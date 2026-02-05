Der folgende Blog enthält Auszüge aus unserem neuesten Whitepaper, dem "Social Media ROI Playbook", das wir zum kostenlosen Download anbieten.

Bevor es das Internet gab, wurde Competitive Intelligence (CI) oft durch Wirtschaftsspionage betrieben. Während Industriespionage auch heute noch vorkommt, gibt es natürlich weitaus einfachere und ethischere Möglichkeiten, Einblicke in die Konkurrenz zu bekommen. Das Zauberwort lautet "Competitor Intelligence". Indem ihr auf die Daten achtet, die eure Wettbewerber und deren Konsumenten im Internet hinterlassen, könnt ihr besser informierte, strategische Entscheidungen treffen.

Competitive Intelligence und das Sammeln von Wettbewerbsdaten ist für jedes Unternehmen von Vorteil und kann ein wichtiger Wachstumstreiber sein. Jeder Unternehmer kann (und sollte) von den Erfolgen und Misserfolgen seiner Konkurrenten lernen, um sein eigenes Geschäft schnell und kosteneffizient anzukurbeln. Deshalb ist CI auch ein wichtiger Bestandteil des Business Intelligence Bereichs.

Unser Leitfaden hilft euch, das Konzept von Competitive Intelligence zu verstehen, indem er Fragen wie diese beantwortet:

Wie baut man eine solide Competitive Intelligence Strategie auf?

Inwiefern ist Competitor Intelligence für Organisationen nützlich?

Was ist das Ziel von Competitive Intelligence?

Welche Competitive Intelligence Tools gibt es?

Lasst uns also in die vielfältige Welt der CI eintauchen, beginnend mit der Definition von Competitive Intelligence.

Inhalt

Was ist Competitive Intelligence?

➥ Wer nutzt Competitor Intelligence?

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Warum ist Competitive Intelligence wichtig?

➥ Chancen und Risiken von Competitive Intelligence

➥ Ziele & Vorteile von Competitor Intelligence

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Sammeln von Wettbewerbsdaten: CI ist ein 6-stufiger Prozess

➥ [1] Identifizierung (direkter) Konkurrenten

➥ [2] Bestimmung der wichtigsten Interessensgebiete & Zielsetzung

➥ [3] Daten über den Wettbewerb sammeln

➥ [4] Informationen zentralisieren

➥ [5] Erstellung eines Competitor Profils

➥ [6] Ergebnisse mit relevanten Stakeholdern teilen

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6 Quellen zur einfachen Sicherung von Wettbewerbsvorteilen

➥ Content & Social Media

➥ PR & News

➥ Kunden & Rezensionen

➥ Produkt- & Preispolitik

➥ Mitarbeiter & Hiring

➥ Kampagnen & Promotion

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5 Arten von Competitive Intelligence

➥ Gewinn/Verlust-Analyse

➥ Market Intelligence Plattform

➥ Strategie-Workshops

➥ Trade Show Intelligence

➥ Primär- und Sekundärforschung

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4 Beispiele für Competitive Intelligence aus der realen Welt

➥ Luftfahrtindustrie

➥ Wertpapierhandel

➥ Tech-Startups

➥ Sport Analytics

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So hilft euch Meltwater, euren Mitbewerbern immer einen Schritt voraus zu sein

Was ist Competitive Intelligence?

Der Begriff "Competitive Intelligence" stammt aus dem Englischen und bedeutet ins Deutsche übersetzt in etwa "konkurrenzfähiges Wissen" oder "konkurrenzfähige Intelligenz". Er wird häufig auch mit den zwei Buchstaben "CI" (nicht zu verwechseln mit der Abkürzung "CI" für "Corporate Identity") abgekürzt oder synonym zu "Competitor Intelligence" und "Market Intelligence" verwendet.

Unter Competitive Intelligence versteht man das Definieren, Sammeln, Analysieren und Verteilen von Informationen über Produkte, Märkte, Kunden und Wettbewerber.

