Was ist eine Single Source of Truth (SSOT)?

Dank der Daten, die uns das Internet bereitstellt, haben wir Zugang zu mehr geschäftskritischen Insights als je zuvor. Das ist einerseits positiv, macht es aber andererseits für Managementteams immer schwieriger, die wegweisenden Erkenntnisse herauszupicken und wichtige von unwichtigen Daten zu unterscheiden. Dies gilt insbesondere für PR- und Marketingprofis im B2B- und B2C-Bereich, die stark auf digitale Kanäle setzen. Das macht den Bereich Data Analytics unverzichtbar.

PR- und Marketingteams, die externe Insights aus den Online-Medien auf Geschäftsleitungsebene nutzen, können besser informierte Marken-, Kunden- und Wettbewerbsentscheidungen treffen. Dies setzt allerdings voraus, dass die Daten aus einer sogenannten Single Source of Truth − oder einzigen Quelle der Wahrheit auf Deutsch − stammen.

In diesem Blogbeitrag erklären wir, was man unter einer „Single Source of Truth“ (SSOT) versteht, wie sie sich von einer „Single Version of the Truth“ (SVOT) unterscheidet, weshalb sie beide für Marketing- und Kommunikationsteams wichtig sind − und die Vorgehensweise, um dies zu erreichen!

Bedeutung von SSOT: Was ist eine Single Source of Truth?

Eine Single Source of Truth (SSOT), zu Deutsch "einzige Quelle der Wahrheit auf Deutsch" ist ein Datenspeicherungs-Prinzip, um Daten jederzeit über einen einzigen Zugangspunkt abzurufen.

Ein Bespiel dafür ist die Analyse von Mediendaten innerhalb eines Command Centers, in dem verschiedene andere Datenströme aus anderen Systemen, wie z. B. Business Intelligence (BI)-Lösungen, zusammenlaufen.

Was ist der Unterschied zwischen einer Single Source of Truth und einer Single Version of Truth?

Auch wenn die Begriffe „Single Source of Truth“ und „Single Version of the Truth“ manchmal synonym verwendet werden, handelt es sich dabei um unterschiedliche Dinge.

Bei einer Single Version of the Truth einigen sich alle Beteiligten im Unternehmen, die Daten eines einzigen Anbieters als die wahren und vertrauenswürdigen Zahlen zu behandeln. Ein Beispiel dafür ist die Nutzung eines globalen Medienanbieters anstelle von verschiedenen Providern, um einen ganzheitlichen und wahren Überblick zu erhalten.

Wenn Daten an verschiedenen Orten und von verschiedenen Anbietern vorliegen, kommunizieren diese nicht miteinander - und genau dort beginnen die Probleme.

Widersprüchliche Versionen der Realität sind verwirrend und diese unzusammenhängende Sicht auf die Unternehmens-Performance führt oft zu Fehlentscheidungen.

Uneinheitliche und widersprüchliche Daten sind ein sicherer Weg, um das Vertrauen in eure Zahlen zu untergraben. Marketing-, Kommunikations- und PR-Fachleute haben jahrelang darum gekämpft, ihre Stimme in der Chefetage geltend machen – also muss um jeden Preis verhindert werden, dass das gewonnene Vertrauen in eure Strategie und Daten in Schieflage gerät, bevor es überhaupt gewonnen wird.

Was sind die Vorteile der Verwendung einer Single Source of Truth (SSOT)?

Datenfehler, die durch die Verwendung mehrerer Systeme zur Erfassung und Messung von Daten entstehen, können schwerwiegende Folgen haben. Ohne eine SSOT oder SVOT kann es leicht passieren, dass Marketingteams den Fokus auf die falschen Aktivitäten legen. Sie kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen und schaffen es nicht, das Interesse der Zielkunden zu wecken, was letztendlich zu einem minimalen ROI führt.

Eine Single Source of Truth oder eine Single Version of Truth zu identifizieren und zu festigen ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die für das Reporting verwendeten Daten zuverlässig, präzise und vergleichbar sind.

Wenn Teams dieselbe Datensprache sprechen können, hat das den zusätzlichen Vorteil, dass das Management einen genauen und ganzheitlichen Überblick über die PR- und Marketingstrategien erhält.

Schauen wir uns die Vorteile im Detail an:

Die Qualität der von den Anbietern zur Verfügung gestellten Media Intelligence Daten ist unterschiedlich. Einige sind präziser, aktueller und einheitlicher als andere. Bei eurer Recherche nach einem potenziellen Datenpartner müsst ihr genau prüfen, wie aktuell die Daten der Plattform sind, wie viele Publikationen sie erfasst, wie viele Sprachen sie unterstützt usw. Diese Faktoren wirken sich auf den Umfang und die Tiefe der Daten aus, auf die ihr Zugriff erhaltet. Bei der Zusammenarbeit mit mehreren Anbietern kann es zudem vorkommen, dass eure Daten kontinuierlich verzerrt werden oder nicht übereinstimmen.

Tipp: Stelle sicher, dass du den richtigen Anbieter wählst! Mehr dazu später in diesem Artikel.

Die Art und Weise, wie Media Intelligence Provider unstrukturierte Daten (wie Online-News und Social Media Erwähnungen) organisieren, ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Das wiederum wirkt sich auf die Analyseergebnisse, den Vergleich mit den Mitbewerbern und das Vertrauen in eure Metriken aus.

Wenn das Wann, Wo und Wie der Datenerfassung von verschiedenen Anbietern beeinflusst wird, ist es praktisch unmöglich, die Daten genau zu vergleichen.

Eine SSOT ermöglicht es Fachleuten, die Punkte zwischen verschiedenen Datentypen zu verknüpfen, wodurch die Daten hochgradig vergleichbar werden. Auf diese Weise können Unternehmen Äpfel mit Äpfeln vergleichen und erhalten einen wahren Überblick über ihre Fortschritte, während sie gleichzeitig erkennen, welche verschiedenen Faktoren zu diesen Fortschritten beitragen.

Weniger Silos

Es kommt nicht selten vor, dass Teams in Großunternehmen, die nicht dieselbe Datensprache sprechen, Schwierigkeiten mit der Förderung eines gesunden Wachstums haben. Die Bereitstellung von Daten aus einer einzigen Quelle kann Silos aufbrechen und allen Abteilungen Zugang zu denselben datengestützten Erkenntnissen verschaffen.

Wenn Vertriebs-, Marketing- und PR-Teams bei ihrer Zusammenarbeit auf eine Single Source of Truth setzen, können Unternehmen Muster zwischen Kundendaten, Lead-Generierung, Geschäftsdaten, IT-Daten, Marketingdaten, Social Media Daten und weiteren Aspekten erkennen. Wenn euer Marketing- und PR-Team versteht, wie sich ihre Arbeit auf andere Abteilungen auswirkt (und umgekehrt), sind sie einer Zusammenarbeit gegenüber viel aufgeschlossener.

Eine präzisere, abteilungsübergreifende Abstimmung der Performance-Metriken kann den Informationsaustausch zwischen den Abteilungen ebenfalls fördern. Offene Kommunikationswege sind wichtig, um Silos zwischen den Abteilungen aufzubrechen.

Höhere Vertrauenswürdigkeit

Die Zusammenarbeit mit einem einzigen Anbieter, der eine einheitliche Sicht auf ein und dieselben Metriken bietet, minimiert die Gefahr, dass Führungskräfte die Ergebnisse ihrer Teams aufblähen.

Mit einer Single Source of Truth erhalten Manager einen realen Rundumblick auf ihr Unternehmen und ihre Systeme, wodurch Entscheidungen basierend auf unzusammenhängenden Datenströmen vermieden werden können. Sie gewinnen mehr Vertrauen in die Zahlen und damit auch in ihre Entscheidungen.

Wie schafft man eine Single Source of Truth (SSOT)?

Laut einer Studie von HubSpot werden allein in Marketingfunktionen durchschnittlich 12 verschiedene Tools verwendet. Du kannst dir also vorstellen, wie viele Tools in einem Unternehmen insgesamt zum Einsatz kommen! Eine Single Source of Truth (SSOT) zielt darauf ab, potenziell widersprüchliche PR- und Marketingdaten zu verwalten, indem Daten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt und synchronisiert werden. Die gängigste Methode zur Umsetzung dieses Ansatzes sind Command Center, auch bekannt als Master Data Management Tools.

Solche „Kommandozentralen“ bieten die Möglichkeit, Geschäftsdaten aus allen Unternehmensbereichen auf einer Benutzeroberfläche visuell zu vereinheitlichen.

Die Idee eines Command Centers ist die Speicherung und Bereitstellung aller geschäftskritischen Daten für den Betrieb eines Unternehmens − nicht nur der Marketing- und PR-Daten − auf einer Plattform. Diese Plattform wird dann als ultimative Informationsquelle für alles, was mit eurem Unternehmen, eurer Konkurrenz und eurem Kundenstamm zu tun hat, genutzt.

Tipp: Schau dir unsere Meltwater Media Intelligence Suite mit ihren Wettbewerbsanalysefunktionen an.

Mithilfe eines Command Centers können Unregelmäßigkeiten und Muster erkennt und in einer einzigen Ansicht dargestellt werden. Das hilft Unternehmen, skalierbare Systemstrategien zu entwickeln, ihre Stärken auszuspielen und Systeme einzurichten, um ihre Schwachstellen zu beseitigen und schneller auf externe Chancen und Risiken zu reagieren.

