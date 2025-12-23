Le GEO aide votre marque à apparaître sur des plateformes d’IA comme ChatGPT et les résumés de recherche Google, mais comment cela fonctionne-t-il ? Ce guide contient tout ce que vous devez savoir pour débuter avec le GEO.

Alors que l’IA générative transforme la manière dont les individus recherchent des informations, apprennent et prennent des décisions, une nouvelle discipline émerge : l’optimisation pour les moteurs génératifs (Generative Engine Optimization – GEO). De la même façon que le SEO a aidé les marques à être découvertes sur Google, le GEO garantit qu’elles apparaissent de manière précise et positive au sein des plateformes alimentées par l’IA comme ChatGPT, Gemini et Copilot. Avec des millions de consommateurs qui se tournent désormais vers les moteurs génératifs plutôt que vers les moteurs de recherche traditionnels, le GEO devient rapidement indispensable pour les professionnels du marketing et des relations publiques qui souhaitent influencer la manière dont leur marque apparaît dans cette nouvelle couche de découverte, où ce sont les conversations, et non les clics, qui déterminent la visibilité.

Qu'est-ce que le Generative Engine Optimization (GEO) ?

L’optimisation pour les moteurs génératifs (Generative Engine Optimization – GEO) est la pratique qui consiste à s’assurer que les plateformes d’IA telles que ChatGPT, Google Gemini, Llama, etc., fournissent des informations exactes, positives et à jour sur votre marque lorsque les utilisateurs posent des questions. Ces plateformes sont appelées moteurs génératifs, moteurs de réponse ou modèles de langage de grande taille (Large Language Models – LLM). Elles sont de plus en plus utilisées par les consommateurs pour rechercher des produits et prendre des décisions d’achat.

Le GEO est un moyen de garantir que les plateformes d’IA communiquent les bonnes informations sur la marque et les produits d’une entreprise.

Par exemple, si une personne demande à ChatGPT : « Quelle est une bonne voiture familiale pour des sorties camping ? », les constructeurs automobiles souhaitent que ChatGPT recommande leurs modèles de SUV et en présente les avantages. Pour que cela se produise, les marques automobiles doivent recourir au GEO.

Le GEO permet de s’assurer que votre marque apparaît correctement dans ces réponses générées par l’IA.

La pratique du GEO implique plusieurs étapes, mais elle se concentre principalement sur la création, la structuration et la publication de contenus de la manière la plus efficace possible afin d’influencer les réponses fournies par les moteurs génératifs d’IA.

Dans cet article, nous entrerons dans le détail du fonctionnement du GEO, de son importance et de la manière dont vous pouvez l’utiliser pour vous assurer que votre marque est mise en avant de façon positive sur les plateformes d’IA.

Pourquoi les équipes marketing et insights devraient-elles s’intéresser au GEO ?

Pendant longtemps, les marketeurs ont pu compter sur le fait que les consommateurs utilisaient presque exclusivement Google pour se renseigner avant un achat. Ils pouvaient ainsi s’appuyer sur le Search Engine Optimization (SEO) afin de faire apparaître le site web de leur marque dans les résultats de recherche organiques, ou utiliser la publicité sur les moteurs de recherche pour acheter des annonces associées à des requêtes pertinentes.

Il s’agit d’une méthode extrêmement efficace pour toucher la bonne audience au bon moment. Mais aujourd’hui, la situation évolue.

Évolution des comportements utilisateurs : IA et recherche conversationnelle

De plus en plus, les consommateurs utilisent des outils comme ChatGPT pour préparer leurs décisions d’achat. Les données du Rapport Digital Global 2026 de Meltwater montrent que ChatGPT.com est désormais le cinquième site web le plus visité au monde.

Si les moteurs de recherche traditionnels restent populaires, de nombreuses requêtes génèrent désormais un résumé produit par l’IA. Celui-ci fournit souvent suffisamment d’informations pour dissuader les utilisateurs de cliquer vers des sites web, puisque leur question a déjà trouvé une réponse. Selon McKinsey, environ la moitié des recherches effectuées sur Google génèrent déjà des résumés produits par l’IA, et ce chiffre ne cesse d’augmenter.

Avec la recherche web classique, les consommateurs effectuent leurs recherches manuellement : ils tentent d’identifier des sources fiables et de trier l’information afin d’obtenir les réponses souhaitées. À l’inverse, avec les moteurs génératifs, l’IA effectue cette recherche automatiquement, en s’appuyant sur sa base de connaissances existante ainsi que sur des informations complémentaires issues de sources en ligne plus récentes. Un moteur de recherche indique où trouver les réponses, tandis qu’un moteur génératif fournit directement la réponse.

