Wer Kunden für sein Unternehmen gewinnen will, muss sie erst einmal auf sich aufmerksam machen. Das ist bei Hunderten (wenn nicht gar Tausenden) von Mitstreitern, die sich in den einzelnen Branchen ihr Stück vom Kuchen abschneiden möchten, alles andere als einfach. Eine Marketing Kommunikationsstrategie ist eure Möglichkeit festzulegen, wie ihr die Aufmerksamkeit der Konsumenten gewinnen und aufrechterhalten wollt.

Wer sich fragt, warum eine integrierte Marketingstrategie unerlässlich ist, findet in diesem Artikel die Antwort. Außerdem erklären wir, wie man eine Kommunikationsstrategie entwickelt, mit der die richtigen Kunden angesprochen werden und der Umsatz gesteigert wird.

Inhalt

Was ist Marketing Kommunikation?

Marketingkommunikation, oft auch als Marcom oder Integrierte Marketingkommunikation (IMC) bezeichnet, ist ein ganzheitlicher Ansatz zur Bewerbung eines Produkts, einer Dienstleistung oder einer Marke bei einem Zielpublikum.

Sie umfasst alle Tools, Strategien und Taktiken, die ein Unternehmen einsetzt, um seine Marketingbotschaften zu vermitteln und Beziehungen zu Kunden oder Stakeholdern aufzubauen.

Das Hauptziel der Marketingkommunikation ist es, die Wahrnehmungen, Einstellungen und Verhaltensweisen der Zielgruppe so zu beeinflussen, dass die übergeordneten Marketingziele des Unternehmens unterstützt werden.

Was sind die wichtigsten Bestandteile der Marketing Kommunikation?

Werbung: Die Nutzung von bezahlten Medienkanälen wie Fernsehen, Radio, Print, Online und Social Media, um Werbebotschaften zu verbreiten und ein breites Publikum zu erreichen. Öffentlichkeitsarbeit (PR): Die Pflege des Images und der Reputation des Unternehmens durch Medienbeiträge, Pressemitteilungen, Veranstaltungen und andere Strategien, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen. Verkaufsförderung: Kurzfristige Kaufanreize, Rabatte, Gutscheine, Wettbewerbe und weitere verkaufsfördernde Maßnahmen, mit denen der sofortige Verkauf oder die Kundenbindung gefördert wird. Persönlicher Verkauf: Persönliche Gespräche zwischen Vertriebsmitarbeitern und potenziellen Kunden, die häufig beim Verkauf von hochwertigen oder komplexen Produkten/Dienstleistungen durchgeführt werden. Direktmarketing: Direkte Kommunikation mit den einzelnen Kunden über Kanäle wie E-Mail-Marketing, Direktwerbung, Telemarketing und personalisierte Angebote. Content Marketing: Das Erstellen und Veröffentlichen wertvoller, relevanter und informativer Inhalte, um die Zielgruppe anzusprechen und zu informieren, oft über Blogs, Videos, Infografiken und Social Media. Digitales Marketing: Die Nutzung von Online-Kanälen wie Websites, Social Media, Suchmaschinenoptimierung (SEO), Pay-per-Click-Werbung und mobile Apps, um Kunden zu erreichen und ein Engagement aufzubauen. Sponsoring und Eventmarketing: Assoziierung der Marke mit bestimmten Events, Organisationen oder Anliegen, um den Bekanntheitsgrad zu steigern und das Image zu fördern. Social Media Marketing: Die Nutzung von Social Media Plattformen, um Verbindungen zu Kunden herzustellen, Content zu teilen und eine gegenseitige Kommunikation zu fördern. Influencer Marketing: Partnerschaften mit individuellen Personen oder Influencern, die in einer bestimmten Nische oder Branche eine große Anzahl von Followern haben und eine hohe Glaubwürdigkeit genießen.

Wirkungsvolle Marketingkommunikation setzt voraus, dass man die Zielgruppe versteht, die richtigen Kanäle und Botschaften auswählt und die Strategien kontinuierlich misst und anpasst, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Sie spielt eine entscheidende Rolle beim Aufbau von Brand Awareness und Brand Loyalty sowie bei der Steigerung von Absatz und Umsatz für Unternehmen und Organisationen.

