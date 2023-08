Iconosquare ist ein Social Media Management Tool, das Unternehmen bei der Auswertung ihrer Social Media Performance unterstützt. Die Plattform bietet detaillierte Analysen, Planungstools und Funktionen zur Content-Erstellung, die Marken helfen, eine stärkere Präsenz in den sozialen Medien aufzubauen. Doch es gibt zahlreiche Iconosquare Alternativen, die das Gleiche können – und manche sogar noch ein bisschen mehr.

Könnte eine Iconosquare Alternative eure Anforderungen in Sachen Funktionen und Budget besser erfüllen?

Wir haben 11 der besten Iconosquare Alternativen zusammengestellt, damit ihr eure Optionen vergleichen könnt:

Wir haben eine weitere, lesenswerte Liste für euch zusammengestellt: Die besten Social Media Management Tools 2023.

Meltwater

Meltwater ist unsere erste Wahl unter den Iconosquare Alternativen und der Marktführer in puncto Daten.

Umfangreiches Social Media Listening erfasst Milliarden von Online-Unterhaltungen in Echtzeit. Wähle die Unterhaltungen aus, denen du folgen möchtest, und überlasse Meltwater die Suche nach Keywords, Erwähnungen, Trends und anderen Daten.

So bleibst du jederzeit über die Entwicklungen dieser Gespräche auf dem Laufenden.

Meltwater eignet sich hervorragend für:

Meltwater ist gleichzeitig auch eine Social Media Management Plattform, auf der ihr alle eure Accounts verlinken und Social Posts erstellen, planen und verwalten könnt. Sämtliche Direktnachrichten lassen sich in einem einzigen Posteingang filtern, damit euch keine Gelegenheit zum Austausch mit eurem Publikum entgeht. Zudem wird die Zusammenarbeit der Teams durch die Optimierung von Genehmigungsprozessen und Posting-Zeitplänen einfacher gemacht.

Im Vergleich zu Iconosquare unterstützt Meltwater mehr Social Media Plattformen und mehr Datenquellen, was euch einen vollständigeren Einblick in eure Social Media Performance ermöglicht. Darüber hinaus passt Meltwater sein Angebot auf die Bedürfnisse und die Größe eures Unternehmens an und bietet euch so genau das, was ihr für die Social Media Analyse benötigt.

Oktopost

Die Stärken von Oktopost liegen im Social Media Management und die Funktionen decken das gesamte Content-Spektrum ab:

Content-Erstellung

Planung von Posts

Automatisiertes Publishing

Teamkollaboration

Social Media Analytics

Dank der datengesteuerten Tools erhalten NutzerInnen ein vollständigeres Kundenprofil als bei anderen Lösungen. Oktopost hat jedoch keine Möglichkeit, Bot-Accounts von treuen Fans zu unterscheiden, was die Datenergebnisse wesentlich verfälschen kann.

Oktopost ist eher auf größere Unternehmen und Agenturen mit mehreren Social Media Accounts zugeschnitten. Für kleinere Unternehmen sind die Funktionen häufig zu umfangreich und machen es schwierig, den vollen Nutzen aus der Plattform zu ziehen. NutzerInnen beschreiben Oktopost zudem als weniger intuitiv als andere Social Media Management Tools.

Talkwalker

Talkwalker ist in erster Linie eine Consumer Intelligence Plattform und bietet eine Vielzahl von Features und Funktionen für die Steuerung der gesamten Social Media Strategie.

Talkwalker konzentriert sich ausschließlich auf den Social Analytics Aspekt und beobachtet verschiedene Social Media Netzwerke, Blogs, Foren und andere Ressourcen, um ausführliche Kundenprofile zu erstellen.

Eines der Highlights ist der Zugriff auf Daten, die bis zu fünf Jahre zurückreichen. Das kann besonders für neue Unternehmen, die über keine historischen Informationen verfügen, sehr nützlich sein. So lassen sich Veränderungen bei bestimmten Themen und Trends im Laufe der Zeit erkennen. Talkwalker berücksichtigt in seinen Datenanalysen nicht nur geschriebenen Text, sondern auch Bilder, Videos und Audio-Beiträge.

Die Preise von Talkwalker basieren auf einem individuellen Preismodell und richten sich eher an Konzerne und Großunternehmen. Es ist eine funktionsreichere Alternative zu Iconosquare und nimmt daher etwas mehr Zeit für die Einführung in Anspruch.

Sprinklr

Bei Sprinklr liegt der Fokus auf der gesamten Customer Experience und wie wir wissen, spielen die soziale Medien bei der Gestaltung der CX eine bedeutende Rolle.

