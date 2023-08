Der E-Commerce Erfolg einer Marke steht und fällt mit ihrer Social Media Präsenz. Social Media Management Plattformen wie Planoly machen es dir leicht, fortlaufend hochwertigen Content auf all euren Social Media Accounts zu veröffentlichen.

Planoly Nutzer verwenden die Plattform, um ihre Social Media Posts zu planen und zu terminieren. Doch es gibt noch einige andere Alternativen, die für Social Media Marketer eine Überlegung wert sind. Wir haben uns diese genauer angeschaut, um euch bei der Wahl des besten Planungs- und anderer Social Media Tools für eure Marke und euer Unternehmen zu helfen.

Was ist Planoly?

Planoly ist eine Social Media Management Plattform. Sie ermöglicht Usern die Verwaltung von Content für ihre Instagram, Pinterest, Facebook, TikTok und Twitter Social Accounts. Darüber hinaus bietet Planoly eine Integration mit der Canva-App und einigen Analysefunktionen.

Was sind die besten Planoly Alternativen?

Zu den besten Alternativen zu Planoly gehören:

Im Folgenden gehen wir genauer auf diese Plattformen ein und vergleichen sie für euch mit Planoly.

Meltwater Engage

Meltwater bietet eine All-in-One Social Media Management Lösung. Unsere Plattform unterstützt Social Media- und Kommunikationsprofis aus allen Bereichen beim Social Media Marketing, unter anderem mit Consumer Insights und Influencer Marketing Funktionen.

Als Allround-Plattform ist sie damit eine gute Alternative zu Planoly.

Mit unserer Social Media Engagement Lösung kannst du die Veröffentlichung von Beiträgen auf fünf Social Media Plattformen automatisieren: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube und LinkedIn.

Unsere Tools, beispielsweise die für jede Funktion angepassten Dashboards und die Konversationsverläufe der Follower, helfen Teams bei der Optimierung ihrer Arbeitsabläufe. Der Zugriff auf entscheidende Daten wie kanalspezifische Social Media Analysen und Wettbewerbs-Benchmarking gibt Usern das Rüstzeug für die Optimierung ihrer Social Media Strategien.

Erhalte noch heute eine kostenlose und unverbindliche Demo unserer Plattform.

Meltwater als Alternative zu Planoly

Planoly ist ein großartiges Tool für kleine Teams und „One-Man-Shows“, während sich Meltwater für Social Media Teams aller Größen skalieren lässt. Dank unserer ausführlichen Custom Reports sind alle Stakeholder stets auf dem gleichen Wissenstand. Beide Plattformen lassen sich mit den führenden Social Media Plattformen Instagram, Twitter und Facebook integrieren, doch nur Meltwater unterstützt YouTube, die zweitmeist genutzte Social Media Plattform der Welt.

Bewertungen zufolge mögen Social Media Manager die Dashboards von Planoly mit ihren Kalender- und Rasteransichten zur Planung von Instagram-Content. Bei den Bewertungen unserer Plattform werden auch unsere Kalenderansicht und die Option einer Feed-Ansicht für alle Social Media Channels gelobt. Unsere Lösung umfasst zudem eine spezielle Meltwater Social Influencer Plattform, die euch bei der Maximierung des SROI auf Instagram und anderen Netzwerken unterstützt.

Tipp: So erstellst du deinen Social Media Redaktionsplan. Lade hier deine kostenlose Social Media Redaktionsplan-Vorlage herunter.

Und schließlich zielen sowohl Planoly als auch Meltwater auf Zeitersparnis ab, allerdings weisen unsere Kundensupport-Systeme deutliche Unterschiede auf. Wenn du ein Problem oder eine Frage an das Planoly-Team hast, kannst du es per E-Mail erreichen oder im Help Center und in der Knowledge Base nach der Antwort suchen.

Wir bei Meltwater bieten zusätzlich zu diesen Optionen einen Web Chat, Telefonsupport und 24/7 Zugang zu menschlichen Mitarbeitern.

All diese Angebote und noch so viel mehr machen uns für datenorientierte Social Media Marketer, die Zeit und Geld sparen wollen, zur besten Planoly Alternative.

Lass dir Meltwater noch heute auf einer kostenlosen Tour zeigen!

Constant Contact ist eine All-in-One Digital Marketing Plattform, die Social Media Management Tools umfasst. User können damit Inhalte auf Instagram, Facebook, Twitter und LinkedIn posten und auf Nachrichten und Kommentare antworten.

Bei Bewertungen auf Websites wie G2 und Capterra werden beide Plattformen für ihre Nutzerfreundlichkeit gelobt. Alles in allem verfügt Constant Contact über mehr Social Media Management- und Analysefunktionen als Planoly, beispielsweise ein Lösung für das Kontaktmanagement und Conversion Tracking.

