfasst z. B. das Teilen von deren Inhalten, direktes Kommunizieren, Social Listening etc. Diese Taktik kann B2B-Unternehmen ungemein helfen, ihre Verkaufsziele zu erreichen.

Tipp: Erfahre mehr über Social-Media-Kundenservice und über die beste Social-Media-Kundenservice Software.

Social Media wirkt Wunder für SEO 🔎

Für Suchmaschinen wie Google und Bing spielt auch euer Social-Media-Auftritt eine bedeutende Rolle.

Wenn jemand zum Beispiel nach eurer Brand oder Keywords aus eurer Branche sucht, wollt ihr natürlich ganz oben in den Suchergebnissen erscheinen.

Das geht am besten, indem ihr Profile auf verschiedenen sozialen Netzwerken betreibt und regelmäßig hochwertigen Content postet. Je mehr Websites eure Marke zeigen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ihr bei Google gut rankt.

Jetzt kennt ihr die Benefits von Social Media Marketing im B2B, doch wusstet ihr, dass euer Unternehmen auch von der Präsenz der Mitarbeiter auf verschiedenen sozialen Netzwerken profitieren kann?

Mitarbeiter auf Social Media – Employee Advocacy für B2B

Mitarbeiter spielen auf Social Media eine wichtige Rolle und es ist toll, wenn sie motiviert sind, viele Inhalte zu teilen.

Employee Advocacy bringt sowohl für Unternehmen als auch Mitarbeiter einige Vorteile mit sich. Für B2B-Unternehmen ist es eine Gelegenheit, die Markenbekanntheit zu steigern und das Engagement auf allen sozialen Kanälen zu boosten.

Eure Mitarbeiter können hingegen

ihr persönliches Karriereprofil ausbauen,

ihre Networking-Möglichkeiten erweitern,

ihren eigenen Karriereweg innerhalb des Unternehmens fördern.

Man darf aber nicht vergessen, dass es auch ihre persönlichen Profile sind. Man kann sie als Unternehmen nicht dazu drängen, bestimmte Inhalte zu posten, aber es sollten dennoch Richtlinien befolgt werden. Eine einheitliche Social-Media-Kommunikation im Interesse des Unternehmens sollte sichergestellt sein.

💡 Tipp: Falls ihr mehr zum Thema erfahren möchtet, haben wir für euch passende Beiträge zu Employer Branding und Employee Advocacy herausgesucht. The choice is yours! 😉

Als B2B-Unternehmen auf Social Media durchstarten [5 Schritte]

Ihr habt euch als B2B-Unternehmen dazu entschlossen, eine Social-Media-Strategie auf die Beine zu stellen?

Super!

Doch wie fängt man am besten an und was muss man dabei beachten?

Wir haben die 5 wichtigsten Schritte für euch vorbereitet, um auf den Social-Media-Plattformen so richtig abzugehen.

1. Stellt euch die richtigen Fragen❓

Bevor ihr loslegt, solltet ihr euch zunächst Gedanken darüber machen, was ihr mit Social Media Marketing erreichen wollt. Dabei helfen folgende Fragen:

Warum will unser Unternehmen eine Social-Media-Präsenz?

An wen richtet sich unsere Social-Media-Strategie?

Welche Art von Content will oder braucht unsere Zielgruppe?

Welche Social-Media-Kanäle eignen sich am besten für B2B?

💡 Tipp: Plattformen, die häufig für das B2B-Marketing genutzt werden, sind LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube. LinkedIn ist optimal für Business-Networking, Twitter eignet sich am besten für kurzfristige Ankündigungen, Facebook ist der Kanal, um Kontakte zu pflegen, und YouTube ist hervorragend für die Veröffentlichung von audiovisuellen Bildungs- und Lehrinhalten. Auch TikTok spielt eine immer wichtigere Rolle und ist super, wenn ihr eure Marke durch kreative Videos menschlicher erscheinen lassen wollt.

2. Setzt konkrete Ziele 🎯

Ihr habt alle wichtigen Fragen beantwortet...Perfekt! Nun ist es an der Zeit, sich die richtigen Ziele zu setzen.

Dabei hilft euch die SMART-Methode, die erläutert, wie diese Ziele sein sollten:

S – specific (Formuliert die Ziele so spezifisch und detailliert wie möglich)

– (Formuliert die Ziele so spezifisch und detailliert wie möglich) M – measurable (Die qualitativen und quantitativen Zielen sollten messbar sein)

– (Die qualitativen und quantitativen Zielen sollten messbar sein) A – achievable (Ihr solltet motiviert sein, die gestellten Ziele zu erreichen)

– (Ihr solltet motiviert sein, die gestellten Ziele zu erreichen) R – relevant (Ist das Ziel für euer Unternehmen relevant?)

– (Ist das Ziel für euer Unternehmen relevant?) T – time-bound (Setzt Deadlines, bis wann ein gewisses Ziel erreicht werden soll)

3. Veröffentlicht relevanten Content 📚

Content ist einer der Schlüsselfaktoren, wenn es um Social Media Marketing im B2B-Bereich geht.

Eure Inhalte sind eure Basis, denn guter Content

wirkt sich positiv auf die Google Rankings aus

und

und spricht eine wertvolle Leserschaft und somit auch potenzielle Kunden an

Dabei ist es jedem Unternehmen freigestellt, welche spezifischen Themen kommuniziert werden sollen. Wichtig ist nur, dass ihr mit euerem Content die richtige Zielgruppe ansprecht.

