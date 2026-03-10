Es ist von unschätzbarem Wert, die Wettbewerbslandschaft eures Unternehmens genau zu kennen. Das Gleiche gilt in Bezug auf die Social Media Management Tools, die ihr dafür verwendet.

Ganz gleich, ob du Tailwind bereits nutzt oder ob es auf eurer Liste der potenziellen Lösungen steht: Die verfügbaren Alternativen zu Tailwind zu kennen, ist der erste Schritt, um die beste Plattform für eure Bedürfnisse zu finden.

Im Folgenden erfährst du mehr über die besten Tailwind Alternativen und wie sie die Anforderungen des modernen Social Media Marketings erfüllen.

Was ist Tailwind?

Tailwind ist eine Social Media Management Software, mit der NutzerInnen Content für ihre Social Media Accounts erstellen, terminieren und veröffentlichen können.

Aktuell ist dies mit Tailwind für drei Social Media Kanäle möglich:

Instagram Pinterest Facebook

(allerdings unterstützt die mobile App von Tailwind nur Instagram).

Darüber hinaus verfügt Tailwind über eine Google Analytics-Integration, die den NutzerInnen das Tracking von ROI, UTMs und Social Media Metriken ermöglicht.

Was sind die besten Alternativen zu Tailwind?

Die folgenden Unternehmen gehören zu den Mitbewerbern von Tailwind:

Lies weiter, um mehr über die Vor- und Nachteile sowie die wichtigsten Funktionen dieser Lösungen zu erfahren.

Meltwater

Unsere All-in-one Social Media Management Suite mit Intelligence Lösungen ist die beste Alternative zu Tailwind. Unsere Software unterstützt NutzerInnen nicht nur bei der Erstellung und Veröffentlichung von Social Media Content, sondern hilft ihnen dank Echtzeit-Analysefunktionen auf einer Plattform, die sich mühelos mit unseren anderen Marketinglösungen integrieren lässt, auch bei der Optimierung der Inhalte.

Meltwater vs. Tailwind

Tailwind unterstützt drei soziale Netzwerke - bei Engage, unserer Social Media Engagement Plattform, sind es dagegen fünf:

Twitter Facebook Instagram YouTube LinkedIn

Ein weiterer Pluspunkt ist die nahtlose Integration mit Explore, unserer Social Listening Plattform. Diese beobachtet zahlreiche soziale Netzwerke sowie Foren, Blogs, Kommentarbereiche, Nachrichten und weitere Datenquellen.

Wenn wir gerade von Daten sprechen: Die Dashboards auf unserer Plattform liefern den NutzerInnen visuelle Analyse-Charts, die sie sofort über wichtige Metriken ins Bild setzen.

Manche Tailwind-NutzerInnen bemängeln, dass in den Dashboards zu viele überflüssige Informationen angezeigt werden und einige der Reporting-Funktionen nur für NutzerInnen mit bestimmten Plänen verfügbar sind. Das Meltwater-Reporting ist individuell anpassbar, umfangreich und präzise und macht es dadurch einfacher, die Ergebnisse mit den verschiedenen Teammitgliedern und Stakeholdern zu teilen.

Und nicht zuletzt zeichnen wir uns durch einen hervorragenden Kundenservice aus. Von einer gründlichen Produktschulung bis hin zu kontinuierlichem, reaktionsschnellem Kundensupport sind wir stolz darauf, unsere NutzerInnen Schritt für Schritt zu begleiten.

Möchtest du mehr über unsere Social Media Lösungen erfahren? Lies mehr über unser Meltwater Social Listening Tool, unseren Social Post Scheduler und über unsere Social Media Management Lösung im Gesamten.

Fülle das Formular am Ende dieses Artikels aus, um noch heute einen Termin für eine kostenlose Demo zu vereinbaren .

Crowdfire

Crowdfire ist eine Tailwind Alternative, mit der NutzerInnen Social Media Marketing Content erstellen, veröffentlichen und auswerten können. Derzeit wird die Veröffentlichung von Inhalten auf verschiedenen Social Media Plattformen unterstützt, darunter Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn und TikTok.