Sprinklr automatisiert zahlreiche Social Media Aufgaben, beispielsweise das Posten, das Planen und das Versenden von Nachrichten. Die Plattform hat zudem zur Optimierung von Insights KI-Tools wie ChatGPT integriert.

IAls Iconosquare Alternative betrachtet, ist Sprinklr eher eine Social Media Management Plattform, die Daten über das Kundenerlebnis erfasst.

Die Nutzer können diese Daten verwenden, um lokale Social Media Kampagnen zu erstellen, das Engagement der Mitarbeiter zu fördern und sachkundige persönliche Chats zu führen. Iconosquare hingegen befasst sich nicht mit dem gesamten Kundenerlebnis, sondern konzentriert sich auf Aspekte wie Social Media Engagement, die besten Posting-Zeiten und das Wachstum der Fangemeinschaft.

Sprout Social

Sprout Social ist eine All-in-One Social Media Management Plattform. Daten spielen bei den Funktionen eine wichtige Rolle – beispielsweise die Erfassung von Auswertungen zur Social Media Performance.

Die Plattform enthält zudem Social Listening Tools, um Trends und Insights aus Social Media Unterhaltungen abzuleiten.

Mit den Daten von Sprout lassen sich wichtige Influencer in bestimmten Nischen oder Branchen finden, Mitbewerber identifizieren, der Share of Voice nachvollziehen und vieles mehr. Zudem werden keine monatelangen historischen Daten benötigt, um Insights aus der Plattform zu ziehen.

Iconosquare ist tendenziell benutzerfreundlicher als Sprout Social. Beide Plattformen bieten eine kostenlose Testversion an – bei Sprout hast du ganze 30 Tage Zeit, um dich zu entscheiden und Iconosquare wiederum bietet budgetfreundlichere Pläne an.

Planoly

Planoly ist insofern eine Alternative zu Iconosquare, als dass beide Tools Unterstützung bei der Social Media Planung und Verwaltung bieten.

Sie bieten beide einen zentralen Hub, über den du deine gesamte Social Media Strategie steuern kannst. Content organisieren, ihn mit deinen Teammitgliedern teilen und dich von aktuellen Trends inspirieren lassen – dies und vieles mehr ist möglich.

Planoly ist vor allem auf die Planung ausgerichtet und umfasst anpassbare Vorlagen, Planungstools, Asset-Verwaltung und Tools für die Teamzusammenarbeit.

Im Vergleich dazu legt Iconosquare mehr Gewicht auf Daten und Reporting. Iconosquare bietet einen detaillierteren Einblick in die Performance deiner Social Media Posts auf Instagram, TikTok, LinkedIn und anderen Netzwerken. Planoly gewährt zwar auch Daten-Insights, aber diese eignen sich eher für die Ideenfindung als für die Analyse von Zielgruppen oder Trends.

Hootsuite

Hootsuite ist eine All-in-One Social Media Management Plattform mit Fokus auf der Optimierung von Posting-Zeiten und der Verwaltung aller Social Media Inhalte unter einem Dach.

Hootsuite erfasst Daten wie Engagement, Klicks und weitere zu den Posts und gibt den NutzerInnen so Aufschluss über den Erfolg ihrer Social Media Strategien.

Sowohl mit Hootsuite als auch mit Iconosquare kannst du Beiträge planen, Inhalte veröffentlichen und dank eines einheitlichen Posteingangs sofort auf Kommentare reagieren. Beide Lösungen liefern zudem Analysen, die dir Aufschluss über die Performance deines Contents über einen bestimmten Zeitraum hinweg geben und dir helfen, gemeinsame Nenner in deinen erfolgreichsten Beiträgen zu finden. Reporting-Tools erledigen die Berechnungen und lassen dich aus leicht verständlichen Grafiken im Handumdrehen wertvolle Schlüsse ziehen.

Einer der Hauptunterschiede ist die Auswahl der Social Media Plattformen, die von diesen beiden Lösungen unterstützt werden. Bei Hootsuite kannst du Pinterest und YouTube integrieren, bei Iconosquare dagegen nicht. Iconosquare wiederum gewährt dir Insights in mehr als 100 Metriken und liefert dir damit mehr Daten für strategische Entscheidungen.

Brand24

Wie Iconosquare gehört auch Brand24 zu den Social Media Monitoring Tools, die dir helfen, datenbasierte Entscheidungen für deine Social Media Präsenz zu treffen. Diese datenlastige Plattform ist eine der erschwinglichsten ihrer Art, was sie insbesondere für kleine und mittelgroße Unternehmen zu einer praktikablen Option macht.

