Fragst du dich manchmal, wie es gewisse Unternehmen schaffen, ihren Mitbewerbern immer eine Nasenlänge voraus zu sein? Dafür sind weder Glück noch Intuition verantwortlich − viel eher sind es Competitor Analysis Tools - auch Wettbewerbsanalyse-Tools genannt.

Das „Ausspionieren“ der Konkurrenz ist kein neues Phänomen. Doch die Weiterentwicklung von Wettbewerbsanalyse Software hat diesen Prozess wesentlich vereinfacht. Sie verschafft dir wertvolle Competitive Intelligence darüber, wer eure Mitbewerber sind, was sie besonders gut machen und wo ihr einen Vorteil habt. Mit diesen Einblicken könnt ihr eure Vorgehensweise auf Erfolgskurs ausrichten.

Die Nutzung dieser Tools kann euch im heutigen Wettbewerbsumfeld einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen. Hier erfährst du mehr über die Möglichkeiten von Tools zur Wettbewerbsanalyse, weshalb sie unverzichtbar sind und welche Tools sich am besten für eure Monitoring Strategie eignen.

Inhalt:

Tipp: Erfahre, wie man eine Konkurrenzanalyse durchführt. Das ist die Basis für die Nutzung von Konkurrenzanalyse-Tools.

Was ist ein Wettbewerbsanalyse-Tool?

Wettbewerbsanalyse-Tools (auch Competitive Analysis Tools, Competitor Analysis Tools, Konkurrenzanalyse-Tools, Wettbewerbsanalyse-Software oder Wettbewerbsbeobachtungs-Tools genannt) sind genau das, wonach sie sich anhören. Sie analysieren eure Konkurrenten und helfen euch damit, Stärken und Schwächen zu identifizieren, Market Intelligence zu gewinnen und strategische Entscheidungen zu treffen.

Zu den Kernfunktionen von Wettbewerbsanalyse-Software gehören unter anderem:

Keyword-Recherche

Durch die Analyse der Keywords, auf die eure Mitbewerber abzielen, erhaltet ihr einen besseren Einblick in ihre Content Strategie und entdeckt neue Möglichkeiten zur Optimierung eurer eigenen Website.

Durch die Analyse der Keywords, auf die eure Mitbewerber abzielen, erhaltet ihr einen besseren Einblick in ihre Content Strategie und entdeckt neue Möglichkeiten zur Optimierung eurer eigenen Website. Social Media Monitoring

Dies gibt euch Aufschluss über ihre Follower, ihre Engagement-Levels und ermöglicht sogar Brand Tracking, Brand Monitoring und Sentimentanalysen gegenüber euren Mitbewerbern im Internet.

Dies gibt euch Aufschluss über ihre Follower, ihre Engagement-Levels und ermöglicht sogar Brand Tracking, Brand Monitoring und Sentimentanalysen gegenüber euren Mitbewerbern im Internet. Beobachtung des Website-Traffics

Erfahre, woher der Website-Traffic eurer Konkurrenten stammt, wie hoch das monatliche Suchvolumen ist, welche Positionen sie im Suchranking einnehmen und vieles mehr.

Erfahre, woher der Website-Traffic eurer Konkurrenten stammt, wie hoch das monatliche Suchvolumen ist, welche Positionen sie im Suchranking einnehmen und vieles mehr. Backlink Profiling

Finde heraus, wer auf die Websites eurer Mitbewerber verlinkt und wie diese Backlinks zu deren SEO beitragen.

Dies sind nur einige Beispiele für die Art der Unterstützung, die euch Wettbewerbsanalyse-Tools bieten können. Letztlich geht es darum, zu verstehen, was euch von euren Online-Konkurrenten abhebt und diese Besonderheiten anschließend in den Botschaften an eurer Kunden hervorzuheben.

Tipp: Erfahre mehr über Marktbeobachtung und über die Branchenanalyse mit Porter's Five Forces. Unser Benchmarking Guide könnte auch interessant für dich sein.

Warum benötigt man ein Wettbewerbsanalyse-Tool?

Wenn ihr versteht, wie eure Mitbewerber funktionieren, lassen sich nicht nur potenzielle Bedrohungen und Chancen erkennen, sondern auch wertvolle Erkenntnisse darüber gewinnen, was in eurer Branche funktioniert und was nicht.

Tools zur Konkurrenzanalyse bieten einen umfangreichen Überblick über die Onlinepräsenz eurer Mitbewerber, einschließlich ihres Website-Traffics, ihres Social Media Engagements, ihrer Keyword Rankings und ihrer Backlink-Profile. Mit diesen Informationen könnt ihr einen direkten Vergleich mit eurer eigenen Marke anstellen.

Durch den Vergleich von Metriken wie Website-Traffic und Suchmaschinen-Rankings lässt sich feststellen, in welchen Bereichen ihr euch auszeichnet oder ein wenig hinterherhinkt. Diese Erkenntnisse können anschließend genutzt werden, um informierte Entscheidungen zu treffen und effektivere Strategien zur Verteidigung eurer Spitzenposition zu entwickeln.

Neben dem Benchmarking kann die Wettbewerbsanalyse euch helfen, die Vorlieben der Konsumenten zu erkennen, die euch bisher vielleicht entgangen sind. Wenn du beispielsweise die Keywords der Konkurrenz analysierst, entdeckst du vielleicht eine Marktlücke, die ihr als Wachstumschance nutzen könnt.

Es gibt unzählige Möglichkeiten, Wettbewerbsanalyse-Tools zu eurem Vorteil zu nutzen. Schauen wir uns einige spezielle Competitor Analysis Tools und deren Einsatzmöglichkeiten an:

Wir haben die besten Konkurrenzanalyse-Tools zusammengestellt, um dir zu zeigen, wie du über die Aktivitäten eurer Mitbewerber auf dem Laufenden bleiben kannst. Erwäge, eines oder mehrere davon in eure digitale Strategie einzubeziehen:

Für Social Media und PR: Meltwater

Meltwater bietet die umfangreichste PR-Datenbank und hilft dir, eine ganzheitliche Strategie auf einer einzigen Plattform aufzubauen. Die Meltwater Suite vereint Social Listening, Brand Monitoring, Consumer Intelligence, Media Relations und Influencer Marketing in einem − und die Wettbewerbsanalyse spielt in jedem dieser Schlüsselbereiche eine entscheidende Rolle.

Mit Social Listening Analytics können Marken die Erwähnung bestimmter Keywords, Trends, Themen oder sogar anderer Marken beobachten. Du erfährst, was die Menschen zu diesen Begriffen sagen und wie sie darüber sprechen. So kannst du beispielsweise feststellen, ob die Menschen im Internet lobend über einen Mitbewerber sprechen oder ob er den Erwartungen der Kunden nicht gerecht wird.

Consumer Insights Tools geben dir einen genauen Einblick darüber, wer deine Zielgruppe ist, indem sie deine Zielgruppenanalyse automatisieren. Diese Informationen können für die Wettbewerbsanalyse entscheidend sein, denn du erfährst, mit wem deine Kunden sonst noch geschäftliche Beziehungen pflegen.

Die KI-unterstützen Funktionen von Meltwater verwandeln unstrukturierte Daten aus Online-Unterhaltungen in verwertbare Insights und wissenschaftlich gestützte Prognosen, die euch den entscheidenden Schritt voranbringen.