Was ist eine Marketing Kommunikationsstrategie?

Eine Marketing Kommunikationsstrategie beschreibt die Art und Weise, wie ein Unternehmen eine bestimmte Botschaft über verschiedene Medien an seine Zielkunden übermitteln will.

Dies sind die drei wichtigsten Elemente einer integrierten Strategie:

Die Botschaft : Was soll vermittelt werden

: Was soll vermittelt werden Das Ziel : Wer soll angesprochen werden

: Wer soll angesprochen werden Das Medium: Welche Kanäle sollen genutzt werden

Für eine erfolgreiche Marketing Kommunikationsstrategie müssen sich alle drei Elemente gegenseitig ergänzen. In der Vergangenheit waren PR-Teams nicht nur für das PR Kampagnenmanagement, sondern für die gesamte Kommunikationsstrategie eines Unternehmens zuständig. Die Grenzen verschmelzen jedoch zunehmend.

Es wird immer üblicher, dass Marketing- und Kommunikationsabteilungen nicht mehr als zwei eigenständige Einheiten behandelt werden. Dies fördert die Harmonie zwischen der Botschaft und dem Medium. Eine fehlende Verbindung zwischen diesen beiden Abteilungen führt zu Verwirrung – oder, schlimmer noch, zu Desinteresse – bei den Konsumenten.

Um sicherzustellen, dass die Botschaften, das Branding, die Werbung und die Verkaufsförderung über alle Kanäle hinweg einheitlich vermittelt werden, ist die Zusammenarbeit aller Abteilungen im Unternehmen unerlässlich. Ein integrierter Marketing- und Kommunikationsplan kann die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen und den Teammitgliedern wesentlich erleichtern.

Doch bevor ihr als Team mit der Planung beginnen könnt, ist es wichtig, die spezifischen Unternehmensziele zu definieren. Vielleicht ist euer Ziel, das Unternehmen bei der Steigerung der Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen zu unterstützen. Es gibt aber noch viele weitere:

Definition und Aufbau einer erstklassigen und wiedererkennbaren Unternehmensmarke

Steigerung der Bekanntheit einer bestehenden Marke durch PR

Bereitstellung eines besseren Kundenservices in den sozialen Medien

Erzielung eines strategischen Wettbewerbsvorteils

Um festzustellen, wie erfolgreich deine integrierte Marketing Kommunikationsstrategie ist, musst du dir zunächst messbare Ziele setzen. Hier lautet die Frage: Was sind die Ziele unserer Marketing Kommunikation?

Tipp: Wenn du dich inspirieren lassen möchtest, findest du in unserem Artikel „16 aussagekräftige PR-KPIs und PR-Metriken für dein Reporting” eine Übersicht über die wichtigsten PR-Kennzahlen.

Warum ist eine integrierte Marketingstrategie wichtig?

Es gibt zahlreiche Gründe, warum eine gut durchdachte Marketing Kommunikationsstrategie von Bedeutung ist.

1. Vertrauen in die Marke aufbauen

Aus Sicht der Konsumenten ist es einfacher, Vertrauen und eine Verbindung zu einer Marke aufzubauen, die sie in konsistenter Form anspricht. Widersprüchliche Informationen oder unzusammenhängende Markenerlebnisse finden bei den Zielgruppen keinen Gefallen. Eine integrierte Marketingkommunikationsstrategie ist eine großartige Möglichkeit, das Vertrauen eurer Zielgruppe auf allen Plattformen zu stärken.

Die Einbindung von Journalisten, Bloggern oder Influencern zur Verbreitung eurer Story kann ebenfalls Teil der Strategie sein. Die Glaubwürdigkeit, die bestimmte Autoren oder Publikationen genießen, kann das Vertrauen der Konsumenten durch diese Art von positiven Assoziationen stärken.

2. Die richtige Zielgruppe zur richtigen Zeit erreichen

Von Zeitschriften bis zu Plakatwänden, von Radio bis zu Instagram Posts in den sozialen Medien – die Liste verfügbarer Medien, die du zur Erreichung der Konsumenten einsetzen kannst, ist lang. Angesichts der Vielzahl von Plattformen liegt die Herausforderung für PR-Teams heute darin, die am besten geeigneten Kanäle für eine bestimmte Botschaft zu ermitteln.

