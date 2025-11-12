Im Jahr 2026 stehen spannende Veränderungen in der PR- und Kommunikationswelt an, insbesondere in der Welt der Technologien. Die Instant-Kommunikation nimmt weiter zu, das Online-Verhalten der KonsumentInnen wandelt sich stetig und Unternehmen setzen verstärkt Technologien ein, die ihnen einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz sichern.

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Künstliche Intelligenz: Vom Trend zum festen Bestandteil im Marketing

Künstliche Intelligenz (KI) bleibt auch 2026 einer der einflussreichsten Faktoren im Marketing.

„Artificial Intelligence” oder „AI”, wie sie auch oft genannt wird, ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern fester Bestandteil erfolgreicher Strategien. KI-basierte Technologien geben Marken genauere und umfassendere Einblicke in ihre Zielgruppen und ermöglichen es, Online-Trends und Unterhaltungen in Echtzeit zu erkennen und zu analysieren. Der Einsatz von KI im Marketing entwickelt sich zunehmend von einem Wettbewerbsvorteil zu einer unverzichtbaren Grundlage für Marken, die ihre Strategien auf Daten stützen und eine nachhaltige Steigerung des ROI anstreben.

Fragen, die wir in diesem Beitrag klären

Warum ist KI im Marketing 2026 so wichtig?

so wichtig? Welche innovativen Systeme optimieren unsere Marketingstrategien?

optimieren unsere Marketingstrategien? Was können wir aus KI-gestützten Insights lernen?

lernen? Wie können sie uns zum Beispiel beim Content Marketing, bei der Erkennung von Content Marketing Trends und allgemeinen Trends unterstützen?

unterstützen? Wie hilft KI bei Krisen und schnellen Entscheidungen?

Wir gehen in diesem Artikel der Frage nach, weshalb KI-gestützte Insights in diesem Jahr und in der Zukunft im Marketing nicht mehr wegzudenken sind.

In den vergangenen Jahren stand „digitales Marketing“ im Mittelpunkt vieler Strategien. Doch erfolgreiches Marketing geht weit über die Online-Welt hinaus. Es ist der ganzheitliche Weg, den Produkte und Dienstleistungen vom Konzept bis zum Kunden zurücklegen. Dabei geht es in erster Linie darum, Bedürfnisse zu verstehen und eine Nachfrage für das zu schaffen, was dein Unternehmen anbietet – unabhängig davon, ob dies online oder offline geschieht.

Use Case 1: Kundengespräche erkennen und verstehen

Wo kommt hier die künstliche Intelligenz ins Spiel? Ganz einfach: Um eine echte Nachfrage nach einem Produkt oder einer Dienstleistung zu schaffen, müsst ihr wissen, wer eure KundInnen sind und was sie wirklich bewegt.

Wer beispielsweise versucht, Fitnessprodukte an Reisebegeisterte zu vermarkten, verschwendet Zeit und Geld. Entscheidend ist, die Bedürfnisse eurer Zielgruppe zu verstehen, herauszufinden, was sie anspricht und welche Inhalte Anklang finden.

Der erste Schritt ist die Identifizierung eurer Zielgruppen und die Entwicklung von Buyer Personas oder Zielgruppensegmenten. KI-gestützte Tools wie Medienbeobachtung und Social Media Listening liefern dafür Echtzeit-Analysen von Kundengesprächen und wertvolle Insights, die eure Marketingstrategie mit Daten untermauern.

Tipp: Erfahre mehr über Buyer Personas und nutze unsere kostenlose Vorlage zur Erstellung eurer Buyer Personas.

Durch das Tracking und die Beobachtung der Gespräche, die eure Kunden über euer Unternehmen führen, gewinnt ihr ausführliche und wertvolle Einblicke in ihre Bedürfnisse, Interessen und Meinungen. So kannst du eine Marketingstrategie entwickeln, die auf euer Publikum zugeschnitten ist, anstatt den oft erfolglosen „one-size-fits-all“-Ansatz zu verfolgen.

Im Jahr 2026 ist die Datensegmentierung nicht der einzige Trend, auf den man bei der künstlichen Intelligenz achten muss. Die Zielgruppensegmentierung ist genauso wichtig, um eure (potenziellen) Kunden zu verstehen und eure Marketingstrategie in diesem Jahr gezielter auszurichten.

Use Case 2: Künstliche Intelligenz zur Krisenprävention

KI ermöglicht es dir, Online-Gespräche kontinuierlich zu verfolgen und in Echtzeit zu erkennen, was KundInnen über eure Marke denken, sagen und fühlen. Der entscheidende Punkt dabei ist Echtzeit: Gerade im PR- und Kommunikationsbereich entscheidet jede Minute: Wer Krisensituationen früh erkennt und schnell handelt, kann verhindern, dass aus einem kleinen Funken ein großes Feuer wird.

Ein bedeutender Trend in der PR und Kommunikation im Jahr 2026 ist die konsequente Umsetzung des Begriffs „Strategie“, d.h. wirklich strategisch zu denken und zu handeln. Dabei geht es weniger darum, sich auf Krisen vorzubereiten, sondern darum, diese durch vorausschauendes Handeln zu vermeiden. Gerade durch die Dynamik der sozialen Medien müssen Marken ihre klassischen PR- und Kommunikationsstrategien überdenken und anpassen. Informationen verbreiten sich heute schneller, negative Presse erreicht ein breiteres Publikum und simple Erklärungen überzeugen die Menschen nicht mehr. KonsumentInnen erwarten Transparenz, Glaubwürdigkeit und zeitnahe Reaktionen.

Mit dem zunehmenden Einfluss der Online-„Cancel-Kultur“ wächst auch der Online-Aktivismus in den sozialen Medien. Marken sehen sich schnell Boykotten ausgesetzt, wenn sie den eigenen oder gesellschaftlichen Werten nicht gerecht werden. KI-Systeme können PR- und Kommunikationsteams nicht nur bei der Echtzeit-Beobachtung von Gesprächen während einer Krise unterstützen, sondern auch erkennen, wer die öffentliche Meinung prägt und wie die Marke wahrgenommen wird.

Mit den Smart Alerts von Meltwater erfährst du sofort, wenn sich auffällige Entwicklungen rund um deine Marke abzeichnen – so kannst du schnell reagieren und Chancen oder Risiken frühzeitig erkennen.

Erfahre in unserem kostenlosen Webinar, wie erfolgreiche Krisenkommunikation funktioniert, oder lese unseren Beitrag, um Schritt für Schritt eine Strategie für Krisenmanagement und Krisenkommunikation aufzubauen.

Use Case 3: Mit KPIs den Erfolg nachvollziehen

Du hast von Keywords und Trendthemen bis hin zu Profilen von Social Media Influencern eine Vielzahl an Daten zusammengetragen. Nun müssen diese Informationen sinnvoll genutzt werden.

Analysiere zunächst die erfassten Daten mithilfe eines KI-gestützten Tools. So erhältst du einen tiefgreifenden, qualitativen Einblick in die vorhandenen quantitativen Daten.

Vanity Metrics, also Kennzahlen, die auf den ersten Blick beeindruckend wirken, aber wenig aussagen, haben an Bedeutung verloren.

Likes spielen auf Plattformen wie Instagram und Twitter nur noch eine Nebenrolle. Wer den tatsächlichen Erfolg einer Social Media Kampagnen ermitteln und das Engagement der Zielgruppe erhöhen will, muss über die Anzahl der Likes und Kommentare hinausblicken.

Hier macht der Einsatz eines KI-gestützten Tools den entscheidenden Unterschied. Quantitative Kennzahlen allein entscheiden meist nicht über Erfolg oder Misserfolg einer Marketingstrategie. Social Media Intelligence Tools liefern detailliertere Einblicke in diese Kennzahlen und verraten dir, was die Menschen sagen, wo sie ihre Meinung äußern und wie deine Marke wahrgenommen wird.

Die Analysen, die solche Tools bieten, machen den Nachweis des ROIs einiges einfacher. Anstatt Daten mühsam zusammentragen, erhalten Marketing-Teams klar aufgearbeitete Insights. Sentiment-Analysen und Heatmaps bieten visuelle Darstellungen der ausgewählten Kennzahlen. Diese Visualisierungen machen es einfacher, den Erfolg jeder Kampagne besser nachzuvollziehen.

Möchtest du erfahren, wie du den tatsächlichen Erfolg deiner Marketingmaßnahmen messen kannst? Unsere Experten beraten dich gerne in einem unverbindlichen, persönlichen Gespräch. Fülle einfach unser Formular am Ende dieses Blogs aus, um eine Demo zu vereinbaren .

FAQs zu KI im Marketing 2026

1. Was sind KI-gesteuerte Insights im Marketing?

KI-gesteuerte Insights sind datengestützte Erkenntnisse, die mithilfe von künstlicher Intelligenz gewonnen werden. Sie helfen Marketingteams, das Kundenverhalten, Trends und die Kampagnen-Performance schneller und präziser zu analysieren.

2. Warum gewinnen KI-gestützte Insights im Marketing im Jahr 2026 weiter an Bedeutung?

Die verfügbaren Datenmengen wachsen rasant. KI kann diese effizient auswerten, Muster und Trends erkennen und personalisierte Empfehlungen liefern, die menschliche Analyse nur mit großem Aufwand ermöglichen würde.

3. Wie können Unternehmen von KI-gestützten Marketing-Insights profitieren?

Unternehmen können zielgerichtete Kampagnen entwickeln, die Kundenbindung erhöhen, Ressourcen effizienter einsetzen und schneller auf Marktveränderungen reagieren.

4. Welche Arten von Entscheidungen lassen sich mit KI-gestützten Insights verbessern?

KI Insights unterstützen Entscheidungen in Bereichen wie Kampagnenplanung, Content-Erstellung, Zielgruppenansprache, Preisgestaltung und Produktentwicklung.

5. Wie unterscheiden sich KI-gestützte Insights von traditionellen Marketing-Analysen?

Im Gegensatz zu klassischen Analysen liefert die künstliche Intelligenz Insights in Echtzeit, erkennt komplexe Muster in großen Datenmengen und ermöglicht mit Predictive Analytics Prognosen für zukünftiges Kundenverhalten.

6. Wie können Marketingteams KI-gestützte Insights in ihre Strategien integrieren?

Marketingteams können KI-Tools in bestehende Analyseplattformen einbinden, die gewonnenen Insights regelmäßig auswerten und datengestützte Entscheidungen systematisch in die Kampagnenplanung und Kundenkommunikation einfließen lassen.

Faktenbasierte Entscheidungen für erfolgreiches Marketing

Wusstest du, dass du, wenn du etwas genauer hinschaust, in den Daten über deine Zielgruppe wertvolle Muster erkennen kannst? Solche Insights sind äußerst hilfreich. Laut Forbes gehört die prädiktive Analyse zu den AI-Trends, die es ermöglichen, Muster und Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und deine Marketingstrategie kontinuierlich zu optimieren.

Tipp: Erfahre mehr über Trenderkennung / Trendspotting.

Lösungen wie das Social Media Monitoring Tool von Meltwater helfen dir, diese Erkenntnisse zu gewinnen und Entscheidungen nicht mehr anhand von Annahmen, sondern basierend auf echten Daten und Fakten zu treffen. Mithilfe dieser KI Insights kannst du Kampagnen gezielt auf saisonale Trends ausrichten und so die Reichweite steigern und die Brand Awareness erhöhen. Vielleicht deuten die Erkenntnisse auch darauf hin, dass du deine Strategie anpassen musst – zum Beispiel durch gezieltes E-Mail-Marketing, um KundInnen regelmäßig über Angebote und Aktionen zu informieren. In jedem Fall könnt ihr datengesteuerte Entscheidungen aufgrund von Fakten treffen, die sich aus konkreten Erkenntnissen ergeben.

Angesichts der aktuellen Trends besteht kein Zweifel, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz weiter zunehmen wird. Besonders im Marketing zeigt sich, dass künstliche Intelligenz eine entscheidende Rolle spielt. Von der Gewinnung wertvoller Customer Insights und Einblicke in die Gespräche der KonsumentInnen bis hin zum besseren Verständnis deiner KPIs und zur Optimierung deiner Maßnahmen mit KI stellst du sicher, dass deine Marketingstrategie 2026 optimal ausgerichtet ist.

Möchtest du wissen, wie ihr AI in eurem Unternehmen einsetzen könnt? Fülle einfach das Formular aus und vereinbare ein persönliches, unverbindliches Beratungsgespräch mit einem unserer Experten.