Die verschiedenen Datenfunktionen helfen Marketers bei der Berechnung und beim Nachweis des Social Media ROIs.

Die NutzerInnen erfahren rund um die Uhr, was rund um die Welt über eine Marke gesprochen wird und können in Echtzeit darauf reagieren. Die Plattform hilft bei der Bewertung des Kundensentiments, zeigt auf, woher die Erwähnungen stammen und trackt euren Share of Voice.

Im Gegensatz zu Iconosquare bietet Brand24 kaum Funktionen für die Planung und das Posting von Social Media Beiträgen. Brand24 ist vielmehr den Social Media Monitoring Tools zuzuordnen, die euch bei der Beobachtung eurer Markenperformance auf dem Markt unterstützen.

Agorapulse

Agorapulse ist eine Social Media Management Komplettlösung, die Social Listening als Kernfunktion umfasst.

Folge den Unterhaltungen über eure Marke, eure Mitbewerber und die Branche als Ganzes. Dabei kannst du gezielt in die wichtigen Details eintauchen und irrelevante Informationen ausblenden.

Die Insights können auf der Plattform mühelos organisiert werden, damit sie später wieder aufgerufen werden können. Wenn du ein bestimmtes Thema verfolgst, kannst du Beiträge innerhalb von Sekunden retweeten, liken, beantworten oder kommentieren.

Als Iconosquare Alternative kann Agorapulse deine derzeitigen Social Media Planungs- und Reporting-Tools sowie den zentralen Posteingang ersetzen. Im Gegensatz zu Iconosquare unterstützt es auch YouTube und Google Business. Bei der Beobachtung von Hashtags hat Iconosquare jedoch die Nase vorn.

Keyhole

Die Social Media Insights Plattform Keyhole ist eine hervorragende Alternative zu Iconosquare und den veralteten Tabellenkalkulationen.

Marken und Agenturen können eine Vielzahl von Social Media Profilen, Influencer, Markenerwähnungen und andere Keywords miteinander verknüpfen, um das Engagement über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu tracken.

Wie Iconosquare umfasst auch Keyhole Planungs- und Posting-Funktionen für Social Media Content. Darüber hinaus bietet es Social Listening Features, mit denen du Kampagnen und Trends verfolgen, das Publikumswachstum analysieren und sogar die Performance von Influencern beobachten kannst.

Keyhole bietet eine kostenlose Testversion, mit der du den Funktionen auf den Zahn fühlen kannst. Die kostenpflichtigen Pläne liegen zwischen 79 und 479 US-Dollar pro Monat.

Audiense

Audiense nutzt Social Listening, um die aktivsten Zielgruppen für Marken zu finden und sie so bei der Anpassung und Optimierung ihrer Social Media Inhalte zu unterstützen. Wenn du weißt, was euer Publikum zum Handeln bewegt, kannst du personalisierten Content entwickeln und Partnerschaften mit Influencern aufbauen, die eine echte Anziehungskraft auf ihre Fangemeinde haben. Mit den gesammelten Daten lassen sich Branchen- und Konkurrenzvergleiche durchführen, damit du siehst, wie sich eure Performance im Wettbewerbsumfeld im Laufe der Zeit verändert.

Eine einzigartige Funktion von Audiense ist die speziell für Twitter entwickelte Suite. Sie dient als komplettes Community Management Tool und liefert im Vergleich zu Plattformen wie Iconosquare, die verschiedene Social Media Plattformen abdecken, genauere Publikumsanalysen.

Stärke deine Social Media Strategie mit Meltwater

Alle Iconosquare Alternativen, die wir hier vorgestellt haben, zeichnen sich durch besondere Eigenschaften aus: Mehr Datenfunktionen, bessere Datenqualität, mehr unterstützte Social Media Plattformen oder bessere Preise. Wenn es allerdings darum geht, konkrete Ergebnisse zu liefern, ist Meltwater mit dem umfassendsten Social Listening und der umfangreichsten Social Media Management Suite der Spitzenreiter auf dem Markt.

Wir verfügen über das breiteste Angebot von öffentlich zugänglichen Drittanbieter-Daten, um eine unbegrenzte Anzahl von Keywords, Erwähnungen, Trends, Mitbewerbern und mehr zu tracken. Unsere KI-gestützte Plattform erfasst und organisiert nicht nur Informationen, sondern zeigt dir auch den Kontext und die Bedeutung der Daten auf und erläutert, wie du das Beste aus ihnen herausholen kannst.

Die visuellen Daten sind leicht verständlich und liefern dir umsetzbare Informationen für deine Strategie.