Competitor Intelligence ermöglicht Unternehmen unter anderem Folgendes:

die wahrscheinlichen nächsten Schritte der Wettbewerber vorhersehen,

potenzielle Bedrohungen und Chancen erkennen,

Wettbewerbsvorteile erlangen.

Wettbewerber Benchmarking und CI geben euch einen guten Überblick über das Geschehen in eurer gesamten Branche. So könnt ihr euch von der Konkurrenz abheben und ehrgeizige - aber realistische - Ziele für euer Unternehmen setzen.

Benchmarking ist ein guter Weg, um zu verstehen, wie ein Unternehmen im Vergleich zu anderen abschneidet und vor allem, um sicherzustellen, dass es auf dem Markt wettbewerbsfähig bleibt. Es bietet Einblicke in das, was ein Mitbewerber tut, was funktioniert, was nicht funktioniert und was Unternehmen zu ihrem eigenen Vorteil nutzen können, sei es durch die Übernahme erfolgreicher Praktiken oder die Vermeidung ineffektiver Praktiken.

—Tanya Houston, Managing Director, Wildwood PR

Wer nutzt Competitor Intelligence?

Die gute Nachricht ist, dass ihr kein großes Unternehmen sein müsst, um CI zu nutzen oder eine Wettbewerbsanalyse durchzuführen. Unternehmen aller Größen und verschiedener Branchen - können und sollten sogar - davon Gebrauch machen. Hier sind einige Branchen, für die sich Competitive Intelligence als vorteilhaft erwiesen hat:

Automobilindustrie

Gesundheitswesen

Finanzdienstleistungen

Telekommunikation

Technologie

Pharmaindustrie

Biotechnologie

Fertigung

Konsumgüter

Machen wir weiter, indem wir uns die folgende Frage stellen ...

Warum ist Competitive Intelligence wichtig?

Competitor Intelligence ist wichtig, weil sie Unternehmen hilft, die Wettbewerbslandschaft zu verstehen, ihren Marktanteil zu definieren und Chancen sowie Herausforderungen in der Branche zu identifizieren. Ihr analysiert und sammelt Informationen, um eine effektive und effiziente Wettbewerbsstrategie zu erarbeiten.

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Das Wissen darüber, was eure Mitbewerber online tun und sagen und wie sie vom Publikum wahrgenommen werden, kann eure Strategien maßgeblich beeinflussen. Während Wettbewerbsinformationen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen genutzt werden, dienen sie Marketing- und PR-Fachleuten häufig zum Benchmarking, zur Entwicklung von Content-Strategien, zur Schließung von Marktlücken und zur Erarbeitung einer einzigartigen und differenzierten Positionierung.

Chancen und Risiken von Competitive Intelligence

Die Chancen oder Risiken eines Mitbewerbers können sich rasch zu euren eigenen entwickeln. Daher ist es ratsam, die Unterhaltungen rund um eure Marke oder eure Branche im Auge zu behalten. Dazu gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten.

Zum einen könnt ihr euch durch Social Media Alerts in Echtzeit über die für euch wichtigen Themen informieren lassen. In der Regel richten Marken Echtzeit-Benachrichtigungen für Erwähnungen ihrer Mitbewerber und wichtige Signale ein, wie z. B.:

Neue Partnerschaften und Verkaufsabschlüsse.

Fusionen und Übernahmen

Finanzergebnisse

Produkteinführungen

Patentanmeldungen

IPOs

Produktrückrufe

Wechsel in der Geschäftsführung

Ausgaben für Online-Werbung

Suchtrends + Website Traffic

Kunden-/Mitarbeiterbeurteilungen

Rechtsstreitigkeiten

Meltwater-Kunden haben durch die KI-gestützte Datenplattform Fairhair.ai eine weitere Möglichkeit, den Überblick über aktuelle News oder sich anbahnende Krisen zu behalten. Diese ist dafür ausgelegt, Teams über Ereignisse von hoher Brisanz zu informieren.

Die Ereignisse stammen aus Mikro- und Makro-Umgebungen und werden entweder über explizite Erwähnungen in den sozialen Medien erkannt oder durch die Beobachtung bedeutsamer Veränderungen im Laufe der Zeit ausgelöst (z. B. Änderungen auf der Website, sozialer Fußabdruck, Mitbewerber, die wiederholt mit bestimmten Signalen in Verbindung gebracht werden, usw.). Das Competitive Intelligence Tool analysiert über 20 verschiedene Indikatoren, um ein sich anbahnendes Ereignis festzustellen.

Hast du Interesse an einer kostenlosen Demo? Dann füll einfach das Formular am Ende dieses Beitrags aus. Wir beraten dich gerne.

Ziele & Vorteile von Competitor Intelligence

Um es einfach auszudrücken ...

Das Ziel von Competitor Intelligence ist es, euer Produkt oder eure Dienstleistung von den anderen abzuheben und immer auf dem Laufenden zu sein, was eure Konkurrenz angeht. Um die genannten Ziele zu erreichen, muss CI effektiv und wiederholbar sein.

Competitor Intelligence hat viele Vorteile, denn damit ist es möglich,

einen Einblick in die Marktentwicklung zu bekommen (z. B. geografische Entwicklung, Marketing, Personalbeschaffung)

zu bekommen (z. B. geografische Entwicklung, Marketing, Personalbeschaffung) sich strategisch im Markt zu positionieren ( Marktpositionierung )

) die Wettbewerbsfähigkeit und Reputation der eigenen Marke in Bezug auf die Branche zu analysieren

Marketingmaßnahmen zu verbessern, indem man analysiert, was andere tun (vom Produkt bis zu den sozialen Medien)

Branchentrends zu verfolgen und vorherzusehen

Es ist an der Zeit, die Prozesse hinter Competitive Intelligence zu erschließen. Wie sammelt man relevante Informationen und nutzt diese, um sein Geschäft anzukurbeln?

Im Grunde genommen müsst ihr dafür diese sechs Schritte ausführen:

Identifizierung (direkter) Konkurrenten Bestimmung der wichtigsten Interessensgebiete & Zielsetzung Daten über den Wettbewerb sammeln Informationen zentralisieren Erstellung eines Competitor Profils Ergebnisse mit relevanten Stakeholdern teilen

Klingt kompliziert? Keine Sorge, wir erklären euch jede Phase im Detail.

[1] Identifizierung (direkter) Konkurrenten

Zuallererst müsst ihr die Konkurrenten identifizieren, die ihr beobachten möchtet, da eure Wettbewerbslandschaft höchstwahrscheinlich ziemlich groß ist.

Tipp: Fangt klein an und beschränkt eure Marktanalyse und Marktforschung und auf eure direkten Konkurrenten. Das sind die Unternehmen, die das gleiche Produkt/die gleiche Dienstleistung wie ihr an dieselbe Zielgruppe verkaufen. Auf diese Weise könnt ihr einen Businessplan oder eine Geschäftsstrategie entwickeln, die sich nur auf die Unternehmen konzentriert, mit denen ihr am meisten zu tun habt.

Eine ausführlichere Anleitung findet ihr in unserem Blog zur Durchführung einer Konkurrenzanalyse.

[2] Bestimmung der wichtigsten Interessensgebiete & Zielsetzung

Außerdem solltet ihr die wichtigsten Gebiete festlegen, die euch über eure Konkurrenz interessieren. Fragt euch, was euch wirklich neugierig macht:

Produkt-Updates?

Teams und Strukturen?

Marketing und Social Media Maßnahmen?

In Bezug auf Letzteres sollten wir nicht vergessen, Media Intelligence mittels Medienbeobachtung zu erwähnen; den Prozess des Sammelns und Analysierens von Daten, die von verschiedenen Medienkanälen generiert wurden. Es ist wichtig, sich nicht nur auf Media Mentions, Tonalität etc. der eigenen Marke zu konzentrieren, sondern auch über den Tellerrand hinaus zu schauen.

Hat ein Mitbewerber eine Reputationskrise gehabt? ... Wenn ja, könntet ihr dies zu eurem Vorteil nutzen?

