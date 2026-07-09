Außerdem enthält der Beitrag Best Practices zur Messung des PR-Erfolgs (Share of Voice, Sentiment, Coverage), Empfehlungen für unterschiedliche Unternehmensgrößen sowie Antworten auf häufige Fragen zur Implementierung und zum Einsatz moderner PR Software .

Der Leitfaden erläutert die wichtigsten Auswahlkriterien (KI-Funktionen, Datenqualität, DSGVO, Echtzeit-Alerts, Automatisierung und Integrationen), vergleicht führende Anbieter und erklärt, wann All-in-One-Plattformen oder spezialisierte Einzellösungen die bessere Wahl sind.

Dieser Artikel bietet einen umfassenden Vergleich der besten PR Software 2026 . Behandelt werden Journalistendatenbanken, Presseverteiler, Media Monitoring, Social Listening, Mailing-Tools sowie Reporting- und Alerting-Lösungen .

Inhaltsverzeichnis

Situation Empfehlung Kleines PR-Team Einzellösungen Mittelständisches Unternehmen Kombination aus Monitoring + Mailing Konzern All-in-One-Plattform Internationale Kommunikation All-in-One mit weltweiter Datenbank Fokus Krisenkommunikation Monitoring + Real-Time Alerts

Eine aktuelle Auswertung aus dem Meltwater State of PR Report 2026 zeigt, welche Lösungen heute zum Standard in Kommunikationsabteilungen gehören.

Fast 40 % der befragten PR-Profis nutzen Media Monitoring-Plattformen regelmäßig und machen sie damit zum wichtigsten PR Tool. Auf Platz zwei folgen Social Listening-Tools (21,8 %), gefolgt von Analytics- und Reporting-Software (20,1 %).

Die Ergebnisse zeigen, dass PR im Jahr 2026 längst nicht mehr nur aus dem Versand von Pressemitteilungen besteht. Kommunikationsteams investieren vor allem in Lösungen, mit denen sie Berichterstattung beobachten, Trends frühzeitig erkennen und den Erfolg ihrer Maßnahmen messbar machen können.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

38,8 % nutzen Media Monitoring-Plattformen.

21,8 % setzen auf Social Listening.

20,1 % verwenden Analytics- und Reporting-Software.

12,3 % arbeiten mit CRM-Systemen.

Nur 4,1 % nutzen keines dieser Tools.

Die Zahlen verdeutlichen außerdem den Trend zu integrierten Plattformen: Unternehmen möchten Monitoring, Analyse und Reporting zunehmend in einer Lösung bündeln, anstatt mit vielen einzelnen Spezialtools zu arbeiten.

All-in-One-Lösungen – Diese Tools vereinen verschiedene Funktionen auf einer leistungsstarken Benutzeroberfläche. Einzellösungen – Spezialisierte Tools, die sich auf einen bestimmten Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel PR-Reports, Social Media Relations oder Social Listening konzentrieren.

PR Tools haben ihren Preis. Deshalb lohnt es sich, vorher zu klären, wie viel Budget für PR Software zur Verfügung steht und wie groß das Team ist, das damit arbeiten wird. Selbst die technisch leistungsfähigsten Tools erzielen nur dann den gewünschten Nutzen, wenn sie von geschulten AnwenderInnen eingesetzt und die Ergebnisse richtig interpretiert werden.

Der Trend geht in den letzten Jahren eindeutig hin zu All-in-One-Plattformen. Dennoch können Einzellösungen, zum Beispiel bei kleineren Projekten, überaus sinnvoll sein, denn sie sind meist deutlich günstiger sind als ein Komplettpaket und lassen sich problemlos in bestehende Workflows integrieren.

Bevor wir zur großen PR Tool-Checkliste übergehen, noch ein wichtiger Hinweis: PR ist und bleibt ein People Business. Nur das Zusammenspiel der richtigen Tools mit kommunikationsstarken PR-ExpertInnen sorgt dafür, dass Kampagnen ihre Wirkung voll entfalten.

In diesem Beitrag schauen wir uns nun die beste PR Software 2026 in den Kategorien Journalistendatenbanken, Pressemonitoring Tools, Mailing-Tools und Controlling & Reporting Tools an:

Meltwater Presseverteiler blinq zimpel myConvento Cision Influencer & Mediendatenbank Mynewsdesk Meltwater Medienbeobachtung PMG Presse-Monitor CleverReach Brevo MailPoet Meltwater PR Reporting Meltwater Real-Time Alerting

Aktualität der Journalistendaten

KI-Unterstützung

Echtzeit-Monitoring

DSGVO-Konformität

Reporting

API-Integrationen

Teamfunktionen

Automatisierung

Benutzerfreundlichkeit

Jede PR Kampagne beginnt mit einer präzisen Zielgruppenanalyse. Mit Journalistendatenbanken könnt ihr genau die Personen finden, für die euer Thema relevant ist. Das sorgt für eine effizientere Kommunikation, weil:

der Rechercheaufwand deutlich reduziert wird und die Rückmeldungs- und Engagement-Rate vielfach höher ausfällt.

Viele Datenbanken ermöglichen außerdem den Versand von E-Mails direkt über das Tool und das Erstellen praktischer, themenbezogener Kontaktlisten.

Hier sind die wichtigsten Kontaktdatenbanken:

Meltwater Presseverteiler

Möchtet ihr Pressemitteilungen jederzeit und im großen Umfang an Webseiten und Medienstellen versenden?

Der Newswire Presseverteiler-Service von Meltwater vereint alle Kernfunktionen einer Journalistendatenbank – und bietet noch einiges darüber hinaus.

Unsere leistungsstarke KI analysiert medienübergreifend aktuelle Artikel von JournalistInnen und ermöglicht euch, diese mit passendem Content anzusprechen.

Tipp: Erfahre mehr über KI in der PR und über den KI-gestützten PR-Assistenten von Meltwater.

Was sind die Highlights & Funktionen vom Meltwater Presseverteiler?

Medienübergreifende Kontaktanalyse: Finde die richtigen JournalistInnen für deine Themen.

Finde die richtigen JournalistInnen für deine Themen. KI-gestützte Ansprache: Optimiere deinen Content für maximale Relevanz.

Optimiere deinen Content für maximale Relevanz. Tracking des Engagements: Überblick über Öffnungsraten, Klickraten, Bounces und Abmeldungen.

Überblick über Öffnungsraten, Klickraten, Bounces und Abmeldungen. Zielgerichtete Content-Steuerung: Erkenne sofort, wie dein Inhalt bei der Zielgruppe ankommen und passe Kampagnen bei Bedarf an.

Erkenne sofort, wie dein Inhalt bei der Zielgruppe ankommen und passe Kampagnen bei Bedarf an. Breite Einsatzmöglichkeiten, z. B. für Unternehmensmitteilungen, Informationen zu neuen Vorstandsmitgliedern, Finanzberichte und sonstige Pressemitteilungen.

Erfahre mehr über die Vorteile von Meltwater Journalistenprofilen.

Mit Meltwater bündeln wir Echtzeitmonitoring und kanalübergreifende Medienbeobachtung, zentralisieren Versand und Journalistenkontakte und automatisieren Reports auf einer Plattform. So sparen wir Zeit, reagieren schneller und treffen datenbasierte Entscheidungen.

— Christina Purucker, Teamassistentin Marketing bei der Kulmbacher Brauerei AG

Tipp: Um den Erfolg eurer Öffentlichkeitsarbeit zu analysieren, empfiehlt sich auch die Durchführung einer Medienresonanzanalyse. Damit erhältst du einen Einblick in die PR Trends und schaffst eine solide Grundlage für zukünftige strategische Entscheidungen in PR und Marketing.

blinq

blinq ist eine innovative Plattform, die einen umfassenden Überblick über die aktuelle Medienagenda bietet, indem Inhalte aus Online-Medien und Podcasts kuratiert werden. Mit intelligenten Funktionen unterstützt blinq gezielt bei der Recherche relevanter Themen und bei der präzisen Ansprache von JournalistInnen.

Was sind die Highlights & Funktionen von blinq?

Kuratiertes Medienmonitoring: Behalte die Online-Medien und Podcasts stets im Blick.

Behalte die Online-Medien und Podcasts stets im Blick. Gezielte Recherche: Finde im Handumdrehen relevante Themen.

Finde im Handumdrehen relevante Themen. Pitch-Tools: Erstelle professionelle Pitches direkt in der Plattform.

Erstelle professionelle Pitches direkt in der Plattform. Schnelle Identifizierung der Medienpräsenz: Sieh auf einen Blick, wo deine Inhalte erschienen sind.