Pour les marketeurs, l’enseignement clé est que de moins en moins de consommateurs situés en haut du tunnel de conversion visitent votre site web. En phase de notoriété, leurs besoins d’information sont désormais satisfaits par les moteurs génératifs, ce qui rend plus difficile leur progression vers la phase de considération.

ASTUCE : Pour obtenir davantage de données sur la croissance de l’usage de l’IA et l’évolution du comportement des consommateurs en ligne, téléchargez notre Rapport Digital Global 2026, qui rassemble près de 700 pages de statistiques pour éclairer vos stratégies de l’année à venir.

Les risques liés à l’absence de stratégie GEO

Vous savez déjà que tout le monde parle d’IA, et que vos concurrents mènent les mêmes réflexions que vous sur son impact sur leur stratégie marketing. Ceux qui agiront rapidement pour mettre en place le GEO, en veillant à ce que leur marque soit représentée de manière claire et positive dans les moteurs génératifs, capteront la plus grande part des consommateurs qui entament leur parcours d’achat par une requête adressée à une IA.

À l’inverse, ceux qui ignorent le GEO perdront du terrain. À mesure que de plus en plus de consommateurs se détournent des moteurs de recherche traditionnels au profit des moteurs génératifs, la taille des audiences accessibles via le marketing de recherche classique diminuera.

Il est important de comprendre que, même si les moteurs génératifs reposent sur des technologies similaires, ils fonctionnent tous légèrement différemment. De manière générale, ils s’appuient sur deux grandes sources de connaissances pour répondre à une requête :

Comment les moteurs génératifs (LLM) mettent en avant les contenus Moteur génératif Méthode principale de récupération Sources le plus souvent citées Sources moins susceptibles d’être citées Notes sur le comportement ChatGPT Recherche Bing + données d’entraînement internes Reuters, AP News, Wikipédia, sources encyclopédiques Plateformes de réseaux sociaux (X/Twitter, Instagram) Privilégie les sources faisant autorité, neutres et structurées, avec des signaux de confiance élevés. Google Gemini Google Search + YouTube + Knowledge Graph Reddit, YouTube, blogs indexés par Google X/Twitter Favorise fortement les contenus générés par les utilisateurs, les discussions communautaires et les propriétés appartenant à Google. Perplexity Exploration du web en temps réel + récupération priorisant la citation Éditeurs de presse, blogs réputés, articles de recherche Contenus générés par les utilisateurs à faible niveau de confiance Moteur le plus transparent : cite systématiquement ses sources et se met à jour en temps réel. Claude Données d’entraînement internes + récupération sélective Sources académiques, médias reconnus, articles de fond Réseaux sociaux au format court Privilégie les contenus explicatifs longs et bien structurés.

Données d’entraînement : tous les LLM (Large Language Models) commencent par être entraînés sur un volume colossal de contenus et de données existants, on parle de dizaines de téraoctets (un téraoctet équivaut à 1 000 Go). Ces données d’entraînement proviennent d’une grande variété de sources (y compris votre site web) et fournissent au LLM sa base de connaissances sur le monde. Un LLM ne possède aucune information sur les événements survenus après la fin de sa phase d’entraînement initiale.

Recherche web en temps réel : pour pallier ce problème de coupure temporelle des connaissances, les données d’entraînement sont complétées par des informations récentes collectées sur Internet. Lorsqu’un moteur génératif estime qu’une requête utilisateur nécessite des informations plus à jour que celles dont il dispose, il va chercher de nouveaux contenus auprès de sources en ligne fiables et les intégrer à sa réponse. Google utilise son propre moteur de recherche pour trouver ces informations récentes, tandis que ChatGPT s’appuie sur différentes sources, notamment Microsoft Bing.

Il est également important de noter que l’IA ne cite jamais ces contenus mot pour mot dans ses réponses. À l’image d’un être humain, elle utilise les informations apprises pour formuler sa propre réponse, laquelle peut intégrer des éléments provenant de multiples sources : médias, concurrents, avis de consommateurs, etc. Il ne faut donc pas s’attendre à ce que le message soit toujours parfaitement aligné avec votre communication.

Un autre point clé est que, contrairement à un moteur de recherche, un LLM ne dispose pas d’un index de contenus qu’il parcourt pour trouver des réponses. Il est par exemple impossible d’interroger ChatGPT afin d’obtenir toutes les mentions de votre marque, ce n’est tout simplement pas ainsi qu’il fonctionne.

