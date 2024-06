Als Kleinunternehmen haben Sie kaum die Zeit oder Möglichkeiten, Ihre Zielgruppe eingehend zu analysieren. Doch um relevant zu bleiben und Ihr Business auszubauen, kommen Sie kaum darum herum. Intuitive Medienbeobachtung und Social Listening geben Ihnen die Möglichkeit, echte Unterhaltungen in Echtzeit zu beobachten und darauf zu reagieren. So verstehen Sie, was Ihre Kunden wirklich wollen, ohne dabei Ihre anderen Prioritäten aus den Augen zu verlieren.