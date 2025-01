8 tendances RP incontournables pour votre marque en 2025

Les professionnels des RP jouent un rôle essentiel dans la gestion de l’e-réputation d’une marque. Des relations publiques efficaces permettent non seulement de promouvoir l’image construite, mais aussi de la protéger. En utilisant les bonnes stratégies au bon moment, il est possible de maximiser les retombées positives tout en minimisant l’impact des mauvaises.

Une partie cruciale du métier de professionnel des RP consiste à rester informé des dernières tendances du secteur. Pourquoi est-ce si important ? Parce que notre monde évolue constamment, et les pratiques en relations publiques évoluent avec lui.

Les attentes des consommateurs d’il y a trois ans peuvent être totalement différentes de celles d’aujourd’hui. Comme les RP visent à influencer la perception qu’a votre audience de votre marque, il est essentiel de comprendre comment adapter vos tactiques et stratégies pour résonner efficacement auprès de votre public à un moment donné.

Découvrons ensemble les 8 tendances majeures en matière de RP qui façonneront votre stratégie de marque en 2025 :

Pourquoi est-il essentiel de suivre les tendances en relations publiques ?

À l’instar du marketing, le domaine des relations publiques (RP) évolue constamment, marqué par l’émergence régulière de nouvelles tendances. Chaque année, ces évolutions deviennent plus visibles, en parallèle avec le rapprochement progressif entre les RP et le marketing.

Plusieurs facteurs influencent les tendances en RP, notamment les préférences des consommateurs, les attentes des employés et les avancées technologiques. À mesure que ces éléments se transforment, vos stratégies de RP doivent également s’adapter pour continuer à positionner votre entreprise de manière positive.

Prenons un exemple : si un nouveau produit fait face à des critiques négatives, qui doit intervenir : les RP ou le marketing ? Il y a encore quelques années, cette tâche relevait presque exclusivement des RP. Aujourd’hui, cependant, cette responsabilité tend à être partagée entre ces deux disciplines.

Pour approfondir les différences entre les RP et le marketing, consultez notre blog dédié.

Suivre les tendances en matière de RP permet aux marques d’identifier qui doit intervenir, comment le faire, et à quel moment, face aux défis ou aux opportunités qui se présentent. Cela limite les risques de manquer des occasions précieuses de communication et offre une meilleure compréhension des approches qui sauront capter et engager votre audience.

Passons maintenant en revue certaines des grandes tendances en RP qui ont gagné en importance ces dernières années.

Les données et l'analyse au cœur des stratégies de RP

Il n'y a pas si longtemps, les entreprises ne savaient pas comment mesurer efficacement l'impact de leurs stratégies de RP. Leur e-réputation était un mystère entouré de suppositions et d'intuitions. Les marques faisaient des annonces, publiaient des communiqués de presse et espéraient que tout irait pour le mieux.

Les marques attendent désormais bien plus de leurs équipes de relations publiques (RP), et elles n’hésitent pas à investir dans ce domaine. En effet, le secteur des RP était estimé à 88 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 129 milliards de dollars d’ici 2025 !

Cependant, de nombreux professionnels du marketing et des RP peinent encore à mesurer la rentabilité de leurs investissements. Avec les outils d’analyse et de reporting disponibles aujourd’hui, les données prennent une place cruciale dans l’élaboration des stratégies de RP.

En 2025, adopter une stratégie de RP basée sur les données sera essentiel pour évaluer l’impact de vos initiatives. Les équipes de RP devront au moins suivre des indicateurs clés de performance (KPI) tels que la notoriété et la crédibilité de la marque, l’engagement sur les réseaux sociaux, ainsi que la qualité du trafic web généré.

La demande en RP de qualité augmente, alors que les ressources disponibles au sein des équipes diminuent. Disposer de données et d’analyses solides pour justifier les décisions et les résultats permettra aux professionnels des RP de mieux démontrer leur valeur auprès de la direction, notamment en ce qui concerne leurs performances et leurs besoins en ressources.

En outre, analyser les données issues de vos stratégies de RP vous aide à identifier ce qui fonctionne et comment vous progressez. Ces informations peuvent être utilisées pour ajuster et affiner vos approches, garantissant une amélioration continue de vos efforts en RP.

Astuce ! Découvrez comment moderniser vos rapports de RP pour maximiser leur impact.

La diversité et l'inclusion deviennent les piliers des stratégies RP

De plus en plus d'entreprises intensifient leurs efforts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI), et pour de bonnes raisons. Lorsqu'un lieu de travail permet aux employés d’être authentiques, ceux-ci se montrent plus engagés, plus productifs et plus satisfaits dans leur travail.

Pour beaucoup, un environnement de travail axé sur la DEI est devenu un véritable avantage concurrentiel, particulièrement dans le contexte actuel marqué par la grande démission. En intégrant la diversité et l'inclusion dans leurs stratégies de relations publiques (RP), les entreprises ne se contentent pas d’attirer les clients, elles séduisent également de potentiels talents.

Cependant, de récentes études montrent que de nombreuses entreprises se limitent à respecter les procédures standards de DEI, sans parvenir à instaurer un environnement réellement diversifié et équitable. Les bonnes intentions seules ne suffisent pas toujours à produire des résultats tangibles.

Les entreprises qui s'engagent véritablement dans la construction d'un lieu de travail diversifié, équitable et inclusif peuvent facilement partager des preuves concrètes des initiatives qu'elles mettent en place. Les déclarations vagues et génériques laissent alors place à des actions démontrées et mesurables, renforçant ainsi leur crédibilité.

Avec une attente croissante de la part des consommateurs et des employés envers des marques qui adoptent activement la DEI, les équipes de RP peuvent s’attendre à voir ce sujet s’imposer durablement dans leurs campagnes et communications.

Le marketing d'influence continue de gagner en popularité

Le marketing d'influence demeure une des tendances majeures des relations publiques, et 2025 ne fera pas exception. Les influenceurs, qu’ils soient micro-influenceurs sur TikTok ou stars cumulant des millions d’abonnés sur Instagram, occupent une place centrale sur le web. Ils ouvrent également des portes vers des niches encore inexplorées.

Les micro-influenceurs, en particulier, ont conduit les entreprises à délaisser les partenariats traditionnels avec les célébrités ou les médias de masse au profit de communautés plus ciblées. Ce modèle ayant largement prouvé son efficacité, les campagnes RP continueront à s’appuyer sur les influenceurs pour renforcer la notoriété des marques.

Un influenceur peut être toute personne dont l’avis inspire confiance : un DJ local, un podcasteur, un blogueur ou un vlogueur, par exemple. Bien qu’ils n’aient pas la renommée ou l’audience d’une célébrité, leur crédibilité et leur capacité à mobiliser leur communauté les rendent influents.

Cependant, identifier le bon influenceur peut être un défi. Notre solution de marketing d’influence sociale accompagne les marques dans la sélection, la collaboration et la rémunération des influenceurs les mieux adaptés.

En 2025, les relations publiques autour des influenceurs mettront l’accent sur la fidélisation des collaborations existantes et l’établissement de nouvelles connexions. Travailler avec des influenceurs exige une approche particulière : souvent sans agent ni structure formelle pour gérer les partenariats, beaucoup d’entre eux jonglent avec d’autres activités professionnelles et ne se consacrent pas exclusivement à l’influence.

Pour exploiter pleinement le potentiel du marketing d’influence, il est crucial que les équipes RP comprennent l’audience, la niche et le style de contenu de chaque influenceur. Ces éléments, souvent subtils et spécifiques, varient considérablement d’un influenceur à l’autre. Ignorer ces nuances pourrait nuire à votre e-réputation.

Pour éviter les maladresses et optimiser vos campagnes, envisagez d’intégrer à votre équipe RP un spécialiste dédié aux influenceurs. Cette personne, forte d’une expertise en campagnes d’influence et en gestion des relations, pourra assurer une exécution optimale et atteindre les meilleurs résultats.

Adopter une approche personnalisée dans vos discours RP

Le concept de marketing personnalisé s'est largement imposé dans le domaine des relations publiques. En marketing, la personnalisation renforce la fidélité des clients et booste les ventes en répondant précisément à leurs besoins tout au long de leur parcours. Ce même principe s'applique aux RP personnalisées.

Adapter vos messages de RP à des journalistes ou influenceurs spécifiques permet de créer un contenu qui s’aligne directement sur leurs intérêts. Cela évite les approches génériques et met en avant des propositions percutantes qui attirent l'attention. Cette stratégie instaure une confiance immédiate et une crédibilité accrue lors de la présentation de nouvelles sources, tout en renforçant les liens existants avec les médias et les professionnels du secteur.

En ciblant vos messages de manière plus personnalisée, vous augmentez vos chances d'obtenir une visibilité auprès des publications ou plateformes visées.

L'authenticité est primordiale

Tout comme la personnalisation et les initiatives liées à la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI), l'authenticité demeure un pilier fondamental des attentes des consommateurs et des pratiques des agences de relations publiques. Cette priorité continuera d'être essentielle à l'avenir.

Conseil : Découvrez comment choisir une agence de RP ou une société de marketing adaptée à vos besoins.

Le besoin d’authenticité se fait particulièrement sentir dans deux contextes principaux.

D’une part, l’adoption croissante des technologies d’intelligence artificielle pour créer des expériences numériques plus personnalisées a transformé la façon d’interagir avec les audiences. Bien que ces technologies permettent de collecter des données approfondies et d’offrir des expériences adaptées, elles peinent à établir ce lien émotionnel unique que seul un contact humain peut fournir. Lorsque les outils technologiques sont utilisés pour personnaliser les campagnes, il est donc essentiel de préserver l’aspect humain, garant d’une véritable authenticité.

D’autre part, la pandémie a bouleversé les attentes des consommateurs concernant la communication et l’image de marque. L’essor des fake news et de la désinformation a accru la méfiance, laissant les consommateurs plus attentifs et exigeants envers les entreprises. Ils attendent des marques qu’elles agissent en cohérence avec leurs valeurs, adoptent des pratiques transparentes et dépassent les simples déclarations marketing. L’authenticité réside dans la capacité à prouver ses engagements par des actions concrètes et significatives, et non à se contenter de discours génériques.

Avec ces évolutions, les priorités des consommateurs se sont recentrées sur des choix plus réfléchis. Ils accordent davantage d’attention à la manière dont ils utilisent leur temps, aux marques avec lesquelles ils s’associent et à leurs décisions d’achat.

Les consommateurs se montrent moins indulgents et plus critiques. Les marques doivent désormais intégrer cette nouvelle réalité et rester authentiques en toute circonstance.

Stratégies centrées sur les objectifs

Dans cette même logique, les entreprises de RP devraient adopter une approche davantage centrée sur des communications orientées par des objectifs. Aujourd’hui, les organisations sont évaluées non seulement sur la qualité de leurs produits et services, mais aussi sur leurs valeurs et leur engagement face aux enjeux sociaux et environnementaux.

Dans un contexte marqué par des conflits et des crises internationales toujours plus complexes, les professionnels des RP doivent concevoir des stratégies guidées par des objectifs clairs, tout en s’appuyant sur l’empathie et l’intégrité. L’accent doit être mis sur l’établissement de dialogues authentiques avec les parties prenantes, le maintien d’un comportement calme et réfléchi dans des situations de tension, ainsi que sur une planification agile et stratégique alignée avec les valeurs fondamentales de l’organisation.

Leadership d'opinion

Avec l’essor de l’intelligence artificielle dans des domaines comme les moteurs de recherche ou des services tels que ChatGPT, de nombreuses entreprises réalisent l’importance de produire un contenu original axé sur le leadership d’opinion. Ce type de contenu, lorsqu’il est élaboré de manière stratégique, permet de se démarquer et se révèle plus difficile à imiter par l’IA. En matière de relations publiques, il constitue également un atout de taille, surtout lorsqu’il est signé ou associé à un dirigeant clé.

Le leadership d’opinion peut se décliner sous différentes formes : articles de blog, guides, livres blancs, ou encore publications sur LinkedIn. Si un PDG ou une autre figure influente de votre entreprise dispose d’une audience engagée sur cette plateforme, leurs publications capteront naturellement l’attention.

Pour les dirigeants ou experts qui n’ont pas encore développé une audience significative, il peut être pertinent d’intégrer leur visibilité à votre stratégie de RP pour 2025. Cela pourrait inclure la mise en avant de leur expertise, la promotion de leur image sous un jour positif, et des actions ciblées pour accroître leur notoriété. Vous pourriez par exemple les positionner comme invités sur des podcasts, collaborer avec des influenceurs, ou encore obtenir des citations dans des publications de référence. Ces initiatives contribueront à renforcer leur statut de leader d’opinion et à développer leur présence sur les réseaux sociaux.

Poursuite de la consolidation du secteur

La distinction entre les relations publiques et le marketing continuera de s’atténuer dans les années à venir, renforçant une tendance déjà bien établie. Dans ce contexte, il sera crucial pour les équipes de clarifier leurs rôles, leurs processus et leurs responsabilités afin d’éviter toute confusion et d’optimiser le retour sur investissement.

Un manque de coordination interne peut entraîner des conséquences importantes. Par exemple, si l’équipe marketing gère les réseaux sociaux sans être informée par l’équipe RP des dates d’embargo, cela pourrait conduire à une annonce prématurée.

Pour prévenir ce type de problème, il est essentiel d’élaborer un plan de communication clair pour chaque campagne, permettant à chacun de bien comprendre ses responsabilités et son rôle dans le projet.

Alors que nous tournons la page de 2024 et entamons 2025, ces grandes tendances en relations publiques peuvent guider votre stratégie. Meltwater est également là pour vous accompagner ! Découvrez dès aujourd’hui nos solutions de veille média et nos outils de RP, et apprenez comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs pour la nouvelle année et au-delà.