Un LLM s’apparente davantage à un cerveau humain : il stocke une grande quantité de connaissances sous forme de modèles et de relations entre les mots et les concepts. En raison de son échelle et de sa complexité extrêmes, il est très difficile, voire impossible, d’examiner et de comprendre en détail les connaissances apprises par un LLM. Ce défi est communément désigné sous le nom d’IA boîte noire (Black Box AI).

Cela dit, nous comprenons le fonctionnement des moteurs génératifs à un niveau global. En analysant les types de réponses qu’ils produisent pour des requêtes pertinentes, nous pouvons en tirer des enseignements précieux sur la manière d’optimiser les contenus afin d’accroître leur visibilité.

Quelles caractéristiques de contenu améliorent la visibilité en GEO ?

Gardez à l’esprit que lorsque vous optimisez du contenu pour les moteurs génératifs, l’objectif est de rédiger des textes plus faciles à comprendre, à analyser et à intégrer dans les réponses produites par l’IA.

Clarté : évitez un langage trop complexe ou inutilement élaboré. N’utilisez pas de jargon d’entreprise. Privilégiez un ton simple, professionnel et direct. Ne laissez aucune place à l’ambiguïté.

: évitez un langage trop complexe ou inutilement élaboré. N’utilisez pas de jargon d’entreprise. Privilégiez un ton simple, professionnel et direct. Ne laissez aucune place à l’ambiguïté. Autorité : dans la mesure du possible, appuyez vos affirmations par des données issues de sources reconnues, des citations d’experts ou de leaders du secteur, ainsi que par des éléments de preuve vérifiables et facilement référencables.

: dans la mesure du possible, appuyez vos affirmations par des données issues de sources reconnues, des citations d’experts ou de leaders du secteur, ainsi que par des éléments de preuve vérifiables et facilement référencables. Structure : organisez vos pages de manière claire, avec des titres, intertitres et sous-titres bien définis. Utilisez correctement les balises de titres (H1, H2, etc.) afin d’indiquer la hiérarchie de votre contenu.

: organisez vos pages de manière claire, avec des titres, intertitres et sous-titres bien définis. Utilisez correctement les balises de titres (H1, H2, etc.) afin d’indiquer la hiérarchie de votre contenu. Actualité : les plateformes d’IA recherchent des informations récentes provenant de sources fiables pour compléter leur base de connaissances. Que ce soit dans vos médias propriétaires (owned media) ou dans les médias tiers (earned media), veillez donc à publier régulièrement des contenus récents et à jour.

À bien des égards, le GEO repose sur des principes similaires à ceux des bonnes pratiques SEO. Si vous produisez de manière constante des contenus de grande qualité, qui répondent aux besoins de votre audience cible, et que vous les structurez correctement sur des pages web bien conçues et conformes aux standards, vous maximiserez vos chances de succès.

Évaluer les performances GEO actuelles

La première étape consiste à comprendre votre point de départ. GenAI Lens de Meltwater est un outil qui permet aux marques d’analyser la manière dont elles sont mentionnées par les principaux moteurs génératifs, notamment ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Grok et Deepseek.

Grâce à GenAI Lens, vous pouvez comprendre comment votre marque est déjà présentée dans les LLM, quels sites sources sont utilisés dans ces réponses et si des informations obsolètes ou inexactes sont reprises.

Analyser votre présence en ligne

Nous savons que les LLM s’appuient sur des contenus disponibles sur le web pour formuler leurs réponses. Tout ce qui est dit sur votre marque en ligne influence donc fortement la manière dont les moteurs génératifs parlent de votre entreprise.

Commencez par votre propre site web : c’est la première source que les LLM consultent pour obtenir des informations sur votre organisation. Portez également une attention particulière aux sites tiers fiables et à forte autorité, tels que les médias généralistes et les médias spécialisés de votre secteur, car ce sont précisément les types de sources que les LLM privilégient. GenAI Lens peut vous indiquer quels sites web les principaux LLM utilisent pour s’informer sur votre marque.

Une fois que vous disposez d’un audit complet de la manière dont votre marque est actuellement représentée en ligne, vous pouvez réaliser une analyse des écarts par rapport à votre message cible et construire un plan d’action pour atteindre vos objectifs.

Astuce : la veille de marque et la veille média assistées par l’IA permettent de mieux comprendre votre empreinte en ligne. Découvrez comment suivre votre visibilité dans les LLM.

