Im Gegensatz zur Werbung verfolgt PR keine direkte Verkaufsabsicht, sondern wirkt indirekt über Medien, Inhalte und Beziehungen, um langfristig eine positive Wahrnehmung bei relevanten Zielgruppen zu schaffen.

Public Relations (PR), auch Öffentlichkeitsarbeit genannt, umfasst alle strategischen Kommunikationsmaßnahmen, mit denen Unternehmen ihre Bekanntheit steigern, Vertrauen aufbauen und ihr Image in der Öffentlichkeit gezielt beeinflussen.

Es passiert immer wieder: Du siehst, wie eure Mitbewerber in der Presse erwähnt werden oder wie sich Marken in den sozialen Medien unzählige Likes und Shares sichern. Kein Wunder, dass ein bisschen Neid auf diese ganze Aufmerksamkeit aufkommt. Was dir vielleicht nicht bewusst ist: Die Aktivitäten dieser Unternehmen sind nicht ausgefallener als eure eigenen. Der entscheidende Unterschied ist, dass diese Marken und Unternehmen wissen, wie man Public Relations wirkungsvoll nutzt.

Public Relations und Media Relations können jede Marketingstrategie entscheidend bereichern. Sie bieten Marken die Möglichkeit, ihre Reichweite weit über die traditionellen Verkaufsbotschaften hinaus zu erhöhen. Mit Hilfe von PR kann das Image, das Menschen von euer Marke haben sollen, geformt werden.

Wir verraten dir ein Geheimnis: Der Hauptanteil der Medienpräsenz ergibt sich nicht von selbst. Sie wird von Marken proaktiv und bewusst gesteuert und erfordert intensive Pressearbeit, eine Menge Geduld und eine langfristige Vision.

Was also ist Öffentlichkeitsarbeit und wie kann sie genutzt werden? In diesem Guide erklären wir dir alles, was du zum Aufbau einer erfolgreichen PR-Struktur wissen musst.

Inhaltsverzeichnis

PR Abkürzung - Was bedeutet PR?

Wofür genau steht PR und was ihre Bedeutung? PR ist die Abkürzung für Public Relations, oder Öffentlichkeitsarbeit auf Deutsch. Manchmal ist damit auch eine Pressemitteilung gemeint.

In der Welt der PR sind beide Begriffe gang und gäbe und in der Regel erkennst du anhand des Zusammenhangs, was genau gemeint ist.

Tipp: In unserem PR Glossar findest du alle wichtigen PR-Definitionen.

Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit) Definition

Was ist Öffentlichkeitsarbeit? Beginnen wir bei Adam und Eva - mit einer Definition von Public Relations.

Als Public Relations, auch Pressearbeit oder Öffentlichkeitsarbeit auf Deutsch, werden die Maßnahmen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades eines Unternehmens oder einer Marke bezeichnet. Sie stützt sich auf Medienbeziehungen, um Presseberichterstattung zu erzielen, sowie auf Content und auf KPIs, um die PR-Performance zu messen.

Dies ist eine weitere Bedeutung von PR:

Die Planung von Aktivitäten, um das Bild der Öffentlichkeit von einer Marke oder einem Unternehmen zu prägen.

Ganz gleich, wie deine persönliche Public Relations Definition lautet - es ist wichtig, stets den Grund für deine PR-Aktivitäten im Hinterkopf zu haben. Wenn du mit einer bestimmten Absicht vorgehst, kannst du damit beginnen, die Einstellung und Meinung der Öffentlichkeit in die gewünschte Richtung lenken.

PR-Aktivitäten: Was wird mit PR bewirkt?

PR ist eine indirekte Form der Werbung. Mit Public Relations wird keine direkte Umsatzsteigerung angestrebt. Das Ziel ist vielmehr der Aufbau der Markenbekanntheit und einer positiven Marktstimmung gegenüber eurem Unternehmen.

Weil PR aber dazu beiträgt, Interesse zu wecken und euch ins Rampenlicht zu rücken, kurbelt sie oft auch ganz automatisch den Umsatz an. Je mehr Menschen über euch sprechen und sich über euch informieren, desto mehr zukünftige Kunden dürften sich daraus ergeben.

PR bietet euch zudem die Chance, eure Mitbewerber aus dem Rampenlicht zu verdrängen. Du schreibst eine fantastische Pressemitteilung oder dein Content verbreitet sich viral in den sozialen Medien - und voila! Plötzlich denkt kein Mensch mehr an eure Mitbewerber, weil sie zu sehr mit euch beschäftigt sind.

Einsatzbereiche der PR

PR wird von Marken für verschiedene Zwecke genutzt. Zu den drei häufigsten Einsatzgebieten gehören:

Dabei gibt es natürlich einen unterschiedlichen Ansatz für PR im B2B- und im B2C-Bereich.

Manchmal müssen Marken in einer Kommunikationskrise Reputationsschadensbegrenzung betreiben, um zu verhindern, dass das Vertrauen ihrer Kunden verloren geht. PR-Aktivitäten und Krisenkommunikation können euch aus den richtigen Gründen zurück ins Rampenlicht rücken, damit ihr euren Reputationsschaden reparieren könnt.

Brand Management

Start-ups oder Marken, die ihren Kundenstamm ausbauen wollen, können PR zur Erreichung eines breiteren Publikums nutzen. Durch PR lernt die Öffentlichkeit Bereiche eures Unternehmens kennen, die weit über eure Marketingbotschaften und Produkte hinausgehen. Deshalb sollte man auch den Unterschied zwischen PR und Marketing kennen, um möglichst viel aus beiden Bereichen herauszuholen.

Tipp: Erfahre mehr über das Thema Brand Management.

Interne Beziehungen

Eine erfolgreiche PR-Strategie ist nicht nur für die externe Kommunikation entscheidend, sondern spielt auch in den internen Beziehungen eines Unternehmens eine zentrale Rolle. Zielgerichtete interne PR stärkt die Unternehmenskultur, indem sie Werte, Vision und Ziele des Unternehmens klar kommuniziert und damit das Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeitenden fördert. Gleichzeitig beeinflusst sie das Corporate Image, denn zufriedene und gut informierte MitarbeiterInnen tragen die Marke als Brand Ambassadors glaubwürdig nach außen. Im Bereich Human Relations unterstützt PR die positive Gestaltung des Arbeitsumfeldes, schafft Vertrauen und steigert die Motivation der Mitarbeitenden – ein entscheidender Faktor für den langfristigen Unternehmenserfolg.

Überblick über die Aufgabengebiete der PR

Diese Einsatzbereiche bringen eine Vielzahl von Aufgabengebieten mit sich, die sich jeweils an unterschiedliche Zielgruppen richten und unterschiedliche Kommunikationsziele verfolgen:

Human Relations : Fokus auf MitarbeiterInnen, deren Angehörige sowie ehemalige und potenzielle neue Mitarbeitende zur Förderung der Unternehmenskultur.

: Fokus auf MitarbeiterInnen, deren Angehörige sowie ehemalige und potenzielle neue Mitarbeitende zur Förderung der Unternehmenskultur. Media Relations : Kommunikation mit Journalisten und Medienvertretern, um eine gezielte Medienberichterstattung und die öffentliche Wahrnehmung zu steuern.

: Kommunikation mit Journalisten und Medienvertretern, um eine gezielte Medienberichterstattung und die öffentliche Wahrnehmung zu steuern. Public Affairs : Austausch mit politischen Entscheidungsträgern und Behörden, um die Interessen des Unternehmens auf politischer Ebene zu vertreten.

: Austausch mit politischen Entscheidungsträgern und Behörden, um die Interessen des Unternehmens auf politischer Ebene zu vertreten. Financial/Investor Relations : Informationsaustausch mit Kapitalgebern, Aktionären und Finanzanalysten zur Förderung von Vertrauen und Transparenz.

: Informationsaustausch mit Kapitalgebern, Aktionären und Finanzanalysten zur Förderung von Vertrauen und Transparenz. Community Relations : Pflege der Beziehungen zu Anwohnern und dem lokalen Umfeld, oft im Rahmen von Corporate Social Responsibility (CSR).

: Pflege der Beziehungen zu Anwohnern und dem lokalen Umfeld, oft im Rahmen von Corporate Social Responsibility (CSR). Product Publicity/Produkt-PR : Kommunikationsstrategien zur Bekanntmachung und Imagebildung von Produkten und Dienstleistungen.

: Kommunikationsstrategien zur Bekanntmachung und Imagebildung von Produkten und Dienstleistungen. Eco-Relations : Umgang mit Umweltthemen und nachhaltiger Unternehmensführung.

: Umgang mit Umweltthemen und nachhaltiger Unternehmensführung. Issues Management : Strategische Kommunikation zu gesellschaftlich oder unternehmerisch relevanten Themen.

: Strategische Kommunikation zu gesellschaftlich oder unternehmerisch relevanten Themen. Krisenmanagement: Maßnahmen zur Steuerung der Kommunikation in Krisensituationen, um das Unternehmensimage zu schützen.

Maßnahmen zur Steuerung der Kommunikation in Krisensituationen, um das Unternehmensimage zu schützen. Corporate Identity : Entwicklung und Pflege des einheitlichen, wiedererkennbaren Erscheinungsbildes eines Unternehmens.

: Entwicklung und Pflege des einheitlichen, wiedererkennbaren Erscheinungsbildes eines Unternehmens. Vertriebs-PR : Unterstützung von Vertriebsstrategien durch gezielte PR-Maßnahmen.

: Unterstützung von Vertriebsstrategien durch gezielte PR-Maßnahmen. Internationale PR: Anpassung der PR-Strategien für globale oder länderspezifische Märkte.

Diese Aufgabenbereiche zeigen, dass die PR weit mehr ist als klassische Medienarbeit. Sie trägt strategisch dazu bei, Beziehungen aufzubauen, Vertrauen zu stärken und das Image eines Unternehmens langfristig zu prägen.

Welche PR-Formate gibt es in der Pressearbeit?

In der PR wird eine Vielzahl von Instrumenten verwendet, um gezielt Informationen zu vermitteln und das Image eines Unternehmens oder einer Organisation zu stärken.

Pressemitteilungen sind ein klassisches Mittel, um Nachrichten mediengerecht aufzubereiten und Journalisten mit relevanten Informationen zu versorgen.

Case Studies dienen dazu, erfolgreiche Projekte oder Kundenbeispiele anschaulich darzustellen und Vertrauen in Produkte oder Dienstleistungen zu schaffen.

Einzel- und Hintergrundgespräche ermöglichen einen vertieften Austausch mit Journalisten und Multiplikatoren, um Themen einzuordnen und langfristige Beziehungen aufzubauen.

Digitale Kanäle wie Blogs, Social Media und Unternehmenswebsites bieten die Möglichkeit, direkt mit der Zielgruppe zu kommunizieren und Themen selbst zu setzen.

Newsletter, Whitepapers, Events oder PR-Kooperationen können je nach Zielsetzung zur Positionierung in der Öffentlichkeit beitragen.

Dieser Content lässt sich in der Regel in eine von drei Kategorien einordnen:

Lesetipp: In diesem Blog erfährst du mehr über das PESO-Modell.

Earned Media in der PR

Earned Media ist der heilige Gral der Public Relations, denn hier handelt es sich quasi um kostenlose Werbung. Anstatt bei Journalisten und Redaktionen anklopfen zu müssen, wird eure Marke für euch von eurem Publikum beworben. Word-of-Mouth-Marketing ist äußerst wirkungsvoll, weil die Konsumenten persönlichen Empfehlungen mehr Glauben schenken als den traditionellen Marketingbotschaften.

Gleichzeitig ist Earned Media Präsenz aber auch am schwierigsten zu erreichen. Du kannst deine Kunden beispielsweise dazu ermutigen, Bewertungen zu hinterlassen und diese in den sozialen Medien zu teilen. Aber letztendlich liegt es an ihnen, wie und wann sie sich für euch stark machen wollen.

Paid Media in der PR

Paid Media lässt sich von PR-Agenturen und PR-Managern am einfachsten kontrollieren. Eine Pressemitteilung oder andere Inhalte lassen sich genau wie andere Marketing-Assets bewerben. Die geeigneten Kanäle dafür sind z. B. PPC-Anzeigen, Social Media Ads oder Influencer Marketing.

Paid Marketing ist, wie der Name vermuten lässt, in der Regel auch am teuersten. Neben der Erstellung der Inhalte muss auch für die Veröffentlichung Budget bereitgestellt werden.

Owned Media in der PR

Als Owned Media werden alle Medieninhalte bezeichnet, die von eurem Unternehmen kontrolliert werden können. Dazu gehören u. a. Blogposts, Fallstudien, Social Media Posts, Originalbilder, Website-Texte und E-Mail-Newsletter.

Eure eigenen Media-Assets bilden das Fundament für PR-Kampagnen. Ihr habt die volle Kontrolle darüber, wann, wie und wo sie veröffentlicht werden, könnt Änderungen an den Inhalten vornehmen und ihre Performance verfolgen.

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Weshalb sollten Organisationen in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit investieren?

Es ist durchaus so, dass Medienarbeit zur Meinungsbildung eures Publikums nicht zwingend notwendig ist. Dennoch investieren Unternehmen in PR, weil sie damit diese Wahrnehmung und Sichtweise beeinflussen können.

Durch eine solide PR-Strategie ergeben sich zahlreiche Gelegenheiten zum Aufbau und Wachstum eurer Marke. Sie ermöglicht euch den Aufbau von Beziehungen zu den Medien, zu Influencern und anderen wichtigen Personen, die sich für euer Unternehmen stark machen können. Eine konsequente Umsetzung von Public-Relations-Kampagnen kann dazu beitragen, die Kosten, die Zeit und den Aufwand von Marketing-Teams zu reduzieren - ohne Einbußen bei den Verkäufen und beim Umsatz.

Darüber hinaus bieten PR-Kampagnen die Chance, emotionale Verbindungen zu eurer Zielgruppe aufzubauen. Emotionale Verbundenheit trägt maßgeblich zur Markentreue bei. Wie bereits erwähnt, entscheiden sich Menschen für Marken, die sie mögen, selbst wenn diese Marken mehr kosten!

Risiken in der PR: Darauf solltest du achten

Bisher haben wir nur über die zahlreichen Vorteile von PR gesprochen, doch es gibt auch einige Herausforderungen. PR ist kein perfekt steuerbares Instrument und garantiert keine sofortigen Erfolge. Ergebnisse sind oft schwer messbar, erfordern langfristige Strategien und hängen von externen Faktoren wie Medieninteresse oder Krisensituationen ab. Zudem kann eine negative Berichterstattung schnell zu einem Imageschaden führen.

PR ROI belegen? Mit Reportings und Dashboards messen, worauf es ankommt

Was sind Vorteile von Public Relations?

Tip: Erfahre mehr über den Earned Media Value (EMV)

Organische PR

PR ist nicht immer positiv. In den Medien können auch negative Beiträge auftauchen, über die du nur wenig Kontrolle hast. Bei negativer Presse, z. B. einer schlechten Bewertung oder einer kritischen Story, ist ein Unternehmen gezwungen, darauf zu reagieren - auch wenn es nicht im Budget vorgesehen ist.

Kein garantierter ROI

Selbst wenn deine PR-Kampagne von den Medien aufgegriffen und veröffentlicht wird, gibt es keine Garantie, dass sie den gewünschten Erfolg bringt. Es kann vorkommen, dass du viel Geld und Zeit in die Ausarbeitung einer Kommunikationskampagne steckst und sie von den Medien nicht berücksichtigt wird.

Keine Kontrolle über die Veröffentlichung

Pressemitteilungen, die Teil einer geplanten Medienkampagne sind, können erst mal auf der Strecke bleiben, wenn brandheiße und aktuelle News erscheinen. Das kann dazu führen, dass deine Pressemitteilung verspätet oder sogar gar nicht veröffentlicht wird.

