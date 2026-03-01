Bist du auf der Suche nach einer Alternative zu Cision im Social Listening-Bereich?

Es gibt viele hoch bewertete Optionen. Lies weiter, um einen schnellen und einfachen Leitfaden zu den besten Cision-Alternativen zu erhalten.

Was ist Cision?

Bevor wir uns passende Alternativen ansehen, klären wir erstmal, was Cision ist und tut.

Cision ist eine plattformübergreifende Software, die ihren NutzerInnen vier Hauptfunktionen bietet:

Ansprache von MedienvertreterInnen und Thought Leadern PR-Distribution Social Listening Medienbeobachtung

Das Unternehmen ist vielleicht am bekanntesten für PRWeb, seine PR-Plattform für digitale Medien, und PR Newswire, seine Plattform für die Verbreitung von Pressemitteilungen für digitale und traditionelle Medien.

Was sind die besten Cision-Alternativen?

Die folgenden Unternehmen bieten Lösungen an, die eine gute Alternative zum Angebot von Cision darstellen.

Cision ist seit mehr als 150 Jahren ein Akteur in der Kommunikationsbranche, aber die Funktionen der Plattform lassen viele NutzerInnen mit dem Wunsch nach etwas Besserem zurück. Es gibt viele Konkurrenten im überfüllten Markt für Marketing Tools, aber nur einer hat mehr zu bieten als die anderen.

Lies weiter, um mehr über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Cision-Alternativen zu erfahren.

Meltwater

Die Meltwater-Plattform ist eine erstklassige All-in-One-Lösung für Social Media Intelligence für PR-, Marketing-, Kommunikations- und Social-Media-ExpertInnen.

Von der Social Media Analytics-Software und Social Engagement-Lösungen bis hin zu einer allumfassenden Influencer Marketing-Plattform - Meltwater wurde entwickelt, um alle Probleme und Hindernisse zu lösen (und alle Chancen zu nutzen!), die mit modernem Marketing einhergehen.

Meltwater vs. Cision

Unsere PR-, Kommunikations- und Social-Lösungen sind miteinander integriert, aber die verschiedenen Tools von Cision erfordern, dass sich NutzerInnen bei mehreren Plattformen anmelden und Unterstützung von mehreren KundenbetreuerInnen suchen. Brandwatch und Falcon.io, die seit 2021 bzw. 2019 unter dem Dach von Cision sind, bleiben komplett separate Plattformen.

Die Meltwater-Lösungen sind individuell anpassbar und einfach zu bedienen. Außerdem haben unsere KundInnen den Vorteil, dass sie eine individuelle Kundenbetreuung genießen. Benutzerfreundlichkeit und Integration sind besonders wichtig, wenn es um das Kampagnenmanagement und langfristige Marketingstrategien geht. Erkenntnisse aus der Medienbeobachtung und der Social-Media-Analyse können über unsere Social-Engagement- und Influencer-Marketing-Plattformen nahtlos genutzt werden.

Einige KundInnen von Cision beschweren sich darüber, dass die Cision Journalistendatenbank veraltete Informationen enthält. Unsere Mediendatenbank hingegen bietet eine Stichwortsuche für JournalistInnen und eine "dynamische" Medienliste, die durch Datenbereinigung Doppelzählungen ausschließt.

Auch im Bereich Reputations- und Brand Management sind wir hervorragend aufgestellt. Mit einer breit gefächerten Social Listening-Funktion für zahlreiche Kanäle weltweit bietet sie einen umfassenden Einblick in Online-Konversationen über Unternehmen, Marken und Zielgruppen. Und dank benutzerdefinierter Reports über herkömmliche und maßgeschneiderte Metriken lassen sich Analysen und Erkenntnisse leicht über Teams und Abteilungen hinweg kommunizieren.

Für Marken und Unternehmen, die in die Welt des Influencer Marketings einsteigen wollen, erleichtern unsere Lösungen die Identifizierung und Überprüfung von Influencern, die Verwaltung von Influencer-Kampagnen, die Erfassung und Analyse von Ergebnissen sowie die Bezahlung.

Und schließlich steht der Meltwater-Kundensupport 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zur Verfügung, um den Erfolg unserer NutzerInnen zu sichern.

Von PR über Kommunikation bis hin zu Marketing und Social Media und jeder Kombination dazwischen - Meltwater ist die umfassende All-in-One-Alternative zu Cision, die Tausende von Marketingfachleuten weltweit bevorzugen.

Erhalte noch heute eine kostenlose und persönliche Demo unserer Lösungen!