Das Publikum zu verstehen, ist ein entscheidender Teil dieses Prozesses. Bevor du in Fernsehwerbung oder Anzeigen in Zeitschriften investierst, musst du sicher sein, dass deine Zielgruppe diesen bestimmten Fernsehsender schaut oder diese Zeitschrift abonniert hat.

Um diese Art von Informationen über deine Zielgruppe zu erfassen, muss Marktforschung durchgeführt werden. Umfragen, Fokusgruppen und Interviews sind nur einige der Möglichkeiten, um diese wichtigen Einblicke in dein Publikum zu gewinnen. Du kannst auch Consumer Intelligence oder Media Intelligence Tools wie Meltwater nutzen, um das Online-Verhalten, die Interessen und die Persönlichkeitsmerkmale deiner Zielgruppe zu ermitteln und zu verstehen.

3. Einen positiven ROI erzielen

Bei der Marketing Kommunikation geht es darum, die Aufmerksamkeit der Konsumenten zu gewinnen und den Brand Equity zu steigern. Doch das schlussendliche Ziel ist (in der Regel) nicht nur die Interaktion, sondern der Verkauf.

Wenn ein PR-Team eine Promotionsstrategie für ein Produkt ausarbeitet, dient dies in erster Linie der Steigerung des Absatzes eines Produkts oder Services. Die Messung dieser Art von Marketingmaßnahmen war in der Vergangenheit eine Herausforderung für Marketing Teams. Mit den heute verfügbaren PR und Social Media Reporting Tools kannst du jedoch den Wert deiner Aktivitäten genau verfolgen, analysieren, in übersichtlichen PR Dashboards darstellen und der Geschäftsleitung belegen.

Wenn du deine Markenbotschaft über die richtigen Kanäle an die richtige Zielgruppe vermittelst, stehen die Chancen gut, dass du dich auf positive Ergebnisse freuen kannst.

Tipp: Isoliert arbeitende Abteilungen verhindern die Maximierung des ROI der Marketing Kommunikationsstrategie. Vielmehr sollten PR- und Marketingteams zusammenarbeiten und einen integrierten Ansatz verfolgen, um einen Wettbewerbsvorteil in ihrer Branche zu erzielen.

Mit einer Marketing Kommunikationsstrategie die Unternehmensziele erreichen

Jetzt weißt du, wie wichtig eine integrierte Marketing Kommunikationsstrategie ist. Fahren wir weiter mit der Frage, wie die Marketing Kommunikation genau funktioniert.

1. Lerne dein Zielpublikum besser kennen

Ohne zu wissen, wer deine Zielgruppe ist, kannst du keine effektive Marketing Kommunikationsstrategie entwickeln. Ob im digitalen Marketing, in der Werbung oder in den sozialen Medien – du musst dir immer im Klaren darüber sein, welche Zielgruppe du mit deinen Maßnahmen erreichen willst.

Wenn du deine Kunden kennst und sie in Buyer Personas einteilst, weißt du, welche Plattformen sich für die Kommunikation eignen und wie du deine Botschaften strategisch vermitteln kannst. Hast du die Babyboomer im Visier? Dann empfiehlt sich beispielsweise Direct Mail oder Facebook. Für Botschaften an die Generation Z eignen sich wiederum TikTok und Instagram am besten.

Während du deine wachsende Zielgruppe besser kennenlernst, ist es wichtig, den bestehenden Kundenstamm nicht zu vernachlässigen. Die Pflege eurer bestehenden Kunden ist genauso wichtig wie die Gewinnung neuer Interessenten. Die Kommunikation muss mit relevanten Informationen über euer Unternehmen, Produktaktualisierungen und speziellen Kaufanreizen aufrechterhalten werden.

Zum Thema: Lies mehr über den Unterschied zwischen Transaktions- und Beziehungsmarketing.

Die Marketing Kommunikationsstrategie muss sowohl der anvisierten Zielgruppe als auch den bestehenden Kunden einen Mehrwert bieten. Weil aber auch die Konkurrenz nicht schläft, sondern mit ihren eigenen digitalen Marketingstrategien und PR Maßnahmen um Aufmerksamkeit buhlt, ist es wichtig, sich von der Masse abzuheben.

