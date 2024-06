Le marketing de contenu est essentiel pour pratiquement toutes les entreprises, qu'elles soient B2B ou B2C. Lorsqu'il s'agit de capter l'attention d'un public dans notre environnement saturé de messages, le marketing de contenu devient primordial car il peut être un moyen efficace de présenter votre entreprise à de nouveaux prospects bien avant qu'ils ne soient prêts à acheter.

En offrant la bonne combinaison de contenus, lorsque le client est prêt à acheter, la marque dont le contenu a contribué à sa décision sera en tête de liste.

Contenu

Qu'est-ce qu'une stratégie de marketing de contenu ?

Votre stratégie de marketing de contenu peut également être appelée plan de marketing de contenu. Il s'agit d'une approche stratégique de la création, de la gestion et de la distribution de tous les actifs de contenu, y compris l'établissement de rapports ainsi que la documentation des mesures de réussite.

Une stratégie de contenu implique généralement un calendrier de contenu qui vous aidera à exécuter votre plan de contenu, divisé en livrables sur une base annuelle ou trimestrielle.

Avant de vous asseoir pour élaborer votre stratégie, réfléchissez bien au pourquoi : Pourquoi vous concentrez-vous sur la création de contenu en premier lieu ? Cela vous aidera à définir les objectifs de chaque contenu (par exemple : écrivez-vous avant tout à des fins de SEO, ou organisez-vous un webinaire pour promouvoir un produit ?)

Les spécialistes du marketing B2B qui disposent d'une stratégie de contenu bien pensée auront plus de succès que ceux qui n'en ont pas. Une approche stratégique de la production de contenu comprend plusieurs étapes importantes, depuis la compréhension de votre public jusqu'au calendrier de promotion, en passant par la détermination de l'étape de l'entonnoir à laquelle un élément de contenu particulier est destiné.

1. Commencez par un audit de contenu

Si vous créez du contenu depuis un certain temps déjà sans disposer d'une stratégie de marketing de contenu claire, il est judicieux de procéder à un audit de contenu. Si vous le faites en interne, travaillez avec votre équipe de contenu et votre plan marketing pour créer une liste détaillée des actifs de contenu, et n'oubliez pas d'inclure tous les actifs tels que le marketing par e-mail, les publications sur les réseaux sociaux, et bien d'autres encore. Examinez vos statistiques d'engagement actuelles et utilisez-les comme référence une fois que vous aurez mis en place votre nouvelle stratégie de marketing de contenu.

2. Fixer des buts et des objectifs

Votre stratégie de marketing de contenu ne doit pas être considérée comme stagnante. Il est important qu'elle évolue en même temps que les objectifs généraux de l'entreprise, pour s'assurer que vous continuez à soutenir la croissance globale. Mais vous avez besoin d'objectifs de référence en matière de marketing de contenu pour pouvoir suivre vos progrès. En continuant à mesurer l'impact de votre contenu, vous pourrez être plus efficace et plus proactif dans la planification de vos communications et de vos campagnes.

Il est également judicieux d'établir des indicateurs clés de productivité pour maintenir votre production de contenu à un niveau élevé. Par exemple, le nombre d'articles de blog à rédiger et de webinaires à organiser chaque mois ou chaque trimestre.

3. Buyer personas

Les buyer personas et les données sur les consommateurs peuvent enrichir votre compréhension de vos principaux clients et parties prenantes, mais vous devez commencer par avoir une idée claire de qui sont vos clients, de la manière dont ces personnes interagissent avec votre organisation à chaque étape de leur parcours, ainsi que de ce qui les motive à approfondir leurs relations avec votre marque.

Un outil d'écoute sociale peut vous aider en surveillant les conversations de votre public cible et la façon dont votre marque peut l'aider, ainsi qu'en comprenant où vos clients ont cette conversation. Ces données vous aideront à définir le type de contenu à créer et l'endroit où le publier.

4. Cartographier le parcours du client

Une fois vos personas en place, il est important que vous compreniez le processus de prise de décision de chacun d'entre eux, en vous mettant à la place de vos prospects et de vos clients. Le type de contenu que vous devrez créer pour une personne en phase de sensibilisation est très différent du contenu dont aura besoin un prospect sur le point de prendre une décision finale. Réfléchissez à leurs questions, préoccupations et lacunes en matière d'information auxquelles vous pouvez répondre sur votre site web, sur votre blog, dans des contenus vidéo et ailleurs.

Travaillez avec votre équipe de contenu et les parties prenantes internes pour créer une carte du parcours du client, décrivant le parcours que suivent les clients lorsqu'ils se renseignent sur votre entreprise, achètent vos produits et en parlent autour d'eux. Grâce à ces informations, vous pourrez être beaucoup plus stratégique dans la manière dont vous communiquez avec eux. Veillez également à partager cette carte avec d'autres équipes - cela permet de s'assurer que les équipes de vente, de marketing et de suivi de la clientèle sont sur la même longueur d'onde et de maintenir l'attention de tous sur le client.

5. Publier, gérer, contrôler

Publier et promouvoir du contenu peut sembler être une lourde tâche lorsque vous devez publier sur plusieurs canaux en même temps. Des outils tels que la plateforme Social Media Publishing de Meltwater vous permettent de prendre le contrôle de la planification et de la publication de votre contenu grâce à un outil de gestion des réseaux sociaux conçu pour les professionnels du marketing et des relations publiques.

Une fois votre contenu publié, votre travail n'est pas terminé. C'est maintenant que vient la partie la plus importante, s'assurer qu'il est vu par les yeux les plus pertinents, afin d'augmenter les conversions, et mesurer les paramètres pour voir comment vous vous situez par rapport à vos objectifs. Dans le même outil Meltwater, vous trouverez vos analyses sociales et le suivi de la couverture des relations publiques en un seul endroit.

6. Réutiliser

Enfin, ne tombez pas dans le même piège que de nombreuses entreprises, qui considèrent leur contenu comme "unique". Votre contenu n'a pas besoin d'avoir une courte durée de vie après la publication et la promotion initiales. En fait, il peut (et doit) vivre plusieurs vies ! Maintenez votre article à jour et trouvez des moyens de réutiliser le contenu, par exemple en créant une version vidéo ou en fragmentant de petits morceaux dans un contenu de forme courte comme les TikToks ou les Reels Instagram. Vous devriez toujours penser à d'autres moyens de promouvoir le contenu, plusieurs fois, après sa publication.

Idées de marketing de contenu

La lutte et la pression pour produire en permanence un contenu performant est une préoccupation majeure pour la plupart des entreprises. Votre stratégie de marketing de contenu a absolument besoin d'un calendrier de création de contenu solide et robuste, avec suffisamment de rédacteurs pour le maintenir, afin d’assurer un flux continu de contenu de haute qualité.

Pendant que vous définissez votre stratégie de création de contenu, vous pouvez commencer à utiliser les informations recueillies au cours des étapes précédentes pour discuter des idées de contenu avec vos partenaires internes et les aligner sur vos objectifs. Vous pouvez également discuter des types de contenu qui intéresseront votre public et des canaux qu'il utilise. L'utilisation d'un planificateur de contenu ou d'un calendrier éditorial peut vous aider à conserver toutes vos idées de contenu ainsi que le contenu programmé en un seul endroit.

Modèle de calendrier de contenu - Téléchargement gratuit

Un calendrier éditorial constitue un excellent point de départ pour définir la variété de votre contenu. Ces calendriers permettent de visualiser les lacunes en matière de contenu et de s'assurer que l'on couvre un large éventail de sujets et de types de contenu.

Il peut s'agir d'une simple feuille de calcul partagée au sein de votre équipe, mais soyez honnête quant à la bande passante et aux ressources de votre équipe. Seul un calendrier de production de contenu conçu pour optimiser à la fois la cohérence et la qualité vous permettra d'entrer en contact avec les clients et les prospects et, en fin de compte, de générer des leads. Nous avons conçu un modèle de calendrier de contenu téléchargeable gratuitement pour vous aider à démarrer.

Conseils pour la rédaction de contenu

Afin de maximiser le succès de votre stratégie de contenu, voici 5 points essentiels qui peuvent améliorer la performance de votre contenu :

1. Concentrez-vous d'abord sur la qualité

Les entreprises qui se concentrent sur la qualité l'emportent sur celles qui se concentrent sur le volume. Certes, la quantité est extrêmement importante pour le SEO, mais si vous vous concentrez uniquement sur la quantité et négligez la qualité, vous n'arriverez à rien de toute façon. Les articles de haute qualité attireront du trafic et encourageront les conversions (abonnements aux e-mails, plusieurs pages par session, partages, etc.), et ces mesures signalent au tout-puissant Google que votre article vaut la peine d'être affiché plus haut dans les résultats de recherche. Tout le monde y gagne.

Un contenu de qualité a également plus de chances d'être partagé sur les réseaux sociaux et d'attirer l'attention d'autres acteurs du secteur. La création de campagnes ou de publications significatives peut également positionner votre entreprise comme active et précieuse dans l'espace de leadership éclairé, ou en tant qu'expert ou éducateur.

2. Choisissez un mot-clé ou une expression centrale

Réfléchissez aux termes qu'un lecteur potentiel pourrait utiliser pour trouver votre contenu. (Ne vous fiez pas à votre intuition. Effectuez une recherche de mots clés à l'aide d'outils tels que AHREFs ou le planificateur de mots clés de Google). Établissez votre mot clé principal et trois à cinq variantes AVANT de commencer à écrire. Veillez à inclure votre mot-clé de manière naturelle et évitez le bourrage de mots-clés. Vous êtes novice en matière de rédaction pour le SEO ? Consultez notre guide ultime pour rédiger un contenu optimisé pour le SEO.

3. Structurez votre article

Aujourd'hui, la meilleure pratique pour la rédaction de contenu long est d'avoir une hiérarchie claire sur la page. N'ayez qu'un seul H1, suivi de plusieurs H2 pour appuyer votre mot-clé. Cela aide Google, mais rend également l'expérience de lecture plus agréable pour les utilisateurs.

Commencez par créer un plan :

À qui s'adresse le contenu que vous écrivez ?

Définir le ton et la formalité du contenu

Thèse de base

Arguments et preuves à l'appui

Résumé / Et alors ? / Que faire ensuite ?

C'est le moment idéal pour demander le soutien de vos collègues si vous avez également besoin de leur contribution. Définissez qui et ce que vous attendez d'eux.

La longueur de l'article a également son importance. Visez entre 301 et 500 mots au minimum, voire plus si vous devez approfondir un sujet. Si votre article est plus court, il nuit à votre SEO. S'il dépasse 1 500 mots, il se peut que vous n'ayez pas une idée précise, ciblée et à fort impact. Envisagez de diviser un long article en une série de plusieurs parties. Cela peut contribuer à votre stratégie SEO en offrant d'excellentes possibilités de liens internes.

4. Ajoutez des visuels

Décomposez votre contenu avec des éléments visuels tels que des photos, des illustrations, des graphiques, des icônes et des logos. C'est particulièrement important pour les articles plus longs, afin d'éviter les énormes blocs de texte.

Nommez le fichier image en utilisant le mot-clé central. Si le mot-clé est "calendrier de contenu", vous pouvez changer le nom de l'image de IMG_20150805.jpg à Content_Calendar.jpg. Veillez à ce que le alt text contienne également le mot-clé afin de montrer aux moteurs de recherche la pertinence de l'image.

5. N'oubliez pas les liens

Le SEO utilise les liens comme un signal d'autorité. Les liens sortants et entrants sont utiles pour indiquer à Google qu'il s'agit d'un contenu légitime. Si votre équipe de relations publiques participe à la promotion, veillez à ce qu'elle l'aborde comme une occasion de créer des liens. Si un site à fort contenu (comme le New York Times) renvoie à votre article, c'est un excellent moyen d'améliorer la visibilité de votre article. Veillez à utiliser un bon texte d'ancrage pour vos liens !

6. Fournir des métadonnées qui incluent votre mot-clé

Créez un titre d'environ 55 caractères et une description d'environ 115 caractères. Veillez à utiliser le mot-clé dans l'URL de votre article et dans tous les alt-tags de la page. Utilisez un outil de prévisualisation des extraits comme Sistrix pour vous aider à respecter le nombre optimal de caractères.

7. Inclure les publications sur les réseaux sociaux

Une bonne habitude à prendre est de rédiger votre contenu social en même temps que votre blog. Pendant que vous avez encore le sujet bien en tête, notez des questions ou des faits attrayants qui encourageront la conversation et contribueront à attirer du trafic vers le blog.

Conseils pour la promotion du contenu

Comme nous l'avons mentionné plus haut, une fois qu'un contenu est publié, le véritable travail ne fait que commencer. L'étape suivante consiste à se pencher sur l'aspect "marketing", à partager le contenu et à développer le lectorat ! Voici quelques conseils pour vous assurer d'attirer les regards sur le contenu sur lequel vous avez travaillé si dur.

1. Construire une base sociale

Les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel dans le marketing de contenu, car ils constituent l'un des canaux de promotion les plus rapides et les plus faciles à utiliser. Le contenu est le carburant qui fait tourner le "moteur" des réseaux sociaux, car les gens partagent et re-partagent le contenu qu'ils ont découvert ou que quelqu'un d'autre a partagé avec eux. Publier est la partie la plus facile, mais c'est en générant ce buzz que les compétences entrent en jeu.

L'établissement de relations sur les réseaux sociaux peut vous mettre en contact avec d'autres influenceurs du secteur, qui constituent un atout considérable pour promouvoir votre marque auprès de nouveaux clients potentiels. L'établissement de relations sur les réseaux sociaux pose les bases d'une augmentation de l'audience de votre travail. Il s'agit d'une culture très proche de celle du "je te gratte le dos, tu me grattes le mien". L'engagement et le partage du contenu des autres avant que vous n'ayez quelque chose à partager est un élément clé de la construction de votre base sociale.

2. Encourager la défense des intérêts des salariés

Vos employés sont une excellente source d'encouragement pour votre contenu et peuvent contribuer grandement à lui donner un coup de pouce sur les réseaux sociaux. Utilisez une newsletter interne ou un canal de messagerie pour informer les employés du contenu et les encourager à le partager. Vous pouvez également aller plus loin et développer votre propre programme d'ambassadeurs de marque !

3. Aligner les efforts en matière de marketing de contenu et de publicité

Le marketing de contenu et, idéalement, votre calendrier de contenu, doivent être alignés sur les autres facettes de votre stratégie de marketing et de votre messagerie. Il se peut que vous souhaitiez faire des promotions payantes spécifiques pour certains de vos contenus par le biais de publicités PPC ou Facebook, auquel cas vous devrez travailler en tandem avec vos équipes de marketing numérique et de publicité payante sur les réseaux.

N'oubliez pas qu'un contenu efficace n'a jamais pour but de vendre rapidement ; il s'agit de devenir une source d'information fiable, que cette information réponde à une demande de niche ou à un besoin général. Au lieu de positionner le contenu pour répondre aux besoins des clients sous forme de produits, un contenu efficace est positionné pour répondre aux besoins des clients sous forme d'informations et de valeur.

4. Contrôler la réaction

Au-delà du suivi du nombre de partages, de commentaires et d'autres indicateurs d'engagement, il est important de savoir ce que les gens disent de votre contenu. C'est là que la surveillance des réseaux sociaux entre en jeu. Vous pouvez utiliser un outil comme Meltwater pour surveiller les mentions de la marque, le sentiment, les mots clés spécifiques et les influenceurs du secteur. Vous pouvez alors voir quels éléments de contenu fonctionnent en termes de performance et lesquels ne fonctionnent pas. Utilisez vos rapports pour obtenir des informations exploitables et améliorer votre stratégie de contenu.

L'engagement sur les réseaux sociaux n'est pas à sens unique. Les marques qui réussissent sont celles qui participent également à la conversation. En plus du suivi des mentions et des partages, l'engagement avec les personnes qui ont réagi à votre contenu peut être un moyen très efficace d'élargir votre champ d'action et d'entrer en contact avec des prospects potentiels ou des acteurs du secteur.

Votre stratégie de marketing de contenu est-elle au point ?

Il est important de continuer à affiner votre plan de contenu.

Une règle simple est la suivante : tout ce qui fonctionne, faites-en plus. Ce qui ne fonctionne pas, faites-en moins. Soyez flexible et testez également de nouvelles choses. La conversion basée sur le contenu demande du temps et des efforts ciblés. La patience, la persévérance et une attitude positive permettent d'obtenir des résultats. Vous ne verrez peut-être pas immédiatement une conversion, mais si vous êtes patient, vous verrez l'impact de votre marketing de contenu au fur et à mesure que les analyses deviendront plus précises et que vous disposerez de données sur les tendances auxquelles vous pourrez vous référer.

