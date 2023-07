Jenseits des Trubels: ChatGPT für Marketing und PR

Wir alle kennen den Hype um ChatGPT, dem man sich in den letzten Monaten nicht entziehen konnte, aber ist das wirklich alles, was es ist, nur ein Hype? Definitiv nicht.

ChatGPT scheint zusammen mit ähnlichen generativen KI-Tools eine der seltenen Kreaturen zu sein, eine viel besprochene neue Technologie, die wirklich transformativ ist und eine unmittelbare und signifikante Auswirkung auf eine breite Palette von Branchen hat.

In diesem Blog werden wir untersuchen, wie ChatGPT für Marketing und PR eingesetzt werden kann, mit praktischen Beispielen, die du schon heute nutzen kannst, um intelligenter und schneller zu arbeiten. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die Verwendung von ChatGPT. Wir empfehlen euch, ChatGPT+ zu abonnieren, um Zugang zu einigen der fortgeschrittenen Funktionen zu erhalten, obwohl dies nicht unbedingt erforderlich ist und die kostenlose Version ebenfalls funktioniert.

Lest weiter, um hilfreiche ChatGPT für eure Marketing- und PR-Aktivitäten zu erhalten.

Table of Contents

Was ist ChatGPT?

Kurz gesagt, ChatGPT ist eine KI, die in natürlicher Sprache geschriebene Fragen verstehen und detaillierte Antworten in natürlicher Sprache geben kann.

ChatGPT wurde von dem US-amerikanischen Unternehmen für künstliche Intelligenz OpenAI entwickelt und ist ein Chatbot, der auf dem GPT (Generative Pre-trained Transformer) Large Language Model (LLM) des Unternehmens basiert. Es gibt eine Menge tiefgreifender technischer Hintergründe, die den Rahmen dieses Artikels sprengen, aber die Chat-GPT-Wikipedia-Seite enthält viele Details, falls du dein Interesse vertiefen möchtest.

Einfach ausgedrückt handelt es sich bei ChatGPT um eine Art von KI, die als neuronales Netzwerk bekannt ist und von der Funktionsweise der Neuronen und Synapsen in unserem Gehirn inspiriert wurde. Wie unser Gehirn sind neuronale Netze in der Lage, Aufgaben zu erlernen, indem sie anhand von Beispielen trainiert werden, im Gegensatz zu der herkömmlichen Art und Weise, eine Anwendung zu erstellen, indem sie akribisch kodiert wird, um jeden Schritt einer Aufgabe bis ins kleinste Detail auszuführen.

Das bedeutet, dass sie hochkomplexe Dinge tun können, die mit herkömmlichen Softwareentwicklungsmethoden praktisch unmöglich zu erreichen wären.

Im Fall von ChatGPT wurde die KI auf eine riesige Menge von Menschen erstellter Informationen aus dem Internet trainiert, darunter Wikipedia und andere Websites, Bücher, Diskussionsformulare und mehr. Es ist wichtig zu erwähnen, dass das Modell kein Verständnis der Welt auf der Grundlage dieser Daten entwickelt hat, sondern dass es unheimlich gut darin geworden ist, Wortfolgen zusammenzustellen, die für den Leser Sinn ergeben.

Stelle dir das Modell als eine viel ausgefeiltere und leistungsfähigere Version der Autovervollständigungsfunktion deines Telefons vor. Sie sagt die richtige Reihenfolge von Wörtern auf der Grundlage statistischer Wahrscheinlichkeiten voraus, und das tut sie unglaublich gut, aber sie versteht die Konzepte, über die sie spricht, nicht wirklich. Sie kann also sachliche Fehler machen, aber ihre Fehler erscheinen auf den ersten Blick oft sehr plausibel, weil sie genau das gelernt hat.

Abgesehen von diesem Vorbehalt ist jeder, der etwas Zeit damit verbringt, sich in ChatGPT auszuprobieren, von seiner offensichtlichen Intelligenz beeindruckt. Selbst wenn man weiß, wie der Zauber funktioniert, scheint er immer noch viel schlauer zu sein, als er sein sollte. Es hat gezeigt, dass es in der Lage ist, abstrakte Witze über Nischenthemen zu erklären und zu dekonstruieren, und einige ForscherInnen haben behauptet, dass es einige Züge einer künstlichen allgemeinen Intelligenz aufweist - einer KI, die in der Lage ist, Dinge zu verstehen und Probleme zu lösen.

ChatGPT versteht auch die meisten Programmiersprachen, und du kannst es bitten, einen Code für dich zu erstellen, indem du einfach erklärst, was der Code tun soll. In jüngster Zeit hat die Plattform "Plugins" eingeführt, mit denen sie an bestimmte Aufgaben angepasst werden kann, indem sie mit Anwendungen von Drittanbietern verbunden wird und Zugang zu Daten erhält, über die sie noch nicht verfügt. Das Expedia-Plugin ermöglicht beispielsweise die Planung und Buchung einer Reise mithilfe von Abfragen in natürlicher Sprache.

Das Potenzial von ChatGPT für Marketing und PR

Wie du siehst, ist ChatGPT ein leistungsstarkes Werkzeug, solange du seine Möglichkeiten und Grenzen kennst. Es wurde viel darüber gesprochen, dass KI menschliche Arbeitskraft ersetzt und zu Arbeitsplatzverlusten führt, aber das ist der falsche Weg, diese Technologie zu betrachten. Es ist nicht so, dass du dein Marketingteam entlassen könntest und erwarten kannst, dass ChatGPT es ersetzt.

Es handelt sich um ein Tool, das PR- und Marketingfachleuten helfen kann, schneller und effektiver zu arbeiten, das sie aber keineswegs ersetzen kann. Egal, ob du intern oder auf Agenturseite arbeitst, auf jeder Ebene kannst du ChatGPT nutzen, um dein Leben einfacher zu machen.

ChatGPT für Marketing Copywriting

Der einfachste Anwendungsfall für ChatGPT Marketing ist die Verwendung für Copywriting. Ganz gleich, ob du versuchst, Social-Media-Posts, E-Mail-Marketing-Kampagnen, Blogs oder sogar ganze eBooks zu erstellen, dieses Tool kann dir wirklich helfen, diesen Prozess zu beschleunigen.

Um es klar zu sagen: ChatGPT ist kein Ersatz für professionelle Texter. Sein Output ist oft trocken und formelhaft und kann fachliche Ungenauigkeiten enthalten. Wir würden daher nicht dazu raten, das Tool für die Erstellung deiner Marketingtexte zu verwenden, ohne dass ein Mensch die Arbeit überwacht. Noch wichtiger ist, dass eine künstliche Intelligenz nicht über den nötigen Einblick in dein Unternehmen, deine Produkte und deinen Tonfall verfügt, um gute Arbeit zu leisten.

Du brauchst immer noch einen talentierten AutorIn, der ansprechende, handlungsanregende Texte schreibt, mit denen du deine Ziele erreichst. Wo also kommt ChatGPT ins Spiel?

ChatGPT für Kurzexte verwenden

Für kurze Texte wie Beiträge in sozialen Medien und E-Mail-BetreffzeileEin Screenshot des KI-Schreibassistenten von Meltwater, unterstützt von ChatGPTn bietet das Tool eine Vielzahl von Alternativen.

Nehmen wir an, du hast einen Tweet verfasst, um Leute zum Besuch einer neuen Produktseite auf deiner Website zu animieren, und du möchtest ihn etwa einen Monat lang weiter verbreiten, ohne dabei repetitiv zu klingen. Du kannst ChatGPT einfach auffordern, 10 alternative Versionen des Tweets zu schreiben, und auch wenn sie vielleicht noch ein wenig umgeschrieben werden müssen, um natürlich klingen zu lassen, ist das immer noch viel schneller, als sie alle von Grund auf neu zu schreiben.

Meltwater hat ChatGPT vor kurzem in seine Engage-Plattform für die Verwaltung sozialer Medien integriert und bietet damit genau diese Funktion, die es Social-Media-ManagerInnen erleichtert, die Inhalte zu produzieren, die sie für ihre Kanäle benötigen. Wir haben auch den KI-gestützten PR-Assistenten von Meltwater eingeführt.

ChatGPT für Langtextformate verwenden

Bei längeren Texten, die von E-Mails und Blogbeiträgen bis hin zu umfangreichen eBooks reichen können, kann ChatGPT dir helfen, das zu überwinden, was Schriftsteller "Die Angst vor dem leeren Blatt überwinden" nennen. Für viele AutorInnen ist es selbst mit einem guten, detaillierten Briefing am schwierigsten, anzufangen.

Wenn du dich also dabei ertappst, wie du viel zu lange auf eine leere Seite starrst und darauf wartest, dass dir die richtigen Worte einfallen, erkläre ChatGPT einfach die Aufgabenstellung und ChatGPT gibt dir einige Texte vor, mit denen du beginnen könntest. In den meisten Fällen wirst du wahrscheinlich feststellen, dass das Ganze völlig umgeschrieben werden muss und das Endergebnis wenig Ähnlichkeit mit dem Ergebnis der KI haben wird, aber es kann dir zumindest einen schnelleren Start ermöglichen.

ChatGPT dazu zu bringen, einen sehr langen Text wie z.B. ein eBook zu schreiben, erfordert etwas mehr Arbeit als das Schreiben eines einzelnen Prompts, denn selbst wenn du der KI sagst, dass sie 5.000 Wörter schreiben soll, wird sie als erste Antwort nur eine Art verkürzten Entwurf von weniger als 1.000 Wörtern produzieren.

Um einen ausführlicheren Text zu schreiben, verwende die folgende Methode:

Fordere ihn zunächst auf, eine Gliederung zu erstellen. Du könntest zum Beispiel etwas eingeben wie: "Schreibe die 8 wichtigsten Punkte auf, die man bei der Buchung einer Hochzeitslocation beachten sollte." Der Stil sollte unterhaltend und informell sein. Füge einige interessante Fakten über Hochzeiten hinzu.

Du könntest zum Beispiel etwas eingeben wie: "Schreibe die 8 wichtigsten Punkte auf, die man bei der Buchung einer Hochzeitslocation beachten sollte." Der Stil sollte unterhaltend und informell sein. Füge einige interessante Fakten über Hochzeiten hinzu. Sobald das Programm eine Antwort verfasst hat, kannst du es auffordern, die einzelnen Punkte zu erläutern und ihm eine kleine Anleitung geben, damit es die wichtigsten Bereiche abdeckt: "Erläutere Punkt 1 ausführlicher und gehe besonders auf X ein. Erläutere auch eine alternative Option für Personen mit einem geringeren Budget.

und ihm eine kleine Anleitung geben, damit es die wichtigsten Bereiche abdeckt: "Erläutere Punkt 1 ausführlicher und gehe besonders auf X ein. Erläutere auch eine alternative Option für Personen mit einem geringeren Budget. Wiederhole dies für jeden Abschnitt , und scheue dich nicht, ihn zu bitten, den Text umzuschreiben oder ihm weitere Anweisungen zu geben.

, und scheue dich nicht, ihn zu bitten, den Text umzuschreiben oder ihm weitere Anweisungen zu geben. Dann kannst du ihn auffordern, eine Einleitung zu schreiben: "Schreibe eine Einleitung von 300 Wörtern, in der kurz erklärt wird, warum es so wichtig ist, die richtige Hochzeitslocation zu buchen."

zu schreiben: "Schreibe eine Einleitung von 300 Wörtern, in der kurz erklärt wird, warum es so wichtig ist, die richtige Hochzeitslocation zu buchen." Mache dasselbe mit einer Schlussfolgerung: "Schreibe eine 300 Wörter umfassende Schlussfolgerung, die alles zusammenfasst, was in diesen 8 Abschnitten behandelt wurde."

Das funktioniert, weil ChatGPT in jedem Thread, den du verwendest, alles speichert, was zuvor besprochen wurde, so dass es den Kontext deiner Anfrage versteht. Es speichert auch deine einzelnen Diskussionsstränge, so dass du zu einem späteren Zeitpunkt zu ihnen zurückkehren und weiter an demselben Projekt arbeiten kannst.

ChatGPT für PR Brainstorming

Wenn man über die Einsatzmöglichkeiten von ChatGPT für Marketing und PR nachdenkt, ist es leicht, sich nur auf die Erstellung von Inhalten zu konzentrieren, aber das Tool kann für viel mehr eingesetzt werden. Stelle dir zum Beispiel vor, du machst Öffentlichkeitsarbeit für eine neue App, die die Privatsphäre der NutzerInnen im Internet schützt - ein wichtiges Thema, aber nicht sonderlich spannend. Wie könntest du eine überregionale Zeitung davon überzeugen, über die App zu schreiben?

Stelle ChatGPT einfach diese Frage und er wird dir eine Liste von Ideen liefern:

Auch hier wird dir ChatGPT vielleicht nicht genau das liefern, was du brauchst, aber wie bei einem echten Brainstorming kann die erste Runde von Ideen ein hilfreiches Sprungbrett für etwas Besseres sein. Wenn du Schwierigkeiten hast, einen Anfang zu finden, ist dies eine gute Möglichkeit, den Ball ins Rollen zu bringen.

Jeder, der in einer PR- oder Marketing-Agentur arbeitet, kennt den Schmerz, wenn man sein ganzes Herzblut in einen neuen Auftrag steckt und dann gegen einen Konkurrenten verliert. Aber wenn man den Kunden nicht gewinnt, gibt es keinen Grund, dass all die harte Arbeit umsonst war, denn mit ein wenig Überarbeitung können dieselben Ideen auch für andere, ähnliche Unternehmen verwendet werden.

In diesem Beispiel eines ChatGPT-Marketingprompts haben wir ihn gebeten, uns einige Ideen für andere Arten von Unternehmen zu geben, denen wir unsere Ideen vorstellen könnten:

Bei der Verwendung von ChatGPT für Marketing-Brainstormings sind dir wirklich keine Grenzen gesetzt, da er dir bei fast jeder kreativen Herausforderung helfen kann. Dies ist besonders nützlich, wenn du mit einem kleinen Team arbeitest oder nur wenig Zeit hast und so schnell wie möglich ein paar Ideen entwickeln musst.

ChatGPT für die Planung von PR- und Marketing-Kampagnen nutzen

Wenn du eine MarketingexpertIn bist, weißt du wahrscheinlich bereits, wie man einen Plan für eine Marketingkampagne erstellt, aber in einer Welt, in der wir alle Multitasker sein müssen und Aufgaben übernehmen, die außerhalb unserer Fachgebiete liegen, kann es nicht schaden, ein wenig zusätzliche Hilfe zu haben.

Und selbst wenn du dich mit der Planung einer breit angelegten, kanalübergreifenden Marketing- und PR-Kampagne gut auskennst, warum solltest du alles von Grund auf neu machen, wenn ChatGPT dir zumindest einen Rahmen geben kann, auf dem du aufbauen kannst?

Auch hier brauchst du nur eine klare Aufforderung zu verfassen, in der du den Hintergrund erklärst (d.h. wofür genau die Kampagne gedacht ist) und alle zusätzlichen Details, die wichtig sind, und ChatGPT erstellt dann den Umriss einer Marketingstragie, der auf deine speziellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Du kannst den Plan dann mit deinen eigenen Ideen ergänzen oder das Programm bitten, bestimmte Abschnitte zu erweitern, bei denen du Hilfe benötigst.

In diesem Beispiel haben wir ChatGPT gebeten, einen Marketingplan für eine neue Art von aufblasbarem Kajak zu erstellen:

Als Nächstes baten wir es, die PR-Komponente dieses Plans näher zu erläutern:

Allgemeine Tipps zu ChatGPT für Marketing und PR

Die Möglichkeiten, wie du ChatGPT für Marketing und PR nutzen kannst, sind endlos, aber, um ein altbekanntes Sprichwort zu verwenden: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus . Der Nutzen des Tools hängt eng mit der Qualität der Prompts zusammen, die du für das Tool schreibst.

Seit ChatGPT auf den Markt gekommen ist, haben wir einen Boom an "Prompt-Ingenieuren" erlebt, die behaupten, dass sie über besondere Fähigkeiten verfügen, um die KI dazu zu bringen, die beste Qualität zu liefern. Die Wahrheit ist jedoch, dass ChatGPT immer dafür gedacht war, auf natürlichsprachliche Anfragen zu reagieren, und nicht als komplexes Tool, das spezielles Know-how erfordert. Der eigentliche Trick besteht also darin, zu verstehen, dass du der KI klare, gut durchdachte Anweisungen geben müssen. Du musst kein Ingenieur sein!

Hier sind unsere Tipps für das Schreiben von ChatGPT-Aufforderungen, die zu großartigen Ergebnissen führen: