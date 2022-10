Media Monitoring Preise: Wie viel kostet Medienbeobachtung?

Im Internet finden sich unzählige Spuren von Informationen. Wir hinterlassen jeden Tag Hinweise über unsere Aufenthaltsorte, posten Instagram Stories und benutzen Hashtags. Sie sind mittlerweile alle Teil unserer täglichen digitalen Gewohnheiten.

Jørn Lyseggen, Gründer und CEO von Meltwater, erklärt dies in seinem Buch "Outside Insight" sehr treffend:

Wir hören oft, dass wir uns in die Köpfe unseres Publikums hineinversetzen müssen. Doch angesichts der Daten, die das Internet für uns bereithält, besteht dafür keine Notwendigkeit:

Allein im April 2021 wurden 88,5 Millionen Blogbeiträge via WordPress veröffentlicht und in diesem Jahr werden weltweit 1,4 Billionen Digitalfotos geschossen.

Jeder dieser Informationskrümel gewährt einen winzigen Einblick in das Leben und die Welt eurer Zielgruppe. Jetzt gilt es nur noch, diese unzähligen Informationen aus eurem Kundenstamm, eurem Zielmarkt oder eurer potenziellen Zielgruppe, die derzeit in euch und eure Mitbewerber investieren, zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen.

Und genau hier kommt Medienbeobachtung ins Spiel. Ein Media Monitoring Tool wie das von Meltwater automatisiert das Durchsuchen und Zusammenstellen all dieser Informationen für euch.

Doch wie viel kostet Medienbeobachtung? Das schauen wir uns in diesem Blog genauer an:

Wofür benötigt man eine Medienbeobachtungslösung?

Für das Zusammentragen, Aussortieren und Analysieren dieser Informationen wären riesige Teams und eine Menge Zeit erforderlich. Diese Ressourcen können besser genutzt werden, um euren Zielen mit Aufgaben in anderen Bereichen näher zu kommen.

Media Monitoring ermöglicht es euch, alle Erwähnungen eurer Marke in Echtzeit zu beobachten und eure personalisierten Keywords über alle Medienformate hinweg zu tracken. Wir erfassen Inhalte aus über 270.000 globalen Nachrichtenquellen, Social Media Plattformen, Foren, Blogs, Printmedien, Rundfunksendungen und Podcasts. Erfahre mehr über die Meltwater Media Monitoring Suite.

Benachrichtigungen bei Erwähnungen.

Du erhältst deine Keyword-Erwähnungen direkt in deinen Posteingang, entweder über die Meltwater-App oder über unsere All-in-One Media Intelligence Plattform. Hier erfasst das Analytics-Dashboard eure Keyword-Erwähnungen aus den sozialen Medien und Online-Nachrichten und präsentiert die Daten in einfach verständlichen Insights - ebenfalls in Echtzeit. Dazu gehören Sentimentanalysen, Reichweite und Social Echo sowie weitere anpassbare Optionen. Zentrales Dashboard.

Das Dashboard hilft euch, über die Reputation eurer Marke auf dem Laufenden zu bleiben und das Reputationsmanagement proaktiv anzugehen, auch von unterwegs aus. Push-Benachrichtigungen. Die Meltwater App sendet Push-Benachrichtigungen für das Krisenmanagement und bietet damit eine kostengünstige, benutzerfreundliche Lösung für PR und Marketing, die komplett intern durchgeführt werden kann.



Reporting-Lösung.

Die Analysen, die du intern und extern teilen kannst, bieten gleichzeitig eine schnelle Reporting-Lösung, mit der du die Fortschritte eurer KPIs und den ROI deiner Abteilung sowie spezifischer Kampagnen präsentieren kannst. Die Plattform dient gleichzeitig als datengesteuertes Analyse-Tool, um zukünftige Kampagnen anhand früherer Erfolge oder der Kampagnen eurer Mitbewerber zu planen.

Mehr zum Thema Medienbeobachtung erfährst du in unserem kostenlosen Leitfaden zur Medienbeobachtung zum gratis Download.

So weit so gut, aber wie viel kostet Medienbeobachtung?

Das Maximum aus limitierten Budgets herauszuholen, ist für jede Branche eine Herausforderung.

Meltwater bietet jedoch ein maßgeschneidertes Preismodell, das es euch ermöglicht, die für euch wichtigen Komponenten auszuwählen und eure Media Monitoring Lösung zu gestalten.

Die Beobachtung und Analyse der Medienberichterstattungen sollte für jedes Kommunikationsteam Priorität haben. Was ist die Alternative? All diese digitalen Anhaltspunkte bleiben unbeachtet und ihr Potenzial ungenutzt. Oder noch schlimmer: Ihr realisiert nicht, dass sich eine unkontrollierbare Kommunikations- oder Social Media-Krise anbahnt, euer Kundenservice zu wünschen übriglässt und/oder eure Mitbewerber die Oberhand gewinnen.

Tipp: So funktioniert Krisenmanagement für Unternehmen [Inkl. Checkliste]

Basiert der Preis für Medienbeobachtung auf einem Einheitsmodell?

Nein. Es ist klar, dass verschiedene Unternehmen unterschiedliche Serviceleistungen benötigen.

Seid ihr ein Startup und der größte Teil eures Buzz wird in den Social Media Netzwerken erzeugt? Dann benötigt ihr wahrscheinlich keine Print-Clippings. Das wäre eine Möglichkeit, eure Lösung kostengünstiger zu gestalten.

Vielleicht seid ihr eine Organisation, bei der Print Monitoring sind unverzichtbar, dafür könnt ihr auf die Beobachtung von Rundfunkmedien und auf Podcast Monitoring verzichten.

Wenn ihr seit Jahren eine PR-Agentur beauftragt und die Kosten senken möchtet, macht es womöglich Sinn, Medienbeobachtung intern durchzuführen und mit einer Presseverteiler zu verbinden.

Möglicherweise bezahlt ihr derzeit für drei verschiedene Services:

Die Konsolidierung dieser Dienstleistungen in eine einzige kostengünstige, benutzerfreundliche Plattform könnte euch helfen, Budget zu sparen und die Arbeitsabläufe im Team zu optimieren. Das geht mit der Meltwater All-in-One Lösung - sprich noch heute mit einem Experten.

Diese maßgeschneiderten Lösungen zielen darauf ab, die Dienstleistungen auf eure spezifischen Anforderungen abzustimmen. Die Preise für Medienbeobachtung richten sich daher nach dem Umfang der gebotenen Leistungen:

Wonach richten sich die Preise für die Media Monitoring?

Der Preis für eine Media Monitoring Lösung hängt von einer Reihe von Faktoren ab:

Besser informierte Entscheidungen treffen Jetzt von der weltweit größten Quellenbasis zur Medienbeobachtung profitieren

So, dann sehen wir uns das genauer an und finden heraus, was das für euch bedeutet.

1. Welche Medienkanäle sind für euer Unternehmen relevant?

Die Kanäle, die ihr beobachten möchtet, bestimmen einen Teil des Preises für eure Lösung zur Medienbeobachtung.

Die meisten Unternehmen benötigen eine Lösung zum Online-News Monitoring und Social Media Monitoring für Keywords wie ihren Firmennamen, ihre Stakeholder und ihre wichtigsten Mitbewerber.

Tipp: Erfahre mehr über Markt- und Wettbewerbsbeobachtung.

Meltwater ermöglicht unbegrenztes Keyword-Tracking über Online-News und Social Media Channels hinweg.

Im Gegensatz zu vielen unserer Mitbewerber kannst du mit unserer Software eine unbegrenzte Anzahl von Keywords tracken und dich jederzeit in deinem Account anmelden, um sie anzupassen.