Cartographier les questions de votre audience

Une différence majeure entre le GEO et le SEO réside dans la façon dont les utilisateurs effectuent leurs recherches. Avec les moteurs génératifs, les utilisateurs interagissent de manière conversationnelle et posent des questions plus complexes, formulées en langage naturel, contrairement aux mots-clés simples ou aux requêtes courtes utilisées dans les moteurs de recherche traditionnels. Il est donc essentiel d’anticiper les questions que les utilisateurs pourraient poser à propos de votre marque ou de votre secteur afin de planifier vos contenus GEO.

Contrairement aux moteurs de recherche, les principaux moteurs génératifs ne partagent pas encore de données sur les requêtes les plus fréquentes. Il est donc difficile de savoir précisément ce que les utilisateurs demandent à propos de votre entreprise. Vous pouvez toutefois vous appuyer sur les recherches de mots-clés populaires associées à votre marque et réfléchir aux questions les plus probables que les utilisateurs adresseront aux moteurs génératifs.

Vous pouvez également utiliser une plateforme de social listening, comme Explore+ de Meltwater, pour analyser les conversations sur les réseaux sociaux autour de votre marque et de votre secteur, et ainsi identifier les questions récurrentes. Une fois cette cartographie réalisée, vous pouvez commencer à créer des contenus qui y répondent directement.

Aligner les contenus sur l’intention, et non sur les mots-clés

Le SEO traditionnel est fondé sur les requêtes de recherche, tandis que le GEO exige de raisonner en termes de concepts, de contexte et d’autorité. Il s’agit de se concentrer sur l’intention derrière la question, plutôt que de chercher uniquement à faire correspondre des mots-clés.

Les LLM privilégient les sources proposant des contenus complets, bien structurés et riches en contexte. Votre stratégie de contenu doit donc s’appuyer sur :

La profondeur pédagogique : des contenus longs qui répondent aux questions de bout en bout. Publiez des guides explicatifs, des FAQ et des analyses étayées par des données, répondant aux questions « comment » et « pourquoi ».

: des contenus longs qui répondent aux questions de bout en bout. Publiez des guides explicatifs, des FAQ et des analyses étayées par des données, répondant aux questions « comment » et « pourquoi ». Les signaux de crédibilité : citations, références et données issues de sources reconnues (études d’analystes, leadership d’opinion, médias de confiance).

: citations, références et données issues de sources reconnues (études d’analystes, leadership d’opinion, médias de confiance). Les formats enrichis : les moteurs génératifs exploitent les vidéos et les images autant que les contenus textuels ; variez donc les formats.

: les moteurs génératifs exploitent les vidéos et les images autant que les contenus textuels ; variez donc les formats. La cohérence entre les canaux : les LLM apprennent à partir des médias, des réseaux sociaux et des contenus propriétaires ; veillez à l’alignement de vos messages sur l’ensemble de ces canaux.

L’essentiel est de proposer des contenus réellement utiles pour répondre aux questions que vous avez identifiées. Des contenus trop axés sur des messages commerciaux ont moins de chances d’être repris par les LLM.

Les relations presse sont essentielles au GEO

Vous pouvez optimiser les contenus publiés sur votre site web et vos canaux propriétaires, mais les LLM s’appuient également sur des sites tiers de confiance. Les relations presse jouent donc un rôle clé pour garantir la présence de votre marque dans des médias earned à forte autorité : articles de presse, prises de parole d’experts, avis produits, ou tout autre type de récit de marque issu des campagnes de relations médias.

La difficulté réside dans le fait que, contrairement à la publicité qui permet de raconter des histoires attractives, les professionnels des relations presse doivent s’en tenir strictement aux faits. Même si vous ne maîtrisez pas totalement le résultat des actions de relations médias, l’alignement entre PR et GEO permet d’augmenter le volume de sources tierces relayant les bons messages.

Mesurer, ajuster et améliorer

GenAI Lens de Meltwater vous permet de suivre vos performances GEO dans le temps afin d’évaluer l’efficacité de votre stratégie et d’identifier les axes d’amélioration. L’outil propose des visualisations du sentiment de marque, des émotions, des expressions clés, des personnes, des produits et des éléments mentionnés, ainsi que des sources citées.

Grâce à ces informations, vous pouvez repérer les lacunes de votre stratégie GEO nécessitant la création ou l’amélioration de contenus. Vous pouvez également identifier les sources tierces ayant le plus fort impact sur votre visibilité GEO et optimiser vos actions de relations presse en vous concentrant sur les médias les plus stratégiques.

À l’instar du SEO, le GEO est un processus d’itération et d’amélioration continue. Il ne doit pas être considéré comme un projet ponctuel générant des résultats durables à lui seul, mais comme une démarche continue à intégrer pleinement au mix marketing global.

Quelles sources média privilégier pour le GEO ?

Lorsqu’un LLM traite une requête utilisateur, il peut détecter que la réponse nécessite des informations plus récentes que celles contenues dans ses données d’entraînement initiales. Dans ce cas, il va rechercher en ligne des contenus plus à jour afin de formuler une réponse plus précise. Mais où les moteurs génératifs vont-ils exactement chercher ces informations ?

Chez Meltwater, nous avons utilisé GenAI Lens pour analyser quelles sources de contenu les principales plateformes d’IA étaient les plus susceptibles de citer dans leurs réponses. Cette analyse révèle des différences marquées entre les plateformes :

OpenAI ChatGPT : privilégie fortement les contenus d’actualité textuels et les fils de presse (Reuters, AP, PR Newswire), ainsi que les sites de référence comme Wikipédia. Il est beaucoup moins enclin à citer les réseaux sociaux et les contenus générés par les utilisateurs (UGC).

: privilégie fortement les contenus d’actualité textuels et les fils de presse (Reuters, AP, PR Newswire), ainsi que les sites de référence comme Wikipédia. Il est beaucoup moins enclin à citer les réseaux sociaux et les contenus générés par les utilisateurs (UGC). Google Gemini : s’oriente davantage vers des contenus UGC de haute qualité provenant de plateformes telles que Reddit et YouTube, ainsi que vers d’autres sources en ligne appartenant à l’écosystème Google. Il n’indexe pas les contenus de X/Twitter.

: s’oriente davantage vers des contenus UGC de haute qualité provenant de plateformes telles que Reddit et YouTube, ainsi que vers d’autres sources en ligne appartenant à l’écosystème Google. Il n’indexe pas les contenus de X/Twitter. Google Search – AI Overviews : se concentre fortement sur les contenus UGC issus de Reddit et YouTube, ainsi que de Facebook, Yahoo et LinkedIn.

: se concentre fortement sur les contenus UGC issus de Reddit et YouTube, ainsi que de Facebook, Yahoo et LinkedIn. xAI Grok : privilégie nettement les contenus conversationnels générés par les utilisateurs sur X et Reddit. Il est moins susceptible de citer des sources de référence traditionnelles comme Wikipédia, YouTube ou les sites académiques.

Contrairement au SEO, où la plupart des professionnels se concentraient principalement sur l’optimisation pour Google, le GEO impose de prendre en compte les spécificités de plusieurs plateformes différentes, a minima ChatGPT et les AI Overviews de Google. En pratique, il est recommandé de veiller à diffuser des contenus récents et à jour sur un large éventail de plateformes susceptibles d’être consultées par les LLM pour compléter leurs informations.

En ce qui concerne les sources en ligne les plus fréquemment citées de manière globale, nous avons analysé plusieurs catégories et identifié les sites web les plus souvent mentionnés :

Réseaux sociaux et contenus générés par les utilisateurs (UGC)

reddit.com: 43.1%



youtube.com: 17.9%



facebook.com: 11.1%



linkedin.com: 9.2%



quora.com: 5.6%

Avis de consommateurs

glassdoor.com: 21.6%



indeed.com: 20.6%



trustpilot.com: 15.7%



bbb.org: 9.9%



yelp.com: 8.0%

Voyage et tourisme

tripadvisor.com: 83.2%



expedia.com: 10.0%



booking.com: 6.8%

Actualités et médias

yahoo.com: 26.5%



prnewswire.com: 10.8%



reuters.com: 9.0%



forbes.com: 6.7%



usnews.com: 6.7%

Recherche académique et scientifique

nih.gov: 53.6%



researchgate.net: 14.5%



sciencedirect.com: 10.0%



jhu.edu: 7.5%



cdc.gov: 5.8%

Études de marché et conseil

statista.com: 18.8%



mordorintelligence.com: 16.3%



gartner.com: 14.9%



mckinsey.com: 13.5%



cbinsights.com: 13.0%

Business, finance et économie

investing.com: 14.1%



morningstar.com: 13.2%



nasdaq.com: 11.4%



nerdwallet.com: 10.4%



seekingalpha.com: 8.8%

Secteur public et institutions gouvernementales

weforum.org: 20.6%



europa.eu: 17.8%



canada.ca: 12.7%



imf.org: 11.5%



sec.gov: 10.1%

6 erreurs courantes de GEO à éviter

1. Traiter le GEO comme du SEO traditionnel

De nombreuses équipes se concentrent sur les mots-clés, les backlinks et les balises meta, alors que les LLM privilégient le contexte, l’autorité et la pertinence. Le GEO nécessite des contenus qui répondent à des questions complètes avec des informations claires et vérifiables, plutôt que du bourrage de mots-clés ou une chasse aux liens.

2. Ignorer la crédibilité et la transparence des sources

Les modèles d’IA valorisent les contenus fiables et correctement sourcés. Publier des affirmations non vérifiées, des statistiques obsolètes ou des contenus sans citations peut réduire votre visibilité ou conduire à des résumés inexacts de votre marque générés par l’IA. Intégrez systématiquement des sources reconnues, une attribution claire des auteurs et des dates de publication.

3. Ne pas surveiller la manière dont votre marque apparaît dans les LLM

Sans une veille continue, les marques peuvent passer à côté de représentations erronées de leurs produits ou de la propagation de désinformations par les modèles génératifs. Des outils de suivi des LLM, comme GenAI Lens de Meltwater, permettent d’identifier ces angles morts et de corriger ou mettre à jour rapidement les messages.

4. Produire des contenus cloisonnés entre les canaux

Si votre site web, vos communiqués de presse et vos réseaux sociaux véhiculent des messages différents, les LLM peuvent générer des récits de marque incohérents. Le GEO exige un alignement narratif entre les canaux earned, owned et shared afin de renforcer la cohérence et l’exactitude des messages.

5. Négliger l’actualité et les données structurées

Les moteurs génératifs privilégient les informations récentes et clairement organisées. Des pages obsolètes ou une mise en forme peu claire compliquent l’interprétation de vos contenus par l’IA. Publiez régulièrement de nouveaux contenus bien structurés, appuyés sur des données ou des tendances récentes.

6. Mesurer les mauvais indicateurs de performance

Les KPI SEO traditionnels, comme le taux de clic ou le positionnement des pages, ne racontent pas toute l’histoire. Le GEO doit être évalué à travers des indicateurs tels que la part de visibilité dans les réponses IA, l’exactitude du discours de marque, le sentiment et les résultats d’engagement, plutôt que le trafic seul.

Éviter ces écueils permet à votre stratégie GEO de renforcer la confiance, la visibilité et la cohérence de la perception de votre marque par les moteurs d’IA et par leurs milliards d’utilisateurs.

Quelle est la différence entre le GEO et le SEO ?

Le Search Engine Optimization (SEO) est une discipline marketing qui existe depuis presque aussi longtemps que les moteurs de recherche eux-mêmes. Son objectif est de s’assurer que, lorsqu’un consommateur recherche un sujet lié à votre activité, une page pertinente du site web de votre marque apparaisse le plus haut possible dans les résultats de recherche.

Le SEO repose sur la création de contenus adaptés pour votre site web, leur structuration correcte, ainsi que sur l’obtention de liens entrants depuis des sites tiers de qualité pointant vers le vôtre.

Comparaison entre le SEO traditionnel et l’optimisation pour les LLM (GEO) Facteur SEO traditionnel Optimisation LLM (GEO) Objectif principal Classer les pages web dans les résultats de recherche Google Apparaître dans les réponses et résumés générés par l’IA Axes d’optimisation Mots-clés, backlinks, SEO technique Entités claires, contenus structurés, cohérence narrative Découverte du contenu par les utilisateurs Requêtes de recherche → SERP → clics Prompts → réponses IA → citations de sources ou résumés Formats de contenu prioritaires Contenus longs optimisés pour les mots-clés Blocs facilement exploitables : listes à puces, tableaux, FAQ, définitions Collecte des données par les moteurs Exploration et indexation du web Recherche web en temps réel + données d’entraînement + schémas de citation Sources privilégiées pour les citations Sites à forte autorité avec de solides signaux SEO Sources faisant autorité, structurées et factuelles Indicateurs de succès Classements, impressions, trafic organique Citations par l’IA, inclusion dans les résumés, mémorisation des réponses Fréquence de mise à jour requise Modérée (lorsque les positions baissent) Élevée — les LLM privilégient des informations récentes et datées Cas d’usage principaux Génération de trafic organique Influence des réponses IA, correction de réputation, visibilité de marque Principal avantage Trafic stable sur le long terme Capacité à influencer les récits au sein des plateformes d’IA Principal défi Nécessite un important travail de netlinking Nécessite une veille constante et une visibilité multi-plateformes

En quoi le GEO est-il similaire au SEO ?