Wie findet man den besten Data Provider für eine Single Source of Truth?

Es muss nicht zwangsläufig eine Single Source of Truth (SVOT) vorhanden sein, um eine Single Version of Truth zu ermitteln. Damit eine SSOT erfolgreich sein kann, muss man sich jedoch auf eine SVOT einigen.

Wie wählst du also einen Anbieter aus, der als Single Version of Truth dient?

Die folgenden Fragen sind eignen sich unabhängig davon, ob ihr eine B2B- oder B2C-Marke seid.

Einige Fragen, die ihr stellen könnt:

Du solltest sicherstellen, dass die Quelle der Datenbank des Anbieters alle Medien umfasst, mit denen ihr euch beschäftigen wollt − einschließlich First-, Second- und Third-Tier-Publikationen.

Für eine umfassende Übersicht über eure PR-Maßnahmen ist es zudem wichtig, dass sie Paid, Earned, Shared und Owned Media abdeckt. Alle Medientypen spielen zusammen, also ist es wichtig, dass sie bei datengestützten Marketingentscheidungen nicht isoliert betrachtet werden.

Die Meltwater Suite bietet eine der größten Quellendatenbanken zur Medienbeobachtung. Erhalte noch heute eine kostenlose Demo unserer Plattform.

2. Wie der Anbieter euch dabei helfen, die richtigen Metriken zur Quantifizierung eurer PR- und Marketingmaßnahmen zu ermitteln und zu messen?

Prüfe die Arten von Messungen, die angeboten werden. Sucht ihr nach einem simplen Medienbeobachtungsdienst oder nach einem Service, der verschiedene Messverfahren zur Analyse eurer Zielkunden anbietet? Kann der Anbieter beispielsweise dabei helfen, unterschiedliche Datenelemente über die gesamte Customer Journey hinweg zu messen?

Die heutigen Medien sind schnelllebig, also zahlt es sich aus, in Echtzeit (oder so schnell wie möglich) über Neuigkeiten informiert zu werden. Berücksichtige, wie und wann ihr mit Updates versorgt werdet (wöchentlich, täglich, stündlich) und strecke die Fühler aus nach Diensten mit automatisierten E-Mail-Alert-Systemen.

4. Wie sieht das Support-Netzwerk des Anbieters aus?

Wenn eure PR- und Marketingteams über die ganze Welt verstreut sind, benötigt ihr einen Service mit lokalem Branchenwissen und Sprachkenntnissen.

Je nach Anforderungen solltet ihr einen Softwareanbieter mit lokalen und/oder internationalen Teams wählen. In beiden Fällen muss er jedoch in der Lage sein, euch überall und jederzeit persönlich zu unterstützen.

Meltwater bietet euch weltweiten lokalen Support, der 24/7 erreichbar ist.

Mit Zugang zu vergangenen Kampagnendaten und historischen Zahlen kannst du die Performance von Jahr zu Jahr vergleichen und Marketingkampagnen, die erfolgreich waren, erneut zum Leben erwecken.

Um sicherzustellen, dass euer datengestützter Marketingplan auf einer ausreichenden Stichprobengröße basiert, empfehlen wir den Zugriff auf Daten, die bis zu zwei Jahre zurückliegen. Damit können verlässliche Vergleiche zwischen neuen und früheren Kampagnen gezogen werden.

Disclaimer: Eine SSOT zu finden, ist nicht immer so einfach, wie es klingt

Wenn ein Unternehmen wächst, wird die Herausforderung, eine Single Source of Truth zu finden immer offensichtlicher und komplexer. Das Enterprise-Team von Meltwater erlebt zum Beispiel häufig, dass bezüglich der Präferenzen bei der Auswahl des Tool-Anbieters zwischen den lokalen PR- und Digital-Marketing-Teams und dem Headoffice große Unterschiede bestehen. In den meisten Fällen haben die lokalen Teams das Gefühl, dass ihre Bedürfnisse komplett von denen ihrer geografischen Nachbarn abweichen.

Selbstverständlich gibt es Unterschiede, bei denen nur bestimmte Anbieter helfen können, z. B. beim Tracking von asiatischen Social Media Channels wie Weibo. Ein leistungsstarker Anbieter wird jedoch in der Lage sein, alle Anforderungen zu erfüllen − sowohl lokale als auch globale.

Bevor eine SSOT und SVOT festgelegt werden können, müssen sich die Teams zunächst auf die Metriken einigen, die sie zur Performance-Messung verwenden wollen. In den meisten Fällen erfordert eine solche Übereinstimmung die Einwilligung zur Änderung einiger oder aller KPIs.

