Die 5 größten PR Trends 2022

Public Relations Profis leisten einen wesentlichen Beitrag zur Online-Reputation einer Marke. Gute PR hilft dabei, ein starkes Markenimage zu formen und dauerhaft zu schützen.

PR-Profis müssen immer am Puls der Zeit (und der Branche) bleiben. Denn unsere Welt wandelt sich kontinuierlich und mit ihr auch die Anforderungen an erfolgreiche Public Relations im Jahr 2025.

Was den KonsumentInnen noch vor drei Jahren wichtig war, sieht heute ganz anders aus. Und weil es bei PR in erster Linie darum geht, das Image einer Marke in den Köpfen der Zielgruppe zu prägen, ist es entscheidend zu verstehen, wie bestimmte Taktiken und PR-Strategien bei deinem Publikum ankommen.

Aus diesem Grund gilt es, stets über die neuesten PR- und Kommunikationstrends auf dem Laufenden zu bleiben.

Inhalt:

Warum sich die Beobachtung von PR Trends auszahlt

Genau wie im Marketing gibt es auch in der PR klare Trends. Durch die zunehmend verschwimmenden Grenzen zwischen PR und Marketing werden diese von Jahr zu Jahr deutlicher.

Welche Trends sich in der PR durchsetzen, wird durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst, zum Beispiel:

Veränderte Vorlieben der Konsumenten

Erwartungen von Arbeitnehmern

Technologische Entwicklungen

Um dein Unternehmen dauerhaft in einem positiven Licht zu präsentieren, muss sich deine PR-Strategie in jedem dieser Bereiche weiterentwickeln.

Stell dir vor, dein neues Produkt erhält eine Reihe negativer Bewertungen, wer sollte darauf reagieren: PR oder Marketing? Noch vor ein paar Jahren lag diese Aufgabe meist allein bei der PR-Abteilung. Heute ist sie jedoch zunehmend eine gemeinsame Verantwortung beider Bereiche.

Angenommen, dein neues Produkt erhält eine Reihe negativer Bewertungen. Wer sollte darauf reagieren: PR oder Marketing? Noch vor wenigen Jahren mag das allein den PR-Abteilungen zugefallen sein. Heute ist es jedoch eine zunehmend gemeinsame Verantwortung.

Wer die wichtigsten PR-Trends im Blick behält, weiß genau, wer, wie und wann auf Chancen oder Probleme reagieren sollte, und stellt sicher, dass keine wertvolle PR-Chance durchs Raster fällt.

Tipp: So wirkt sich KI auf PR-Arbeit im digitalen Zeitalter aus.

Was sind die Top 5 PR Trends 2025?

PR-Trend 1: Daten und Analysen rücken ins Zentrum der PR-Strategie

Vor nicht allzu langer Zeit wussten Unternehmen oft nicht, wie sie den Impact ihrer PR-Strategien messen sollten. Ihre Online-Reputation war ein Mysterium, behaftet von Vermutungen und Bauchgefühl. Marken machten Ankündigungen, veröffentlichten Pressemitteilungen und hofften auf das Beste.

Heute erwarten Marken deutlich mehr von ihren PR-Teams. Die Branche entwickelt sich rasant weiter und wird bis Ende 2027 voraussichtlich einen Wert von 133 Milliarden US-Dollar erreichen. Dennoch stellen sich viele Marketing- und PR-Fachleute nach wie vor die Frage, inwieweit sich ihre Investitionen auszahlen. Dank moderner Analyse- und Reporting-Tools nehmen Daten eine immer zentralere Rolle in PR-Strategien ein.

2025 (und darüber hinaus) ist das präzise Tracking von PR-Maßnahmen entscheidend. PR-Manager benötigen dafür zumindest grundlegende PR KPIs wie

Markenbekanntheit und Markenpräferenzen

Social Media Engagement

Qualitativ hochwertiger Website-Traffic

Während der Bedarf an wirkungsvoller PR steigt, schrumpfen vielerorts die Teams. Umso wichtiger ist es, Entscheidungen und Ergebnisse mit Daten zu untermauern. Denn nur so können PR-Profis ihre Performance belegen und Ressourcenanfragen überzeugend gegenüber der Unternehmensführung vertreten.

