Der KI-gestützte PR-Assistent von Meltwater

Bei Meltwater suchen wir ständig nach neuen Möglichkeiten, KI in unsere Produkte zu integrieren, um unseren KundInnen das Leben leichter zu machen.

In unserem letzten Beitrag haben wir darüber geschrieben, wie der Meltwater KI Schreibassistent für Social Media Manager funktioniert.

Der PR-Assistent basiert auf einer neuen ChatGPT-gestützte Funktion, die PR-Führungskräften dabei hilft, wirkungsvolle Medien-Pitches und Pressemitteilungen viel schneller zu verfassen, indem sie auf der Grundlage einiger grundlegender Informationen einen hochwertigen ersten Entwurf erstellt.

Obwohl der Meltwater PR-Assistent extrem leistungsstark ist, ist er unglaublich einfach zu bedienen.

Wie du auf dem oberen Screenshot sehen kannst, sind die meisten Optionen weitgehend selbsterklärend, aber wir werden ein Beispiel durchspielen, um zu zeigen, wie alles funktioniert:

Mit dem Meltwater PR-Assistenten ein Briefing für eine Produktankündigung erstellen

Beginnen wir mit einem fiktiven Briefing für eine neue Produktankündigung, die wir an die Medien weitergeben wollen, mit folgendem Text:

"Fluffee Stuff ist ein Hersteller von Polstermöbeln. Wir bringen eine neue Reihe von Riesenkissen auf den Markt, die mit beliebten Internet-Memes bedruckt sind, und wollen damit vor allem Studierende und junge Erwachsene als Zielgruppe ansprechen. Diese Jumbo-Meme-Kissen sind ideal, um jeden Wohnbereich, jede Lounge oder jedes Schlafzimmer aufzupeppen, und sie eignen sich hervorragend als Geschenk. Zur Markteinführung werden die Kissen mit einer Auswahl von 10 der beliebtesten Memes der Geschichte erhältlich sein, darunter Success Kid, Distracted Boyfriend und Sad Keanu, aber wir planen, rechtzeitig zur Weihnachtszeit auch die Top-Memes eines jeden Jahres aufzunehmen".

Dies ist eine relativ kurze Beschreibung. Der Meltwater PR-Assistent akzeptiert Eingabeaufforderungen von bis zu 4.200 Zeichen, und je mehr Details du deiner Eingabeaufforderung hinzufügst, desto besser sind die Ergebnisse. Dennoch reicht diese kurze Eingabeaufforderung für den Assistenten aus, um einen Textentwurf zu erstellen, mit dem wir arbeiten können.

Mit dem Meltwater PR-Assistenten einen Pressetext erstellen

Als Erstes werden wir ihn bitten, einen Pressetext zu erstellen, den wir in einer E-Mail an Journalisten veröffentlichen können.

Wir haben die Länge auf "kurz" eingestellt, weil wir wissen, dass Journalisten es bevorzugen, wenn E-Mail-Pitches direkt auf den Punkt kommen, und der Ton ist "überzeugend", weil wir sie wirklich davon überzeugen wollen, weitere Informationen zu erfragen.

Nun müssen wir nur noch auf die Schaltfläche "Generieren" klicken und einen Moment auf die Ergebnisse warten:

Gar nicht mal so schlecht! Du kannst diesen Text so wie er ist in deiner E-Mail verwenden, obwohl wir immer empfehlen, dir ein wenig Zeit zu nehmen, um die Ausgabe zu personalisieren und deinen eigenen Tonfall hinzuzufügen.

Das kannst du direkt in der App tun, indem du einfach auf das Ausgabefenster klickst und den Text direkt bearbeitest.

Mit dem Meltwater PR-Assistenten eine Pressemitteilung erstellen

Nehmen wir an, die Reporter haben nach weiteren Informationen gefragt. Neben den Produktfotos und -mustern möchten wir ihnen auch eine Pressemitteilung mit all den zusätzlichen Details schicken, die in der Pitch-E-Mail fehlen.

Mit der gleichen Eingabeaufforderung können wir einfach die Option Pressemitteilung auswählen, eine längere Länge wählen und für die Zwecke dieses Beispiels den Tonfall auf "Enthusiastisch" ändern, um die Mitteilung ansprechender zu gestalten.

Hier können wir sehen, dass der Meltwater PR-Assistent eine vollständige Pressemitteilung mittlerer Länge erstellt hat und die Informationen, die wir in der Eingabeaufforderung nicht angegeben haben, wie z. B. die Adresse der Website und das Zitat eines Sprechers, gut ausgefüllt hat.

Du kannst einfach den Namen eines Sprechers hinzufügen und das Zitat beibehalten oder die Funktion "Zitate hinzufügen/bearbeiten" verwenden, um sicherzustellen, dass der Assistent echte, von dir angegebene Zitate verwendet.

Du kannst so viele Zitate hinzufügen, wie du möchtest, und jedes einem anderen Sprecher zuordnen, falls erforderlich. Sobald du dies getan hast, wird der Meltwater PR-Assistent sicherstellen, dass alle Zitate in der von ihm erstellten Pressemitteilung oder dem Briefing enthalten sind.

Wenn du mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist, kannst du den PR-Assistenten einfach bitten, die Antwort neu zu generieren, und die KI wird einen weiteren Versuch unternehmen, so oft du willst.

Fazit zum Meltwater KI PR-Assistenten

Es ist wirklich so einfach. Der PR-Assistent hilft dir dabei, Pressetexte und Pressemitteilungen viel schneller zu erstellen, indem er einen qualitativ hochwertigen ersten Entwurf liefert, der dann viel schneller in das endgültige Dokument eingefügt werden kann, als wenn du das Ganze von Grund auf neu schreibst.

Möchtest du dich vom KI-gestützten Meltwater PR-Schreibassistenten selbst überzeugen? Fülle einfach das untenstehende Formular aus und wir vereinbaren einen Termin.