Tipp: Die maßgeschneiderten Reporting-Optionen in unserer Media Intelligence Suite helfen dir dabei, deine persönliche SSOT zu erstellen. Hier findest du Social Media KPIs, Content Marketing KPIs, Influencer Marketing KPIs, sowie unseren großen Reporting Guide.

Erstelle deine Single Source of Truth mit der Meltwater Suite

Meltwater ist der Branchenführer im Bereich Media Intelligence und bietet Softwarelösungen für über 30.000 Unternehmen auf der ganzen Welt.

Wir bei Meltwater sind der Meinung, dass Unternehmenslösungen lokale Unterstützung benötigen. Mit einer Präsenz auf sechs Kontinenten und Kunden in 125 Ländern sind wir stolz auf unsere globale Erfahrung und unser lokales Know-how. Genau aus diesem Grund nutzen so viele unserer Kunden Meltwater als ihre Single Source of Truth.

Durch die Überwachung der größten Content-Datenbank der Branche bleibt unserem Tool nichts verborgen.

Mittels KI-Crawling durchforstet unser Media Monitoring Tool im Handumdrehen folgende Daten:

über 275.000 globale Online-Nachrichtenquellen

Kommentare

Bewertungsseiten

Foren

Message Boards

über 300 Millionen Blogs

Wir stellen sicher, dass kein Stein auf dem anderen bleibt, damit ihr jederzeit über eure globale und lokale Präsenz auf dem Laufenden seid.

Bei der Wahl von Meltwater als SSOT, profitiert euer Unternehmen von unseren Partnerschaften mit führenden lokalen und globalen News- und Social-Unternehmen. Von WeChat bis zu Weibo pflegen wir Partnerschaften mit einem globalen Netzwerk von Branchenführern. So habt ihr die Gewissheit, dass das vollständige Puzzle getrackt und analysiert werden kann − und nicht nur ein Ausschnitt davon.

Wir bieten einen weltweit einheitlichen Service mit der erforderlichen Kohärenz, um den Impact über Länder, Sprachen und Kontinente hinweg zu vergleichen und zu messen.

Wenn ihr derzeit ein Command Center nutzt, bietet Meltwater ein Export- und Streaming-API-Tool, mit dem ihr Daten aus euren eigenen Anwendungen oder BI-Systemen von Drittanbietern mit Online-News-Artikeln und Social Konversationen zusammenführen könnt.

Als offizieller Enterprise-Partner von X (ehemals Twitter), der größten Nachrichtenquelle der Welt, ermöglichen unsere APIs die Erstellung von Analysen basierend auf dem vollständigsten verfügbaren Datensatz.

Die Meltwater APIs bieten euch eine sofort einsatzbereite Echtzeit-Integration und stellen sicher, dass euch alle Insights, die für ein erfolgreiches und wettbewerbsfähiges datengesteuertes Großunternehmen benötigt werden, über eine einzige Benutzeroberfläche zur Verfügung stehen. Ob du die Rohdaten oder spezifische Informationen sehen willst, bleibt dir überlassen. Du hast die absolute Kontrolle darüber, wie, wo und wann du die Medienanalysen über unsere APIs erhältst.

Wenn euer Unternehmen noch kein Command Center hat, ist Meltwater Display das geeignetste Tool für die Integration und Visualisierung von Big Data.

Fachleute auf der ganzen Welt nutzen Meltwater Display als SSOT , um internen und externen Daten Sinn zu verleihen. Meltwater Display integriert Content und Daten aus Meltwater, Salesforce, Zendesk und einer Vielzahl von Webanalyse-Quellen, um euch einen vollständigen 360°-Blick auf eure Marke und euer Unternehmen zu geben. Das Command Center erstellt flexible und dynamische Visualisierungen, die in Echtzeit Storys zu den für euer Unternehmen wichtigsten Metriken und KPIs erzählen und gleichzeitig Kontext und Einblicke liefern.

Meltwater Display eignet sich perfekt für Unternehmen, die komplexe Informationen in leicht zugänglichen Formaten darstellen möchten. Dies erreichen wir durch einheitliche und interaktive Dashboards. Darüber hinaus werden die Darstellungen automatisch angepasst, wenn sich die Daten ändern. So kannst du im Handumdrehen auf wichtige Erkenntnisse und Signale zugreifen, um Situationen dynamisch einschätzen zu können, Fragen in Meetings zu beantworten und bessere Entscheidungen zu treffen.

Schon gewusst? Eine Bilderkennungssoftware kann euren Datensätzen mehr Substanz verleihen. Wir haben unsere Monitoring-Datenbank mit Bilderkennungstechnologie angereichert.

Jetzt weißt du, was eine „Single Source of Truth“ ist und wie du sie für deine PR- und Marketingdaten aufbauen kannst!

