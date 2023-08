Die 9 besten ChatGPT Marketing-Prompts

ChatGPT kann ein leistungsstarkes Tool für Marketer sein, das euch hilft, effektiver zu arbeiten und auf viele verschiedene Arten Zeit zu sparen. Aber genau wie bei der Arbeit mit menschlichen KollegInnen besteht der Trick, um das Beste aus dieser KI herauszuholen, darin, klar zu kommunizieren, damit sie genau versteht, was sie für euch tun soll und wie.

Es gibt einen wachsenden Trend zum "Prompt-Engineering", bei dem es darum geht, perfekte Prompts zu konstruieren, um eure Ziele zu erreichen, aber es ist sehr viel einfacher als es sich anhört. ChatGPT ist ein Large Language Model (LLM), das in der Lage ist, Text und Computercode auf der Grundlage menschlicher Anweisungen zu generieren. Als solches ist der springende Punkt, dass es in einfacher Sprache instruiert werden kann, so dass ihr kein 'Ingenieur" sein müsst, sondern nur wissen müssen, wie ihr eure Bedürfnisse klar erklären könnt.

Hier ist die gute Nachricht: Der erste ChatGPT Marketing-Prompt, den wir euch mitgeben wollen, dient dazu, euch zu helfen, eure Prompts zu verbessern, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Wenn ihr möchtet, dass ChatGPT etwas Besseres als die üblichen generischen Antworten liefert, verwendet diesen sogenannten "Meta-Prompt", um einen Prompt zu erstellen und zu verfeinern, der wunderbar funktioniert:

In diesem Beitrag schauen wir uns die folgenden ChatGPT Marketing-Prompts an:

Tipp: Erfahre, wie du ChatGPT für Marketing und PR im Allgemeinen nutzen kannst. Wir bei Meltwater nutzen ebenfalls KI. Erfahre mehr über den KI-gesteuerten PR-Assistenten von Meltwater sowie unseren KI-gestützten Schreibassistenten für Social Media Manager.

Der ChatGPT Marketing-Meta-Prompt

Kopiere den unten stehenden Prompt in ChatGPT, ohne ihn zu bearbeiten. ChatGPT wird dich dann nach einigen Details zu dem Prompt fragen, den du erstellen möchtest, und dann wiederholt Fragen stellen, um den Prompt schrittweise zu verbessern.

Es werden immer mehr Details abgefragt, es liegt also an dir, wie oft du den Zyklus durchlaufen möchtest, bevor du entscheidest, dass der Prompt gut genug ist:

ChatGPT Marketing-Prompt: "Ich möchte, dass du mir hilsft, den bestmöglichen ChatGPT-Prompt zu erstellen, um meine Ziele zu erreichen. Du solltest mich nach dem Thema meines Prompts fragen und mich dann um weitere Details bitten, die dir helfen, den Prompt für GPT3.5, GPT4 oder ChatGPT zu verfeinern." Der Prozess ist wie folgt: Du wirst die folgenden Abschnitte generieren: Prompt: "Erstelle den bestmöglichen Prompt für meine Anfrage"

"Erstelle den bestmöglichen Prompt für meine Anfrage" Kritik: "Gib mir in einem einzigen Absatz einen Rat, wie ich den Prompt verbessern kann. Auch wenn der Prompt bereits akzeptabel ist, solltest du konstruktive Kritik äußern, um ihn noch besser zu machen."

"Gib mir in einem einzigen Absatz einen Rat, wie ich den Prompt verbessern kann. Auch wenn der Prompt bereits akzeptabel ist, solltest du konstruktive Kritik äußern, um ihn noch besser zu machen." Fragen: "Stelle 3 Fragen dazu, welche zusätzlichen Informationen ich bereitstellen soll, um den Prompt zu verbessern. Wenn die Aufforderung mehr Klarheit oder Details benötigt, bitte mich, diese zu liefern." Wiederhole den Prozess: "Wenn ich deine Fragen aus dem vorherigen Schritt beantwortet habe, wiederhole den Vorgang, und wir fahren fort, bis der Prompt so präzise ist, wie er nur sein kann."

Als erstes solltest du fragen, worum es in dem Prompt gehen soll.

Wie du ChatGPT auf den Sprachstil (Tone of Voice) eurer Marke trainierst

Standardmäßig erzeugt ChatGPT Texte, die sehr eintönig und generisch wirken können. Aber damit musst du dich nicht abfinden. Du kannst dem Programm ganz einfach beibringen, den Sprachstil eurer Marke (Brand Voice) zu imitieren, damit die Ergebnisse leichter zu bearbeiten sind. Dieser Marketing-ChatGPT-Prompt sollte ganz oben auf eurer Liste stehen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun, und es gibt keinen Grund, warum ihr nicht beide zusammen verwenden könnt, um gute Ergebnisse zu erzielen.

Wenn ihr eure Richtlinien für den Sprachstil bereits festgelegt und dokumentiert habt, kannst du diese einfach in einen Prompt einbauen, wie zum Beispiel hier:

ChatGPT Marketing-Prompt: "Bitte halte dich bei der Beantwortung meines folgenden Prompt an die folgenden Richtlinien für den Sprachstil: Er muss klar, leicht verständlich und prägnant sein. Er muss authentisch und menschlich klingen. Er muss Energie wecken und zum Handeln anregen. Er muss sich lebendig und energiegeladen anfühlen. Er muss sachkundig und gut informiert klingen. Er muss zugänglich und freundlich sein und darf keinen komplexen Jargon enthalten."

Eine andere Möglichkeit ist, ChatGPT einfach einige Beispiele von Texten zu zeigen, die zu eurem Tone of Voice passen, vielleicht aus vorhandenen Ressourcen wie Blogbeiträgen oder Marketingmaterialien. Dazu müssen wir ChatGPT zunächst erklären, was wir zu erreichen versuchen:

ChatGPT Marketing-Prompt: "Ich benötige deine Hilfe, einen Text zu verfassen. Zuerst möchte ich, dass du dir einige Schreibbeispiele ansiehst, um den Stil zu verstehen, den du nachahmen sollst. Nach dieser Aufforderung werde ich ein Schreibbeispiel einfügen, das du analysieren sollst, und ich möchte, dass du "OK" sagst. Ich werde immer wieder neue Beispiele einfügen, und du solltest so lange "OK" sagen, bis ich "BEREIT" sage. Dann fasst du den Stil und den Tonfall in ein paar Sätzen zusammen, bevor ich dich auffordere, für mich zu schreiben."

Nachdem du einige Beispiele eingefügt und dann BEREIT getippt hast, sollte die KI dir mitteilen, wie sie den Tonfall in den Beispielen versteht. Du kannst sie dann mit weiteren Anweisungen korrigieren (z. B. "Ich möchte, dass du weniger förmlich bist."), bevor du sie bittest, die von dir gewünschte Schreibaufgabe zu erledigen.

Mithilfe von ChatGPT Marketing-E-Mails aus bestehenden Produktinformationen erstellen

Du brauchst schnell eine Marketing-E-Mail, aber dir geht die Inspiration aus? Dann kannst du einen Marketing-ChatGPT-Prompt verwenden, um einen E-Mail-Text für ein bestimmtes Ziel zu erstellen, indem du vorhandene Produktinformationen als Referenzpunkt nutzt. Wenn du z. B. Demo-Anfragen für ein SaaS-Produkt generieren möchtest, kannst du vorhandene Texte von einer Produktseite auf eurer Website, einer Broschüre oder einem Pitch-Deck verwenden, um die Verkaufsargumente des Produkts zu erläutern:

ChatGPT Marketing-Prompt: "In meinem nächsten Prompt gebe ich dir einen Text von einer Webseite, die das Projektmanagement-SaaS-Produkt meines Unternehmens bewirbt. Verwende diese Informationen als Werbetexter, um eine Marketing-E-Mail zu verfassen, in der du die BesucherInnen dazu animierst, unsere Website zu besuchen und ein Formular auszufüllen, um eine Produktdemo anzufordern. Füge eine aussagekräftige Betreffzeile ein, die zum Öffnen der E-Mail anregt. Die Zielgruppe sind leitende ProjektmanagerInnen in Technologieunternehmen mit einem Umsatz von mindestens 50 Mio. €."

Gib diesen Prompt und dann den Text mit den Produktinformationen ein, und ChatGPT wird die E-Mail für dich erstellen. Vergiss nicht, den Zweck der E-Mail anzugeben (z.B. Demoanfragen, Downloads von Inhalten, Verkäufe), um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Du kannst ChatGPT auch fragen, die E-Mail zu verbessern:

ChatGPT Marketing-Prompt: "Gibt es weitere Informationen, die ich dir geben kann, um diese E-Mail zu verbessern?"

Das Tool wird euch auffordern, einige spezifische Details einzugeben, um die E-Mail zu präzisieren. Und denk daran: Selbst wenn du mit der Ausgabe von ChatGPT zufrieden bist, solltest du sie bearbeiten und ihr eine menschliche Note verleihen, damit der Text mehr hervorsticht, als es der KI möglich ist.

Tipp: Wenn ihr weitere Hilfe für eure E-Mails benötigt, lies dir unseren Beitrag zu internen Newslettern inklusive Templates & Best Practices durch.

Mit ChatGPT alternative Betreffzeilen-Ideen bekommen

Es ist immer gut, eine Auswahl an E-Mail-Betreffzeilen zu haben, damit du A/B-Tests der Öffnungsraten durchführen kannst. Und ChatGPT ist sehr gut darin, äußerst schnell eine Vielzahl von Optionen zu generieren:

ChatGPT Marketing-Prompt: "In meinem nächsten Prompt gebe ich dir einen Text für eine Marketing-E-Mail vor. Verwende diesen Text, um 10 alternative Betreffzeilen zu erstellen, die die Leute zum Öffnen und Lesen der E-Mail anregen."

Alternativ kannst du auch einfach eine bestehende Betreffzeile einfügen und ChatGPT bitten, alternative Versionen zu liefern. Wenn du eine Personalisierung einfügen möchtest, ist das ebenfalls ganz einfach, indem du den ursprünglichen Marketing-Prompt wie folgt abänderst:

ChatGPT Marketing-Prompt: "In meinem nächsten Prompt gebe ich dir einen Text für eine Marketing-E-Mail vor. Verwende diesen Text, um 10 alternative Betreffzeilen zu erstellen, die die Leute dazu bringen, die E-Mail zu öffnen und zu lesen, und stelle sicher, dass du den Namen des Empfängers zur Personalisierung einschließt."

Mit ChatGPT ganz einfach Social Media Posts erstellen

Die Planung von Social Media Content kann manchmal mühsam sein. Deshalb gibt es Social Media Management Tools wie die Meltwater Social Media Management Suite. Sicher, manchmal kann man aus dem Stregreif kreativen Content erstellen, aber oft muss man zehn verschiedene Tweets schreiben, um dieselbe Message zu verbreiten, und dann muss das Ganze noch einmal für Facebook, LinkedIn und alle anderen Plattformen wiederholt werden.

Die gute Nachricht ist, dass dir ein ChatGPT Marketing-Prompt diese Arbeit erleichtern kann. Wir können eine ähnliche Methode wie bei der Erstellung einer E-Mail in Schritt 3 anwenden. Bitte einfach die KI, eine relevante Information zu analysieren und diese als Referenz für die Erstellung deiner Social Media Posts zu verwenden.

ChatGPT Marketing-Prompt: "In meinem nächsten Prompt gebe ich dir einen Text von einer Webseite, die für das neue Sortiment an Bio-Kaffeepads meines Unternehmens wirbt. Schreibe als Social-Media-Manager anhand dieser Informationen 10 Tweets, die zum Besuch der Webseite und zum Kauf einer Probepackung unseres Kaffees anregen. Die Zielgruppe sind Eltern, die unter Zeitdruck stehen und schnell einen hochwertigen Gourmet-Kaffee zu Hause haben möchten."

Du kannst nun ChatGPT bitten, den Prozess für andere soziale Plattformen zu wiederholen, indem du einfach schreibst: "Erstelle jetzt 10 Beiträge für LinkedIn" oder bittet sie einfach, weitere 10 Tweets zu erstellen. So füllst du euren Social Media Redaktionsplan im Handumdrehen!

Diese Methode eignet sich hervorragend für die Erstellung vieler Textinhalte, aber was ist mit bildbasierten Kanälen wie Instagram?

ChatGPT Marketing-Prompt für Instagram Posts und TikToks

Du musst die Fotos oder Grafiken für Instagram zwar immer noch selbst erstellen (oder andere KIs wie Mid Journey verwenden), aber du kannst dir von ChatGPT zumindest ein paar Ideen für die Art von Content geben lassen, die du produzieren kannst:

ChatGPT Marketing-Prompt: "Mein Unternehmen stellt hochwertige Bio-Kaffeepads für Menschen her, die Gourmet-Kaffee zu Hause auf einfache und bequeme Weise genießen möchten. Bitte gib mir 10 Ideen für Instagram-Posts, um dieses Produkt zu bewerben."