Tipp: Nutze die kostenfreie 7-tägige Testversion, um die Funktionen selbst auszuprobieren.

zimpel

zimpel – eine dpa-Tochter – bietet eine internationale Journalistendatenbank samt leistungsstarkem Mailing-Tool, mit dem sich relevante Verteilerlisten im Handumdrehen erstellen und direkt bespielen lassen.

Inzwischen umfasst die Datenbank auch Influencer, Podcaster und Blogger, wodurch PR-Teams noch mehr Möglichkeiten für präzise Outreach-Strategien und kreative Kommunikationsideen erhalten.

myConvento

myConvento ist eine All-in-One PR Software, die unter anderem eine umfassende Mediendatenbank beinhaltet. Besonders hervorzuheben ist das sogenannte Rollenkonzept, mit dem sich die hierarchischen Strukturen eines Unternehmens direkt in der Datenbank abbilden lassen. Das spart Zeit und macht es einfacher, die passenden Ansprechpartner zu finden.

Dank integrierter KI-Funktionen lassen sich in myConvento zudem Analysen durchführen, um für bestimmte Fachthemen relevante Journalist:innen zu identifizieren und anzusprechen.

CisionOne ist eine All-in-One PR-Plattform, die Medienbeobachtung, Outreach, Influencer Management und Reporting kombiniert. Die neuen KI-Funktionen helfen PR-Teams, schneller zu arbeiten, die richtigen Kontakte zu finden und den Impact ihrer Maßnahmen klar nachzuweisen.

Was sind die Highlights & Funktionen von der Cision Influencer und Mediendatenbank?

Umfangreiche Mediendatenbank & Outreach: Zugriff auf Millionen JournalistInnen, Influencer und Blogger, Verteilerlisten erstellen und personalisierte Pitches verschicken.

Zugriff auf Millionen JournalistInnen, Influencer und Blogger, Verteilerlisten erstellen und personalisierte Pitches verschicken. KI-gestützte Funktionen: Unterstützung beim Pitching, Keyword-Vorschlägen, Sentiment-Analysen und automatisierten Zusammenfassungen.

Unterstützung beim Pitching, Keyword-Vorschlägen, Sentiment-Analysen und automatisierten Zusammenfassungen. Multichannel-Monitoring: Print, Online, Social Media, TV und Radio kann über eine Stelle beobachtet werden.

Print, Online, Social Media, TV und Radio kann über eine Stelle beobachtet werden. Reporting & Analytics: Die Performance, Reichweite und Trends können visualisiert werden, um den PR-Erfolg gegenüber Stakeholdern zu belegen.

Tipp: Das sind die besten Cision-Alternativen auf dem Markt.

Mynewsdesk

Mynewsdesk ist eine All-in-One-PR-Plattform, die JournalistInnen, Influencer und Medienkontakte weltweit zugänglich macht und gleichzeitig Tools für Veröffentlichung, Monitoring und Analyse bietet. Die Plattform richtet sich an PR-Teams, die ihre Reichweite erhöhen und relevante Kontakte erreichen möchten.

Was sind die Highlights & Funktionen von Mynewsdesk?

Riesige Mediendatenbank: Zugriff auf über 1 Million JournalistInnen, Influencer und Blogger auf der ganzen Welt.

Zugriff auf über 1 Million JournalistInnen, Influencer und Blogger auf der ganzen Welt. Integrierter Newsroom & Presseverteiler: Pressemitteilungen erstellen, versenden und zentral verwalten.

Pressemitteilungen erstellen, versenden und zentral verwalten. KI-gestütztes Targeting: Passende Kontakte für Inhalte finden, basierend auf Themen, Profilen und früheren Publikationen.

Passende Kontakte für Inhalte finden, basierend auf Themen, Profilen und früheren Publikationen. Monitoring & Reporting: Performance von Aussendungen tracken, Reichweite messen und PR-Erfolg dokumentieren.

Tipp: Auch das Verfassen von erfolgreichen Pressemitteilungen will gelernt sein. Wir verraten euch hier, wie es geht. 😊

Kommen wir zum zweiten Bereich der wichtigen PR Tools: dem Media Monitoring.

Früher bedeutete Medienbeobachtung stundenlanges Durchblättern von Zeitungen und Magazinen, um relevante Artikel zu finden und zusammenzustellen. Heute übernehmen Algorithmen diese Arbeit: Sie scannen täglich Hunderte von Quellen, filtern die wichtigen Informationen heraus und liefern sie PR-Profis direkt auf den Bildschirm.

Meltwater Medienbeobachtung

Mit Meltwater Media Monitoring behalten PR-Teams die Kontrolle über die Medienlandschaft. Das Tool analysiert täglich weltweit rund 500 Millionen neue Beiträge und liefert relevante Insights anhand von selbst definierten Keywords.

Was sind die Highlights & Funktionen bei der Meltwater Medienbeobachtung?

Medienübergreifendes Monitoring: Meltwater durchsucht weltweit Nachrichtenquellen, Social Media, Printmedien, TV & Radio und Podcasts, um möglichst umfassend alle Erwähnungen eurer Marke oder eurer Themen zu erfassen.

Meltwater durchsucht weltweit Nachrichtenquellen, Social Media, Printmedien, TV & Radio und Podcasts, um möglichst umfassend alle Erwähnungen eurer Marke oder eurer Themen zu erfassen. Echtzeit-Benachrichtigungen und Alerts: Sobald eine Erwähnung mit euren Keywords auftaucht, erhaltet ihr sofort eine Benachrichtigung. Damit verpasst ihr keine wichtigen Entwicklungen oder potenzielle Krisenmeldungen.

Sobald eine Erwähnung mit euren Keywords auftaucht, erhaltet ihr sofort eine Benachrichtigung. Damit verpasst ihr keine wichtigen Entwicklungen oder potenzielle Krisenmeldungen. Analyse & Reporting mit PR-relevanten KPIs: Meltwater liefert Daten wie Reichweite, Erwähnungshäufigkeit, Share of Voice, Sentiment, Social Echo und mehr. Das ist ideal, um die Medienarbeit messbar zu machen und PR-Erfolge gegenüber Stakeholdern zu belegen.

Meltwater liefert Daten wie Reichweite, Erwähnungshäufigkeit, Share of Voice, Sentiment, Social Echo und mehr. Das ist ideal, um die Medienarbeit messbar zu machen und PR-Erfolge gegenüber Stakeholdern zu belegen. Neue KI‑Features & GenAI Lens: Mitte 2025 wurde die Meltwater GenAI Lens eingeführt: Damit lassen sich nicht nur klassische Medien‑ und Social‑Erwähnungen tracken, sondern auch, wie große Sprachmodelle (LLMs) eure Marke wahrnehmen und darstellen.

Meltwater hat uns dabei geholfen, unsere PR-Arbeit auf ein neues Level zu bringen und uns optimal auf die Herausforderungen des Marktes vorzubereiten.

— Adrian Limbach-Smiatek, Senior Global PR Manager bei FINN

Frage noch heute eine kostenlose Demo an!

PMG Presse-Monitor

Die PR Software von PMG Presse‑Monitor ist insbesondere auf den deutschsprachigen Markt und klassische Medien (Print, Online) ausgerichtet.

Was sind die Highlights & Funktionen vom PMG Presse-Monitor?

Große Mediendatenbank & aktuelles Monitoring: PMG deckt hunderte deutsche Tageszeitungen, Zeitschriften, Online‑Medien und Agenturmeldungen ab: mit täglich neuen Inhalten, die zeitnah erfasst und verfügbar gemacht werden.

deckt hunderte deutsche ab: mit täglich neuen Inhalten, die zeitnah erfasst und verfügbar gemacht werden. Digitaler Pressespiegel mit Lizenzrechten: Mit dem integrierten Pressespiegel‑Manager lassen sich Artikel inklusive Original-Layout als PDF, HTML oder XML erfassen, rechtssicher archivieren und intern verteilen.

Mit dem integrierten Pressespiegel‑Manager lassen sich Artikel inklusive Original-Layout als PDF, HTML oder XML erfassen, rechtssicher archivieren und intern verteilen. Medienanalyse & Reporting: Die PMG MediaMeter-Funktion ermöglicht die Auswertung der Medienberichterstattung: Reichweite, Tonalität, Themenanalyse, Werbewerte und Trends lassen sich analysieren und in Reports übersichtlich zusammenstellen.

Die PMG MediaMeter-Funktion ermöglicht die Auswertung der Medienberichterstattung: lassen sich analysieren und in Reports übersichtlich zusammenstellen. Alerts & Echtzeit‑Überwachung: Mit automatischen Alerts und konfigurierbaren Suchprofilen bleiben PR-Teams stets über relevante Neuigkeiten und Themen informiert.

E-Mails aus Standard-Mailprogrammen wie MS Office zu versenden, ist in der Public Relations eine schlechte Idee. Die Gefahr, als Spam eingestuft zu werden, ist hoch, es lassen sich keine aussagekräftige Statistiken erstellen und die Analysemöglichkeiten sind daher begrenzt.

Speziell für PR- und Marketingkampagnen entwickelte Mailing-Tools sind daher ein unverzichtbares Tool für jedes Unternehmen.

Was sind die Vorteile von Mailing-Tools?

E-Mail-Kampagnen können umfassender optimiert und automatisiert werden.

Vorlagen bieten kreative Gestaltungsfreiheit und sorgen dafür, dass Inhalte auch auf mobilen Geräten optimal dargestellt werden.

Im Folgenden stellen wir einige der besten Mailing-Tools vor, die in unserem PR-Tool-Vergleich nicht fehlen dürfen.

CleverReach

CleverReach zählt zu den führenden Mailing-Programmen und zeichnet sich insbesondere durch seine Bedienungsfreundlichkeit aus. Zudem ist die Software Made in Germany und erfüllt höchste Datenschutzstandards.

Was sind die Highlights & Funktionen von CleverReach?

Einfache, schnelle Newsletter-Erstellung: Intuitiver Drag‑and‑Drop‑Editor und responsive Templates ermöglichen die Gestaltung professioneller E‑Mails ohne Programmierkenntnisse.

Intuitiver Drag‑and‑Drop‑Editor und responsive Templates ermöglichen die Gestaltung professioneller E‑Mails ohne Programmierkenntnisse. Automatisierung & personalisierte Kampagnen: Kampagnen lassen sich basierend auf Kontaktverhalten und Segmenten automatisieren (z. B. für PR-Newsletter, Eventeinladungen oder Reminder).

Kampagnen lassen sich basierend auf Kontaktverhalten und Segmenten automatisieren (z. B. für PR-Newsletter, Eventeinladungen oder Reminder). Reporting & Performance-Tracking: Echtzeit-Übersichten zu Öffnungs-, Klick- und Bounce-Raten helfen, PR-Kampagnen zu analysieren, zu optimieren und den Erfolg nachzuweisen.

Brevo

Brevo verbindet leistungsstarkes E-Mail-Marketing mit CRM-Funktionen. Dadurch können PR-Teams ihre Kontakte pflegen und Kampagnen effizient verwalten.

Was sind die Highlights & Funktionen von Brevo?

All-in-One: Mailing-Software und CRM-Funktionen auf einer Plattform.

Mailing-Software und CRM-Funktionen auf einer Plattform. Automatisierte Kampagnen: Mehrstufige E-Mail-Sequenzen lassen sich einfach einrichten und überwachen.

Mehrstufige E-Mail-Sequenzen lassen sich einfach einrichten und überwachen. Zentrale Kontaktverwaltung – Kontaktdaten und Interaktionen übersichtlich an einem Ort.

– Kontaktdaten und Interaktionen übersichtlich an einem Ort. Erfolgskontrolle: Auswertung von Öffnungs-, Klick- und Conversion-Raten in Echtzeit.

MailPoet

MailPoet ist ein praktisches Plugin für WordPress, mit dem PR-Teams Newsletter und Mailings direkt aus dem CMS versenden können.

Was sind Highlights & Funktionen von MailPoet?

Mailings direkt aus WordPress: Ideal für Blogs und kleinere Websites.

Ideal für und kleinere Websites. Für kleine Teams geeignet: Besonders geeignet für kleinere Unternehmen mit klaren Subscriber-Listen.

Besonders geeignet für kleinere Unternehmen mit klaren Subscriber-Listen. Limitierte Funktionen: Komplexe Kampagnen oder Automatisierungen lassen sich mit Mailpoet nicht realisieren.

Tipp: Wurde euer Unternehmen kürzlich in der Presse erwähnt oder gefeiert? Mit dem Meltwater Newsletter Tool könnt ihr relevante News und Informationen schnell und unkompliziert an Mitarbeitende, Kunden, Investoren oder andere Community-Mitglieder versenden. Die Lösung ist kompatibel mit Gmail, Outlook und Mobilgeräten, erlaubt die Einbindung eurer Brand-Guidelines und vieles mehr.

Einfach ausprobieren! 😉

Wer den Erfolg seiner PR-Arbeit messen möchte, sollte sich nicht ausschließlich auf Reichweite oder Medienplatzierungen verlassen. Der Meltwater State of PR Report 2026 zeigt zwar, dass diese beiden Kennzahlen weiterhin die am häufigsten verwendeten Erfolgsmetriken sind (je 20,9 %). Für eine fundierte Bewertung gewinnen jedoch KPIs wie Share of Voice, Sentiment, Website-Traffic, Conversions und die Durchdringung von Kernbotschaften zunehmend an Relevanz. Moderne PR Software ermöglicht es, diese Kennzahlen zentral auszuwerten und den tatsächlichen Beitrag der PR zur Unternehmenskommunikation transparent nachzuweisen.

Meltwater PR Reporting

Neben der Auswertung der Medienberichterstattung ist es ebenso entscheidend, die Wirkung der eigenen PR-Maßnahmen im Blick zu behalten. Das Meltwater PR & Brand Reporting Tool unterstützt euch dabei mit übersichtlichen PR-Dashboards, die den Erfolg eurer Owned Media transparent und nachvollziehbar machen.

Was sind die Highlights & Funktionen vom Meltwater PR Report?

Heatmaps zur geografischen Darstellung eurer Medienpräsenz

zur geografischen Darstellung eurer Medienpräsenz Sentimentanalysen zur Bewertung der Tonalität eurer Inhalte

SOV (Share of Voice) zur Einordnung eurer Sichtbarkeit im Wettbewerbsumfeld

All diese Metriken können klar strukturiert eingesehen werden, ideal, um Kampagnen zu messen, zu optimieren und den Wert eurer PR-Arbeit intern zu belegen.

Meltwater Real-Time Alerting

Um gegenüber der Konkurrenz den entscheidenden Schritt voraus zu bleiben, lohnt sich ein Blick auf ein besonderes Highlight: das Meltwater Real-Time Alerting Tool. Die leistungsstarke KI erkennt Veränderungen und ungewöhnliche Ausschläge in der Medienberichterstattung – sogenannte Spikes – in Echtzeit.

So werden relevante Themen oder potenzielle Krisensituationen sofort sichtbar und es kann umgehend auf PR-Trends reagiert werden: in den sozialen Medien innerhalb von 12 Stunden, in der redaktionellen Berichterstattung innerhalb von 24 Stunden.

Das Ergebnis: Kommunikationsstrategien lassen sich schneller anpassen, Chancen frühzeitiger nutzen und Risiken proaktiv handhaben.

Meltwater hilft uns, in der täglichen Flut an Informationen einen kühlen Kopf zu bewahren und jederzeit den Überblick über die Medienlandschaft rund um EGGER zu behalten.

— Isabella Hochfilzer, Communications und PR Manager bei EGGER

Fazit: PR Software als Fundament erfolgreicher Kommunikation

Hochwertige PR Tools sind die Grundlage für eine wirkungsvolle und langfristig erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit. Mit Meltwater steht euch ein starker Partner zur Seite, der alle zentralen Funktionen in einer Plattform vereint – von Datenbanken über Monitoring bis hin zu Alerting und Reporting.

So lassen sich Prozesse effizient steuern, Chancen frühzeitig erkennen und PR-Strategien beflügeln.

Wenn du mehr über die Möglichkeiten und Lösungen von Meltwater erfahren willst, fülle einfach das nachstehende Formular aus, um eine Demo zu vereinbaren. Wir freuen uns auf den Austausch!

Welche PR Software eignet sich für welches Ziel?

Ziel Empfohlenes Tool JournalistInnen finden Journalistendatenbank Pressemitteilungen versenden Mailing Tool Medien beobachten Media Monitoring Krisen erkennen Alerts PR-Erfolg messen Reporting

Was sind die wichtigsten PR Tools 2026?

Die wichtigsten PR Tools 2026 kombinieren KI-gestützte Analysen, Automatisierung und echte Workflow-Unterstützung. Dazu gehören vor allem:

Media Monitoring & Social Listening, um Presse und soziale Medien in Echtzeit zu verfolgen.

Alerting- und Krisenfrüherkennungs-Tools, die Trends, Spikes und Risiken sofort melden.

PR-Datenbanken mit geprüften Journalisten- und Medienprofilen.

Content- und Workflow-Tools für Pressemitteilungen

Reporting- und ROI-Dashboards.

Die wichtigsten Funktionen moderner PR Tools sind:

PR All-in-One Tools oder Einzellösung: Was passt zu uns?

All-in-One-Plattformen eignen sich, wenn Prozesse zentralisiert, diverse Kanäle überwacht und die Zusammenarbeit im Team vereinfacht werden sollen. Sie sparen Zeit, reduzieren Tool-Wechsel und sorgen für konsistente Daten.

Einzellösungen sind sinnvoll, wenn ein Unternehmen spezifische Anforderungen hat oder bereits eine gewachsene Tool-Landschaft nutzt. Sie bieten oft tiefere Spezialisierung, jedoch weniger Effizienz im gesamten Workflow.

Wie messe ich den PR-ROI (SOV, Sentiment, Coverage)?

Der PR-ROI lässt sich am besten über eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Kennzahlen messen, wie z.B. den Share of Voice (SOV), das Sentiment und die Coverage. Ergänzend können Reichweite, Impressions, Backlinks, Conversion-Beiträge, Keyword-Sichtbarkeit oder Krisenprävention mit einfließen.

Welche Journalistendatenbank ist die beste?

Die besten Journalistendatenbanken bieten aktuelle, verifizierte Kontaktdaten und ermöglichen eine präzise Recherche nach Themen, Medien und Regionen. Wichtige Kriterien sind dabei:

Aktualität und Qualität der Journalisten- und Medienprofile

Erweiterte Filtermöglichkeiten

DSGVO-konforme Datennutzung

Integration in bestehende PR Workflows

Zusatzfunktionen wie Pitch-Tracking oder redaktionelle Themenprofilen

Meltwater gehört mit seiner großen, kontinuierlich gepflegten Journalistendatenbank, kombiniert mit KI-gestützten Suchfunktionen, zu den führenden Anbietern.

Wie schnell sollten Alerts in der PR ankommen?

Angesichts der Geschwindigkeit, in der sich die heutige Medienlandschaft bewegt: sofort. In den sozialen Medien zählt jede Minute – ideal sind Alerts innerhalb weniger Stunden.

In der redaktionellen Berichterstattung sind Alerts innerhalb von 12–24 Stunden ausreichend, um Trends, Chancen oder Risiken frühzeitig zu erkennen.

Je schneller die Alerts, desto direkter können Kommunikationsmaßnahmen gesteuert, Krisen entschärft und Chancen genutzt werden.

Welche PR Software eignet sich für große Unternehmen?

Für große Unternehmen sind skalierbare Plattformen, die verschiedene PR-Aufgaben zentral abbilden, wichtig.

Dazu gehören unter anderem:

Journalistendatenbanken mit internationalen Kontakten

Media Monitoring und Social Listening

Echtzeit-Alerts für Krisenkommunikation

Automatisierte Reports und Dashboards

Teamfunktionen und Rollenverwaltung

API-Integrationen in bestehende Systeme

All-in-One-Plattformen wie Meltwater bündeln diese Funktionen in einer Lösung und erleichtern die Zusammenarbeit zwischen Kommunikations-, Marketing- und Social Media-Teams.

PR Tools unterstützen Kommunikationsteams mit KI dabei, schneller zu recherchieren, relevantere Inhalte zu erstellen und Entwicklungen frühzeitig zu erkennen.

KI kommt heute zum Einsatz für:

die Identifikation passender Journalisten,

automatische Zusammenfassungen von Berichterstattung,

Sentimentanalysen,

Themen- und Trenderkennung,

Krisenfrüherkennung durch Echtzeit-Alerts,

die Analyse der Markenwahrnehmung in KI-Systemen und großen Sprachmodellen.

Dadurch reduzieren PR-Teams manuelle Arbeit, treffen fundiertere Entscheidungen und können schneller auf Veränderungen reagieren.

Wie lange dauert die Implementierung einer PR Software?

PR Tools lassen sich häufig innerhalb weniger Wochen einführen. Bei Meltwater erfolgt die Implementierung in der Regel über einen Zeitraum von 5 bis 8 Wochen und gliedert sich in drei Phasen:

Onboarding & Account-Setup: Einrichtung der Plattform und Abstimmung der Anforderungen.

Testing & Deployment: Konfiguration, Tests und Inbetriebnahme der Lösung.

Setup-Bestätigung & Optimierung: Gemeinsame Überprüfung des Setups, Feedback und Feinjustierung.

Der Implementierungsprozess ist flexibel und kann beschleunigt werden.