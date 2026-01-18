Die Transformation des PR-Kampagnenmanagements

Beim Management von PR-Kampagnen haben PR-Profis oft das Gefühl, auf mehreren Hochzeiten zu tanzen. Von der Suche nach relevanten Journalisten über die Erstellung von überzeugenden Pitches bis hin zu PR Reports und PR Dashboards – es gibt kaum eine Aufgabe, die nicht auf ihrer To-Do-Liste zu finden ist. Diesen Arbeitsumfang zu meistern, kann manchmal überwältigend sein, denn auch PR-Profis sind schließlich keine Übermenschen. Im diesen Momenten wird Technologie zum besten Freund eines Projektverantwortlichen. PR-Lösungen können die Notwendigkeit von Multitasking zwar nicht beseitigen, doch mit integrierten ganzheitlichen PR-Lösungen lassen sich die Prozesse einfacher bewältigen.

Unabhängig davon, in welcher Phase sich deine Kommunikationskampagne befindet, sei es Planung, Durchführung, Auswertung oder Optimierung von PR-Aktionen: Integrierte Public Relations Lösungen wie die Meltwater Media Relations Software helfen dir bei all deinen Anliegen in Sachen Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit der Frage, wie solche Lösungen das Management von PR-Kampagnen verändern können.

Inhalt

Was ist eine Kommunikationskampagne (PR-Kampagne)?

Beginnen wir mit der Definition. Eine PR-Kampagne ist eine Reihe von geplanten Aktivitäten, die einem Unternehmen oder einer Marke zu mehr Bekanntheit verhelfen sollen.

Eine Kommunikationskampagne, auch PR-Kampagne genannt, kann sich nachhaltig auf den Ruf und das öffentliche Image deiner Marke auswirken. Aber sie muss gut geplant sein. Eine effektive PR-Kampagne ist mehr als nur eine Pressemitteilung zu einem neuen Produkt oder eine Spendenaktion zur Steigerung der Markenbekanntheit. Um eine bemerkenswert effektive Kommunikationskampagne zu erstellen, musst du einige große zusätzliche Schritte in der Pressearbeit unternehmen, um deine Zielgruppe zu erreichen. Wichtig ist stets die Corporate Identity deines Unternehmens im Hinterkopf zu behalten.

Das Ziel einer Kommunikationskampagne ist es, einen Medienbericht zu erstellen oder die Verbreitung von Informationen über dein Organisation zu kontrollieren, um Kunden anzuziehen. Es kann auch als Taktik verwendet werden, um das Bewusstsein für ein bestimmtes Ereignis oder Geschäftsvorhaben zu wecken. Häufig konzentrieren sich Marketing- und Werbekampagnen auf die Steigerung des Umsatzes, während PR-Teams normalerweise andere PR-KPIs festgelegt haben.

→ Tipp: Mit dem Meltwater PR Reporting Tool wird der Erfolg deiner Kampagne in einem Bericht anhand einer Vielzahl von Kennzahlen erfasst, um dir über relevante Ergebnisse deiner Öffentlichkeitsarbeit zu berichten.

Eine erfolgreiche PR-Kampagne ist an eine starke Marketing Kommunikationsstrategie gekoppelt. Erstelle die richtige Botschaft für dein Zielpublikum. Wähle die passenden Kanäle für deine Nachricht. Sei dir bewusst, wer sonst noch zuhören könnte (z. B. deine Mitbewerber). Mit Kommunikation als Ausgangspunkt kann eure Marke eine positive Beziehung zur Öffentlichkeit aufbauen.

Gemeinsame Ziele der PR-Kampagne

Die Aufmerksamkeit der Medien erregen

Bewusstsein erzeugen und Brand Awareness steigern

Die Öffentlichkeit über die neuesten Unternehmensnachrichten informieren

Den Ruf deiner Marke verbessern

Beziehungen zu Stakeholdern aufbauen

Warum sollten PR-Kampagnen Teil deiner PR-Strategie sein?

In einer Welt, die von Verkaufsbotschaften und Handlungsaufforderungen beherrscht wird, kann deine PR-Strategie bei den Konsumenten für frischen Wind sorgen. Eine Marke verlangt von der Öffentlichkeit keine Gegenleistung. Stattdessen gibt eine PR-Kampagne dem Publikum die Möglichkeit, ohne Marketing- oder Verkaufsdruck mehr über eine Marke zu erfahren.

Wenn dieser Druck wegfällt, können die Konsumenten ihre Zurückhaltung ablegen und sind empfänglicher für euer Unternehmen. Eine gut durchdachte PR-Kampagne durchbricht ihre inneren "Werbeblocker". Bei Kampagnen geht es nicht nur um die Produkte oder Dienstleistungen, die ihr verkauft, sondern auch um eure Markenidentität.

Auf diese Weise können Marken eine größere Glaubwürdigkeit bei ihren Zielgruppen aufbauen. Die Markenidentität wird stärker und einprägsamer. Und ein höherer Umsatz ist oftmals die natürliche Folgewirkung.

Wie funktioniert eine PR-Kampagne?

Am Anfang jeder PR-Strategie steht ein Ziel. Vielleicht möchtet ihr Aufmerksamkeit für ein neues Produkt oder ein Rebranding schaffen. Oder möglicherweise hat eure Marke einige negative Schlagzeilen einstecken müssen und ihr wollt euren schlechten Ruf reparieren. Ganz gleich, welches Ziel ihr verfolgt: Starte deine PR-Kampagne mit einem Ziel und zäume das Pferd von hinten auf, um den besten Ansatz für die Vermittlung deiner Botschaft auszuarbeiten.

Pressemitteilungen als PR-Kampagnen

Bei manchen PR-Kampagnen handelt es sich lediglich um eine gut formulierte Pressemitteilung, die in großen Mediennetzwerken verbreitet wird.

Tipp: Nutze eine Journalistendatenbank und einen Presseverteiler, um deine Pressemitteilungen besser zu verteilen.

Nachrichtenmedien, Blogs und andere Publisher können die Pressemitteilung aufgreifen und sie auf ihren Kanälen verbreiten. Diese Pressemitteilung kann zudem über die eigenen Kanäle verbreitet werden, z. B. über eine Website, einen Blog, eine E-Mail-Abonnentenliste und die sozialen Medien.

PR-Kampagnen als Teil von Social PR

Eine weitere Option ist eine reine Social PR-Strategie (auch Social Media Relations genannt). Social Media PR zielt auf dein Publikum in den sozialen Netzwerken ab und setzt auf Likes, Shares und Kommentare zur Verbreitung der Nachricht. Mit bezahlten Anzeigen kann die Reichweite zusätzlich erhöht werden.

PR-Kampagnen als Teil von Live PR

Bei manchen Kampagnen erreicht die Öffentlichkeitsarbeit jedoch ganz neue Dimensionen. Beim "New Moon"-Event von Red Bull sind beispielsweise Stuntmen in Wingsuits mit Wunderkerzen vom Himmel herabgestiegen und haben den Eindruck erweckt, dass UFOs auf der Erde landen. In Großbritannien hat Sky Arts mit einer Akt-Installation für seinen Meilenstein als kostenlos empfangbarer Fernsehsender geworben.

Ganz gleich, ob es sich um eine schriftliche Pressemitteilung oder einen Live-Werbegag handelt, die Aufgabe einer PR-Kampagne bleibt dieselbe: Die Aufmerksamkeit eines Publikums zu erregen, um eine Marke zu promoten (und im Idealfall eine gewisse Reaktion zu erzielen).

Wenn du Hilfe bei der Planung, Durchführung und Messung der Wirkung einer PR-Kampagne benötigst und gleichzeitig den Zeit- und Kostenaufwand minimieren möchtest, dann melde dich bei uns, um mehr über die Mediendatenbank und das PR-Reporting von Meltwater zu erfahren.

Eine Kommunikationskampagne entwickeln - so geht's

1. Bestimme, was du erreichen möchtest

Bevor du mit der Planung deiner Kommunikationskampagne beginnst, musst du entscheiden, was das gewünschte Ergebnis sein soll.

Willst du

Sales und Leads steigern?

Markenbekanntheit und Markenwert steigern?

Oder liegt dein Fokus auf Partnerengagement und Rekrutierung?

Die Entscheidung, welches Ziel du zuerst erreichen möchtest, hilft bei der Bestimmung der Kommunikationsstrategie, die du verfolgen solltest. Im vorherigen Abschnitt haben wir dir mehrere Ziele gezeigt, die du möglicherweise als dein Ziel festlegen möchtest.

Spezifisch : Was genau möchte ich erreichen?

: Was genau möchte ich erreichen? Messbar : Wie kann ich es quantifizieren?

: Wie kann ich es quantifizieren? Attraktiv : Ist es mir wichtig?

: Ist es mir wichtig? Realistisch : Kann ich mein Ziel erreichen?

: Kann ich mein Ziel erreichen? Terminiert: Wann will ich mein Ziel erreichen?

Denke bei der Festlegung deiner PR-Ziele daran, während der Kampagnenplanung darüber nachzudenken, wie du den Erfolg misst. Dein Führungsteam möchte keine Liste mit Links zu PR-Clips und einigen Social Media Schnappschüssen - sie möchten verstehen, wie die Werbung die Unternehmensziele unterstützt hat.

Du fragst dich, wie man eine Kommunikationskampagne auswertet? Um sicherzustellen, dass du auf dem richtigen Weg bist , haben wir 5 bewährte PR-KPIs identifiziert, die du verfolgen solltest.

2. Bestimme deine Zielgruppe

Wenn es dein Ziel ist, die Markenbekanntheit für deine neue Produktlinie von Mascara zu erhöhen, liegt dein Fokus nicht auf Männern, denn um deine Ziele zu erreichen, musst du die richtige Zielgruppe erreichen. Denke also bei der Ausarbeitung deines Medienplans und deiner PR-Strategie darüber nach, wen du ansprechen möchtest. Dein Kampagnen-Manager wird wahrscheinlich seine Taktik basierend auf der Zielgruppe, die angesprochen werden soll dementsprechend anpassen müssen.

3. Brainstorming

Sobald du weißt, was du erreichen möchtest, kannst du darüber nachdenken, wie du deine Ziele am besten erreichen kannst. Brainstorming ist ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung einer Kommunikationskampagne. Um eine effektive Brainstorming-Sitzung abzuhalten, bringe verschiedene Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund ein und teile ihnen mit, was du erreichen möchtest.

Deine Brainstorming Session ist effektiv, wenn du nach vielen Ideen der Teilnehmer fragst.

Was ist die Botschaft?

Für wen ist die Nachricht?

Auf welchen Plattformen wird die Botschaft geteilt?

Welches Thema hat die Botschaft und wie bringen wir sie rüber?

4. Sammle Marktinformationen

Zusätzlich zu einer Brainstorming Session möchtest du auch Marktinformationen über deine Zielgruppe oder deine Mitbewerber sammeln. Versuche, eine Umfrage zu verwenden, um zu erfahren, wie sich dein Publikum fühlt.

→ Tipp: Unser Customer Insights Tool ermöglicht dir unter anderem, deine Zielgruppe besser zu verstehen.

Während dieser frühen Phasen der Kampagne ist es eine gute Idee, Informationen über deine Branche zu sammeln. Diese Informationen können verwendet werden, um zu bestimmen, wie deine Geschichte in breitere Branchentrends passt, welche Aspekte der Geschichte du berücksichtigen oder nicht berücksichtigen solltest und wie du potenziellen negativen Gegenreaktionen entgegenwirken kannst. Es ist auch eine gute Idee, zur Kenntnis zu nehmen, was die Medien interessiert.

→ Tipp: Wenn du eine Pressemitteilung erstellst, binde die Ankündigung als Geschichte mit ein. Wenn du möchtest, dass Journalisten die Nachrichten deines Unternehmens aufgreifen, dann helfe ihnen zu verstehen, warum sie berichtenswert sind, indem du eine Überschrift für deine Pressemitteilung erstellst, die sich wie eine Nachricht liest und, die für die Öffentlichkeit interessant wäre.

Die Durchführung von Recherchen wie einer Social Media Analyse, einer Wettbewerbsanalyse oder einer Analyse digitaler Medien könnte für die Kampagnen- und Marketingbemühungen von Vorteil sein.

→ Meltwater bietet dir zu beiden Tools gerne eine Beratung an. Fülle einfach unverbindlich das Formular am Ende dieses Artikels aus.

Das solltest du ebenso recherchieren

Websites von Wettbewerbern

Konkurrenzkampagnen (SEO, Social Media und PPC)

LinkedIn Seiten von Konkurrenten

Deine Konkurrenten bei Google und richte Google Alerts ein

Um all diese Informationen zu sammeln, musst du möglicherweise Stakeholder aus anderen Abteilungen wie Marketing und Vertrieb einbeziehen. Diese Interessengruppen könnten dabei helfen, die Schlüsselbotschaften und den Kampagnenplan zu informieren und zu überprüfen.

5. Bestimme deine Kommunikationskanäle

Versendest du eine Pressemitteilung oder veranstaltest du eine Pressekonferenz ?

? Fokussierst du dich auf Online-PR-Kanäle oder traditionelle PR-Kanäle ?

? Möchtest du mit Influencern arbeiten, um deine Botschaft zu verbreiten, oder nur die gebrandeten Social Media Profile deines Unternehmens verwenden?

Die Kanäle, denen deine Zielgruppe am meisten Aufmerksamkeit schenkt, sollten bei der PR-Kampagnenplanung eine wichtige Rolle spielen.

Wenn du die neue Mascaralinie deines Unternehmens vermarktest, kannst du eine Mischung aus Online- und Offline-Taktiken in Betracht ziehen, um Menschen vor dem Einkaufen und während des Einkaufs zu erreichen. Bei der Entwicklung der Strategie sollte dein Kampagnen-Management-Team darüber nachdenken, wie diese Aktion mit der SEO-Strategie, der Social Media Strategie und anderen digitalen Marketingkanälen des Marketingteams zusammenhängt.

Es überrascht nicht, dass die meisten Pressemitteilungen nicht SEO-freundlich sind. Du musst kein Suchmaschinenspezialist sein, um die Auswirkungen von SEO auf deine Kommunikationskampagne zu verstehen. Mit Hilfe von semantischer SEO und forschungsbasiertem Linkaufbau kannst du die Reichweite deiner Marke erhöhen, mehr organischen Traffic generieren und das Ansehen deiner Website und Marke steigern.

→ Tipp: So kannst du mit PR deinen Website Traffic steigern. Erfahre alles über KI in PR.

6. Überprüfe, ob deine Ideen Sinn ergeben

Bevor du mit der Durchführung und dem Start der PR-Aktionen beginnst, präsentiere die Ideen Personen, die nicht am Projekt beteiligt sind. Wie oft hast du eine Anzeige gesehen und gedacht: "Wie konnte jemand das genehmigen?" Nun, die Chancen stehen gut, dass nicht viele Leute am Genehmigungsprozess beteiligt waren.

Um eine PR-Krise zu vermeiden, solltest du herausfinden, was deine Journalistenfreunde und Influencer denken. Influencer haben einen großartigen Einblick, wie die Welt der sozialen Medien deine Botschaft empfängt.

Hole dir vor allem frühzeitig Feedback vom Kunden ein, um sicherzustellen, dass es all seinen Markenpräferenzen entspricht. Stelle auch sicher, dass jeder Teil der Kampagne mit deinen Marken- und Unternehmenswerten übereinstimmt.

Denke an deine Zielgruppe und frage dich folgendes:

Was ist deiner Zielgruppe wichtig?

Wie soll die Customer Experience sein?

Wie werden sie sich durch diese Kommunikationskampagne fühlen?

Was sind ihre Pain Points und wie kann ich sie lösen?

7. Durchführung der Kommunikationsampagne

Bevor dein PR-Team auf „Los“ drückt, überprüfe noch einmal, ob jedes Detail korrekt ist und alle Assets perfekt und markengerecht sind. Stelle sicher, dass alle enthaltenen Daten oder Fakten korrekt sind. Das ist die Zeit, um vor dem offiziellen Start Änderungen vorzunehmen.

Jetzt, wo es Zeit für die taktische Ausführung ist, nimm dir mindestens 10 Tage oder sogar noch länger Zeit für einige PR-Kampagnen. Berücksichtige aktuelle Ereignisse, Nachrichten von Wettbewerbern und sogar Feiertage. Erwarte, dass die Dinge außer Kontrolle geraten und gebe dir etwas Spielraum. Dieses Zeitfenster für Änderungen in letzter Minute ist entscheidend für den Erfolg der Kampagne.

8. Nachbereitung der PR-Kampagne

Habe einen Follow-up Plan für Journalisten. Wenn du bemerkst, dass deine Story verschoben oder noch nicht behandelt wurde, erkläre unbedingt, inwiefern der Inhalt immer noch berichtenswert ist und wie er in den kommenden Tagen und sogar Wochen weiterhin berichtenswert sein wird. Es ist üblich, dass Journalisten ihre Posteingänge voller Pitches haben, also stelle sicher, dass deine Nachricht auffällt.

Tipp: Mit der Meltwater Journalistendatenbank findest du schnell die richtigen Medienkontakte. Nutze den Meltwater Presseverteiler, um eine detaillierte Versandanalyse zu erhalten und im richtigen Moment erneut bei den Journalisten nachzuhaken. Erfahre zudem mehr über die Vorteile von Meltwater Journalistenprofilen und darüber, wie man einen Online-Presseverteiler erstellt.

Plane 3-4 Tage nach der ersten Kommunikation eine Folge-E-Mail ein. Füge einen Link zu einer Kundenbewertung oder einen Link zu Daten oder Forschungsergebnissen hinzu, die ihren anhaltenden Wert belegen. Oder wenn es sich um eine Veranstaltung gehalten hat, füge einige Fotos hinzu. Keine Kampagne ist jemals einmalig, erstelle also einen Folgeplan für zusätzliche Reichweite.

9. Messung der Ergebnisse deiner Kommunikationskampagne

Schreibe einen Bericht über das, was passiert ist, und publiziere einen Blogartikel, der die Berichterstattung feiert. Nimm dir Zeit, jedes Detail aufzuschreiben und den Erfolg der Kampagne zu skizzieren.

Stelle außerdem sicher, dass du ein PR-Reporting mit aufgezeigten PR-KPIs, Zielen und Verbesserungsmöglichkeiten erstellst. Suche nach Anekdoten, die die Kampagne wichtig gemacht haben, und schreibe daraus einen Beitrag.

Notiere dir Dinge wie

Verkaufszahlen

Medienanfragen

Veränderungen in den sozialen Medien

Besucherzahlen

Das PR-Kampagnenmanagement der nächsten Generation

Die digitale Transformation umfasst die Integration von Technologien mit dem Ziel, die altbekannten Unternehmensprobleme zu lösen oder neue, optimierte Prozesse zu schaffen und dadurch betriebliche Veränderungen herbeizuführen. Wie in vielen anderen Abteilungen schlägt die digitale Transformation auch im PR-Bereich hohe Wellen.

Du musst nicht gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn es um Transformation geht - wichtig ist nur, den ersten Schritt zu tun. Wenn dein PR-Team stetig wächst, ist es empfehlenswert, lieber früher als später damit zu beginnen, denn je größer das Team ist, desto komplexer werden die Dinge - was uns zum ersten bekannten Geschäftsproblem führt, das mit neuen Technologien gelöst werden kann.

Wie verändert sich das Tracking von PR-Kampagnen?

Eine Herausforderung für große PR-Teams und PR-Agenturen besteht darin, die Zuständigkeiten und den Status von Projekten innerhalb des Teams zu verfolgen. Gewöhnlich verlassen sich größere Teams auf Tabellenkalkulationen, um den Überblick zu behalten und die Zusammenarbeit zwischen Teams und einzelnen Mitarbeitern zu ermöglichen.

PR-Teams betonen jedoch häufig die Nachteile der Verwendung von Tabellenkalkulationen:

Nachteile von Tabellenkalkulationen

Es ist schwierig, Tabellenkalkulationen sowohl intern als auch extern untereinander zu teilen. Es kann nicht klar ausgemacht werden, wer zu welchem Zeitpunkt an was arbeitet. Es existieren mehrere Versionen davon. Das Reporting ist mühsam. Es gibt keine einfachen Optionen zur Datenvisualisierung.

Zur großen Erleichterung der PR-Fachleute stehen inzwischen neue Technologien zur Verfügung. Diese ermutigen die Teams zur Zusammenarbeit im Tandem und beseitigen gleichzeitig unnötiges hin und her, bei dem wichtige Informationen durch die Maschen fallen können. In der Meltwater Plattform haben wir Projects eingeführt, um dieses Problem zu lösen.

→ Tipp: Hier erfährst du, wie du einen elektronischen Pressespiegel erstellst.

Was ist das "Meltwater Projects" Feature?

"Projects" ist ein zentraler Arbeitsbereich für digitale Assets, Medienlisten und Earned Media, in dem Teams sich untereinander abstimmen und erfolgreich zusammenarbeiten können. Die Funktionalität unterstützt Marketing- und PR-Teams bei der Modernisierung ihrer Kampagnendurchführung - von der Verwaltung taktischer PR-Aktionen und der Aufgabenzuweisung über die Ausarbeitung von Earned Media Publicity bis hin zum Reporting der Endergebnisse.

Mit "Projects" können du und dein Team:

Eure hart erarbeiteten Pressemitteilungen ins Rampenlicht rücken. Den Status laufender Projekte für alle Beteiligten leicht verständlich darstellen. Effizientes Kommunizieren der Ergebnisse und Auswirkungen eurer Aktivitäten an die Stakeholder. Die Erfolge und Leistungen deines Teams erfassen und aufzeichnen. Effizientere Arbeitsabläufe realisieren.

→ Möchtest du mehr über Projects erfahren? Fülle einfach unverbindlich das Formular am Ende dieses Artikels aus.

Wie hilft erfolgreiches Kampagnenmanagement der PR dabei Paid, Earned und Owned Media zu verbinden?

In der Vergangenheit fungierten Earned, Owned und Paid Media als Einzelteile des gesamten Puzzles. Heute ist dies nicht mehr der Fall. Die Auflösung von Arbeitssilos zwischen PR, Marketing und Kommunikation hat seit einigen Jahren Priorität, doch mit dem Einzug von Social Media und einer Reihe von technologischen Fortschritten ist dieser Idealfall zum absoluten Muss geworden.

Einer der Trends, die wir auf dem Markt beobachten, ist die Verschmelzung von Paid, Owned und Earned Media und die engere Zusammenarbeit der Teams, die diese Kanäle verwalten. Die gute Nachricht für PR-Fachleute ist, dass Marketing-Teams tendenziell höhere Budgets zur Verfügung haben. Wer jedoch daran gewöhnt ist, PR auf traditionellere Weise zu betreiben, kann durch die zunehmend geforderte Gegenüberstellung von Paid, Earned und Owned Media ein wenig entmutigt werden.

Lass dich nicht verrückt machen, wenn du mit der Verbindung der Punkte zwischen den verschiedenen Medienkanälen zu kämpfen hast. Integrierte PR-Kampagnenlösungen ermöglichen es dir, alle Medientypen auf einer einzigen Plattform zu bestimmen, zu verwalten und zu messen. Möchtest du herausfinden, welche redaktionellen Top-Storys den größten Einfluss in den Social Media Kanälen oder bei der Suchmaschinenoptimierung haben? Wie durch Paid Media Aktivitäten Pressemitteilungen generiert werden? Wie sind die Öffentlichkeitsarbeit auf die Anzahl Besucher eurer Website auswirkt? Welchen Einfluss Public Relations auf die Marketingmaßnahmen hat? Eine Komplettlösung hilft dir, das Rätsel zu lösen!

Mit nur wenigen Klicks kannst du die konkreten Auswirkungen von Paid, Earned und Owned Media Aktivitäten auf das Unternehmen nachweisen und über eine zentrale Benutzeroberfläche den gesamten Funnel überblicken. PR- und Marketingprofis profitieren in vielfacher Hinsicht davon, wie sich am Beispiel von Social Media Aktivitäten erkennen lässt.

Hier findest du einen Blogpost zum Thema PESO (Paid, Earned, Shared, Owned Media)

Wusstest du, dass Journalisten 25 % der verifizierten Accounts auf Twitter ausmachen?

Die Plattform ist ein Eldorado für PR-Spezialisten. Wenn wir dies mit der Tatsache verknüpfen, dass die sozialen Medien jederzeit für den Ausbruch einer PR-Krise sorgen können, wird die Macht der Social Media Plattformen als PR-Instrument sehr deutlich. Eine umfassende PR-Software unterstützt Nutzer bei der Erstellung und Terminierung von Social Media Inhalten, ohne das Tool verlassen zu müssen. Sollte tatsächlich eine Krise eingetreten sein, unterstüzt die Software auch beim Krisenmanagement. Die meisten Lösungen ermöglichen es Nutzern, Gespräche und Threads in einem übersichtlichen Posteingang zu verfolgen. Damit bist du in der Lage, den Überblick über Gespräche in den verschiedenen Kanälen zu behalten und schnell auf Followers und Influencer zu reagieren. Darüber hinaus kannst du deine Social Media Performance entweder über mehrere Kanäle hinweg oder individuell messen und so rasch feststellen, wie deine PR-Aktionen das Social Media Engagement beeinflussen.

Wie verändert sich die Erfolgsmessung von Kommunikationskampagnen?

Es ist kein Geheimnis, dass PR-Verantwortliche beim Thema Reporting seit Jahren hinter ihren Kollegen aus dem digitalen Marketing hinterherhinken. Während die Digital Marketing Profis in der Lage sind, die meisten ihrer Aktivitäten zu erfassen und zu bewerten, mussten PR-Fachleute in der Vergangenheit ihre Existenz anhand von Kennzahlen rechtfertigen, die der Vorstand nicht verstand und die ihre Ziele nicht wahrheitsgemäß widerspiegelten. Doch auch das hat sich endlich geändert. Neue Technologien bedeuten, dass es endlich kein Kampf mehr ist, der Geschäftsführung die eigene Daseinsberechtigung unter Beweis zu stellen. Und dass sich die PR-Abteilung endlich von einer Kostenstelle zu einer strategischen Einheit entwickelt, die den ROI positiv beeinflusst.

Basierend auf den KI-gesteuerten Einblicken, die bereits in der Meltwater-Lösung verfügbar sind, steht inzwischen eine neue Generation von Messinstrumenten zur Verfügung, einschließlich PR Attribution und PR Customer Scoring. Außerdem haben wir hier noch einen Blogpost mit den wichtigsten PR Dashboards und einen kostenlosen Reporting Guide für dich.

PR Attribution

Bist du es leid, verschiedene Aufgaben gleichzeitig unter einen Hut zu bringen und schlussendlich nicht in der Lage zu sein, den Wert der Earned Media dem Umsatz zuzuschreiben? Nun, dank unserer brandneuen 'PR Attribution' Funktion innerhalb unserer End-to-End-PR-Kampagnenlösung ist dies kein Thema mehr!



In der Vergangenheit war schwierig, den Wert von Earned Media Publicity und den Traffic, den sie auf eure Website leitet, zu bestimmen. Mit PR Attribution können Kommunikationsprofis genau dieses Anliegen lösen. Kurz zusammengefasst hilft dir unsere PR Attribution Funktion auf einfache Weise, Einblicke in die Berichterstattungen zu gewinnen, die sich in Einnahmen umwandelt. Die Wirksamkeit deiner Aktivitäten klar und verständlich darzulegen, ist entscheidend, um dir mehr Budget und den Zuspruch der Führungsteams zu sichern. Mit PR Attribution kannst du zeigen, wie deine erfolgreichen Kampagnen zum Endergebnis beitragen - ein sicherer Weg, die Entscheidungsträger für dich zu gewinnen!

→ So kannst du mit traditioneller PR den Website Traffic steigern

PR Custom Scoring

Wir wissen, dass nicht alle medialen Berichterstattungen auf die gleiche Weise zustande kommen. Ein positiver PR-Beitrag im Titel einer deiner Top-Publikationen wird dir ein breiteres Lächeln ins Gesicht zaubern, als eine negative Erwähnung oder neben einem Mitbewerber in einem Medium, das du nicht aktiv anvisiert hast, aufgeführt zu werden. PR-Spezialisten weisen Erwähnungen in der Presse oft manuell in Qualitätskategorien der Berichterstattung ein - eine mühsame und zeitaufwändige Aufgabe. Glücklicherweise gehört diese Arbeit der Vergangenheit an! Meltwater ist das erste Unternehmen, das seinen Kunden innovatives PR Custom Scoring anbietet.

Mit unserem neuen Feature, dem PR Scoring, bist du in der Lage, den Wert der Medienberichterstattung anhand deiner eigenen Ziele, Vorgaben und Scoring-Kriterien durchgängig zu messen. Du kannst auch damit beginnen, unsere kostenlose Vorlage zur Bewertung der Online-Reputation zu nutzen. Die Zeiten der Einheitslösung für Bewertungen sind vorbei, denn, seien wir ehrlich, sie funktioniert nicht immer. Metriken, die sich für eine kleine PR-Agentur eignen, sind für einen globalen Konzern nicht unbedingt passend. Du wirst uns bestimmt beipflichten, dass die Anpassung der Messgrößen an die konkreten Geschäftsanliegen eines Unternehmens entscheidend ist. Mit dem PR Custom Scoring hast du die Möglichkeit, mehrere Scoring-Modelle zu verwenden, so dass für verschiedene Projekte unterschiedliche Messgrößen genutzt werden können. Außerdem kannst du berücksichtigen, wie negative Stimmungen die Gesamtbewertung beeinflussen.

PR Custom Scoring entfernt sich von allgemein gültigen und statischen alten Metriken und bietet ein anpassbares dynamisches Scoring-Modell, das sich der Flexibilität deines Unternehmens anpasst. Auf diese Weise kannst du die Erfolgsmetriken definieren, die für dich von Bedeutung sind, und sie entsprechend mit auf deine KPIs zugeschnittenen Messgrößen auswerten.

→ Möchtest du mehr über PR Attribution und PR Custom Scoring erfahren? Fülle einfach unverbindlich das Formular am Ende dieses Artikels aus.

Eine Single Source of Truth

Das Angebot an umfassenden End-to-End PR-Lösungen nimmt immer weiter zu. Dies ist für Profis aus dem Bereich PR und Marketing ein Riesengewinn, weil durch die einheitliche Art der Datenbeschaffung ein effektives Benchmarking der Ergebnisse möglich ist. Wenn mehrere Anbieter mit im Spiel sind, können die Dinge jedoch unübersichtlich werden. Nicht alle Anbieter messen die Kennzahlen auf die gleiche Weise, was es unmöglich macht, Teams zu benchmarken und Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen. Durch die Lösung eines einzelnen Anbieters kann auf eine einzige Informationsquelle zurückgegriffen werden und du kannst dich darauf verlassen, dass dein Reporting einheitlich und aussagekräftig ist.

→ Hier findest du einen ausführlichen Blogpost zum Thema Single Source of Truth

PR-Kampagnen-Beispiele: Die besten PR-Kampagnen 2021, 2022 und 2023

Bist du bereit, deine eigene PR-Kampagne zu starten? Lass dich von einigen der besten PR-Kampagnen-Beispiele, die wir 2021-2023 gesehen haben, inspirieren.

1. Carlsberg: Adopt-a-Keg-Kampagne

Während des Lockdowns waren die meisten Menschen an das eigene Zuhause gebunden und mussten auf Besuche von Bars und Kneipen verzichten. Der dänische Bierhersteller Carlsberg machte sich diese Zeit zunutze und startete die Adopt-a-Keg-Kampagne, um bei seinem Publikum präsent zu bleiben.

Während der Kampagne konnten die Kunden im Laden gekaufte Carlsberg-Produkte mit ihren Smartphones scannen und dann ein virtuelles Fass füllen. Nach dem Scannen von vier Dosen erhielten sie ein Guthaben, das sie in einer Bar oder einem Restaurant - sobald diese wieder geöffnet waren - gegen zwei kostenlose Biere einlösen konnten.

Diese PR-Kampagne trug nicht nur zu unmittelbaren Umsätzen in den Geschäften bei, sondern verschaffte der Marke durch den Fokus auf die Gesundheit und Sicherheit der Konsumenten auch ein positives Image, das noch lange anhalten wird - ein wahrlich positives PR-Kampagnen-Beispiel also.

2. IKEA: #StayHome-Kampagne

Mit der Einführung von Lockdowns auf der ganzen Welt nutzte der Einrichtungsexperte Ikea die Gelegenheit, die Menschen zu ermutigen, möglichst viel Zeit zu Hause zu verbringen und diese spezielle Zeit auch zu genießen.

Die Marke zollte in ihre #StayHome-Kampagne dem Zuhause von Menschen auf der ganzen Welt Tribut. Die Kampagne stellte das Gefühl der Behaglichkeit, der Nostalgie und des Zusammenseins in den eigenen vier Wänden in den Mittelpunkt und erinnerte uns daran, dass es Zuhause doch am schönsten ist. Und obwohl man seine Räume mit Ikea-Möbeln und -Dekorationsgegenständen schnell und kostengünstig aufwerten kann, war dies nicht die Kernaussage von Ikeas Botschaft.

3. Zara: Shot From Home-Kampagne

Auch die internationale Modekette Zara ist auf den Stay-at-home-Trend aufgesprungen. In diesem Fall ging es um die Vermittlung der Idee, dass Mode in allen Bereichen des Lebens wichtig ist - selbst zu Hause, wo sie von niemandem gesehen wird.

Die Kampagne "Shot From Home" zeigte Models, die sich in ihren heimischen vier Wänden ablichten ließen, anstatt an exotischen Orten oder in Fotostudios vor der Kamera zu stehen. Dies war eine hervorragende Reaktion auf die rückläufigen Umsätze in der Modebranche und die Tatsache, dass Menschen bei der Kleidung vermehrt Wert auf Bequemlichkeit und weniger auf Stil legten.

4. KFC: "It's Good"-Kampagne

Der berühmte Slogan "Finger-Lickin' Good" ist ein fester Bestandteil der Marke KFC, war allerdings während der Gesundheitspandemie nicht besonders angebracht.

Um sich den neuen Gegebenheiten anzupassen, beschloss KFC, den Teil mit dem Fingerlecken vorübergehend wegzulassen. Diese Anpassung sorgte für eine witzige und markengerechte Art, für die Körperhygiene zu werben, ohne dabei zu aufdringlich oder zu seriös zu wirken.

5. LEGO: "Rebuild the World"-Kampagne

Nach einem Jahr voller Turbulenzen und Ungewissheit gingen viele Menschen mit dem Vorsatz ins Jahr 2021, wieder Struktur und Stabilität in ihr Leben zu bringen. Der Fokus von LEGO richtet sich auf die Gestaltung der Zukunft von Kindesbeinen an.

Mit der Kampagne "Rebuild the World" verfolgte Legos das Ziel, Hoffnung, Kreativität und Durchhaltevermögen zu fördern. Die Botschaft ist äußerst inspirierend - gerade in einer Zeit, in der diese Worte für Kinder und Erwachsene besonders wichtig sind. Mit dieser Kommunikationskampagne ist es der Marke gelungen, die positiven Aspekte ihrer Produkte über ihre grundlegende Funktion hinaus hervorzuheben.

Besondere Erwähnung: LEGOs gut getimte Veröffentlichung des Sets "Jeder ist besonders" vor dem Pride Month sorgte weltweit für Schlagzeilen. Das neue LGBTQIA+ Set begeisterte sowohl neue als auch alte LEGO Fans, von denen viele seit ihrer Kindheit nicht mehr als Baumeister tätig waren.

6. Houseparty/Fortnite Trivia Challenge

Die Houseparty/Fortnite Trivia Challenge zeigt, wie wertvoll die Zusammenarbeit zwischen nicht konkurrierenden Marken mit ähnlichen Zielgruppen ist.

Houseparty hat eine spielerische Fortnite-Quizserie gestartet, um Fans dieses Videospiels ohne erforderlichen Kauf in seine App zu locken. Fortnite profitierte im Gegenzug von diesem Co-Branding durch den Zugang zum Houseparty-Publikum von der gemeinsamen Promotion.

7. Netflix: "Wanna Talk About It?" Kampagne

Auf den ersten Blick stecken hinter der "Wanna Talk About It?"-Kampagne von Netflix zahlreiche Vorschauen zu aktuellen Serien. Doch dem ist nicht so. Die Marke rückte den Fokus in einer Zeit, in der viele Menschen einen Großteil ihres Lebens vor dem Fernseher mit ihren Lieblingsserien verbrachten - und dabei vielleicht Gefühle von Einsamkeit und Depression verspürten - auf das Thema mentale Gesundheit.

Dieses eindrucksvolle Beispiel zeigt die immer wichtiger werdende Schnittstelle zwischen PR und den sozialen Medien. Die Marke hat einen IG-Live-Kanal eingerichtet, über den sich Nutzer mit Experten für mentale Gesundheit austauschen können und so den Kunden den Wert und die Unterstützung bieten, die sie in dieser Zeit wirklich brauchen. Als Ergebnis darf die Marke mit einer stärkeren langfristigen Loyalität und einem verbesserten Markenimage rechnen.

8. Dove: #ShowUs-Kampagne

PR und soziale Medien gehen Hand in Hand, insbesondere wenn es darum geht, eine Reaktion von deinem Publikum zu erhalten. Beim Einbezug des Publikums in Kommunikationskampagnen entstehen nutzergenerierte Inhalte, die den Media Impact von Kampagnen auf natürliche Weise verstärken können.

Als Leader in Sachen positivem Körperbewusstsein für Frauen bleibt Dove mit seiner neuesten Kampagne #ShowUs seiner Marke treu. Die Kampagne umfasste eine Zusammenstellung von mehr als 10.000 Bildern von Frauen und nicht-binären Menschen aus aller Welt, die mehr Menschen sehen wollen, die wie sie nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen. Die Bilder wurden allen Medien, Werbetreibenden und Marken kostenlos für ihre eigenen Kampagnen zur Verfügung gestellt, um eine inklusivere Bildsprache in den Medien zu fördern.

9. Gillette: "The Best Men Can Be" Kampagne

Passend zu den Themen des Jahres 2021 - dem Bewusstsein für mentale Gesundheit und dem Durchbrechen traditioneller Stereotypen - hat Gillette in seiner neuesten PR-Serie die Bedeutung des Mannseins neu definiert.

Der kurze YouTube-Film der Marke zeigt Männer in einer Vielzahl von komischen und ernsten Situationen, die geläufige Redewendungen wie "Alle Männer sind gleich" und "Jungs sind nun einmal so" über den Haufen werfen. Die Kernaussage des Videos ist, dass die Männer von heute die Männer von morgen hervorbringen und dass die Gesellschaft nur dann positive Fortschritte machen kann, wenn sie bereit ist, etwas zu ändern.

10. IPC & WHO: WeThe15-Kampagne

Aufgrund von COVID gingen die Paralympischen Spiele in Tokio ein ganzes Jahr verspätet über die Bühne. Das Internationale Paralympische Komitee hat sich mit der Weltgesundheitsorganisation WHO zusammengeschlossen, um den teilnehmenden Athleten die Aufmerksam zu sichern, die sie auch wirklich verdienen. Gemeinsam wurde die Kampagne WeThe15 ins Leben gerufen.

Die Botschaft: Rund 15 % der Weltbevölkerung lebt mit irgendeiner Art von Behinderung - und doch sind sie genauso normal wie alle anderen Menschen. Die Tatsache, dass viele von ihnen auf einer Weltbühne gegeneinander antreten, hat diesen Gedanken unterstrichen und gezeigt, wie wenig unsere Unterschiede im Endeffekt zählen.

11. Uber: Thank You For Not Riding

Zu Beginn des weltweiten Lockdowns beschloss Uber, sich vielen Unternehmen anzuschließen, die die Menschen aufforderten, zu Hause zu bleiben. In ihrer Kampagne "Thank You For Not Riding" dankte Uber seinen Kunden dafür, dass sie ihre Dienste derzeit nicht unnötig in Anspruch nehmen, mit einer einfachen Botschaft: "Bleiben Sie zu Hause für alle, die nicht können."

Zusammen mit der PR-Kampagne hat sich Uber verpflichtet, in diesen herausfordernden Zeiten 10 Millionen kostenlose Fahrten und Essenslieferungen für Beschäftigte im Gesundheitswesen, Senioren und alle Bedürftigen bereitzustellen.

12. „Airbnb.org for Ukraine“-Kampagne

Den größten Teil des Jahres 2022 war die Ukraine von Krieg, Unruhen und großer Unsicherheit geprägt. Millionen von Menschen haben ihre Existenzgrundlage verloren. Da kein Ende des Krieges in Sicht ist, haben viele Marken ihre Unterstützung für die Flüchtlinge und diejenigen, die zurückgeblieben sind, um das Land zu unterstützen und zu verteidigen, zugesagt.

Eine Markenkampagne, die heraussticht, ist Airbnb.org. Das Unternehmen für Kurzzeitvermietung hat sich mit internationalen und regionalen gemeinnützigen Organisationen sowie Regierungen zusammengetan, um Unterkünfte für bis zu 100.000 Flüchtlinge zu sichern. Das Unternehmen koordiniert die Maßnahmen, um kostenlose Unterkünfte und einen sicheren Zufluchtsort anzubieten. Mehr als 28.000 Menschen haben sich über Airbnb.org gemeldet, um Mitmenschen eine vorübergehende Unterkunft zu bieten, und die Airbnb-Gründer haben sich bereit erklärt, Spenden in Höhe von bis zu 10 Millionen US-Dollar zu verdoppeln.

Darüber hinaus haben Menschen auf der ganzen Welt (nicht zuletzt dank nutzergenerierter Social Media Relations) begonnen, Zimmer in der Ukraine zu buchen, um Hosts während des anhaltenden Konflikts zu unterstützen. Diese Bewegung wurde ins Leben gerufen, um betroffenen Gastgebern sofortige Hilfe zukommen zu lassen.

13. „Unburnable Book“ von Penguin Random House

Als Reaktion auf das Verbot und die Verbrennung von Büchern in amerikanischen Schulen hat der Verlag Penguin Random House eine unbrennbare Ausgabe von Margaret Atwoods gefeiertem dystopischen Roman „The Handmaid's Tale” veröffentlicht.

Das Buch ist eines von vielen Werken, die bekanntlich Ziel von Bücherverboten waren. Es ist in einen schwarzen Cinefoil-Schutzumschlag gehüllt und mit weißen Hitzeschutzfolienseiten, Nickeldrahtbindungen, Edelstahlbändern und Hochtemperaturklebstoffen versehen, um ein Zeichen für die freie Meinungsäußerung zu setzen.

Das Buch wurde Sotheby's zur Versteigerung übergeben und der Erlös geht an PEN America, um die freie Meinungsäußerung auch in Zukunft sicherzustellen.

14. Islands „Out-Horse Your Email”-PR-Kampagne

Millionen von Touristen dürfen ihre Koffern für den wohlverdienten Urlaub wieder packen. Island macht sich das Fernweh der Menschen zunutze, um sie zu einer Auszeit von der Arbeit zu ermutigen.

Die Out-Horse Your Email-Kampagne ist der klarer Sieger in der Kategorie Tourismus-PR. Der Tourismusverband des Landes hat eine riesige, funktionstüchtige Tastatur gebaut – groß genug für ein Pferd! – und genau diesen beigebracht, darüber zu spazieren.

Die Urlauber können so ihren Posteingang von den Pferden bearbeiten lassen, während sie sich in ihrem Island-Urlaub zurücklehnen und entspannen. Die Idee ist, zu zeigen, dass nichts wichtiger ist, als sich Zeit zum Abschalten zu nehmen und die wohlverdiente Reise ins Ausland in vollen Zügen zu genießen.

15. IKEA: Seed Ball-Kampagne

In einer witzigen PR- und Social-Media-Kampagne präsentiert IKEA mit dem IKEA Seed Ball eine originelle Abwandlung seiner berühmten schwedischen Fleischbällchen – oder zumindest die Anleitung, wie man sie herstellt.

Der Seed Ball ist eine schmackhafte, nahrhafte Nascherei für Insekten, die in Zusammenarbeit mit dem World Wildlife Fund entwickelt wurde. Mit einfachen Zutaten wie Lehm, Erde und Wildblumensamen können IKEA Fans ihre eigenen Samenbällchen herstellen, um die Insektengemeinschaft zu ernähren.

16. LEGO: MRI PR-Kampagne

Für LEGO steht die Entwicklung und der Spaß von Kindern seit jeher im Mittelpunkt. Daher überrascht es nicht, dass die PR-Strategie des Unternehmens auch etwas für das jüngere Publikum bereithält.

Das Unternehmen spendete kürzlich 600 LEGO Magnetresonanztomographie (MRT)-Baukästen, um Kindern die Angst vor einer MRT-Untersuchung zu nehmen. Durch das Spielen, die Rollenspiele und das interaktive Bauen können LEGO und die Krankenhäuser den Kindern helfen, Selbstbewusstsein zu tanken und in einer normalerweise nervenaufreibenden Umgebung zu lernen und Spaß zu haben.

17. Coinbase Super Bowl QR Code

Es ist schon ziemlich mutig von einer Marke, auf einer solch großen nationalen Bühne wie dem Super Bowl so subtil für sich zu werben. Doch für die Krypto-Marke Coinbase ist der Stunt vollkommen aufgegangen. Das Unternehmen zahlte fast 14 Millionen US-Dollar, um einen schwarzen Bildschirm mit einem farbigen, schwebenden QR-Code einzublenden. Wer neugierig war und den Code scannte, wurde auf einen Link weitergeleitet und mit kostenlosen Bitcoin im Wert von 15 Dollar belohnt.

Die Anzeige war so erfolgreich, dass der daraus resultierende Website-Traffic die App des Unternehmens zum Absturz brachte. Kurz nach der Ausstrahlung wurde die Anzeige mehr als 20 Millionen Mal angeklickt.

18. ITV: „Second-Hand Wardrobe“-Kampagne

Während viele Fernsehstars mit hochwertiger Kleidung von Designermarken ausgestattet werden, wählte ITV für die neue Staffel von Love Island einen ganz anderen Ansatz. Der Sender hat sich kürzlich mit eBay zusammengetan und angekündigt, dass die Kandidatinnen und KandidatInnen der Show zur Unterstützung von nachhaltiger Mode Secondhand-Kleidung tragen werden. Damit fungieren die KandidatInnen auch gleichzeitig als Fashion Influencer!

Die Modeindustrie steht aufgrund ihrer verschwenderischen Praktiken oft in der Kritik. Diese PR-Kampagne ermutigt dazu, selbst als Celebrity Secondhand-Kleidung zu kaufen.

19. Dove: #TheSelfieTalk-Kampagne

PR und Social Media gehen oft Hand in Hand, insbesondere dann, wenn ihr eine Reaktion eures Publikum hervorrufen möchtet. Die Einbindung eures Publikums in eine Kommunikationskampagne führt zu nutzergenerierten Inhalten, die den Impact eurer Kampagne zusätzlich verstärken können.

Als führendes Unternehmen in Sachen positives Körpergefühl für Frauen bleibt Dove mit seiner neuesten Social PR-Bewegung, #TheSelfieTalk, seiner Markenidentität treu. Die Kampagne richtet sich an junge Mädchen und Frauen und ist ein kleiner Teil der umfassenden #NoDigitalDistortion-Bewegung, die sich für ein besseres Körperbild einsetzt.

Die Marke bietet im Rahmen ihrer Kampagne zwei digitale Download-Kits an: eines für Eltern und eines für LehrerInnen. Jedes Kit enthält Möglichkeiten, mit Kindern und Jugendlichen über Selfies zu sprechen und ihnen Individualität und ein positives Körperbild näher zu bringen.

20. Gymsharks „Mental Weight“-Kampagne

Gymshark, ein Fürsprecher für körperliche und geistige Gesundheit, hat in einer Kommunikationskampagne auf die oft verschwiegene Realität von psychischen Erkrankungen aufmerksam gemacht.

In einer Reihe von Fotos von Gewichthebern, die von der Marke in den sozialen Medien gepostet wurden, erinnern uns subtile Statements an den Seiten der freien Gewichte daran, dass die Lasten, die wir in unseren Köpfen tragen, oft genauso schwer sein können wie die Gewichte, die wir im Fitnessstudio stemmen.

21. CPB London: „International Women's Day”-Kampagne

Der Kampf gegen geschlechtsspezifische Gehaltsunterschiede und die Förderung von Inklusion sind gängige Trends in den Beispielen für PR-Kampagnen.

Eine Kreativagentur wollte mit einer neuen Plakatkampagne geschlechtsspezifische Vorurteile aufzeigen, die viele Menschen haben, aber nicht immer wahrhaben wollen. Das Team recherchierte, wie Männer und Frauen in der Welt von Kindern wahrgenommen werden und welche Vorurteile dadurch entstehen. Diese Erkenntnisse hat das Unternehmen anschließend auf bunten Plakaten umgesetzt und in ganz London ausgehängt. Das Unternehmen trug dazu bei, unbewusste Vorurteile aufzudecken, und machte so zu einem wichtigen Zeitpunkt – dem Internationalen Frauentag – auf geschlechtsspezifische Anliegen aufmerksam.

22. Coca-Cola: „Create Real Magic”

Als das Jahr 2023 anbrach, war KI in aller Munde. ChatGPT und der KI-Kunstgenerator Dall-E haben die Erstellung von Content in ein völlig neues Licht gerückt und eine der bekanntesten Marken dazu inspiriert, diese neuen Tools für sich zu nutzen.

Das Ergebnis war die „Create Real Magic“-Kampagne, die Kunden dazu ermutigte, ihre eigenen KI-Kunstwerke für die Marke zu erstellen. Mit beliebten Tools wie Dall-E konnten die Fans ihre eigene Vorstellung von der Marke kreieren – ungeachtet ihrer gestalterischen Fähigkeiten.

Coca-Cola fand nicht nur einen unterhaltsamen Weg, um den Austausch und die Verbindung mit den Fans zu fördern, sondern machte sich auch einen riesigen Fundus an nutzergeneriertem Content zunutze, der in den sozialen Medien geteilt und für das Marketing verwendet werden konnte.

Lesetipps: Jenseits des Trubels: ChatGPT für Marketing und PR, Die besten ChatGPT Marketing-Prompts, Der KI-gestützte PR-Assistent von Meltwater, Der Meltwater KI Schreibassistent

23. Oatly: "FckOatley" Website

Viele Marken versuchen, potenziell schlechter Publicity so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Doch weil sie nicht verhindert werden kann, hat sich Oatly entschieden, sich der Situation zu stellen und die Zügel selbst in die Hand zu nehmen.

Angesichts der Boykotte und der Online-Kritik erstellte die Marke eine Website, auf der die Menschen ihren Unmut äußern und mehr über die Gründe für die Entscheidungen des Unternehmens und die Gegenreaktionen (wie die Klage gegen Glebe Farm) erfahren konnten.

Dieser ironische Ansatz ermöglichte es der Marke, die Entrüstung der Öffentlichkeit zur Kenntnis zu nehmen, sie aber auch bis zu einem gewissen Grad zu kontrollieren. Die Marke nutzte die Website, um ihre Sicht der Dinge darzustellen und zu beweisen, dass sie ihren Kunden wirklich zuhört. Die Website enthält mehrere Domains, die nicht von der Marke beworben, sondern von den Kunden organisch entdeckt wurden.

24. Die „Mustard-Flavored Skittles” von French's

Amerikas beliebteste Senfmarke wird ihr Geschäftsmodell in absehbarer Zeit nicht an den Nagel hängen. In den letzten PR-Kampagnen hat sich jedoch gezeigt, dass die Marke eine große Vorliebe für Süßes hat, die durch Senf nicht gestillt werden kann.

Schauen wir uns den neuesten PR-Gag an. Anfang des letzten Sommers hast du vielleicht leuchtend gelbe Skittles neben dem berühmten roten Flaggenlogo bemerkt. Das war kein Scherz – die Marke hat sich tatsächlich mit Skittles zusammengetan, um eine Nascherei mit Senfgeschmack zu entwickeln.

Die Kommentare reichten von „Das war nicht auf meiner Bingo-Karte für 2023“ bis hin zu „Ist das ein Aprilscherz?“. Und es war nicht das erste Mal, dass die Marke ihre PR erfolgreich versüßt hat. Sie hat in der Vergangenheit auch schon Senf-Doughnuts und Senf-Eiscreme mitentwickelt!

25. Tito's in a Can

PR-Kampagnen sind nicht immer das, was sie auf den ersten Blick zu sein scheinen - und genau das macht sie so wirkungsvoll. Das ist die Story von Tito's in a Can, das, wie sich herausstellt, nicht wirklich Tito's in a Can ist.

Vielmehr ist es Tito's in a Can. Siehst du den Unterschied?

Auf der Website wird den Kunden genau erklärt, wie es sich von dem unterscheidet, was sie sich vorstellen – oder eben auch nicht. Anstatt Tito's berühmten Wodka in Dosen abzufüllen, hat das Unternehmen einen dosenähnlichen Koozie entwickelt, der deinen Tito's kalt hält. Es ist eine leere Dose und wenn du deinen Tito's hineinfüllst, wird er zu Tito's in a Can.

Es werden viele Erklärungen gemacht, aber das reicht schon aus, um die Menschen zum Reden zu bringen und die Marke auf eine ganz neue Art zu genießen.

26. Dove: "Stand Up for #KidsOnlineSafety"-Kampagne

Auch 2023 Darf Dove als PR-Kampagnenbeispiel nicht fehlen. Für die Marke sind soziales Engagement, positive Körperwahrnehmung und die Förderung des Selbstwertgefühls keine Fremdworte. Auch in der jüngsten Hashtag-Kampagne werden diese Anliegen aufgegriffen, diesmal mit dem Fokus auf Kindern und ihrer zunehmenden Nutzung von Online-Kanälen.

In Zusammenarbeit mit Common Sense Media und Parents Together Action will die Kampagne Aufmerksamkeit auf den Kids Online Safety Act lenken, ein Gesetz, das Kinder vor psychisch schädlichen Online-Inhalten schützen soll.

Die PR-Kampagne knüpft an die früheren Bestrebungen von Dove an, dem Menschen als Ganzes und nicht nur seinem Aussehen und Duft Aufmerksamkeit zu schenken. Sie zeigt auch, dass PR-Aktionen mit den richtigen Partnerschaften überaus wirkungsvoll sein können.

27. Casper: „Get Paid to Sleep”

Studien zufolge hat mehr als die Hälfte der Amerikaner schon einmal am Arbeitsplatz ein Nickerchen gemacht. Dein(e) ChefIn würde kaum begeistert sein, aber wenn Schlafen nach einem Traumjob klingt, dann ist die Matratzenmarke Casper genau das Richtige für dich.

Das Unternehmen hat einigen Glücklichen einen kuscheligen Job angeboten – schlafe wie gehabt für 25 Dollar pro Stunde. Die TeilnehmerInnen konnten sich außerdem über kostenlose Casper-Produkte freuen und im Pyjama arbeiten. Klingt nach einer Win-Win-Situation.

28. „Flush Your Ex“ von Who Gives a Crap

Eine brennende Hundehaufen-Tüte vor die Haustür deines oder deiner Ex zu werfen, ist Schnee von gestern. Die vorlaute Klopapiermarke Who Gives a Crap hatte eine besser und erst noch viel saubere Idee.

Im Rahmen einer PR-Kampagne zum Valentinstag bot das Unternehmen an, „die leeren Versprechen deines oder deiner Ex in etwas Nützliches zu verwandeln“. Kunden konnten ihre alten Liebesbriefe an das Unternehmen senden und sie in 100 % recyceltes Toilettenpapier verwandeln lassen.

Genial!

29. VisitLEX: „Horse Kicks“

New York City ist für die Freiheitsstatue, Philadelphia für seine Käsesteaks und Boston für seine Bohnen bekannt. Wenn USA-Kenner an Lexington denken, verbinden sie damit unweigerlich die Hauptstadt der Pferderennen. Als die Tourismusabteilung der Stadt Lexington eine Idee für eine PR-Kampagne benötigte, bot sich die legendäre Geschichte der Stadt mit ihren Pferden geradezu an.

Die daraus resultierende Kampagne war eine nachgeahmte Kollektion von Designer-Hufeisen namens Horse Kicks. Diese speziellen Turnschuhe waren zunächst nur als Werbeaktion für die Stadt gedacht, doch das wachsende Interesse der Öffentlichkeit führte dazu, dass daraus eine ganze Schuhkollektion, ein Ladengeschäft, eine Website und jede Menge Augenschmaus entstanden.

Die PR-Kampagne erzielte mehr als 3 Milliarden Earned Media Impressions, Millionen neuer Social Media Follower, Erwähnungen von Promis und sogar Markenkooperationen und individuelle Bestellungen von NFL-, NBA- und anderen Teams.

30. Walkers: “Heart-Shaped Crisps” PR-Kampagne

Hast du auch schon mal ein Kartoffelchips in Form eines Herzens, eines Hundes oder von Florida in der Tüte gehabt? Das ist keine Seltenheit. Die meisten Chips sind nicht perfekte Kreise und Walkers hat beschlossen, rechtzeitig zum Valentinstag auf dieses kleine Detail hinzuweisen.

Die Marke verschenkte insgesamt £100.000 an die glücklichen Gewinner, die einen Kartoffelchips in Herzform in der Walkers Packung fanden. Die Kunden wurden aufgefordert, für die Chance auf einen Bargeldgewinn ein Foto ihres Fundstücks einzuschicken. Der PR-Gag war ein Riesenerfolg, doch es kam noch besser, als ein unglücklicher Kunde seine Chance auf den Gewinn verspielte, weil er seinen speziellen Chip verspeiste, ohne ein Foto davon zu machen.

Fazit: Kommunikationskampagnen als Priorität in der PR

Zusammengefasst hilft euch die neue Generation des PR-Kampagnenmanagements dabei:

einen konkreten wirtschaftlichen Einflusses von Paid, Earned und Owned Media Aktivitäten zu belegen.

den wahren Impact eurer Medienberichterstattung durch individuelle PR-Attribution zu belegen.

eine Single Source of Truth zu erstellen, die effektives Benchmarking ermöglicht.

Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten.

fundierte Entscheidungen zu treffen.

Jetzt hast du hoffentlich ein besseres Verständnis dafür, wie fortschrittliche Technologien das Management von PR-Kampagnen verändern und PR-Profis helfen, die Art und Weise der Planung und Durchführung von Kommunikationskampagnen zu modernisieren, die Effizienz zu steigern, die Ausgaben zu verringern, detailliertere Einblicke zu gewinnen und die Reaktion auf bestimme Ereignisse zu verbessern. Möchtest du erfahren, wie das für dein Unternehmen aussehen könnte? Fülle das folgende Formular aus und wir melden uns bei dir!