PR-Trend 2: Vielfalt und Inklusion prägen die PR-Landschaft

Immer mehr Unternehmen investieren verstärkt in Diversity, Equity & Inclusion (DEI) – und das aus gutem Grund. Wo Mitarbeitende sie selbst sein dürfen, entsteht ein Umfeld, in dem Motivation, Leistungsbereitschaft und Zufriedenheit steigen. Dadurch wird Vielfalt gefördert und neue Ideen können gedeihen. Am Ende profitieren davon nicht nur die MitarbeiterInnen, sondern das gesamte Unternehmen.

Viele Unternehmen betrachten einen Arbeitsplatz, der Diversity, Equity und Inclusion fördert, als Wettbewerbsvorteil oder UPS. Wer Vielfalt und Inklusion aktiv in der PR kommuniziert, gewinnt nicht nur Kunden, sondern auch Talente.

Dennoch gelingt es vielen Unternehmen nicht, daraus tatsächlich ein gerechtes und inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen.

Das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, warum eine durchdachte PR-Strategie hier zum entscheidenden Tool wird: Wer ernsthaft in DEI investiert, kann seine Fortschritte und Initiativen sichtbar machen und so Glaubwürdigkeit und Vertrauen stärken.

Da immer mehr KonsumentInnen und Mitarbeitende von Marken erwarten, dass sie Diversity, Equity und Inclusion leben, ist DEI bereits ein zentraler Trend in der PR. PR-Teams sollten dieses Thema kontinuierlich in ihren PR Kampagnen aufgreifen, um seine Relevanz dauerhaft zu sichern.

PR-Trend 3: Influencer Marketing bleibt eine treibende Kraft

Das Influencer Marketing ist und bleibt auch 2025 ein zentraler Treiber der PR-Trends. Influencer sind in jeder Ecke des Internets präsent, von Mikro-Influencern auf TikTok bis hin zu Top-Influencern mit Millionen Followern auf Instagram, und eröffnen Marken den Zugang zu Nischen, die bisher vielleicht unentdeckt geblieben sind.

Mikro-Influencer haben Unternehmen gezeigt, wie wirkungsvoll kleinere Communities sein können, und sind daher oft einflussreicher als Prominente oder Massenmedien. Und weil sich dieser Ansatz bewährt hat, wird im Rahmen von PR-Kampagnen auch weiterhin stark auf die Unterstützung von Influencern gesetzt, um Markenwachstum und Reichweite zu steigern.

Jede Person, deren Meinungen man teilt und vertraut, kann grundsätzlich als Influencer bezeichnet werden. Dazu zählen beispielsweise Podcaster, Blogger oder Vlogger. Auch wenn sie nicht die Bekanntheit oder Reichweite von Prominenten haben, verfügen sie über genügend Vertrauen und Einfluss in ihrer Community, um Meinungen wirksam zu prägen.

Doch die passenden Influencer zu finden und auszuwählen, ist oft eine Herausforderung. Unsere Social Influencer Marketing Lösung unterstützt Marken bei der Identifizierung potenzieller Influencer, dem Aufbau von Kooperationen und der Abwicklung der Vergütung. Seh dir hier die Top Fashion Influencer in Deutschland, die führenden Influencer in der Schweiz sowie die besten Sport und Fitness Influencer in Deutschland an.

Im Jahr 2025 sind die Pflege bestehender Kontakte und Beziehungen sowie die Gewinnung neuer Influencer für Kooperationen zentrale Aspekte der Influencer PR. Da Influencer meist unabhängig arbeiten und weder von Agenturen repräsentiert werden noch über standardisierte Partnerschaftsmodelle verfügen, erfordert jede Zusammenarbeit einen maßgeschneiderten Ansatz. Aufgrund ihrer hohen Auslastung, manche sind Vollzeit-Influencer, andere betreiben ihr Influencer-Dasein nebenberuflich, müssen Marken Flexibilität zeigen und gezielt vorgehen.

Damit das Potenzial des Influencer Marketings voll ausgeschöpft werden kann, müssen PR-Teams das Publikum, die Nische und die Inhalte des Influencers genau kennen. Fehlen diese Informationen, besteht das Risiko, dass die Zusammenarbeit der Online-Reputation der Marke mehr schadet als nutzt.

Willst du mit Influencer-Marketing erfolgreich durchstarten? Hier erfährst du alles über die Influencer Marketing Kosten und Preise nach Kanal, wie du eine Influencer Marketing Strategie ausarbeitest und wir der Influencer Marketing ROI gemessen wird. Außerdem kann du hier unsere kostenlose Vorlage eines Influencer Vertrags herunterladen.

PR-Trend 4: Personalisierte PR-Pitches machen den Unterschied

Das Konzept des personalisierten Marketings hat auch in der Welt der PR längst Fuß gefasst. Im Marketing dient die Personalisierung mittels gezielter Kundenansprache entlang der gesamten Customer Journey der Kundenbindung und Umsatzsteigerung. Gleiches gilt für personalisierte PR.

Wenn du deine PR-Pitches individuell auf die Interessen einzelner Journalisten oder Influencer zuschneidest, stehen die Chancen besser, mit deiner Botschaft genau ins Schwarze zu treffen. Aufmerksamkeitsstarke Ideen statt Einheits-Pitches fallen ins Auge, zeugen von Relevanz für den Empfänger und schaffen Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei neuen Kontakten. Gleichzeitig festigen sie bestehende Beziehungen zu Medien- und Fachkontakten.

So erhöht sich die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass die angesprochenen Medien oder Plattformen deine Inhalte aufgreifen und veröffentlichen.

PR-Trend 5: Authentizität ist ein entscheidenden Erfolgsfaktor in der PR

Neben DEI und Personalisierung bleibt Authentizität ein zentraler Faktor, der die Erwartungen von KonsumentInnen und PR-Agenturen prägt. Speziell in Krisensituationen gewinnt sie zusätzlich an Bedeutung.

Mit diesen beiden Fokusbereichen kann die Authentizität gezielt erhöht werden:

1. KI-Technologien

Der erste Fokusbereich ist der zunehmende Einsatz von KI-Technologien (Künstliche Intelligenz), um personalisierte digitale Erlebnisse zu schaffen. Doch während uns Medienintelligenz dabei hilft, Zielgruppen besser zu verstehen und Inhalte gezielter auf ihre Interessen abzustimmen, können sie den entscheidenden persönlichen Touch, den nur ein Mensch vermitteln kann, nicht ersetzen.

Je stärker Marketers und PR-Profis auf Technologie setzen, um individuelle Erlebnisse zu gestalten, desto wichtiger wird es, das menschliche Element zu bewahren, das Personalisierung wirklich authentisch macht.

Tipp: Erfahre mehr über KI in der PR und über den KI-gestützten PR-Assistenten von Meltwater.

2. Wandel von Content Marketing, Messaging und Branding

Der zweite Fokusbereich betrifft die kontinuierlichen Veränderungen im Content Marketing, Messaging und Branding. In einer Zeit, in der KonsumentInnen tagtäglich mit Informationen überflutet werden und sich Fehlinformationen rasend schnell verbreiten, ist Vertrauen zur zentralen Währung geworden. Marken, die authentisch kommunizieren, heben sich deutlich von der Masse ab.

Kundinnen und Kunden erwarten heute mehr als perfekt inszenierte Produktbotschaften. Sie wollen nachvollziehen können, wofür eine Marke steht und achten darauf, ob Unternehmen ihre Werte tatsächlich leben, soziale Verantwortung übernehmen und transparent mit Fehlern umgehen. Besonders in den sozialen Medien, wo jede Marke in Echtzeit beobachtet wird, werden Widersprüche rasch erkannt.

Echte Authentizität entsteht, wenn Marken Haltung zeigen, klar Position beziehen und ihre Worte mit glaubwürdigen Handlungen untermauern. Das erfordert Mut, Konsequenz und eine einheitliche Markenstimme über alle Kanäle hinweg.

Tipp: Erfahre in unserem Marketing Content Guide 2025, welche Strategien und Trends in diesem Jahr den Unterschied machen.

FAQs zu den PR Trends 2025

1. Warum sind Daten und Analysen für die PR-Strategie so wichtig?

Datengetriebene PR wird immer wichtiger. Sie hilft PR-Teams, ihre Zielgruppen besser zu verstehen, Trends frühzeitig zu erkennen und die Wirkung ihrer Maßnahmen messbar zu machen. All dies ist eine unverzichtbare Grundlage jeder modernen PR-Strategie.

2. Wie lassen sich Daten effektiv nutzen, ohne die Kreativität einzuschränken?

Daten und Medienintelligenz liefern wertvolle Einblicke, während kreative Ideen und Storytelling nach wie vor entscheidend sind, um Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen und Inhalte auf wirkungsvolle Weise zu vermitteln. Diese beiden Aspekte in Kombination machen die heutige PR besonders effektiv.

3. Was bedeuten Vielfalt und Inklusion (DEI) für die PR?

Vielfalt und Inklusion prägen die Zukunft der Kommunikation. Für PR bedeutet das, dass Botschaften, Kampagnen und die Kommunikation mit den Medien unterschiedliche Perspektiven berücksichtigen und repräsentieren müssen. Authentizität in der Markenkommunikation entsteht, wenn Marken Inhalte und Geschichten teilen, die alle Zielgruppen respektieren, einbeziehen und wertschätzen. So wird nicht nur Vertrauen aufgebaut, sondern auch die Reichweite erhöht und die Relevanz der PR-Maßnahmen gesteigert.

4. Wie setzen Unternehmen DEI in ihrer PR-Strategie um?

Erfolgreiche Public Relations integrieren DEI auf mehreren Ebenen: intern durch vielfältige Teams und inklusive Arbeitskulturen, extern durch Kampagnen, die unterschiedliche Perspektiven sichtbar machen. Authentische Kommunikation, gezielte Ansprache relevanter Zielgruppen und der Einsatz von Medienintelligenz sorgen dafür, dass Marken glaubwürdig wirken, Vertrauen aufbauen und ihre Reichweite nachhaltig erhöhen.

5. Warum bleibt Influencer Marketing ein zentraler Bestandteil der PR?

Influencer Marketing ist ein zentraler Bestandteil moderner PR-Strategien. Es ermöglicht Marken, spezifische Nischen und Communities zu erreichen, die Reichweite von Presse- und Kommunikationskampagnen zu erhöhen, neue Zielgruppen zu erschließen und Inhalte flexibel an aktuelle Trends und Themen anzupassen. Influencer genießen oft ein hohes Maß an Vertrauen bei ihren Followern, wodurch PR-Botschaften authentisch und glaubwürdig vermittelt werden.

6. Warum ist Authentizität ein entscheidender Erfolgsfaktor in der PR?

Authentizität ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Marken, die transparent kommunizieren, Werte sichtbar leben und konsequent handeln, bauen Vertrauen auf und sichern sich einen Vorteil in der Zukunft der Kommunikation.

Fazit zu den PR Trends 2025

Heute hinterfragen Menschen stärker denn je, was ihnen wirklich wichtig ist. Das spiegelt sich auch in ihrem Verhalten gegenüber Marken wider. Sie sind kritischer, wenn es darum geht, wie sie ihre Zeit nutzen, mit wem sie ihre Aufmerksamkeit schenken und wofür sie ihr Geld ausgeben.

KonsumentInnen erwarten Authentizität, Wertebewusstsein und Transparenz. Marken, die diese Erwartungen ernst nehmen und ihre PR-Arbeit entsprechend gestalten, können nachhaltige Beziehungen aufbauen und langfristiges Vertrauen schaffen.

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