Identifizieren und finde Influencer, die eure Mitbewerber nutzen

Messung des Share of Voice und des Markensentiments

Reputationsmanagement und Tracking der Markenreputation

Beobachtung von Social Media-Themen und -Unterhaltungen

Aufbau von Beziehungen zu Journalisten, Bloggern, Podcastern usw., die euren Share of Voice stärken können

Alles in allem bietet Meltwater ein starkes Fundament für eure Konkurrenzanalyse − und für all das, was anschließend passiert. Doch es geht nicht nur darum, Daten zu erfassen, sondern auch zu wissen, wie ihr sie anschließend für eure Strategie nutzen könnt.

Kein anderes Konkurrenzanalyse-Tool hilft euch so gut bei der Verknüpfung dieser Punkte wie Meltwater. Vereinbare noch heute eine kostenlose Demo.

Für SEO: Ahrefs

Ahrefs ist ein beliebter Name im Bereich der SEO Optimierung und bietet zahlreiche Funktionen zur Wettbewerbsanalyse, mit denen NutzerInnen die Online-Strategien ihrer Konkurrenten durchblicken können.

Ahrefs bietet detaillierte Einblicke in das Backlinkprofil einer Website. Es ermöglicht dir, die Backlinks eurer Mitbewerber zu analysieren und dabei die Quellen, den Ankertext und die Authority dieser Links zu ermitteln. Dadurch kann festgestellt werden, welche Websites auf die eurer Konkurrenten verlinken und wie gut die Qualität dieser Links ist.

Ein weiterer Menüpunkt ist die Keyword-Recherche. Hier lassen sich das Suchvolumen, die Komplexität der Keywords und der potenzielle Traffic für die Keywords, für die eure Konkurrenten ranken, analysieren, um gewinnbringende Möglichkeiten zu identifizieren. Diese Daten helfen dir zudem, mehr über die Content Marketing Strategie der Mitbewerber zu erfahren, einschließlich ihrer erfolgreichsten Seiten und ihres Potenzials für organischen Traffic.

Rank Tracker zur Beobachtung der Suchmaschinen-Rankings über Zeit

zur Beobachtung der Suchmaschinen-Rankings über Zeit Website Audit , um technische SEO-Probleme aufzudecken

, um technische SEO-Probleme aufzudecken Anpassbare Alerts, wenn Mitbewerber Keywords hinzugewinnen oder verlieren

All diese Funktionen sind in einer benutzerfreundlichen Oberfläche verpackt, damit du sofortige Insights gewinnen und schnellere Entscheidungen treffen kannst.

Für Website Authority: Moz

Moz ist ein weiterer großer Name in der SEO-Welt und einige der Funktionalitäten sind identisch mit denen von Ahrefs. Was die Wettbewerbsanalyse angeht, bietet Moz daher ebenfalls hilfreiche Funktionen, um die Webseiten eurer Konkurrenz zu analysieren.

Dafür bietet Mox einen kostenlosen Domain Authority Checker:

Die Domain Authority (DA), zu Deutsch Domain Authorität, ist eine von Moz entwickelte Messgröße zur Einschätzung der Online-Autorität einer Website. Sie wird auf einer Skala von 1 bis 100 gemessen und je höher die DA, desto größer scheint die Autorität einer Website in ihrem spezifischen Bereich zu sein.

Websites mit einer höheren Autorität ranken in der Regel besser für ein Thema als Websites mit einem niedrigeren DA.

Wer noch tiefer eintauchen will, kann sich bei Moz auch die Autorität einzelner Seiten anzeigen lassen, die sogenannte Page Authority. Wenn du zum Beispiel einen Blog zum gleichen Thema wie ein Mitbewerber schreibst, kannst du die Page Authority des Mitbewerbers für diesen Blog überprüfen, um zu erfahren, wie gut dein Beitrag in der organischen Suche ranken dürfte.

Du kannst die Moz Symbolleiste kostenlos herunterladen und dir sofort den DA oder PA einer Website ansehen. Dadurch lässt sich diese Ebene ganz einfach in deine Wettbewerbsanalyse einbeziehen.

Für Content Trends: BuzzSumo

BuzzSumo bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, im Trend liegende Themen für dein Content- und Social Media Marketing zu finden. BuzzSumo eignet sich aber auch als Wettbewerbsanalyse-Tool, denn es verschafft dir einen Überblick über die Content-Ideen der Mitbewerber aus der Vogelperspektive.

BuzzSumo hilft dir, die beliebtesten Inhalte eurer Konkurrenten zu entdecken. Du kannst sehen, welche Artikel, Blogbeiträge, Infografiken, Videos und andere Content-Formate am meisten geteilt werden und das größte Engagement erzielen. So erfährt du, welche Themen und Inhaltstypen bei eurem Publikum besonders gut ankommen.

Du erhältst zudem Hinweise darauf, mit welchen Influencern eure Mitbewerber zusammenarbeiten oder wer ihren Content organisch teilt. Vielleicht möchtest du diese oder ähnliche Influencer nutzen, um eure eigene Reichweite zu erhöhen.

Eine der hilfreichsten Funktionen von BuzzSumo ist die Möglichkeit, Konkurrenten direkt zu vergleichen. Trends, Stärken und Schwächen in eurer Nische lassen sich ganz einfach auf einer Seite darstellen und identifizieren.

Die Erkennung von Trendthemen in typischer BuzzSumo-Manier kann dir dabei helfen, wirkungsvollen und relevanten Content zu erstellen, bevor es eure Mitbewerber tun.

Tipp: Wirf einen Blick auf die besten Content Marketing Tools auf dem Markt.

Für Keyword Trends: SpyFu

SpyFu hebt sich unter den Keyword-Recherche-Tools durch seine Fähigkeit ab, Keyword Trends zu beobachten und Paid Keywords anzuzeigen, die von euren Mitbewerbern für ihre Werbekampagnen verwendet werden. Diese Daten beschränken sich aber nicht nur auf die laufenden Kampagnen − du kannst dir einen vollständigen Überblick über die Keywords verschaffen, die in allen bisher durchgeführten Kampagnen eurer Konkurrenten verwendet wurden.

Dieser Grad der Wettbewerbsanalyse ist ein wesentlicher Fortschritt gegenüber der manuellen Keyword Recherche. Anstatt einen Begriff manuell einzugeben und Daten zu erfassen, kannst du mitten in die Strategien eurer Mitbewerber eintauchen. Sie haben die schwierige Arbeit erledigt und ihr könnt die Früchte ernten.

Doch das ist noch nicht alles. Du kannst dir zudem die genauen Anzeigentexte ansehen, die eure Mitstreiter auf Plattformen wie Google Ads schalten. Du siehst, wo sie bei Google auftauchen und erhältst an einer zentralen Stelle Einblicke in weitere Daten, die du sonst nirgendwo finden kannst.

Für Follower Tracking: Social Blade

Die Beobachtung der Social Media Performance eurer Mitbewerber ist ein wichtiger Bestandteil der Wettbewerbsanalyse. Eure Mitbewerber scheinen die sozialen Medien vielleicht geradezu zu dominieren, doch die Daten können eine ganz andere Geschichte erzählen. Social Media Monitoring Tools wie Meltwater oder Social Blade liefern euch diese Daten.

Aus genau diesem Grund ist Social Blade eines der besten Wettbewerbsanalyse-Tools. Es liefert dir sowohl die Anzahl der Follower als auch ein tägliches Follower-Update, so dass du die Entwicklung des Publikums eures Konkurrenten über einen längeren Zeitraum beobachten kannst. Verlieren sie Follower? Gewinnen sie neue dazu? Und in beiden Fällen − weshalb?

Eine interessante Funktion ist das Grading-Tool, das die Social Media Präsenz einer Marke mit einem Buchstaben bewertet. Diese Funktion nutzt eine Kombination aus den durchschnittlichen Retweets und Likes, um zu zeigen, ob die Posts einer Marke beim Publikum Anklang finden. Du kannst auch mehrere Marken nebeneinander vergleichen, um zu sehen, wie sie in Bezug auf ihre Social Follower abschneiden.

Social Blade liefert Insights für Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, Facebook und weitere Social Media-Plattformen.

Für Website Traffic Monitoring: Similarweb

Content und eine große Social Media Fangemeinde sind nicht die einzigen Indikatoren, um den Erfolg eines Mitbewerbers zu beurteilen. Ohne Website-Traffic werden eure Mitbewerber vermutlich Schwierigkeiten haben, die richtige Zielgruppe anzusprechen und als Kunden zu gewinnen. Und wenn dies der Fall ist und ihr eure Strategie an ihrer orientiert, werden auch eure eigenen Maßnahmen scheitern.

Similarweb ist ein großartiges Konkurrenzanalyse-Tool, weil es sich ausschließlich auf die Muster des Website Traffics konzentriert. Es liefert Daten über den Website Traffic eurer Konkurrenten, einschließlich der Anzahl der Besucher, der Seitenaufrufe und des Engagements. So findest du heraus, wie beliebt ihre Websites im Vergleich zu eurer sind und in welchem Umfang das Engagement der User gefördert wird.

Das Competitive Intelligence Tool gliedert den Website-Traffic eurer Mitbewerber nach Quellen wie Suchmaschinen, sozialen Medien, direktem Traffic und Weiterleitungen auf. Damit kannst du den Ursprung des Traffics eurer Mitbewerber ermitteln und dir die besten Traffic-Quellen zunutze machen.

Weitere Features der Similarweb Wettbewerbsanalyse-Software:

Beliebteste Inhalte basierend auf dem Engagement

Einblicke in die Performance mobiler Apps

Globale Marktpräsenz

Keyword-Analyse

Diese Insights helfen, eine stärkere Online-Präsenz an den richtigen Orten aufzubauen.

Für E-Mail-Marketing: Mailcharts

Die Zahlen zum E-Mail-Marketing eurer Konkurrenten sind nicht ganz einfach zu finden, doch Mailcharts bringt die wichtigsten Kampagnen-Metriken ans Licht.

MailCharts erfasst die E-Mail-Kampagnen eurer Mitbewerber und gibt Aufschluss über die versendeten E-Mails, die Häufigkeit ihrer Kampagnen und deren Inhalte. Die Design-Analyse unterstützt dich bei der Bewertung von Aspekten wie Layout und Messaging-Strategien.

Du kannst zudem die Betreffzeilen analysieren, die in den E-Mails verwendet werden. Diese sind entscheidend für die Öffnungsrate und wenn du weißt, was bei der Konkurrenz gut funktionierten, kannst du dich für deine eigene E-Mail-Kommunikation davon inspirieren lassen.

Marktsegmentierung- und Targeting-Daten

Tracking von Werbeaktionen

Beispiele für E-Mails zu Feiertagen und bestimmten Jahreszeiten

CTAs und Conversion-Daten

E-Mail-Daten, an die du früher nur schwer herankommen konntest (vor allem ohne Anmeldung für die E-Mail-Kommunikation eurer Konkurrenten), sind jetzt auf Knopfdruck verfügbar.

Teste das Meltwater Competitor Analysis Tool

Die richtigen Wettbewerbsanalyse-Tools helfen euch bei der Entwicklung einer erfolgreichen Strategie, mit der ihr euren Vorsprung sichern und einen entscheidenden Unterschied machen könnt.

Unabhängig davon, ob die Wettbewerbsanalyse Neuland für euch ist oder ihr eure bestehendes Toolstack erweitern möchtet, bietet euch Meltwater einzigartige Funktionen und Vorteile, mit denen ihr sofort erste Ergebnisse erzielen könnt.

Fülle einfach das Formular aus, um eine Demo zu vereinbaren und mehr darüber zu erfahren: