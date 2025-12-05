Camille Scavennec a rejoint Meltwater en 2023, où elle occupe actuellement le poste de Responsable Marketing. Elle y pilote les stratégies marketing digitales pour la France et l’Espagne, avec un focus sur la génération de leads, la visibilité de la marque et l’optimisation des performances. Elle a auparavant évolué chez Publicis Conseil et Bruno Interior GmbH, renforçant son expertise en marketing digital, analyse de données et développement de marché.