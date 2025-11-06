GenAI Lens est la plateforme de Meltwater dédiée à l’analyse de la visibilité de votre marque au sein des intelligences artificielles (IA).

Elle montre comment les grands modèles de langage (LLM), tels que ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity ou Grok, évoquent votre marque, vos produits et vos concurrents.

Son objectif : offrir aux équipes marketing, RP et communication une vision complète de leur réputation dans l’univers de l’IA.