Öffentlichkeitsarbeit Beispiele

Würdest du die folgenden Public-Relations-Beispiele als solche erkennen? Schauen wir uns einige konkrete PR-Beispiele von echten Marken an.

Tesco: Gute PR durch Unterstützung

Beginnen wir mit Tesco. Die Filialen dieser Supermarktkette sind fest in ihren Communities verankert. Um ihr Image zu stärken, entschieden sie sich, während der Pandemie die lokalen Pubs zu unterstützen. Anstatt den eigenen Alkoholverkauf zu pushen, hat Tesco ihren Kunden ans Herz gelegt, die lokalen Pubs, die während den Zeiten des Social Distancing zu kämpfen hatten, zu berücksichtigen.

Specsavers: Gute PR durch Patriotismus

Ein weiteres Paradebeispiel ist Specsavers. Das Unternehmen hat dieses Plakat entworfen, um die englische Nationalmannschaft bei der Fußball-EM zu feiern. Es widerspiegelt den Fokus der Marke auf die Augenpflege, ohne dabei direkt etwas verkaufen zu wollen.

Rotes Kreuz: Eine gelungene Pressemitteilung verfassen

Zum Schluss zeigen wir dir anhand eines Beispiels des Roten Kreuzes, wie eine gelungene Pressemitteilung aussieht. Die Pressemitteilung unterstreicht die Mission und die Bedeutung des Roten Kreuzes in Zeiten der Not. Sie weist zudem darauf hin, dass für die hohe Nachfrage ein zu geringes Angebot an Blutspenden besteht und ermutigt die Leser auf dezente Weise, Blut zu spenden.

Tipp: Zahlen, die den PR-Erfolg bestimmen. In diesem Blog findest du die 20 wichtigsten PR Statistiken für 2025.

Was gehört in eine PR-Strategie?

Nun weißt du, welche Rolle die PR spielt und wie sie aussieht - aber wie könnt ihr sie zu eurem Vorteil nutzen? Der erste Schritt ist die Ausarbeitung einer PR-Strategie.

Nachdem die Ziele gesetzt sind, musst du dir überlegen, auf welche Weise du eure Botschaft an die Öffentlichkeit bringst. Die folgenden PR-Kanäle bieten sich dafür an:

E-Mail

Eure eigene Website

Newskanäle

Social Media

Gastbeiträge in Blogs

Medienplattformen wie ein Netzwerk zur Distribution von Pressemitteilungen

Influencer

Paid Media

Die ausgewählten Kanäle müssen auf eure Ziele zugeschnitten sein. Du brauchst dich nicht auf jedem Channel lautstark zu Wort melden, um deine Botschaft zu verbreiten.

Wenn euer Ziel als junges Unternehmen beispielsweise die Steigerung des Bekanntheitsgrades ist, könnt ihr durch die Zusammenarbeit mit Influencern schnell an Boden gewinnen. Bittet sie, ein Testimonial zu erstellen und es mit ihrem Nischenpublikum zu teilen. Wenn ihr mit negativer Presse auf Google konfrontiert seid, können euch Pressemitteilungen, Gastblogs, gute Bewertungen und weitere Online- und Social Media Relations den Weg ebnen.

Und nicht zuletzt benötigt jede PR-Strategie klare PR-KPIs, damit die Performance gemessen werden kann. Genau wie beim Marketing zeigen die Leistungsindikatoren, welche Maßnahmen zum Erfolg geführt haben und worauf aufgebaut werden soll.

→ Weitere Informationen findest du in unserem Leitfaden zur Erstellung einer PR-Strategie.

PR-KPIs: PR messen

Wenn wir gerade von KPIs sprechen… Was genau muss gemessen werden, um die Performance deiner Pressearbeit zu bewerten?

Wir empfehlen dir, nur die wichtigsten Metriken zu tracken. Denn seien wir mal ehrlich: Es gibt eine Menge von Zahlen, die erfasst werden können. Und wenn du alle davon auswerten willst, verbringst du mehr Zeit mit der Erfassung von Daten als mit der Umsetzung deiner PR-Aktivitäten!

PR KPIs, die unerlässlich sind

Audience Sentiment. Nutze ein Consumer Insights Tool, um das Sentiment der Kunden über einen längeren Zeitraum hinweg zu beobachten. In einer perfekten Welt ist der Großteil der Menschen eurem Unternehmen gegenüber positiv eingestellt.

Nutze ein Consumer Insights Tool, um das Sentiment der Kunden über einen längeren Zeitraum hinweg zu beobachten. In einer perfekten Welt ist der Großteil der Menschen eurem Unternehmen gegenüber positiv eingestellt. Share of Voice. Der Share of Voice bezieht sich auf die Anzahl der Medienbeiträge, die ihr euch im Vergleich zu euren Mitbewerbern sichern könnt. Mit Hilfe von PR-Tools kannst du eure wichtigsten Mitbewerber erfassen und deren erzielte Presseberichterstattungen automatisch tracken.

Der Share of Voice bezieht sich auf die Anzahl der Medienbeiträge, die ihr euch im Vergleich zu euren Mitbewerbern sichern könnt. Mit Hilfe von PR-Tools kannst du eure wichtigsten Mitbewerber erfassen und deren erzielte Presseberichterstattungen automatisch tracken. Suchmaschinenrankings. PR kann euch beim Erklimmen der Suchergebnis-Rankings unterstützen, insbesondere bei Begriffen in Verbindung mit eurer Marke, wie z. B. dem Firmennamen. Halte ein Auge auf eurer Position und beobachte, wie sie sich im Laufe der Zeit verändert. Daran erkennst du, ob und wie erfolgreiche deine Pressearbeit ist.

PR kann euch beim Erklimmen der Suchergebnis-Rankings unterstützen, insbesondere bei Begriffen in Verbindung mit eurer Marke, wie z. B. dem Firmennamen. Halte ein Auge auf eurer Position und beobachte, wie sie sich im Laufe der Zeit verändert. Daran erkennst du, ob und wie erfolgreiche deine Pressearbeit ist. Earned Traffic. Verfolge die Entwicklung eures Website Traffics, während ihr für euer Unternehmen die Werbetrommel rührt. Steigen mit den Erwähnungen in den Medien gleichzeitig die Besucherzahlen auf eurer Website? Bonus: Mehr Website Traffic unterstützt gleichzeitig das Suchmaschinenranking! Tipp: Steigere durch PR deinen Website Traffic!

Verfolge die Entwicklung eures Website Traffics, während ihr für euer Unternehmen die Werbetrommel rührt. Steigen mit den Erwähnungen in den Medien gleichzeitig die Besucherzahlen auf eurer Website? Bonus: Mehr Website Traffic unterstützt gleichzeitig das Suchmaschinenranking! Das Verhältnis von aktiver und potenzieller Medienpräsenz. Die potenzielle Medienpräsenz ist die Anzahl der Publikationen in eurer Branche oder anderen Medien, in denen ihr eine Präsenz anstrebt. Die aktive Medienpräsenz entspricht der Anzahl der Publikationen, in denen ihr bereits vertreten seid. Das Zusammenrücken dieser beiden Werte im Laufe der Zeit bedeutet, dass mehr und engere Beziehungen zur Presse aufgebaut werden - wodurch sich wiederum häufiger die Gelegenheit biete, euer Unternehmen in zukünftigen Kampagnen zu vorzustellen.

Die potenzielle Medienpräsenz ist die Anzahl der Publikationen in eurer Branche oder anderen Medien, in denen ihr eine Präsenz anstrebt. Die aktive Medienpräsenz entspricht der Anzahl der Publikationen, in denen ihr bereits vertreten seid. Das Zusammenrücken dieser beiden Werte im Laufe der Zeit bedeutet, dass mehr und engere Beziehungen zur Presse aufgebaut werden - wodurch sich wiederum häufiger die Gelegenheit biete, euer Unternehmen in zukünftigen Kampagnen zu vorzustellen. Earned Media Value (EMV). Miss den geschätzten monetären Wert von organischer Medienberichterstattung, die dein Unternehmen ohne bezahlte Werbung durch deine PR-Maßnahmen erhält.

→ Noch mehr aussagekräftige PR KPIs und PR Metriken für dein Reporting

→ Das sind die wichtigsten PR-Reports

→ Das sind die wichtigsten PR-Dashboards

→ Das sagen unsere Experten: PR richtig messen

Pressearbeit: So baust du erfolgreiche Beziehungen zur Presse auf

Ganz am Anfang eurer PR-Strategie sollte der Aufbau von guten Beziehungen zu den Medien stehen. Danach gilt es, diese Beziehungen zu pflegen, damit sie nicht im Sand verlaufen. Viele Unternehmen beschäftigen eine(n) Medienbeauftragte(n) oder beauftragen eine Agentur, die sich ausschließlich um Medienanfragen kümmert, Medienlisten erstellt und die Aktivitäten im Media-Outreach-Plan plant und durchführt.

Media Outreach ist keine einmalige Angelegenheit und eine einzige E-Mail reicht nicht aus, um auf dem Radar der Journalisten zu bleiben. Steter Tropfen höhlt den Stein - und läuft es auch beim Beziehungsaufbau mit den Medien. Damit ihr Aufmerksamkeit erregt und bei der nächsten PR-Gelegenheit in Erwägung gezogen werdet, müsst ihr stets am Ball bleiben.

Einfache Tipps zur Verbesserung deines Media Outreachs

Diese einfachen Tipps helfen dir, die Medien erfolgreich anzusprechen und enge Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Denn es gibt mehr als nur Networking-PR-Events!

1. Personalisiere deinen Pitch

Für die Kontaktaufnahme mit den Medien ist die E-Mail nach wie vor das wichtigste Tool, doch eine generell gehaltene Nachricht wird im Posteingang kaum Aufsehen erregen. Eine personalisierte E-Mail hingegen fällt mit ziemlicher Sicherheit auf. Erwähne nach Möglichkeit den Namen des Ansprechpartners und die Publikation.

2. Biete gute Gründe für eine Zusammenarbeit

Was springt bei einem kostenlosen Medienbeitrag für den Journalisten oder Redakteur heraus? Dein E-Mail-Pitch muss relevant sein. Füge einen oder zwei Anreize hinzu, z. B. die Einhaltung eines engen Termins oder das Versprechen, den Inhalt mit eurem eigenen Publikum zu teilen. Wenn du um einen Gastbeitrag bittest, lass sie wissen, dass du gerne Links zu ihrem Content einfügst.

3. Wende dich mit deiner Idee an die richtige Person

Digitale Redaktionen beschäftigen oft verschiedene Personen für unterschiedliche Bereiche oder Themen. Wenn du dir eine Veröffentlichung erhoffst, musst du deine Pressemitteilung an den richtigen Redakteur oder Reporter senden. Jemand, der über Kriminalität schreibt, kann mit deiner Story über eine Spendensammlung nicht viel anfangen - es sei denn, es geht um die Veruntreuung von Spendengeldern.

Tipp: Eine Journalistendatenbank hilft dir, die relevantesten Kontakte zu finden. Erfahre mehr über die Vorteile von Meltwater Journalistenprofilen.

4. Vernetze dich in den sozialen Medien mit Medienprofis

Eine einzige E-Mail reicht oft nicht aus, um sich im Gedächtnis eines Pressekontakts zu verankern. Wiederholte Anläufe und Beständigkeit sind der Schlüssel zum Erfolg, also versuche deine Quellen über die sozialen Medien zu erreichen. Durch die Kontaktaufnahme über verschiedene Kanäle wird eine gewisse Vertrautheit aufgebaut.

5. Mach es leicht, ja zu sagen

Wenn deine Medienkontakte deinen Content veröffentlichen, tun sie dir damit einen Gefallen. Mach ihnen im Gegenzug das Leben so einfach wie möglich. Lies deine Inhalte Korrektur und füge gute Zitate und O-Töne hinzu, damit sie weniger Zeit für die Überarbeitung der Texte aufwenden müssen.

6. Sei allzeit bereit

Journalisten arbeiten in der Regel unter Zeitdruck. Wenn sie Rückfragen haben, musst du erreichbar sein, um sie rasch zu beantworten. Füge deine direkten Kontaktinformationen zum Pitch hinzu und versichere ihnen, dass du umgehend auf mögliche Fragen oder Kommentare antworten wirst.

7. Nutze ein PR-Tool

Es gibt Allround-PR-Tools, mit denen du wichtige Ressourcen sparen kannst. Meltwater ist einer dieser Anbieter, denn mit der Meltwater PR- Plattform erhältst du Zugriff auf:

Bist du bereit, deine PR-Aktivitäten einen (oder zwei) Schritte weiter zu bringen? Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie Meltwater eure Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützen kann, vereinbare jetzt einen Termin für eine Demo!

Erfahre mehr darüber, wie KI-PR-Assistenten heute deine Arbeit verändern können.

Häufig gestellte Fragen zu PR

Was ist Public Relations (PR)?

Public Relations (PR) ist die strategische Kommunikation eines Unternehmens mit der Öffentlichkeit, um Bekanntheit, Vertrauen und ein positives Image aufzubauen.

Was ist der Unterschied zwischen PR und Werbung?

PR: indirekte Kommunikation, Fokus auf Vertrauen & Reputation

indirekte Kommunikation, Fokus auf Vertrauen & Reputation Werbung: direkte Kommunikation, Fokus auf Verkauf

PR nutzt häufig Earned Media (z. B. Presseberichte), während Werbung bezahlt ist.

Warum ist Öffentlichkeitsarbeit wichtig?

Öffentlichkeitsarbeit ist entscheidend, weil sie:

Markenbekanntheit steigert

Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufbaut

langfristige Kundenbeziehungen unterstützt

Wettbewerbsvorteile schafft

Welche Ziele verfolgt PR?

Die wichtigsten PR-Ziele sind:

Aufbau eines positiven Images

Steigerung der Sichtbarkeit

Einfluss auf öffentliche Meinung

Stärkung von Beziehungen zu Stakeholdern

Welche Maßnahmen gehören zur PR?

Typische PR-Maßnahmen sind:

Pressemitteilungen

Medienarbeit und Interviews

Content Marketing & Thought Leadership

Events und Krisenkommunikation

Was sind PR-KPIs?

PR-KPIs sind Kennzahlen zur Erfolgsmessung, z. B.:

Medienreichweite

Anzahl der Erwähnungen

Share of Voice

Sentiment (positiv/negativ)

Welche Kanäle nutzt Public Relations?

PR nutzt eine Mischung aus:

klassischen Medien (Presse, TV)

Online-Medien und Blogs

Social Media

Unternehmenskanälen (z. B. Newsrooms)

Was gehört zu einer erfolgreichen PR-Strategie?

Eine effektive PR-Strategie umfasst:

klare Ziele

definierte Zielgruppen

konsistente Botschaften

passende Kanäle

kontinuierliche Erfolgsmessung

Welche Risiken gibt es in der PR?

Zu den größten Risiken zählen:

Reputationsschäden durch falsche Kommunikation

fehlende Kontrolle über Medienberichte

Krisenkommunikation ohne Vorbereitung

Wie trägt PR zum Unternehmenserfolg bei?

PR wirkt indirekt auf den Umsatz, indem sie:

Interesse und Aufmerksamkeit erzeugt

Vertrauen stärkt

Markenpräferenz erhöht

Welche Beispiele für Öffentlichkeitsarbeit gibt es?

Beispiele sind:

Produkt-Launch mit Pressearbeit

CEO-Interviews in Fachmedien

Krisenkommunikation bei Skandalen

Thought-Leadership-Artikel

Für wen ist PR relevant?

PR ist wichtig für: