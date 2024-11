Comment fonctionne l'IA dans les relations publiques ?

Le secteur des médias évolue rapidement avec l'essor des outils d'intelligence artificielle, de plus en plus accessibles et acceptés. L'IA devient courante dans les relations publiques, car les professionnels, souvent débordés, cherchent à répondre plus rapidement et de manière pertinente. Comment alors intégrer l'IA dans les relations publiques ?

Pour l'instant, la question reste complexe. L'IA peut faciliter certaines activités, comme la détection de tendances ou la prévention des crises, mais son utilisation soulève également des problèmes éthiques. Les biais des algorithmes, la protection des données et la possibilité de désinformation sont des enjeux cruciaux qui influencent la façon dont une équipe de RP peut réagir.

Malgré cela, les avantages liés à l'utilisation de l'IA dans les relations publiques surpassent souvent les risques. Explorons la dynamique des relations publiques via l'IA, les points d'intersection, et la manière d'utiliser ces technologies de façon sécurisée et éthique.

Saisir l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine des relations publiques

Nous considérons l'intelligence artificielle appliquée aux relations publiques comme l'utilisation de technologies d'IA pour des activités variées, telles que l'analyse d'audience, l'identification des tendances et la création de contenu.

Les relations publiques s'appuient sur l'exploitation de grandes quantités de données. Les professionnels du secteur analysent ces données afin de permettre aux entreprises de se positionner stratégiquement sur leur marché, de répondre efficacement aux crises et de préserver une image positive. Ce que des analystes humains peuvent accomplir en plusieurs jours, l'IA est capable de le réaliser en quelques minutes seulement.

En outre, l'intelligence artificielle permet d'automatiser certaines tâches répétitives, libérant ainsi du temps précieux pour les professionnels des relations publiques. Il peut s'agir par exemple de publier du contenu sur les réseaux sociaux, de créer des listes de médias, de rédiger des communiqués de presse ou encore de répondre aux commentaires des clients.

Avec le perfectionnement continu de l'IA et l'élargissement de ses capacités, les possibilités d'application dans les relations publiques se diversifient de plus en plus.

ASTUCE : Vous souhaitez en savoir davantage sur les outils de relations publiques boostés par l'IA ? Consultez notre guide gratuit sur les relations publiques basées sur les données.

Avantages de l'utilisation de l'IA dans les relations publiques

Les entreprises commencent déjà à tirer parti des avantages de l'IA dans le domaine des relations publiques, et de nombreuses opportunités s'ouvrent pour de nouveaux cas d'utilisation qui pourraient avoir un impact significatif. Actuellement, l'IA apporte les bénéfices suivants aux relations publiques.

Veille médiatique en temps réel

L'IA peut être partout à la fois, ce qui en fait un outil utile pour surveiller votre marque et vos concurrents. Vous pouvez utiliser l'IA pour surveiller les tendances, les mots clés et les réseaux sociaux en temps réel et être prêt à réagir en cas de changement.

Les entreprises peuvent utiliser l'IA pour repérer les crises potentielles et prendre des mesures pour réduire les dommages causés à leur réputation. La surveillance du sentiment du public aidera les marques à protéger leur image et même à trouver des occasions de l'améliorer.

Amélioration du ciblage de l'audience

Les experts en relations publiques doivent non seulement maîtriser l'art de rédiger des messages, mais aussi savoir les adapter aux bonnes audiences.

L'intelligence artificielle peut optimiser ce ciblage en révélant des points communs discrets entre des individus, qui ne seraient pas évidents au premier abord. Elle permet ainsi de mettre en avant des intérêts, comportements et actions partagés, afin de mieux comprendre son public.

Économies de temps et d'argent

L’intelligence artificielle permet aux entreprises de diminuer les efforts manuels et d'accélérer l'exécution des tâches, ce qui représente un atout majeur dans le domaine des relations publiques. Grâce à une analyse plus rapide et approfondie des données, les analystes humains disposent de plus de temps pour se consacrer à des activités à forte valeur ajoutée, tout en bénéficiant de meilleurs insights. Cela permet aux entreprises de réduire les coûts de main-d'œuvre et d'optimiser l'utilisation de leurs ressources existantes.

Efficacité opérationnelle

Les équipes de relations publiques doivent gérer de nombreuses missions chaque jour, mais leur principal objectif reste la stratégie et l'optimisation. Grâce à l'automatisation des RP, les tâches répétitives peuvent être prises en charge, permettant ainsi aux employés de se consacrer à des missions plus stratégiques. Cela rend les équipes plus efficaces et les aide à éviter de se laisser submerger par des tâches chronophages.

Applications de l'IA dans les relations publiques

Les relations publiques et l'intelligence artificielle sont déjà étroitement liées, et de nouveaux usages devraient se développer à l'avenir. Voyons ensemble quelques exemples de l'intégration de l'IA dans les relations publiques afin de comprendre comment ces outils peuvent enrichir votre stratégie.

Les chatbots d'IA pour l'engagement des clients

Les chatbots équipés d'IA peuvent soutenir les équipes de relations publiques en diffusant efficacement des informations cruciales à grande échelle. Qu'il s'agisse de l'annonce d'un nouveau produit ou de répondre aux demandes des médias, intégrer un chatbot à votre site web permet de capter l'attention des visiteurs tout en garantissant une communication homogène et alignée sur l'identité de votre marque.

Automatisation des réseaux sociaux

L'intelligence artificielle appliquée au marketing peut simplifier la gestion des réseaux sociaux, vous permettant de rester en contact avec votre audience en permanence. Grâce à l'IA, vous pouvez identifier les meilleurs moments pour publier sur chaque plateforme, comprendre quel type de contenu capte l'attention de votre public, et même automatiser la publication de vos posts.

Communiqués de presse et autres contenus

L'IA générative permet de créer des images et du texte à partir de simples instructions en langage naturel. Des outils comme ChatGPT pour les relations publiques (RP) ou l'assistant IA RP de Meltwater peuvent fournir des brouillons préliminaires pour des communiqués de presse, des articles de blog, et d'autres types de contenus prêts à être revus et affinés.

L'IA peut également générer des titres accrocheurs, réécrire des textes en fonction de publics différents, ou créer des publications pour les réseaux sociaux à partir de vos contenus existants.

ASTUCE : Découvrez nos outils de relations publiques basées sur les données. Vous y trouverez des instructions prêtes à l'emploi pour l'IA ainsi que d'autres ressources destinées à aider les professionnels des relations publiques à gagner en efficacité !

Analyse des sentiments

Le ressenti du public influence votre image. Que vous traversiez une crise ou lanciez une nouvelle campagne, l'IA vous permet de mesurer l’opinion de votre audience en temps réel, vous offrant ainsi les clés pour mieux la séduire.

Veille médiatique

Il est probable que vous ayez déjà mis en place des alertes Google pour surveiller le nom de votre marque et des mots-clés associés. Cependant, cette solution gratuite ne vous informe que partiellement sur la façon dont on parle de vous, en ne se limitant qu'aux lieux où vous êtes mentionné en ligne. En outre, ces alertes ne couvrent pas l'intégralité du web, ce qui vous laisse avec une vision incomplète de votre présence médiatique.

L'intelligence artificielle peut combler ces lacunes en assurant une surveillance en temps réel de votre marque sur l'ensemble de l'internet. Elle permet de filtrer le bruit de manière plus efficace et de repérer les histoires et mentions qui comptent vraiment pour votre entreprise. De plus, grâce à l'IA, vous pouvez également identifier des publications et des journalistes pertinents, vous offrant ainsi de nouvelles opportunités pour étendre votre couverture médiatique.

Réflexions éthiques sur l'utilisation de l'IA dans les relations publiques

La sécurité et l’éthique sont des piliers essentiels pour conserver la confiance du public dans les relations publiques. L'utilisation de l'IA soulève des questions éthiques qui impactent également ce secteur. Même si ces enjeux dépassent le seul cadre des relations publiques, ils doivent être traités avec sérieux et faire l'objet de mesures de réduction des risques autant que possible.

L'IA générative peut halluciner

L'IA générative n'est pas dépourvue de défauts. Elle s'appuie sur de vastes ensembles de données pour s'entraîner, ce qui lui permet ensuite de produire des réponses basées sur ces informations. Toutefois, elle n'accomplit pas toujours parfaitement la tâche attendue.

Lorsque l'IA est formée à partir de mauvaises données (ce qui est possible avec des outils comme ChatGPT, Claude ou Gemini qui peuvent utiliser l'ensemble du web), elle risque de reproduire ces erreurs dans ses réponses, les rendant alors peu fiables.

De plus, l'IA peut parfois inventer des informations, un phénomène appelé "hallucination". Les modèles cherchent à fournir une réponse pertinente, mais cette volonté les conduit souvent à faire des déductions incorrectes et à créer des exemples fictifs sans en avertir l'utilisateur. Cela peut devenir problématique si l'IA est utilisée pour produire des documents cruciaux, comme des rapports financiers ou des recommandations en situation d'urgence—éviter la diffusion d'informations erronées est alors essentiel.

Conseil : si vous avez un doute sur la crédibilité des informations fournies par votre IA, demandez-lui directement si elles sont hypothétiques. Bien souvent, le modèle précisera si ses réponses incluent des déductions.

Enfin, rappelez-vous que les IA génératives ne sont pas conçues pour produire un contenu exceptionnel. Leur but est simplement de prédire le mot suivant dans une phrase jusqu'à former une idée complète. Elles n'ont pas de véritable connaissance au-delà des données sur lesquelles elles ont été entraînées, et ne peuvent donc pas être perçues comme une solution miracle, notamment dans des contextes comme les relations publiques.

Vous risquez de partager accidentellement des informations top secrètes.

Chaque fois que vous faites appel à des technologies d'intelligence artificielle, celles-ci s'appuient sur vos données pour apprendre. C'est de cette façon qu'elles s'améliorent progressivement, ce qui implique que toutes les informations que vous leur fournissez pourraient être réutilisées ultérieurement.

Prenons l'exemple de Samsung. La célèbre marque d'électronique a fait l'expérience douloureuse du partage de données lorsque certains de ses employés ont involontairement révélé des informations sensibles via ChatGPT.

Cette leçon, bien que difficile, est un précieux avertissement. Il est crucial de ne pas utiliser d'outils d'IA pour traiter des données très sensibles, à moins d'être absolument certain que ces informations resteront sur les serveurs de votre organisation. Et même dans ce contexte, les entreprises devraient élaborer des protocoles stricts sur les types de données pouvant être introduits dans des plateformes d'IA ou non.

Évaluer la partialité des réponses

L'intelligence artificielle peut présenter des biais dans ses réponses, notamment lorsque son apprentissage s'appuie sur des données empreintes de préjugés. Même si ces biais ne sont pas délibérés, ils peuvent poser des problèmes importants s'ils ne sont pas détectés avant de partager des informations ou du contenu avec votre audience.

L'expertise humaine reste indispensable. Les professionnels des relations publiques doivent examiner soigneusement tous les documents — qu'il s'agisse de textes, de vidéos ou d'images — afin d'en assurer l'objectivité et la fiabilité.

Ne faites pas l'impasse sur la vérification des faits

L'IA peut non seulement halluciner, comme nous l'avons déjà mentionné, mais elle peut également produire des demi-vérités ou des affirmations apparemment plausibles, qui nécessitent néanmoins une vérification rigoureuse.

Dans le secteur des relations publiques, l'intervention humaine reste essentielle. La technologie doit venir en appui au jugement humain, sans jamais le supplanter. Même si une information semble évidente, il est impératif de faire preuve de rigueur en la vérifiant minutieusement. Si possible, appuyez chaque affirmation sur plusieurs sources fiables.

L'utilisation de l'intelligence artificielle dans les relations publiques gagne en légitimité, tant que des lignes directrices appropriées sont mises en place. Aujourd'hui, l'IA ressemble encore au Far West, avec peu de règles établies et des possibilités presque illimitées. Il est essentiel de tout examiner minutieusement pour prévenir d'éventuels problèmes.