Le GEO présente de nombreuses similitudes avec le SEO. Les deux approches reposent sur la production de contenus de grande qualité, bien structurés et apportant une réelle valeur au lecteur. Ces deux disciplines exigent également la publication de contenus pertinents sur des sites tiers à forte autorité, tels que les médias et les sites de référence reconnus dans leur secteur.

Quelles sont les principales différences entre le GEO et le SEO ?

Le SEO se concentre davantage sur l’optimisation de mots-clés ou de requêtes spécifiques, tandis que le GEO met l’accent sur la création de contenus contextuellement pertinents, capables de fournir des informations précises et détaillées afin d’apporter une réponse réellement utile à l’utilisateur.

Quel est l’impact du GEO sur le SEO ?

Le GEO ne remplace pas le SEO ; les deux disciplines sont complémentaires à bien des égards. Par exemple, des contenus conçus principalement dans une logique GEO peuvent également très bien performer dans la recherche traditionnelle. De la même manière, les actions de relations presse qui permettent d’obtenir une couverture positive de la marque dans des médias de confiance bénéficient à la fois au GEO et au SEO.

Plus concrètement, les AI Overviews de Google intègrent des résumés de contenus issus des pages les mieux positionnées dans les résultats de recherche. Dans ce contexte, de bonnes performances SEO contribuent directement à une visibilité GEO positive.

Les 8 piliers essentiels du Generative Engine Optimization (GEO)

1. Évaluer la situation initiale et mesurer les progrès

La première étape de toute stratégie GEO consiste à comprendre votre point de départ. Utilisez un outil de suivi des LLM comme GenAI Lens de Meltwater pour analyser la manière dont votre marque apparaît actuellement sur les principales plateformes d’IA, et pour vous comparer à vos concurrents. Vous pourrez ensuite utiliser ce même outil pour mesurer les progrès de votre stratégie, suivre les améliorations et identifier les faiblesses persistantes.

2. Des réponses, pas des mots-clés

Posez-vous la question suivante : À quelles questions notre entreprise peut-elle être la réponse ? Réfléchissez à toutes les conversations potentielles qu’un utilisateur pourrait avoir avec un LLM et dans lesquelles votre marque devrait être mentionnée. Elles sont probablement nombreuses. Cartographiez-les, puis construisez un plan de contenu qui apporte des réponses réellement utiles.

3. Cohérence des messages

Si des informations contradictoires concernant votre marque sont disséminées sur différents canaux, y compris sur votre propre site web, il devient plus difficile pour les LLM d’identifier ce qui est exact. Intégrez la cohérence au cœur de votre stratégie de communication : partout où vous parlez de votre marque, veillez à transmettre des informations factuelles, claires et alignées.

4. Autorité et preuves

Les LLM accordent davantage de poids aux informations pouvant être vérifiées via des sources de qualité et des auteurs crédibles. Chaque fois que possible, appuyez vos affirmations par des sources tierces fiables. Assurez-vous également que les porte-parole auxquels vous attribuez des contenus disposent de biographies détaillées sur votre site web, et développez leur visibilité sur des plateformes tierces telles que LinkedIn et les médias spécialisés.

5. Owned media

Votre site web est généralement la première source à partir de laquelle un LLM va découvrir et assimiler des informations sur votre entreprise. Veillez donc à ce que l’ensemble des contenus soit constamment à jour, rédigé dans un langage clair, factuel et compréhensible pour une IA, et correctement structuré.

6. Earned Media

Les moteurs génératifs s’appuient fortement sur des sources médiatiques indépendantes et faisant autorité afin d’apporter crédibilité et actualité à leurs réponses. Il est donc essentiel que vos actions de relations presse placent de manière cohérente des informations exactes et alignées dans les médias, car ces contenus alimenteront directement les réponses des LLM.

7. Engagement communautaire

Les études montrent que les principaux LLM tirent une part importante de leurs connaissances des discussions au sein de communautés en ligne, telles que Reddit ou Medium. Si vous n’avez pas encore identifié les communautés les plus pertinentes pour votre activité, il est temps de le faire et de définir une stratégie d’engagement authentique auprès de ces espaces.

8. Empreinte de contenu étendue

La plupart des moteurs génératifs privilégient des sources différentes lorsqu’ils recherchent des informations récentes pour compléter leur base de connaissances. Certains favorisent les grands médias, d’autres les réseaux sociaux, et ces préférences peuvent évoluer avec le temps. Il est donc crucial de diffuser vos contenus et messages sur un large éventail de sources. GenAI Lens peut également vous aider à identifier les sources actuellement utilisées par les moteurs génératifs.