Zusätzliche Kanäle erhöhen die Kosten für eure Lösungen, beispielsweise Rundfunk und Podcast Monitoring (mit fortschrittlicher Speech-to-Text-Technologie), Print Monitoring und erweitertes Social Listening. Unsere BeraterInnen helfen dir gerne dabei, die passende Lösung für euch zu finden. Fülle dafür einfach das Formular am Ende dieses Beitrags aus.

Tipp: Das sind die besten Social Media Monitoring Tools auf dem Markt.

2. Wie viele Nutzer benötigen Zugang?

Auch die Anzahl der User spielt beim Umfang eurer Lösung und somit bei der Preisgestaltung eine wichtige Rolle.

Kleine Unternehmen, Wohltätigkeitsorganisationen und Start-ups haben in der Regel nur wenige Mitarbeiter und ein begrenztes Budget.

Um eine Enterprise-Level-Lösung zu erschwinglichen Kosten anbieten zu können, ist eine vereinfachte Lösung für eine geringere Anzahl von Nutzern mit der gleichen Leistungsfähigkeit wie eine umfangreiche Lösung erforderlich.

So können wir einer breiten Palette von Organisationen den für sie richtigen Medienbeobachtungsdienst anbieten.

3. Welcher Umfang an Analysen ist erforderlich?

Führt ihr jährlich zwei große Kampagnen durch? Oder schaltet ihr fünf Kampagnen pro Woche?

Die Anzahl der Dashboards, die für die Analyse spezifischer Projekte, Kampagnen oder Mitbewerber benötigt werden, wirkt sich ebenfalls auf den Preis für euer Media Monitoring aus.

4. Gibt es andere Services, die konsolidiert werden können?

Die Melwater Media Monitoring Suite ist zu einem Muss für Marketing- und Kommunikationsfachleute mit vielfältigen Anforderungen an die Medienbeobachtung, Medienanalyse und den Medien-Output geworden.

Unser Monitoring-Tool ist eine All-in-One-Lösung für viele der Aufgaben rund um das Medienmanagement. Unsere Social Media Monitoring Software, unser Social Media Management Tool, unsere Medienkontaktdatenbank, der Meltwater Presseverteiler, die Newsletter-Funktionalität und verschiedene Reporting-Tools finden sich allesamt auf der gleichen cloudbasierten Plattform.

Das macht das Kundenengagement, das Krisenmanagement, die Kommunikation mit Kontakten und die Planung einfach und bequem und hilft gleichzeitig, die Kosten zu senken und das Budget zu rationalisieren (und erspart die die Erstellung von mehreren Purchase Orders).

Gleichzeitig bedeutet dies, dass euer Meltwater Account Manager mit allen Bereichen eures Unternehmens vertraut und ein kompetenter Ansprechpartner für alle eure Bedürfnisse ist.

5. Sind individuelle Anpassungen erforderlich?

Wenn ihr ein größeres Unternehmen seid oder einen speziellen Anwendungsfall mit einem maßgeschneiderten Konzept vor Augen habt, kann Meltwater auch hier helfen.

Wir können kundenspezifische, detaillierte Reports für ein bestimmtes Ereignis, zurückliegende Daten oder eine einzelne Region erstellen. Ganz nach euren Wünschen.

Wir bieten zudem maßgeschneiderte Agenturlösungen an, sind auf Lösungen für Hochschulen und Universitäten spezialisiert und ermöglichen Enterprise-Solutions für große Projekte oder Abteilungen, die weitere maßgeschneiderte Lösungen wie API-Verbindungen einschließen können.

Kontaktiere Meltwater und erhalte deinen Preis

Fülle das Formular aus und nimm Kontakt mit uns auf, um eine Demo anzufordern und dich von einem unserer Berater über die passende Lösung für dich und euer Team informieren zu lassen sowie einen Preis für deine Media Monitoring Lösung zu erhalten.