Diese Art von ChatGPT Marketing-Prompt funktioniert auch für andere Bildbasierte Plattformen wie TikTok oder sogar für Videoideen für YouTube.

Tipp: Erfahre mehr darüber, wie du euer Social Media Management auf Instagram verbessern kannst: Der ultimative Leitfaden für Instagram-Marketing.

Mit ChatGPT aus Basisinformationen optimierte Webtexte erstellen

Nehmen wir an, du musst in kurzer Zeit eine Landing Page oder sogar eine ganze Website erstellen. Du kannst ChatGPT bitten, einen Entwurf des Webtextes auf der Grundlage von Referenzmaterial zu schreiben, z. B. einer Produktbeschreibung, einem Anwendungsfall oder auch nur einem einfachen Briefing.

ChatGPT Marketing-Prompt: "In meinem nächsten Prompt werde ich eine Beschreibung des neuen Produkts meines Unternehmens geben. Verwende diese Informationen, um einen witzigen, aussagekräftigen Text für eine Produktseite auf unserer Website zu schreiben. Der Text sollte aus einem Seitentitel, einem 200 Wörter umfassenden Einleitungsteil, drei Abschnitten mit den wichtigsten Produktmerkmalen von jeweils etwa 150 Wörtern (einschließlich der Titel der Abschnitte) und fünf Aufzählungspunkten bestehen, die die Produktvorteile in jeweils etwa 20 Wörtern hervorheben. Schließlich sollte am Ende der Seite eine Handlungsaufforderung stehen, um die Besucher zu überzeugen, das Produkt in den Warenkorb zu legen."

Du kannst sogar einen Marketing-ChatGPT-Prompt verwenden, um den Text mit etwas SEO-Magie zu versehen, indem du ihn auf einen bestimmten Suchbegriff hin optimierst. Wir könnten zum Beispiel Folgendes zum Prompt hinzufügen:

ChatGPT Marketing-Prompt: "Stelle sicher, dass der Text für die Suche nach dem Begriff "Bio-Kaffeepads" optimiert ist, um das Ranking unserer Website für diesen Begriff zu verbessern."

Wie immer ist es wichtig, dass ein geschultes Auge den Text verfasst und den menschlichen Touch hinzufügt, aber wenn du viele Landing Pages erstellen musst, ist dies ein guter Weg, um schnell erste Entwürfe zu bekommen.

Mit ChatGPT neue Marketing-Use Cases finden

Was auch immer euer Unternehmen verkauft, es gibt mit Sicherheit mehrere Möglichkeiten, wie dieses Produkt oder diese Dienstleistung von verschiedenen Arten und Segmenten von Kunden genutzt werden kann. Aber was ist, wenn es andere Anwendungsfälle gibt, an die ihr noch gar nicht gedacht habt und die nur darauf warten, dass ihr die Gelegenheit ergreift?

Bitte ChatGPT mit einem Prompt wie diesem, sich alternative Anwendungsfälle für eure Produkte auszudenken:

ChatGPT Marketing-Prompt: "Ich arbeite für ein SaaS-Unternehmen, das lokale Daten für jede Region des Landes sammelt, bis hin zu einzelnen Straßen. Wir erhalten die Daten aus einer Vielzahl von Quellen, und sie umfassen Immobilienwerte, Kriminalitätsraten, Bewertungen lokaler Restaurants und anderer Einzelhandelsgeschäfte, Bevölkerungsdichte, demografische Daten der Einwohner, Qualität der Bildungseinrichtungen, Qualität der medizinischen Einrichtungen und vieles mehr. Für 100 Dollar pro Monat können Abonnenten auf all diese Daten zugreifen und sie auf jede gewünschte Weise abfragen und analysieren. Bitte schlage 10 Anwendungsfälle für dieses Produkt vor und zeige auf, wer der potenzielle Kunde für jeden Anwendungsfall wäre und worin der Produktnutzen für ihn bestehen könnte."

Es ist wahrscheinlich, dass dir viele der von ChatGPT vorgeschlagenen Anwendungsfälle bereits bekannt sind, aber vielleicht gibt es auch einige neue Ideen.

Im Anschluss kannst ihr die KI bitten, einen bestimmten Anwendungsfall näher zu erläutern, oder sogar einen Marketingplan für die Ansprache eines bestimmten Käufersegments zu erstellen, wenn es sich um eine Branche handelt, mit der du nicht vertraut bist.

Mit ChatGPT Marketing Buyer Personas erstellen

Wenn ihr euch ein gutes Bild von euren verschiedenen Kunden macht, könnt ihr eure Marketingbemühungen besser fokussieren. Die meisten Marketingverantwortlichen haben bereits eine klare Vorstellung davon, wer ihre verschiedenen Käufertypen sind, oder ihr habt vielleicht nur ein unvollständiges Bild von ihnen, aber so oder so könnt ihr einen ChatGPT-Prompt verwenden, um diese Personas zu konkretisieren:

ChatGPT Marketing-Prompt: "Mein Unternehmen verkauft hochwertige Kaffeepads für zahlungskräftige Kunden mit wenig Zeit, die zu Hause Gourmet-Kaffee trinken und keine Zeit mit einer herkömmlichen Espressomaschine verschwenden wollen. Sie sind bereit, für den Komfort einen Aufpreis zu zahlen. Eine unserer Hauptzielgruppen ist die "berufstätige Mutter", die eine leitende Position im Beruf innehat und sich noch um ihre schulpflichtigen Kinder kümmert. Sie hat morgens nicht viel Zeit, um sich einen Kaffee zu kochen, bevor sie das Haus verlässt, auch wenn sie einen qualitativ hochwertigen Muntermacher am Morgen genießt. Bitte erstelle eine detaillierte Buyer Persona für diese Art von Person, damit wir sie mit unseren Marketingkampagnen besser ansprechen können."

Denke daran, dass ChatGPT nicht unfehlbar ist. Daher solltest du die von ChatGPT erstellten Personas überprüfen, um sicherzugehen, dass sie genau die Art von Person widerspiegeln, die du darstellen möchtest.

Mit ChatGPT Marktforschung betreiben

Es ist wichtig zu verstehen, dass ChatGPT auf Daten trainiert ist, die ein paar Jahre alt sind. Es ergibt also keinen Sinn, direkt Marktforschungsfragen zu stellen, da es keine Garantie gibt, dass relevante Daten geliefert werden (Beachtet: Es gibt Plugins für ChatGPT, mit denen es auf aktuellere Daten aus dem Internet zugreifen kann, aber für diesen Beitrag gehen wir davon aus, dass ihr nur die Standardversion des Produkts verwendet).

Der Markt kann sich in dieser Zeit sehr wohl verändert haben, und selbst wenn dies kein Problem wäre, sollten sich Marketer nicht darauf verlassen, dass ChatGPT genaue Informationen liefert.

Du kannst ChatGPR jedoch darum bitten, dir bei der Ausarbeitung von Umfragefragen zu helfen, die du verwenden kannst, um euren Markt besser zu verstehen. Zum Beispiel:

ChatGPT Marketing-Prompt: "Mein Unternehmen verkauft hochwertige Kaffeepads für zahlungskräftige Kunden mit wenig Zeit, die zu Hause Gourmet-Kaffee trinken und keine Zeit mit einer herkömmlichen Espressomaschine verschwenden wollen. Sie sind bereit, für den Komfort einen Aufpreis zu zahlen. Bitte erstelle für eine Marktforschung bezüglich dieses Produkts passende Fragen zur Analyse des Produkts, zur Wettbewerberanalyse und zu den Präferenzen der Zielgruppe."

Tipp: Erfahre, wie du Consumer Insights, Consumer Insights Tools und Consumer Intelligence nutzen kannst, um effizientere Marktforschung durchzuführen.

Abschließende Bemerkungen zur Verwendung von ChatGPT im Marketing

Dies sind nur neun Beispiele für ChatGPT Marketing-Prompts, die du verwenden kannst, um schneller und effizienter zu arbeiten. Wir hoffen, dass sie dir eine Menge Inspiration für andere Marketing-Prompts gegeben haben, die dir dabei helfen, andere regelmäßige Aufgaben zu vereinfachen.

Meltwater nutzt KI und ChatGPT in Tools für Social Media Management und Medienarbeit, um Marketingteams dabei zu helfen, schneller handfeste Ergebnisse zu erzielen.