Planoly bietet Kundensupport über E-Mail und eine Knowledge Base, während Constant Contact zusätzlich über Web Chat und Telefon kontaktiert werden kann. Für unkomplizierte Social Media Marketingstrategien mit Fokus auf Instagram ist Planoly eine gute Wahl. Wenn du aber zusätzliche Management- und Analysefunktionen benötigst, bietet sich Constant Contact als bessere Alternative an.

Iconosquare

Über diese Social Media Management Plattform können User Social Media Marketing Content auf Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook und Twitter planen und veröffentlichen. Neben einem Social Media Redaktionsplan bietet Iconosquare ausführliche Analyse- und Berichtsfunktionen.

Tipp: Sieh dir die besten TikTok Scheduler auf dem Markt an.

Iconosquare als Alternative zu Planoly

Beide Plattformen helfen Usern bei der Planung von Social Media Posts, allerdings auf unterschiedliche Art und Weise.

Mit Planoly haben Nutzer die Möglichkeit, ihre Inhalte anhand einer Vorschau in ihrem Instagram-Raster zu visualisieren. Außerdem bietet es einige Funktionen zur Performance-Analyse, beispielsweise grobe Daten bezüglich des Engagements.

Iconosquare verfügt über zusätzliche Analysefunktionen wie Grafiken und Diagramme mit Performance Metriken und Tools wie Hashtag- und Marktbeobachtung. In Kombination helfen diese Funktionen den Nutzern, ihren Content anhand von Daten zu planen. Wenn du aufgrund der Analysefunktionen nach einer Planoly Alternative suchst, ist Iconosquare eine durchaus interessante Option.

Tipp: Wirf einen Blick auf weitere Iconosquare Alternativen.

Loomly

Loomly ist eine Social Media Management Plattform.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören eine Bibliothek mit den Brand-Assets, Vorschläge zur Post-Optimierung und einige Social Media Analysetools.

Diese Planoly Alternative verfügt über Integrationen mit zahlreichen Apps, darunter Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest und TikTok.

Loomly als Planoly Alternative

User lieben die Social Media Management Tools von Loomly, die ihnen bei der Planung von Social Media Posts und dem Tracking von erfolgreichen Hashtags helfen.

Ein häufiger Kritikpunkt ist die fehlende Möglichkeit, mit Loomly Instagram-Posts direkt auf der Plattform zu veröffentlichen. Im Gegensatz dazu wird in den Bewertungen die Instagram-Integration von Planoly positiv hervorgehoben.

Wenn Instagram zum Herzstück eurer Social Media Aktivitäten gehört, lohnt sich ein Blick auf Planoly. Sollte Instagram für euch keinen allzu großen Fokus darstellen, ist Loomly eine gute Planoly Alternative.

RecurPost

RecurPost ist ein Social Media Planer für Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest und Google My Business.

Mit dieser Planoly Alternative können User wiederkehrende Beiträge automatisieren und eine Reihe von Posts gleichzeitig zur Veröffentlichung vorbereiten.

RecurPost als Alternative zu Planoly

RecurPost und Planoly haben vergleichbare Social Media Planungstools. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in den unterstützten Apps.

Planoly ermöglicht keine Verwaltung von oder automatische Veröffentlichung auf LinkedIn oder Google My Business, während dies bei RecurPost möglich ist. Für viele Social Media Manager und Marketer ist dieser Unterschied ein entscheidender Faktor.

Zoho Social

Mit dem Social Media Marketing Tool von Zoho können User ihre Accounts auf mehreren Social Networks verwalten.

Dazu gehören Twitter, Instagram, Facebook, Google My Business, LinkedIn und Pinterest. Es enthält zudem Social Media Analyse Tools.

Zoho Social als Planoly Alternative

Bewertungen zeigen, dass User die benutzerfreundlichen Planungstools von Zoho Social sowie von Planoly lieben. Die Hauptunterschiede liegen in den Analyse- und Customer Relationship-Funktionen.

Zoho Social bietet Kontaktmanagement, Kundensegmentierung und Conversion Tracking Tools und ist damit eine gute Planoly-Alternative für größere Unternehmen.

Starte noch heute mit Meltwater als Alternative zu Planoly

Planoly hilft Unternehmen, den Überblick über ihre Social Media Apps und digitale Präsenz zu behalten, doch Alternativen wie Meltwater könnten die passendere Lösung für euch sein.

Vereinbare noch heute einen Termin für eine Demo und erfahre mehr über die Vorteile, die die Meltwater Suite eurem Unternehmen bieten kann.