Mise à jour produit
GenAI Lens
La solution de monitoring LLM qui révèle comment votre marque est perçue dans les grands modèles d’IA.
Un aperçu de GenAI Lens
62 % des consommateurs découvrent désormais des marques grâce aux outils d’IA.
ChatGPT, Gemini et consorts sont devenus la première étape du parcours client. Pas votre site web.
Ces modèles génèrent des milliards de mentions de marques qui façonnent votre réputation en temps réel.
Les pionniers qui adoptent une stratégie IA dès aujourd’hui imposeront leur récit, gagneront en visibilité et bâtiront la confiance des utilisateurs là où tout commence.
Maîtrisez votre présence dans les LLMs
Anticipez les risques
Optimisez votre stratégie de communication
Surveillez vos concurrents
Voyez comment ChatGPT, Gemini et autres LLM parlent de votre marque et sur quelles sources ils s’appuient.
Détectez rapidement les erreurs, récits négatifs ou contenus trompeurs avant qu’ils ne se propagent.
Affinez vos messages et contenus grâce aux insights sur le ton, les tendances et la perception générée par les IA.
Analysez comment ils apparaissent dans les LLM et repérez les opportunités pour prendre l’avantage.
GenAI Lens : votre radar sur les plus grands modèles de langage.
Pourquoi c’est puissant :
Sources clés
Journalistes influents
Résumés instantanés
Tendances
Maîtrisez la perception de votre marque avec GenAI Lens.
Les LLMs sont la nouvelle vitrine de votre marque. Sachez ce qui se dit. Façonnez le récit.