Critical Mention

Critical Mention ist eine Plattform zur Medienbeobachtung, die Unternehmen und Marken dabei hilft, ihre Earned Media-Erwähnungen und ihre Berichterstattung im Auge zu behalten und stellt damit eine solide Alternative zu Cision dar.

Critical Mention vs. Cision Communications Cloud

Critical Mention hilft Usern zwar beim Sammeln und Beobachten der Medienberichterstattung, aber nicht bei den entscheidenden Aspekten, um das Engagement zu fördern.

Cision bietet Funktionen wie Kommunikationsmanagement und einen E-Mail-Verteiler, die Critical Mention nicht bietet.

GlobeNewswire

GlobeNewswire ist eine globale Agentur für Pressemitteilungen und ein Netzwerk für die Verbreitung von Pressemitteilungen. GlobeNewswire liefert einzigartige Pressemeldungen, Multimedia-Inhalte und Finanzinformationen an Datenbanken und Nachrichtenagenturen, einschließlich NASDAQ und Reuters.

GlobeNewswire vs. Cision PR Newswire

G2-RezensentInnen loben GlobeNewswire für seine Benutzerfreundlichkeit, aber trotz seines Namens agiert GlobeNewswire nur in 92 Ländern, während PR Newswire über 170 Länder abdeckt.

GlobeNewswire ist also eine gute Alternative zu Cision PR Newswire, wenn man nicht die größte Länderabdeckung benötigt.

Newswire

Die nächste Cision-Alternative, die wir uns anschauen wollen ist Newswire. Mit Newswire können User Pressemitteilungen verbreiten, Nachrichten und Branchentrends verfolgen und die Performance von PR-Kampagnen analysieren.

Newswire vs. Cision PRWeb

Newswire und PRWeb sind konkurrenzfähige Tools, außer wenn es um Multimedia geht.

Newswire erhebt zusätzliche Gebühren für die Aufnahme von mehr als einem Bild oder Video in Pressemeldungen. Im Vergleich dazu bietet PRWeb NutzerInnen eine größere Auswahl an eingebetteten, angehängten und mit Hyperlinks versehenen Multimedia-Inhalten.

NiceJob

Die wichtigsten Funktionen dieses Reputationsmanagement Tools sind automatische E-Mail- und SMS-Revieweinladungen sowie eine gebrandete Website, auf der Kundenfeedback angezeigt werden kann.

NiceJob vs. Cision Communications Cloud

Insbesondere fehlt sowohl bei Cision als auch bei NiceJob eine ausgeklügelte Brand Monitoring-Funktion. Für die direkte Erstellung und Verwaltung von Bewertungen und Rezensionen ist NiceJob das spezifischere Tool.

Prezly

Prezly hilft ExpertInnen für Öffentlichkeitsarbeit dabei, ihre Websites, ihr E-Mail-Engagement, ihre Medienarbeit und ihren Kundensupport zu managen. Einige der wichtigsten Funktionen sind die Medienkontaktdatenbank und die Erstellung von Pressemitteilungen, die eine Alternative zu Cision bieten.

Prezly vs. Cision Communications Cloud

Der Hauptvorteil von Prezly gegenüber der Cision Communications Cloud ist die Prezly CRM-Plattform ausschließlich für PR-Kontakte, mit der User Gespräche und Interaktionen mit wichtigen Personen verfolgen können.

Gleichzeitig ist Prezly ein sehr spezialisiertes Tool, das möglicherweise nicht die beste Wahl für Unternehmen und Marken mit weitgreifenderen Marketing- und PR-Anforderungen ist.

Prowly

Unternehmen nutzen Prowly, um ihre Medienarbeit mit Hilfe der Journalistendatenbank der Plattform, dem Tool zum Erstellen von Pressemitteilungen und anderen Funktionen zu verwalten.

Damit bietet Prowly eine gute Alternative zu Cision.

Prowly vs. Cision Communications Cloud

G2-Bewertungen zeigen, dass viele NutzerInnen Prowly einfacher zu bedienen finden als SaaS wie Cision, aber für einige kann diese Einfachheit auf Kosten der Vielseitigkeit gehen.

Prowly bietet eine kostenlose Testversion an, mit der du die Genauigkeit (und Relevanz) der Datenbank mit Medienkontakten überprüfen kannst.

--

Cision bietet eine Fülle von Angeboten, aber es ist nicht für jedes Unternehmen das Richtige. Möchtest du mehr darüber erfahren, wie die Cision-Alternative Nr. 1 dein Unternehmen voranbringen kann? Nimm noch heute Kontakt mit uns auf und erhalte eine kostenlose Meltwater-Demo!