Accéder au contenu
logo
Mise à jour produit

GenAI Lens

La solution de monitoring LLM qui révèle comment votre marque est perçue dans les grands modèles d’IA.

Un aperçu de GenAI Lens

62 % des consommateurs découvrent désormais des marques grâce aux outils d’IA.

ChatGPT, Gemini et consorts sont devenus la première étape du parcours client. Pas votre site web.

Ces modèles génèrent des milliards de mentions de marques qui façonnent votre réputation en temps réel.

Les pionniers qui adoptent une stratégie IA dès aujourd’hui imposeront leur récit, gagneront en visibilité et bâtiront la confiance des utilisateurs là où tout commence.

Maîtrisez votre présence dans les LLMs
Anticipez les risques
Optimisez votre stratégie de communication
Surveillez vos concurrents
Maîtrisez votre présence dans les LLMs
Anticipez les risques
Optimisez votre stratégie de communication
Surveillez vos concurrents

Voyez comment ChatGPT, Gemini et autres LLM parlent de votre marque et sur quelles sources ils s’appuient.

Détectez rapidement les erreurs, récits négatifs ou contenus trompeurs avant qu’ils ne se propagent.

Affinez vos messages et contenus grâce aux insights sur le ton, les tendances et la perception générée par les IA.

Analysez comment ils apparaissent dans les LLM et repérez les opportunités pour prendre l’avantage.

GenAI Lens : votre radar sur les plus grands modèles de langage.

Pourquoi c’est puissant :

Sources clés

Identifiez les médias qui façonnent votre image et enrichissez vos listes presse.

Journalistes influents

Repérez ceux qui comptent et engagez-les depuis votre dashboard.

Résumés instantanés

Obtenez en quelques secondes les points essentiels pour vos briefings.

Tendances

Suivez l’évolution des récits et détectez les signaux faibles avant vos concurrents.

laptop animation

Maîtrisez la perception de votre marque avec GenAI Lens.

Les LLMs sont la nouvelle vitrine de votre marque. Sachez ce qui se dit. Façonnez le récit.

Loading...

GenAI Lens : Questions fréquentes

GenAI Lens est la plateforme de Meltwater dédiée à l’analyse de la visibilité de votre marque au sein des intelligences artificielles (IA).

Elle montre comment les grands modèles de langage (LLM), tels que ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity ou Grok, évoquent votre marque, vos produits et vos concurrents.

Son objectif : offrir aux équipes marketing, RP et communication une vision complète de leur réputation dans l’univers de l’IA.

Aujourd’hui, plus de 60 % des consommateurs découvrent de nouvelles marques grâce aux assistants d’intelligence artificielle.

Ce que les grands modèles de langage disent de vous influence directement la perception, la confiance et les décisions d’achat.

Avec GenAI Lens, vous gardez la maîtrise du récit autour de votre marque, avant qu’il ne vous échappe.

GenAI Lens analyse la façon dont les principaux modèles d’intelligence artificielle évoquent votre marque.

L’outil identifie :

- les réponses que voient les utilisateurs,

- les sources et citations mobilisées par les IA,

- les signaux de sentiment, d’émotion et de tendance,

- et l’évolution de la visibilité de votre marque et de vos concurrents dans le temps.

Les résultats sont présentés dans des tableaux de bord interactifs, intégrés à la Meltwater Suite, pour offrir une vision unifiée de votre réputation à travers l’IA, les médias et les réseaux sociaux.

GenAI Lens suit plus de 90 % des grands modèles de langage du marché :

OpenAI (ChatGPT), Perplexity, DeepSeek, Google (Gemini et AI Mode), Meta (Llama), Anthropic (Claude), Grok, et bien d’autres.

Les mises à jour intègrent également les Google AI Overviews et les nouvelles plateformes émergentes, pour garantir une couverture toujours complète et à jour.

GenAI Lens vous offre une vue d’ensemble complète à travers :

- Les sources : découvrez quels médias influencent les réponses des IA.

- Les journalistes : identifiez qui façonne votre image dans l’univers de l’IA.

- Les synthèses IA : accédez à des résumés instantanés de la perception de votre marque.

- Les tendances : suivez l’évolution des sujets, émotions et récits dominants dans le temps.

GenAI Lens est entièrement intégré à la suite Meltwater, ce qui vous permet de :

- ajouter les sources citées à vos listes médias,

- relier les insights issus de l’IA à vos analyses social media, vos campagnes RP et vos études concurrentielles,

- créer des rapports unifiés alliant visibilité dans l’IA et performance médiatique.

GenAI Lens est conçu pour :

- les équipes RP et communication qui pilotent la réputation de leur marque,

- les marketeurs qui veulent comprendre comment leur marque est présentée par les intelligences artificielles,

- les dirigeants à la recherche d’une vision stratégique des tendances narratives,

- les analystes qui mesurent la part de voix, le ton et la visibilité dans les environnements IA.

GenAI Lens identifie rapidement les narratifs inexacts, obsolètes ou négatifs dans les réponses produites par les IA. Vous pouvez ainsi intervenir de manière proactive grâce à vos contenus, vos relations presse ou via la Generative Engine Optimization (GEO).

Le résultat : une image de marque cohérente, crédible et maîtrisée dans les environnements génératifs.

Contrairement aux simples outils de veille IA, GenAI Lens se démarque par :

- une couverture multi-modèles, avec plus de 90 % des principales plateformes,

- des analyses avancées incluant le sentiment, l’émotion et l’extraction de liens,

- une intégration complète à la base de données Meltwater,

- une explicabilité unique : vous comprenez comment et pourquoi l’IA décrit votre marque d’une certaine façon.

Demandez une démo personnalisée pour découvrir comment votre marque apparaît dans l’univers de l’IA.

Nos experts vous aideront à définir vos indicateurs de visibilité, à en suivre l’évolution et à les relier à vos objectifs de communication.