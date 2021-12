Die Herausforderung

Oscar Lopez ist Head of Communications der WBSC. Zu seinen Aufgaben gehört es, den Fanaustausch in sozialen Medien zu fördern und einen Überblick darüber zu haben, wie User und Medien Baseball und Softball online thematisieren. Dafür benötigen Lopez und sein Team ein Monitoring Tool, das es ihnen ermöglicht, die Präsenz von Baseball und Softball im Social Web vor allem vor, während und nach Großveranstaltungen wie den Weltmeisterschaften zu messen. Um diese große Anzahl an Postings zu erfassen und zu bewerten, benötigen sie eine Lösung, die die Daten filtert und sie übersichtlich sowie schnell präsentiert.