2. Abstimmung von Content und Kanälen

Schlussendlich ist der eigentliche Inhalt der Markenbotschaften, die du an dein Publikum sendest, ausschlaggebend für eine erfolgreiche Konvertierung. Content Marketing ist ein wichtiger Bestandteil jeder wirkungsvollen integrierten Kommunikationsstrategie.

Wenn du deine Arbeit bezüglich Zielgruppenforschung richtig gemacht hast und das Zielpublikum kennst, solltest du in der Lage sein, Content zu erstellen, der genauso wie euer Branding auf den verschiedenen genutzten Plattformen und Kanälen stimmig ist – sei es in Form von Social Media Posts, Anzeigen, E-Mails oder Influencer Marketing.

Hier findest du die 10 wichtigsten Content Marketing KPIs, um deinen Erfolg zu messen!

Zu wissen, welche Inhalte bei eurer Zielgruppe den größten Anklang finden, ist bei einer integrierten Marketingstrategie der Schlüssel zum Erfolg.

Wenn du beispielsweise neue Leads generieren willst, empfehlen sich Top-of-Funnel-Inhalte wie ein How-to-Blog oder eine Anleitung, die heruntergeladen werden kann. Möchtest du bestehende Leads in neue Kunden umwandeln, könntest du ihre Entscheidungen mit Retargeting-E-Mails, Kundengeschichten oder Testimonials unterstützen. In allen Fällen muss der Inhalt deiner Botschaft auf die spezifischen Bedürfnisse abgestimmt sein und die Kunden am jeweiligen Punkt der Customer Journey ansprechen.

Wenn du erfahren möchtest, wie moderne Marketing Kommunikationsteams heute arbeiten, schau dir dieses On-Demand-Webinar mit Davitha Tiller, Executive Vice President, Social & Integration bei Red Havas US, an.

3. Aufbau von kontinuierlicher Kundenkommunikation

Nun weißt du, wer deine Kunden sind, über welche Plattform du mit ihnen kommunizieren und welche Botschaft du ihnen vermitteln willst. An dieser Stelle ist es wichtig zu betonen, dass eine effektive Marketingstrategie kontinuierlich und fortlaufend sein muss. Räume dabei persönlichkeitsbasiertem Marketing großen Stellenwert ein, denn es hilft dir zu verstehen, warum deine Kunden ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung kaufen und warum sie eure Unternehmen wählen sollten, um dieses Bedürfnis zu erfüllen.

An dieser Stelle ist es wichtig, sich mit der Customer Journey vertraut zu machen.

In der heutigen digitalen Welt suchen die Kunden nicht nur einfach nach dem nächstbesten Produkt oder Service; sie wünschen sich ein authentisches Erlebnis und eine Verbindung mit euch als Marke. Dies lässt sich durch eine integrierte Marketing Kommunikationsstrategie erreichen. Auf diese Weise hilfst du deinen Kunden, die gewünschten Botschaften auf den von ihnen genutzten Kanälen zu empfangen und hast bessere Aussichten, damit Erfolge zu erzielen.

Unternehmen, die sich die Zeit und Mühe nehmen, die Customer Journey und den Entscheidungsprozess ihrer Kunden zu verstehen, können durch maßgeschneiderte Markenbotschaften die Wirksamkeit ihrer Marketing Kommunikationsstrategie verbessern und ihre Kunden genau dort erreichen, wo sie sich auf ihrer Customer Journey befinden.

Schlussfolgerung

Eine Marketing Kommunikationsstrategie hilft euch dabei, eure Markenbotschaft und Werte auf wirkungsvolle Weise an eure Zielgruppe heranzutragen, Kunden an euch zu binden und neue zu gewinnen. Zu den Erfolgsfaktoren gehören die kontinuierliche Marktbeobachtung und Anpassung der Strategie, Kreativität und Innovation in der Kommunikation und die Messung und Optimierung der Ergebnisse. Durch die effektive Integration von Marketing und Kommunikation seid ihr bestens dafür gerüstet, eine Verbindung zu eurer Zielgruppe herzustellen und ein kontinuierliches Wachstum zu fördern.

Meltwater kann euch bei all euren Kommunikationsbedürfnissen unterstützen! Fülle das nachfolgende Formular aus, um eine 15-minütige Demo zu vereinbaren.