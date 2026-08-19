Möchten Sie Ihre Wettbewerbsstrategie auf ein neues Level bringen?

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Denn egal, ob Sie Ihren USP erarbeiten, Ihre Produktentwicklung voranbringen oder einen neuen Markt erobern möchten; eine Konkurrenzanalyse sollten Sie auf kontinuierlicher Basis durchführen.

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