Salesforce hat die Einstellung ihrer Social Media Management Plattform, Marketing Cloud Social Studio, angekündigt. Was bedeutet dies für die bestehenden Social Studio Kunden und welche Schritte müssen unternommen werden, bevor das Produkt endgültig in den Ruhestand geht? In diesem Blog erfährst du alles, was du darüber wissen musst.

Inhalt

Was ist Salesforce Social Studio?

Salesforce Social Studio ist eine Social Media Management und Social Marketing Plattform, die von Salesforce, einem führenden Anbieter von Customer Relationship Management (CRM) Software, entwickelt wurde. Social Studio unterstützt Unternehmen und Organisationen bei der Verwaltung ihrer Social Media Präsenz, dem Austausch mit ihrem Publikum und der Analyse von Social Media Daten (Social Media Analytics) für bessere Entscheidungsfindungen.

In den Anfangstagen der sozialen Medien, als Unternehmen diesen revolutionären neuen Channel gerade erst für sich entdeckten, war eine SaaS-Plattform namens Radian6 eines der bekanntesten Tools zum Brand Monitoring in den sozialen Medien.

Im Jahr 2011 wurde Radian6 vom CRM Anbieter Salesforce übernommen. Das Unternehmen hat die Plattform in ihre eigene Lösung integriert, sie später in Salesforce Social Studio umbenannt und mit zusätzlichen Social Media Management Funktionen ausgestattet.

13 Jahre später steht uns das Ende von Salesforce Social Studio bevor. Das Unternehmen hat die Einstellung des Produkts auf Ende 2024 angekündigt und es werden keine neuen Abonnements für die Plattform mehr verkauft.

Was sind die wichtigsten Funktionen vom Salesforce Social Studio?

Social Media Publishing: Nutzer können für verschiedene Social Media Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn Beiträge erstellen und zeitlich planen. Das hilft Unternehmen, eine kontinuierlichen Online-Präsenz zu pflegen und ihr Zielpublikum zu den günstigsten Zeitpunkten zu erreichen. Social Listening: Salesforce Social Studio bietet Social Listening Tools, mit denen Unternehmen die Unterhaltungen und Erwähnungen ihrer Marke, Produkte oder Keywords auf verschiedenen Social Media Kanälen beobachten können. So bleiben sie stets über die Meinungen und Aussagen der Menschen im Bilde und können in Echtzeit auf Kundenanfragen und Kommentare reagieren. Engagement und Zusammenarbeit: Social Studio unterstützt Teams durch die Zuweisung von Aufgaben und Antworten an Teammitglieder bei der Zusammenarbeit beim Social Media Management. Darüber hinaus steht für den mühelosen Austausch mit Kunden und Followern ein einheitlicher Posteingang für die Verwaltung von Social Media Interaktionen zur Verfügung. Analysen und Reporting: Die Plattform bietet Analyse- und Reporting-Funktionen, mit denen Nutzer wichtige Performance-Metriken tracken, den Erfolg ihrer Social Media Kampagnen beobachten und messen sowie Insights erfassen können, um datengestützte Entscheidungen zu treffen. Kunden-Engagement: Social Studio unterstützt Unternehmen beim Aufbau und der Pflege von Kundenbeziehungen durch Interaktionen in den sozialen Medien, anhand derer personalisierte Antworten und Kundenbetreuung ermöglicht werden. Social Media Werbung: Auf der Plattform lassen sich Social Media Werbekampagnen verwaltet und optimieren. Social Studio kann dabei helfen, spezifische Zielgruppen anzusprechen und die Performance von bezahlten Social Media Anzeigen zu tracken. Compliance und Governance: Für regulierte Branchen bietet Social Studio Compliance- und Governance-Funktionen, um sicherzustellen, dass bei Social Media Aktivitäten die Branchenstandards und -vorschriften eingehalten werden.

Mit dem Salesforce Social Studio Sunse stehen all diese Funktionen nicht mehr zur Verfügung.

Wie wird die Einstellung vom Salesforce Social Studio ablaufen?

Das genaue Datum für die Stilllegung von Salesforce Social Studio ist der 18. November 2024. An diesem Tag wird die Plattform endgültig abgeschaltet und ist für alle Nutzer nicht mehr zugänglich.

Das Unternehmen hat erklärt, dass Verträge, die vor dem 18. November 2024 ablaufen, nicht mehr verlängert werden können. Für viele Nutzer wird das Ende von Social Studio also schon lange vor dem tatsächlichen Einstellungstermin eintreten.

Aus diesem Grund ist es für bestehende Nutzer wichtig, genau zu wissen, wann ihr Vertrag ausläuft. So können sie rechtzeitig mit der Recherche nach einer Alternative für Salesforce Social Studio (wie der Meltwater Suite mit ihrer Salesforce Integration ) beginnen, denn der bestehende Vertrag wird nicht mehr automatisch für ein weiteres Jahr fortgesetzt.

Wie bereite ich mich auf das Ende vom Salesforce Social Studio vor?

Salesforce empfiehlt aktuellen Nutzern der Plattform, sämtliche Daten mindestens 90 Tage vor dem Auslaufen ihres Vertrags zu exportieren. Es ist wichtig, dass ihr nach der Einstellung von Salesforce Social Studio Sicherungskopien all eurer Daten aufbewahrt − sowohl für euer eigenes Archiv als auch um die lokalen gesetzlichen Bestimmungen zur Buchführung und zum Datenschutz einzuhalten.

Es ist unklar, ob ihr nach dem Aus von Salesforce Social Studio noch Zugriff auf eure historischen Daten habt. Der Export und die Sicherung einer eigenen Datenkopie sind also ein Muss.

Die Datensicherung ist nur ein Teil des Problems. Die meisten Nutzer müssen zudem eine Alternative zu Salesforce Social Studio für ihre Social Listening und Social Management Aktivitäten finden.

Die neue Meltwater-Salesforce-Integration kommt genau hier zum Tragen! Erhalte noch heute eine kostenlose Demo und mache den Switch rechtzeitig.

Was ist eine Salesforce Social Studio Alternative?

Wir empfehlen die Meltwater Suite mit der Salesforce Integration aus verschiedenen Gründen als hervorragende Alternative für das Salesforce Social Studio:

Ähnlich, aber besser!

Die Social Listening und Social Media Management Tools von Meltwater, Explore und Engage, können sämtliche Funktionen von Social Studio eins-zu-eins ersetzen, allerdings in einer wesentlich moderneren und leistungsfähigeren Lösung, die auf langfristige Beständigkeit ausgelegt ist. Meltwater Salesforce Integration

Meltwater bietet eine nahtlose Integration mit Salesforce und macht es euch damit einfach, über euer bestehendes CRM System einen hervorragenden Social Customer Service anzubieten. Unterstützung durch KI

Meltwater nutzt Large Language Model KI zur Optimierung des Social Media Managements. Die künstliche Intelligenz unterstützt euch bei der raschen Erstellung ansprechender Inhalte und hilft euch, euren Analysen durch natürlichsprachliche Erklärungen zu den Insights aus euren Social Daten Sinn zu verleihen. Im Fokus: Zusammenarbeit und Skalierbarkeit

Meltwater ist mit seinen Workflows und anpassbaren Dashboards eine ausgezeichnete Lösung für Großunternehmen. Sie macht die Zusammenarbeit von globalen Teams spielend leicht und sorgt gleichzeitig dafür, dass die lokalen Gesetzgebungen eingehalten werden. Meltwater kann noch mehr

Meltwater bietet neben Social Listening und Social Media Management noch eine ganze Reihe weiterer Lösungen für PR, Social Media, Consumer Intelligence und Influencer Marketing.

Wenn du dir Gedanken darüber machst, wie es nach der Einstellung von Salesforce Social Studio weitergehen soll, stellen wir dir Meltwater gerne vor und zeigen dir, weshalb es die perfekte Alternative für das Salesforce Social Studio ist. Kontaktiere uns für eine Demo: