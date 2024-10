Stimuler la croissance de votre entreprise grâce à la veille sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont un lieu de prédilection pour les opinions, les croyances et les valeurs fortes. Ils sont devenus l'une des principales sources d'information pour ceux qui cherchent en ligne à en savoir plus sur les personnes qui les entourent. Il y a une bonne raison à cela : les gens partagent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, et les outils de veille des réseaux sociaux peuvent vous aider à exploiter des informations précieuses.

Les outils et logiciels de social listening et d'analyse ne racontent qu'une partie de l'histoire. Lorsque vous suivez les conversations que votre public a chaque jour, vous êtes mieux préparé à entrer en contact avec lui de manière authentique. Vous pouvez en apprendre davantage sur leurs besoins et leurs comportements, notamment sur ce qu'ils achètent et comment ils l'achètent.

Voici comment la veille sur les réseaux sociaux peut devenir l'un de vos principaux avantages concurrentiels.

Contenu :

Qu'est-ce que la veille sur les réseaux sociaux ?

Nous définissons la veille sur les réseaux sociaux (SOCMINT) comme le processus de collecte et d'analyse des données des réseaux sociaux afin d'en savoir plus sur votre public. Elle va au-delà de la mesure des paramètres des réseaux sociaux, qui tend à se concentrer sur des éléments tels que les taux d'engagement et les vues.

Vous pouvez utiliser des informations de veille pour prendre des décisions en matière de marketing, de développement de produits ou d'expansion sur de nouveaux marchés.

La veille sur les réseaux sociaux vous donne un super pouvoir issu de l’ère du digital, où chaque message, chaque Reel et chaque histoire vous renseignent sur votre public cible. Plutôt que de faire défiler vos fils d’actualités sur les réseaux sociaux, vous comprenez le pourquoi et le comment de chaque like et de chaque partage.

Exemple de veille sur les réseaux sociaux

Voici comment vous pouvez appliquer le SOCMINT à votre marketing :

Imaginons que vous lanciez un nouveau produit et que vous souhaitiez savoir ce qu’en pense votre audience. Vous pouvez utiliser des outils de veille sur les réseaux sociaux comme Meltwater pour recueillir des données sur Twitter, Instagram, Facebook et Reddit. Vous avez des indicateurs marketing et des KPI à respecter, et ces données peuvent vous aider à prouver votre efficacité.

Pour ce faire, vous devez définir des mots-clés afin de surveiller chaque mention de ces termes. Vous pouvez utiliser une combinaison du nom du produit, de son utilité, du nom de votre marque et d'autres termes que votre audience est susceptible d'utiliser lorsqu'il parle du produit.

Les outils SOCMINT utilisent une combinaison d'IA et d'analyse de données pour trouver les mentions sur les réseaux sociaux et comprendre leur signification. Vous pouvez analyser le ton de chaque mention et découvrir ce que les gens pensent du nouveau produit.

Veille sur les réseaux sociaux vs. Social Listening

SOCMINT et le social listening permettent tous deux de collecter des données sur les réseaux sociaux et d'en tirer des enseignements. Ils ne sont cependant pas tout à fait identiques, le social listening fait partie de la veille sur les réseaux sociaux.

Veille sur les réseaux sociaux Social Listening Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? - Extraire des informations exploitables des données des réseaux sociaux - Suivi des mentions sur les canaux de réseaux sociaux - Appliquer des techniques avancées d'analyse et d'exploration de données - Recherche de mots-clés spécifiques ou de concurrents À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? - Analyse stratégique des tendances, recherche d'influenceurs et suivi des activités des concurrents - Collecte de données sur les mentions de la marque, les commentaires des clients et les conversations en ligne Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? - Informer pour aider les décisions commerciales et développer des nouveaux produits - Répondre aux besoins des clients - Créer des stratégies de marketing plus efficaces - Améliorer le service client - Comprendre le marché de manière plus approfondie - Ajuster les stratégies de marketing en fonction de ce que disent les gens

Le social listening consiste à surveiller les canaux de réseaux sociaux à la recherche de mentions de votre marque, de vos concurrents ou de mots clés spécifiques, et à comprendre ce que les gens disent en temps réel. L'objectif principal est de recueillir des données sur les mentions de la marque, les commentaires des clients et les conversations en ligne afin d'apporter des améliorations en fonction de ce que disent les gens.

ASTUCE : découvrez tout ce que vous devez savoir sur le social listening grâce à notre guide ultime gratuit !

La veille sur les réseaux sociaux va au-delà du social listening pour transformer les données en informations exploitables. Elle est plus large et plus stratégique, englobant tout ce qui concerne l'analyse des tendances, l'identification des influenceurs, le suivi des activités des concurrents et la détection de schémas dans de vastes ensembles de données sur de multiples plateformes.

En fin de compte, le social listening est réactif, tandis que la veille sur les réseaux sociaux est proactive. Les deux jouent un rôle important pour rester engagé sur les réseaux sociaux et faire avancer votre stratégie d'entreprise.

Vous voulez voir les outils de veille sur les réseaux sociaux de Meltwater en action ? Cliquez ici et remplissez le formulaire ci-dessous pour une démonstration personnalisée !

L'importance de la veille sur les réseaux sociaux

Les entreprises de tous les secteurs d'activité et le secteur public tirent profit de ce que la veille sur les réseaux sociaux peut révéler. Ces résultats fournissent des informations précieuses qui peuvent aider les entreprises à prendre des décisions éclairées.

Grâce à la quantité de données générées sur les canaux de réseaux sociaux, les entreprises peuvent exploiter ces informations facilement et de manière stratégique :

Comprendre le sentiment des consommateurs

Faire une analyse de la concurrence

Trouver de nouvelles tendances et opportunités

Contrôler la part de voix

Gérer les crises

Identifier les influenceurs potentiels

Optimiser les campagnes marketing

Créer des produits et des services innovants

Améliorer le service client

Lutter contre la désinformation ou la mauvaise information

La composante "veille" permet de transformer ces données en informations exploitables. Il ne s'agit pas seulement de faits et de chiffres, mais aussi de savoir quoi faire de ces informations.

5 éléments clés de la veille sur les réseaux sociaux

La veille sur les réseaux sociaux est une petite partie de la consumer intelligence. Elle vous donne une image complète de votre audience, en particulier sur les réseaux sociaux, ainsi que de votre propre performance dans la formation de leurs opinions. Pour ce faire, vous devez combiner plusieurs éléments :

Analyse des sentiments

L'analyse des sentiments aide les entreprises à comprendre les émotions et les opinions qui se cachent derrière les contenus des réseaux sociaux. Elle utilise des algorithmes de traitement du langage naturel (NLP) et d'apprentissage automatique pour classer les contenus comme positifs, négatifs ou neutres.

Données d'engagement

Les engagements tels que les likes, les partages et les commentaires indiquent que votre contenu a touché une corde sensible chez votre public (positive ou négative). Si les internautes aiment et partagent votre contenu, c'est qu'ils l'ont trouvé pertinent. Vous pouvez utiliser ces données pour en savoir plus sur ce que votre public aime, ce qu'il veut ou ce à quoi il réagit.

Alertes en temps réel

La veille sociale peut vous donner une vision continue de vos efforts en matière de réseaux sociaux. Des alertes en temps réel vous avertissent en cas de pic d'activité afin que vous puissiez réagir et répondre en conséquence.

Fonctionnalités des rapports

Les rapports qui compilent les données en un seul endroit vous permettent d'évaluer vos performances et de suivre les progrès accomplis. Vous devriez pouvoir personnaliser ces rapports afin de comparer les données entre elles, par exemple en comparant votre marque à celle de vos concurrents, ou même en comparant vos performances dans différentes régions.

ASTUCE : Vous avez des difficultés avec les rapports ? Consultez notre Guide pour unifier les rapports Marketing pour une analyse complète !

Des informations faciles à comprendre

Vos outils de veille sur les réseaux sociaux devraient fournir chaque jour un aperçu général de leurs résultats. Plutôt que de vous bombarder de faits et de chiffres, les aperçus peuvent vous donner un aperçu des informations les plus importantes et de leur niveau d’importance.

Outils de veille sur les réseaux sociaux

Vous n'avez pas besoin de parcourir chaque feed tous les jours pour savoir ce que les gens disent de votre marque. Envisagez d'utiliser des outils de veille sur les réseaux sociaux spécialement conçus à cet effet, comme ceux-ci :

Meltwater

En tant que plateforme complète de veille médiatique, Meltwater surveille des milliards de points de données en temps réel, à la fois en ligne et hors ligne, pour vous fournir des informations et des alertes actualisées. Reliez Meltwater à vos canaux de réseaux sociaux, spécifiez les mots-clés ou les sujets qui vous importent et commencez à collecter des informations.

Meltwater vous envoie des alertes, compile des données provenant de plusieurs réseaux et vous donne une vue d'ensemble de ce qui se passe sur vos canaux. Vous pouvez passer moins de temps à fouiller dans les données et plus de temps à les utiliser.

Google Alerts

Outil sous-estimé de veille sur les réseaux sociaux, Google Alerts est un outil gratuit que vous pouvez utiliser pour surveiller les réseaux sociaux. Configurez vos mentions et recevez chaque jour un e-mail indiquant où le contenu a été publié à l'aide de ces mentions. Vous pouvez obtenir un lien direct vers le contenu publié et le vérifier par vous-même.

Bien que ces alertes ne soient pas accompagnées d'informations exploitables, vous pouvez en savoir plus sur les personnes qui parlent de vos sujets, trouver des influenceurs potentiels ou des partenariats avec les réseaux, et voir comment les autres parlent de vous.

Analyse des réseaux sociaux

L'analyse des réseaux sociaux peut vous renseigner sur de nombreux points, même si elle n'est pas aussi complète que les outils de veille sociale. Vérifiez les analyses sur les plateformes sociales que vous avez choisies, comme Meta Business Suite pour Facebook et Instagram.

Vous pouvez utiliser vos résultats (par exemple les taux d'engagement ou les messages les plus performants) pour décider des prochaines étapes de votre marketing sur les réseaux sociaux.

L'analyse de votre site web

L'analyse des sites web va plus loin que les conversations sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir comment les personnes qui ont interagi avec vous sur les réseaux sociaux consultent votre site web, effectuent des achats ou s'engagent avec vous au-delà des pages sociales.

Mise en place de stratégies de veille sur les réseaux sociaux

Qu'il s'agisse de trouver des sujets tendance ou de répondre à des crises potentielles, Meltwater vous aide à créer une présence intelligente sur les réseaux sociaux. Notre plateforme analyse les conversations autour des sujets qui vous intéressent afin que vous puissiez vous connecter avec votre public de manière nouvelle et plus efficace.

Meltwater vous permet de surveiller un nombre illimité de sujets et de mots-clés. Surveillez quand les mentions montent en flèche, obtenez une vue en temps réel de l'engagement et comparez vos performances dans le temps grâce à des rapports personnalisés.

Pour en savoir plus, demandez une démonstration en remplissant le formulaire ci-dessous.

FAQ de la veille sur les réseaux sociaux

Vous avez d’autres questions ? Consultez notre FAQ pour plus d'informations.

À quoi sert la veille sur les réseaux sociaux ?

La veille sur les réseaux sociaux s'applique à un large éventail de cas d'utilisation, y compris le développement de produits, les stratégies marketing, la gestion de crise et d'autres décisions commerciales.

Quelle est la première étape à franchir pour obtenir des informations sur les réseaux sociaux ?

Les plateformes SOCMINT comme Meltwater vous offrent une veille sur les réseaux sociaux clé en main. Grâce à une infrastructure prête à l'emploi, vous pouvez commencer à vous connecter à tous les canaux de réseaux sociaux (y compris les réseaux de réseaux sociaux chinois en plein essor) et à apprendre à connaître votre public.

Quelle est la différence entre le social listening et la veille sociale ?

Le social listening vous indique le "quoi" ; elle suit les mentions de votre marque ou d'autres mots-clés choisis. La veille sur les réseaux sociaux vous explique le "pourquoi" ; elle met en évidence des modèles qui vous aident à prendre des décisions stratégiques.