Der beste Weg, um zu sehen, wie euer Unternehmen und eure Mitbewerber in den Medien wahrgenommen werden, ist die Implementierung eines Media Monitoring Tools.

Unten könnt ihr einen Blick auf die Ad-hoc-Suchfunktion in Meltwater Explore in der mobilen App werfen, die die Medienberichterstattung für das Stichwort "self-driving car, 2019" einschließlich Stimmung, Medienvolumen und Trends analysiert.

Später erfahrt ihr mehr Wissenswertes über unsere Medienbeobachtungslösung - hier erfahrt ihr allerdings, wie viel Medienbeobachtung kostet.

Media Intelligence kann euch dabei helfen, die Antwort zu finden und sollte daher in keinem Unternehmen außer Acht gelassen werden. Wenn ihr eine persönliche Demo der Meltwater Media Intelligence Plattform erhalten möchtet, dann füllt das unverbindliche Formular am Ende dieses Beitrags aus.

Der nächste Schritt beim Sammeln von Wettbewerbsdaten besteht darin, interne Ziele zu setzen und sich zu fragen, was ihr mit den gewonnenen Informationen tun wollt. Stellt sicher, dass diese Infos und die Analyse eurem Team zugute kommen und zur Verbesserung eures Unternehmens genutzt werden können. Wenn ihr diese Ziele festlegt, habt ihr eine klarere Vorstellung davon, was ihr erreichen und leisten müsst.

Wie?

Mit Hilfe verschiedener leicht zugänglicher Quellen, mit denen ihr euch Wettbewerbsvorteile verschaffen könnt. Das nächste Kapitel gibt euch einen Überblick über die nützlichsten davon. Hilfreich sind sicherlich auch unsere kostenlose Vorlage zur Konkurrenzanalyse sowie unser ausführlicher Beitrag zur Wettbewerbsbeobachtung.

[4] Informationen zentralisieren

Competitive Intelligence ist nur so nützlich wie die Personen, mit denen die gewonnenen Erkenntnisse geteilt werden. Daher müsst ihr alle Informationen an einem zentralen Ort sammeln, um den weiteren Prozess der Wettbewerbsanalyse zu vereinfachen.

[5] Erstellung eines Competitor Profils

Sobald alle Daten an einem leicht auffindbaren Ort sind, ist es an der Zeit, die Erkenntnisse zu kategorisieren, indem ihr ein Mitbewerberprofil erstellt. Betrachtet es als eine 360-Grad-Ansicht eurer Konkurrenz.

[6] Ergebnisse mit relevanten Stakeholdern teilen

Nachdem ihr die fünf vorigen Schritte gemeistert habt, kommuniziert die Ergebnisse an die relevanten Parteien (z. B. Stakeholder oder das Management) und erstellt eine umsetzbare Wettbewerbsstrategie.

Voilà!

Wir hoffen, dass ihr jetzt schon ein besseres Verständnis dafür habt, was CI für euer Unternehmen tun kann ☺️.

Lest weiter, um herauszufinden, welche Quellen euch wertvolle Einblicke in euren Wettbewerb geben können.

6 Quellen zur einfachen Sicherung von Wettbewerbsvorteilen

Es gibt viele Quellen zum Sammeln von Wettbewerbsdaten. Zweifelsohne ist ein Competitive Intelligence Tool bzw. Wettbewerbsanalyse-Tools wie die Meltwater Media Intelligence Plattform die effektivste Möglichkeit, dies umzusetzen.

Es gibt jedoch auch verschiedene Ecken im World Wide Web, die es euch ermöglichen, über die Strategien eurer Wettbewerber, Kundeneindrücke und neue Trends in der Branche informiert zu bleiben.

Diese sechs Quellen haben sich als sehr hilfreich erwiesen, wenn es darum geht, Wettbewerbsdaten zu sammeln:

Content & Social Media PR & News Kunden & Rezensionen Produkt- & Preispolitik Mitarbeiter & Hiring Kampagnen & Promotion

Content & Social Media

Heutzutage verlassen sich Unternehmen stark auf Inhalte, um ihre Marke zu präsentieren und sich in ihrer Branche zu etablieren. Ob in Form eines Blogs, Social Media Posts, Podcasts, Videos, eBooks oder Case Studies - sie produzieren Inhalte, als gäbe es kein Morgen.

Indem ihr die Content-Produktion eurer Mitbewerber regelmäßig überprüft, könnt ihr herausfinden, was für euer Unternehmen am besten funktioniert und eure eigene Content Strategie entwickeln.

Fokussiert euch auf:

Regelmäßigkeit der Inhalte (wie oft und wann posten Wettbewerber in Social Media / auf dem Blog?)

Inhaltsformat und Hauptthemen (welche Inhaltsformate verwenden sie hauptsächlich und welche Themen decken sie ab?)

Keywords & SEO (um welche Schlüsselwörter dreht sich der Inhalt hauptsächlich?)

Qualität der Inhalte (haben sie viel Aufwand in die Erstellung eines Beitrags gesteckt oder geht es eher um Quantität als um Qualität?)

Präsenz in den sozialen Medien (auf welchen Kanälen sind sie am aktivsten?) Um die Social Media Präsenz zu analysieren, hilft euch ein Social Media Monitoring Tool - wir haben hier einen Vergleich der wichtigsten Social Listening Tools sowie eine Liste der wichtigsten Social Media Monitoring Tools für euch erstellt.

PR & News

Aka eine der zugänglichsten Informationsquellen, um euren Wettbewerb richtig einschätzen zu können. Indem ihr Nachrichtenmeldungen, Veranstaltungen und Pressemitteilungen nach Nennungen eurer Konkurrenz durchsucht, könnt ihr euch ein besseres Bild davon machen, welche Werte diese vertreten und was gerade aktuell ist.

Fokussiert euch auf:

Produkt-, Partnerschafts-, Übernahmeankündigungen etc. auf der Presseseite eines Wettbewerbers

Nachrichtenerwähnungen & PR-Bemühungen

Muster in Bezug auf den Zeitpunkt ihrer Pressemitteilungen

Veranstaltungen, die sie sponsern

Auszeichnungen, die sie gewonnen haben

Trends in der Nachrichtenübermittlung, Tonalität

Kunden & Rezensionen

Die Entscheidungen eines jeden Unternehmens basieren auf seinen Kunden. Aber wer genau sind eure Kunden und wie unterscheiden sie sich von denen eurer Konkurrenten? Mit Competitor Intelligence könnt ihr präzise Profile eurer potentiellen Kunden, sogenannte Buyer Personas, erstellen. Als Ergebnis wird euer Vertriebs- und Marketingteam in der Lage sein, Geschäftsstrategien zu erstellen, die direkt auf deren Bedürfnisse abzielen.

Fokussiert euch auf:

Case Studies, Testimonials & Kundenlisten

Kundenrezensionen auf Websites von Drittanbietern

Größe und Branche der Kunden eurer Mitbewerber (um neue potenzielle Trends zu identifizieren)

Produkt- & Preispolitik

Es ist für jede Abteilung in eurem Unternehmen hilfreich, genau zu wissen, was die Konkurrenz anbieten, welche Lösungen sie bereitstellen und wie viel deren Produkte kosten. Durch dieses Wissen hat euer Sales-Team einen Vorteil und kann im Gespräch mit Kunden ein besseres Angebot machen.

In unserem Beitrag zum Marketing-Mix erfahrt ihr mehr über das Thema Produktpolitik.

Fokussiert euch auf:

Berichte, die Daten aus dem Markt sammeln und Gruppen von Produkten innerhalb einer bestimmten Kategorie auswerten

Preisänderungen und Positionierung eines Konkurrenzprodukts in den Suchergebnissen

Produkt-FAQs und Support-Threads

Gewinn/Verlust-Notizen aus Interviews mit potenziellen Kunden

Mitarbeiter & Hiring

Wenn ihr die Personalmanagement- und Einstellungspraktiken eurer Konkurrenten kennt, könnt ihr leichter nachvollziehen, warum deren Geschäftsstrategie so ist, wie sie ist, und wohin diese sich in Zukunft entwickeln könnte.

Ein gutes Beispiel für die Verwendung solcher sogenannten alternativen Daten findet ihr in unserem Beitrag zur Medienanalyse des Börsengangs von Beyond Meat.

Fokussiert euch auf:

Offene Stellen, auf deren Besetzung sich eure Wettbewerber konzentrieren

Vorstand (gibt es bei euren Mitbewerbern Fluktuation auf der Führungsebene oder werden neue Mitarbeiter eingestellt?)

Offene Stellen, die seit längerer Zeit nicht besetzt wurden

Mitarbeiter- und Kandidatenrezensionen

Kampagnen & Promotion

Wenn ihr in die Kampagnen und Werbeangebote eurer Mitbewerber eintaucht, erfahrt ihr, mit welchen Botschaften und Initiativen diese neue Kunden anziehen. Folglich könnt ihr eure eigene Marketingstrategie entsprechend anpassen.

Fokussiert euch auf:

Die Zielgruppe (wen wollen Ihre Konkurrenten ansprechen?) - Hier haben wir ausführliche Beiträge zu Zielgruppenanalyse-Tools, Zielgruppenanalyse und Zielgruppendefinition für euch.

Die CTAs (Calls-to-Action) & Landing Pages

Marketing-Kanäle - Hier findet ihr unseren Guide zum Omnichannel Marketing

Seid ihr schon inspiriert, ein wenig zu recherchieren und den digitalen Fußabdruck eurer Mitbewerber zu untersuchen?

Haltet euch fest, es kommt noch mehr 🤓

5 Arten von Competitive Intelligence

Jetzt ist es an der Zeit, dass ihr euch mit den fünf verschiedenen Arten von CI vertraut macht:

Gewinn/Verlust-Analyse Market Intelligence Plattform Strategie-Workshops Trade Show Intelligence Primär- und Sekundärforschung

Gewinn/Verlust-Analyse

Möchtet ihr euren Wettbewerb genauer unter die Lupe nehmen?

Dann könnte eine Gewinn/Verlust-Analyse der richtige Weg sein. Sie legt den Schwerpunkt darauf, warum ein Unternehmen Geschäfte gewinnt oder verliert, und auf die Faktoren, die dazu beitragen.

Durch die Durchführung einer Gewinn/Verlust-Analyse könnt ihr herausfinden, warum Käufer ein Produkt einem anderen vorziehen.

Wichtige zu berücksichtigende Faktoren sind unter anderem:

Leistung der Vertriebsmitarbeiter

Unternehmensreputation

Service

Support

Preisgestaltung

Market Intelligence Plattform

Eine Market Intelligence Plattform bietet euch einen umfassenden Blick auf eure Konkurrenten. Sie wird auf die Bedürfnisse eures Unternehmens zugeschnitten und angepasst und hilft euch, verschiedene Wettbewerbsdaten zu sammeln, zum Beispiel:

firmografische & geografische Informationen

Finanzen & Finanzierung

Suchmaschinen- & Marketing Trends

Strategie-Workshops

Strategie-Workshops helfen euch, langfristige Pläne zu erstellen, um auf sich ändernde Märkte und Bedingungen zu reagieren.

Bei einem Strategie-Workshop werden die Teilnehmer in der Regel in Teams aufgeteilt und sollen Unternehmensstrategien als Reaktion auf ein vorgegebenes Szenario identifizieren und erstellen.

Bei richtiger Durchführung können solche Workshops ein Unternehmen auf verschiedene Situationen vorbereiten, die auf dem Markt auftreten können.

Eine besondere Übung ist das "War Gaming", bei dem die Teilnehmer durch Rollenspiele die Schritte des Wettbewerbers vorhersagen. Ihnen wird ein bestimmtes Marktszenario präsentiert und sie müssen simulieren, wie der Konkurrent darauf reagieren könnte.

Ein effektives War-Game identifiziert Aktionen als Reaktion auf die Strategie des Wettbewerbers und reduziert die Unsicherheit in stressigen Zeiten.

Trade Show Intelligence

Bestimmte Informationen können nicht durch "einfache" Recherche gewonnen werden. Daher sind Messen eine großartige Gelegenheit, um an sensible und einzigartige Daten über eure Wettbewerber zu gelangen.

Messen vereinen die meisten wichtigen Marktteilnehmer am selben Ort und fördern das Networking. Da die Umgebung entspannter ist, werden eure Konkurrenten höchstwahrscheinlich offener über die Produkte und Dienstleistungen sprechen, die sie anbieten.

Primär- und Sekundärforschung

Für Competitive Intelligence Analysten bedeutet Primärforschung die Durchführung eingehender Interviews mit Fachleuten oder Branchenexperten. Das Hauptziel ist es, verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen und aussagekräftige Informationen über Ihren Mitbewerber zu sammeln.

Auf die Primärforschung kann eine Sekundärforschung folgen, die sich auf Informationen konzentriert, die aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen wurden. Die Sekundärforschung wird in der Regel verwendet, um eine Wissensgrundlage zu erwerben.

In unseren Beiträgen zum Thema Marktanalyse und Marktforschung haben wir einen ausführlichen Paragraphen zum Thema Primär- und Sekundärforschung verfasst, in dem ihr noch genauer in das Thema eintauchen könnt. Außerdem haben wir eine Liste der besten Marktforschungstools für euch erstellt.

4 Beispiele für Competitive Intelligence aus der realen Welt

Die Diskussion eines komplexen Konzepts wie Competitor Intelligence ist nur bedingt effektiv und führt nicht zum gewünschten "AHA!"-Effekt, wenn sie nicht durch Fälle aus dem Alltag unterstützt wird.

Die folgenden vier Beispiele für Competitive Intelligence sollen zeigen, wie verschiedene Branchen sie zu ihrem Vorteil nutzen.

Luftfahrtindustrie Wertpapierhandel Tech-Startups Sport Analytics

Schauen wir uns das mal an!

Luftfahrtindustrie

Wähle dein Wunschziel, Abflug- und Rückreisedatum, Anzahl der Passagiere ... vielleicht noch zusätzliches Gepäck oder auch einen Mietwagen ... überprüfe deine Buchung noch einmal ... schließe die Zahlung ab und fertig. Du hast dir ein Flugticket gebucht.

Ziemlich simpel, richtig?

Aber wusstet ihr, dass auch die Buchungssysteme für Flugtickets und die Airline-Industrie im Allgemeinen großartige Beispiele für Competitive Intelligence sind?

Fluggesellschaften passen ihre Ticketpreise auf der Grundlage von Wettbewerbsdaten ständig an.

Wenn zum Beispiel Konkurrenten den Preis für eine bestimmte Strecke erhöhen, folgen andere Firmen diesem Trend. Um solche Preisanpassungen zu rechtfertigen, ist es wichtig, sich auf Kundeninformationen zu konzentrieren.

Durch die Beobachtung der Nutzer können Fluggesellschaften sehen, ob diese wiederholt nach denselben Flugdetails suchen. Auf diese Weise können sie die Ticketpreise mit der Zeit erhöhen, da sie sicher sein können, dass die Passagiere wirklich an diesem bestimmten Tag reisen wollen.

Neben dem Sammeln von Informationen über die Konkurrenz ist es für Fluggesellschaften auch sehr wichtig, über jede Krise, die für ihren Betrieb kritisch ist, sowie über Nachrichten und Erwähnungen in den sozialen Medien auf lokaler oder globaler Ebene auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn etwas Wichtiges mit ihrer Marke passiert, müssen sie schnell reagieren. Dazu brauchen sie ein erstklassiges Krisenmanagement.

Air France-KLM zum Beispiel verlässt sich dabei auf unsere Lösung zur Medienbeobachtung und die Meltwater Reporting-Optionen. Die komplette Air France-KLM Case Study findet ihr hier (nur auf Englisch verfügbar).

Durch die Einrichtung erweiterter, maßgeschneiderter Suchen nach bestimmten Keywords und die Durchführung von ad-hoc Analysen ermöglicht es ihnen unser Wettbewerbsanalyse-Tool, die Reichweite, den Inhalt und die Tonalität der Konversation zu verstehen, um festzustellen, wie stark sich eine Krise auf die Reputation ihrer Marke auswirkt.

Darüber hinaus stehen ihnen vollständig gebrandete, KI-gestützte, präsentationsfertige Reports auf Knopfdruck zur Verfügung, um ihre Earned Media Erfolge zu präsentieren und umfassendere Einblicke in ihre digitale Marketingstrategie zu erhalten.

Schaut euch unser kurzes Video an, das die wichtigsten Funktionen des erwähnten Media Monitoring und Reporting Tools zeigt.

Wenn ihr für euer Unternehmen nun einen Einblick in unsere Plattform erhalten möchtet, dann füllt einfach das Formular am Ende dieses Beitrags aus.

Wertpapierhandel

Ein weiteres gutes Beispiel für Competitive Intelligence ist der Wertpapierhandel.

Es ist kein Geheimnis, dass alle Bänker Zugang zu denselben Informationen haben, und zwar durch umfangreiche Jahresabschlussberichte, Forschungspapiere, Nachrichtenkanäle usw.

Aber nur wer weiß, was er mit diesen Informationen anfangen kann und wie man sie richtig analysiert, kann wertvolle Erkenntnisse gewinnen und davon profitieren.

Wir haben in einem weiteren Beitrag mehr Informationen zu alternativen Daten in Bezug auf den Börsengang von Beyond Meat für euch.

Tech-Startups

Während traditionelle Unternehmen in der Regel über mehr Budget und Ressourcen, bessere Technologie und oft auch über mehr verfügbare Daten verfügen, sind Tech-Startups ihnen in bestimmten Nischen oft überlegen und haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, den Markt zu stören und großen Einfluss zu nehmen.

Wie machen sie das? Der Schlüssel zum Erfolg ist:

die Fokussierung auf ein bestimmtes Feld innerhalb der Branche

schnell auf Erkenntnisse der KI zu reagieren und sich anzupassen

Sport Analytics

Interpretiert Wettbewerbsdaten, verarbeitet diese und verteilt sie effektiv.

Sogar die Sportindustrie ist erfolgreich bei der Implementierung von Competitor Intelligence geworden, indem sie diese drei genannten Strategien ausführt.

Beispiele dafür findet ihr in den folgenden Case Studies:

World Baseball Softball Confederation (WBSC): Community Management mit Social Media Intelligence

Deutscher Handballbund (DHB): Die öffentliche Wahrnehmung des DHB mit Blick auf das Markenleitbild steuern

European Olympic Committees: Getting commercial direction and making strategic data-driven decisions.

Lasst uns kurz einen Blick in die Welt des Fußballs werfen. Beliebte Mannschaften wie der FC Sevilla übertreffen jedes Jahr ihre Budgets, weil sie sich durch die Gewinnung neuer Daten (Scouting) und die Durchführung von Analysen auszeichnen. Darüber hinaus sind sie Experten darin geworden, diese Informationen an relevante Parteien wie das Management zu verteilen.

So hilft euch Meltwater, euren Mitbewerbern immer einen Schritt voraus zu sein

Inzwischen habt ihr wahrscheinlich ein klareres Bild davon, was Competitive Intelligence ist und wie euer Unternehmen davon profitieren kann. Aber CI auf das nächste Level zu bringen, benötigt ihr das perfekte Tool.

Unsere Lösung hat alles, was ihr braucht, um Competitive Intelligence in eurem Unternehmen zu nutzen. Füllt einfach das folgende Formular aus, um eine kostenlose persönliche Beratung zu erhalten.