Bei Meltwater haben wir hart daran gearbeitet, Wege zu finden, wie KI-Technologie wie ChatGPT zur Verbesserung unserer Produkte eingesetzt werden kann, damit unsere Kunden effizienter arbeiten und noch schneller hochwertige Ergebnisse erhalten können.

Wir haben vor Kurzem mehrere KI-Verbesserungen für unsere Produkte angekündigt. In diesem Blogbeitrag gehen wir näher darauf ein, wie unser neuer KI-Schreibassistent Social-Media-ManagerInnen helfen kann, bessere Beiträge schneller zu erstellen.

Unser Produkt Engage vereinfacht zwar einen Großteil der Arbeit, die mit der Verwaltung sozialer Medien in großem Umfang verbunden ist, aber es ist immer noch sehr zeit- und arbeitsaufwändig, alle Beiträge zu schreiben, die benötigt werden, um die sozialen Kanäle mit frischen Inhalten zu versorgen. Unser neuer KI-Schreibassistent basiert auf OpenAIs ChatGPT-Sprachmodellen und wurde speziell für die Bedürfnisse von Social Media-ManagerInnen entwickelt.

Tipp: Lies unseren Leitfaden zu ChatGPT für Marketing und PR, erfahre, wie du ChatGPT für PR-Agenturen nutzen kannst, und werfe einen Blick auf die hilfreichsten ChatGPT-Prompts für Marketingaktivitäten.

Betrachte den KI-Schreibassistenten als einen hilfreichen Partner, der dir kreative Ideen bei der Arbeit liefert, nützliche Vorschläge macht und dir bei Bedarf ein wenig Inspiration gibt.

Wie funktioniert der Meltwater KI-Schreibassistent?

Beginne mit dem Verfassen eines Beitrags

Wir beginnen mit dem Verfassen eines Beitrags, wie wir es normalerweise in Meltwater Engage tun würden.

In diesem Beispiel stellen wir uns vor, wir sind eine Sportnahrungsmarke und kündigen neue Geschmacksrichtungen für unsere beliebten veganen Proteinriegel an.

Beiträge in sozialen Medien ansprechender gestalten

Das ist ein guter Anfang, er enthält alle wichtigen Informationen, aber er ist ein wenig eintönig und wir fühlen uns nicht sehr inspiriert, also klicken wir auf den KI-Assistenten-Button, um Hilfe zu bekommen.

Du siehst sofort, dass wir mehrere Möglichkeiten haben, mit denen wir arbeiten können, und die alle dazu beitragen werden, diesen Beitrag aufzuwerten. Beginnen wir damit, den Assistenten zu beauftragen, unseren Beitrag ansprechender zu gestalten.

Der Assistent hat sofort drei alternative Versionen unseres Beitrags erstellt, die alle eine lebendigere, ansprechendere Sprache aufweisen. Wir können wählen, welche dieser Optionen wir bevorzugen, oder den Assistenten bitten, weitere Variationen zu erstellen, bis er eine entwickelt hat, die wirklich passend ist. Für den Augenblick werden wir uns für die zweite Option entscheiden.

Als Nächstes werden wir den Assistenten bitten, den Grundtenor des Textes zu ändern. Wir können aus vier Optionen wählen, die zu unserer Marke passen, oder zu dem, was wir mit diesem Beitrag erreichen wollen: lehrreich, informativ, inspirierend und witzig. Wir wissen, dass unsere Kunden immer nach Inspiration suchen, um sich zum Training zu motivieren, also wählen wir den "inspirierenden" Stil.

Hier haben wir also drei neue Optionen, die von der KI so umgeschrieben wurden, dass sie einen inspirierenderen Tonfall haben und Ausdrücke wie " Next Level ", " Elevated " und " Transformed " verwenden, die bei einem Publikum, das sich auf das Training und die Verbesserung seiner Fitness konzentriert, gut ankommen könnten.

Für globale Marken, die social Media-Kanäle in vielen verschiedenen Sprachen verwalten, können wir die KI bitten, unseren Beitrag automatisch zu übersetzen. Aber im Moment wollen wir unseren Beitrag nur in eine Sprache übersetzen, die die Gen Z versteht, also müssen wir einige Emojis und Hashtags hinzufügen. Der KI-Assistent kann automatisch die besten davon für uns finden.

So einfach ist das! Wir haben mit einem sehr langweiligen, trockenen Satz begonnen und den KI-Assistenten genutzt, um einen viel ansprechenderen und lustigeren Beitrag mit den richtigen Hashtags und einigen auffälligen Emojis zu erstellen, den wir problemlos für unsere internationalen Märkte lokalisieren können.

Verwende Copywriting-Vorlagen für die Contenterstellung

Aber das ist noch nicht alles. Die Leute in der Firma wollen eine Version dieses Beitrags, der auf theoretischen Marketinggrundlagen basiert, so wie AIDA (Attention, Interest, Desire, Action), BAB (Before, After, Bridge), oder PAS (Problem, Agitate, Solution). Das ist kein Problem, denn der KI-Assistent kann all diese Dinge für uns tun. So sieht es aus, wenn man das AIDA-Werbemodell anwendet.

Einer der Gründe, warum so viele Marken bei der Verwaltung ihrer Social Media-Kanäle auf Meltwater vertrauen, ist, dass wir Governance und die Markensicherheit in unsere Produkte integrieren, um das Risiko zu minimieren, dass vorsätzliche oder unbeabsichtigte Probleme auftreten. Diese Philosophie haben wir auch auf die neuen KI-Funktionen angewandt, so dass sie so implementiert sind, dass sie keine riskanten Inhalte produzieren und von den Nutzern nicht für unerwartete Verhaltensweisen "missbraucht" werden können. Wie immer hat das Vertrauen unserer Kunden für uns oberste Priorität.

Wir sind überzeugt, dass der KI-Schreibassistent sowie unsere anderen neuen KI-Funktionen dazu beitragen werden, das Social Media Management unserer Kunden effektiver zu gestalten, um ansprechende und leistungsstarke Online-Communities rund um ihre Marken aufzubauen.