Crowdfire vs. Tailwind

Crowdfire und Tailwind liefern sich bei den meisten Funktionen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wenn es allerdings um die Anzahl der unterstützten Social Media Profile geht, hat Crowdfire beim Social Media Marketing und Management die Nase vorn.

eClincher

eClincher ist eine Social Media Management Plattform, die NutzerInnen bei der Verwaltung ihrer Accounts in verschiedenen sozialen Netzwerken unterstützt, einschließlich Facebook, Instagram und Twitter.

eClincher vs. Tailwind

Von der Sentimentanalyse bis hin zu anpassbaren Reports bietet eClincher Social Media Managern mehr strategisch wichtige Analysemöglichkeiten als Tailwind.

Hootsuite

Hootsuite ist eine der bekannteren Alternativen zu Tailwind und bietet Social Media Publishing-, Listening- und Analysefunktionen.

Tipp: Schau dir in diesem Beitrag die Alternativen zu Hootsuite an.

Hootsuite vs. Tailwind

Marketer, deren Aktivitäten sich hauptsächlich auf Instagram und Pinterest abspielen, schätzen die zahlreichen Content-Vorschläge und Planer-Tools von Tailwind, die auf diese beiden Plattformen ausgerichtet sind.

Mit Hootsuite hingegen wird eine breitere Palette von sozialen Netzwerken abgedeckt, es gibt mehr plattformübergreifende Integrationen und detailliertere Analysen.

Aufgrund der ausgereifteren Funktionen ist Hootsuite für Unternehmen, die mit ihren Social Media Profilen auf mehr als nur ein paar Plattformen für Gesprächsstoff sorgen möchten, die bessere Alternative zu Tailwind.

Loomly

Loomly ist eine Tailwind Alternative mit Publishing- und Workflow-orientierten Social Media Management Tools. Zu den wichtigsten Funktionen gehören ein Terminplaner für Beiträge und mehrere Content-Kalender, die in einem Dashboard integriert sind.

Loomly vs. Tailwind

Tailwind zeichnet sich durch Benutzerfreundlichkeit bei Instagram und Pinterest aus, doch wenn es über diese zwei sozialen Netzwerke hinausgeht, fehlt es manchen Unternehmen an Funktionen.

Datenorientierte Marketer schätzen die umfangreichen Analysefunktionen von Loomly, wie beispielsweise das Tracking von Paid Media und maßgeschneiderte Reports.

Sendible

Sendible ist eine Social Media Management Plattform, die Marketer bei der gleichzeitigen Verwaltung mehrerer Social Accounts unterstützt. Es bietet zudem einige hilfreiche Marketing Tools, wie beispielsweise Workflow-Genehmigungen, um die Zusammenarbeit von Teams zu optimieren.

Sendible vs. Tailwind

Sendible unterstützt mehr Social Media Plattformen als Tailwind - darunter LinkedIn, Twitter und YouTube - und verfügt über mehr Integrationen, beispielsweise Slack und Twitter.

Obwohl Tailwind das Tracking von Influencern und eine API anbietet, ist Sendible mit seinen mobilen Benachrichtigungen und Wettbewerbsanalyse-Funktionen eine ebenbürtige Social Media Marketing Software.

Sprout Social

Sprout Social ist eine beliebte Alternative zu Tailwind und bietet einige hilfreiche Social Listening- und Team Kollaborationsfunktionen.

Sprout Social vs. Tailwind

In Online-Bewertungen loben die NutzerInnen beider Plattformen die Benutzerfreundlichkeit. Bei Tailwind werden jedoch einige wichtige Funktionen wie z. B. die Follower-Analyse, das Social Reporting und die Identifizierung von Influencern vermisst, was Sprout Social schlussendlich zu einer umfassenderen Software macht.

SocialPilot

Die letzte Tailwind Alternative auf unserer Liste ist SocialPilot, ein Terminplaner, der sich mit Social Media Accounts auf Instagram, Facebook, LinkedIn und anderen sozialen Netzwerken verknüpfen lässt.

SocialPilot vs. Tailwind

Wenn es um Social Media Management und Analyse geht, bieten sich Tailwind und SocialPilot in Bezug auf die Funktionen ein Kopf-an-Kopf Rennen. Der Hauptunterschied liegt im Support.

KritikerInnen auf G2 loben den reaktionsschnellen Kundensupport von SocialPilot. Ein starker Software-Support ist eine Bereicherung für jede Social Media-Strategie und verschafft SocialPilot gegenüber Tailwind einen entscheidenden Vorteil.

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Tailwind ist ein Social Media Scheduler, der für viele - aber nicht für alle - funktioniert. Erfahre, was Meltwater euch als Top-Alternative zu Tailwind alles bieten kann und vereinbare noch heute einen Termin für eine Demo.