💡 Tipp: So definiert ihr eure Content-Marketing-Strategie:

Inhalte auf Zielgruppe abstimmen

Ideale Posting-Frequenz & Zeit zum Posten finden

Kontinuität beibehalten

Nutzt einen Social Media Redaktionsplan

4. Interagiert mit (potenziellen) Kunden 🗣

Vor allem im B2B-Bereich sind persönliche Kontakte Gold wert. Man möchte schließlich echte Beziehungen zu Geschäftspartnern oder zu potenziellen Kunden aufbauen und ein glaubhaftes Leistungsversprechen geben.

Stellt also sicher, dass euer Team auf Social Media engagiert ist und rechtzeitig auf Anfragen und Kommentare von potenziellen Kunden antwortet. Das wirkt auf Interessenten professionell und stärkt das Vertrauen in eure Marke.

5. Messt & optimiert eure Social-Media-Strategie 📈

Anhand von Social Media Analyse Tools könnt ihr sehen, ob und wie eure Social-Media-Strategie ankommt.

Wenn ihr herausfindet, was wirklich funktioniert und was nicht, könnt ihr eure Kampagnen entsprechend optimieren, um in Zukunft noch bessere Ergebnisse und Erträge zu erzielen.

💡 Tipp: Auch Influencer Marketing ist ein essentieller Bestandteil von Social Media geworden. Das funktioniert natürlich für B2B-Unternehmen ebenso wie für B2C – nur sind die Spielregeln etwas anders. Beim Influencer Marketing im B2B liegt der Fokus vor allem auf Authentizität, Glaubwürdigkeit und Expertise.

So eignen sich als B2B-Influencer beispielsweise:

Thought (Opinion) Leader

Analysten

Journalisten

Autoren

CEOs

Redner usw.

Achtet bei der Auswahl des B2B-Influencers daher auf dessen Reputation und begutachtet, ob dessen Inhalte für eure Message und eure Zielgruppe relevant sind.

Theorie...Check ✓

Doch wie sieht erfolgreiches Social Media Marketing im B2B-Bereich eigentlich in der Praxis aus?

Lest weiter, um es herauszufinden. 😊

B2B Social Media Marketing Beispiele

Frei nach dem Motto „Bilder sagen mehr als tausend Worte“ haben wir für euch einfach mal ein paar Social Media Marketing Beispiele herausgesucht, von denen ihr euch inspirieren lassen könnt.

Best-Practice-Beispiel 1: Krones AG

Die Krones AG ist sicherlich eines der Paradebeispiele, wenn es um gutes Storytelling auf Social Media geht. Auf dem offiziellen Krones AG Instagram-Kanal werden vor allem Herstellungsprozesse veranschaulicht, die auf Facebook dann in echtes Storytelling verwandelt werden.

Von Erfolgsgeschichten über Veranstaltungen bis hin zum Recruiting ist der Facebook-Kanal voll von positiven Emotionen, was bei den zahlreichen Followern gut ankommt.

In unserem Blogpost zum Thema könnt ihr noch mehr über die Social-Media-Strategie der Krones AG erfahren.

Best-Practice-Beispiel 2: Deloitte

Deloitte zeigt in den sozialen Medien vor allem eins: Die Gesichter hinter der Firma. Die Mitarbeiter erzählen ihre Erfolgsgeschichten und erläutern, warum sie gerne für Deloitte arbeiten. Das macht das Unternehmen zu einem wahren Sympathieträger. Außerdem setzt Deloitte auf viele Videos im Feed. Eine super Kombination.

Best-Practice-Beispiel 3: GE Aviation

GE Aviation füttert seine Follower mit professionellen Bildern und schöpft dabei hinsichtlich der Qualität der Bilder die Vollen aus. Darüber hinaus bekommt man beim Anblick des Feeds eine ordentliche Portion Fernweh und wird durch hervorgerufene Emotionen an den Feed gebunden.

Und das ist auch ein gutes Wort zum Abschluss.

Auf euren sozialen Kanälen solltet ihr versuchen, Emotionen zu zeigen, eure Leserschaft mitzureißen und mit spannendem Content zu fesseln.

Denn B2B Social Media Marketing kann in jedem Fall sehr aufregend sein.

💡 Tipp: Unser kostenloses E-Book liefert euch das nötige Know-How für den Erfolg auf Social Media im B2B. Falls ihr jedoch ein Webinar zum Thema Social Media im B2b (Best Practices) bevorzugt, werdet ihr bei uns auch fündig.

So hilft Meltwater bei eurer B2B Social-Media-Strategie

Unser Meltwater Social Media Listening Tool hilft euch dabei, zu analysieren, was über bestimmte Branchen, eure Mitbewerber und euch gesagt wird.

Diese und weitere spannende Features zeichnen die Meltwater Tools aus:

✓ Unlimitierte benutzerdefinierte Dashboards und Berichtswesen

✓ Export von Insights über die Meltwater API

✓ Wettbewerbsbeobachtung und Benchmarking

✓ Kundenspezifische Nutzerlisten oder Zielgruppentypen

✓ Bewertung der Content-Marketing-Strategie

Füllt das folgende unverbindliche Formular aus, um mehr zu erfahren. Wir freuen uns auf euch!