FAQ sur le GEO

Quels sont les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu’elles intègrent le GEO à leurs stratégies SEO existantes ?

Le principal défi réside dans l’évolution de l’état d’esprit marketing vers une nouvelle approche : le GEO met l’accent sur le contexte et la crédibilité, plutôt que sur les mots-clés et les backlinks.

Il peut être difficile de s’éloigner des paradigmes traditionnels du SEO, tant ils sont ancrés depuis longtemps. Les moteurs génératifs pilotés par l’IA privilégient la pertinence sémantique, les sources faisant autorité et des récits cohérents, à jour et diffusés sur plusieurs canaux. Le manque de visibilité sur la manière dont les LLM génèrent leurs réponses ajoute également une couche de complexité à l’optimisation : le SEO est aujourd’hui bien compris, tandis que le GEO reste une discipline en pleine évolution.

Les outils de suivi des LLM, comme GenAI Lens de Meltwater, offrent une visibilité en temps réel sur la manière dont les marques et leurs concurrents apparaissent au sein des principaux LLM. Ils permettent de suivre le sentiment, les émotions et les récits émergents.

Cela permet aux équipes d’identifier rapidement les informations erronées, d’optimiser les stratégies de contenu et de relier la visibilité dans les LLM à des indicateurs de performance concrets, tout en gérant de manière proactive la réputation de la marque à l’ère de l’IA.

Quels indicateurs de succès les entreprises doivent-elles suivre pour évaluer l’impact du référencement piloté par l’IA générative ?

Les principaux indicateurs de performance du GEO incluent :

Part de visibilité IA : fréquence à laquelle une marque apparaît dans les réponses générées par les LLM.

: fréquence à laquelle une marque apparaît dans les réponses générées par les LLM. Sentiment et exactitude des récits : ton et contexte des mentions de la marque.

: ton et contexte des mentions de la marque. Résultats d’engagement : trafic, conversions ou demandes générées à la suite d’une découverte assistée par l’IA.

: trafic, conversions ou demandes générées à la suite d’une découverte assistée par l’IA. Indicateurs de réputation : fréquence des informations erronées ou obsolètes.

: fréquence des informations erronées ou obsolètes. Rapidité d’accès aux insights : capacité des équipes à détecter et à agir rapidement face aux évolutions narratives.

Pris ensemble, ces indicateurs montrent dans quelle mesure une marque parvient à façonner son identité à l’ère de la recherche générative.

Les entreprises peuvent s’appuyer sur le GEO pour s’assurer que les informations, les contenus et le contexte de leur marque sont clairement représentés dans les réponses générées par l’IA associées à des localisations spécifiques. Il est essentiel d’inclure sur votre site web des contenus clairs et compatibles GEO indiquant explicitement les zones géographiques dans lesquelles votre entreprise opère.

En optimisant les contenus propriétaires avec des données structurées, un contexte local et des citations cohérentes, les marques aident les LLM à produire des informations locales précises, améliorant ainsi la découvrabilité pour les requêtes géolocalisées et la pertinence dans les recherches conversationnelles.

Le GEO garantit que les plateformes d’IA disposent d’informations claires, exactes et à jour pour générer leurs réponses. Étant donné que les LLM s’appuient à la fois sur des données d’entraînement et sur des recherches en temps réel issues de sites fiables, l’optimisation des contenus propriétaires, des médias earned, des données structurées et de la présence communautaire augmente la probabilité que ChatGPT et d’autres moteurs d’IA mettent en avant votre marque dans des réponses pertinentes. Le GEO renforce les signaux narratifs détectés par les LLM, les aidant à comprendre ce que fait votre marque, où elle se positionne et pourquoi elle est crédible, rendant ainsi votre entreprise plus visible au sein des conversations générées par l’IA.

Quels signaux les LLM utilisent-ils pour sélectionner les sources ?

Les moteurs génératifs privilégient les sources faisant autorité, récentes et structurées de manière à faciliter l’extraction du sens par l’IA. Les signaux courants incluent l’autorité du domaine, la fréquence de citation, la date de publication, la clarté de la mise en forme (titres, tableaux, listes à puces) ainsi que les marqueurs de crédibilité tels que l’attribution des auteurs, les liens vers des données fiables et la transparence des sources. Les LLM favorisent également les sources régulièrement citées sur le web et renforcées par plusieurs canaux, notamment les sites d’actualité, les blogs réputés, les plateformes communautaires comme Reddit et les sources de référence structurées telles que Wikipédia.

Quelle est la différence entre la recherche web en temps réel et les données d’entraînement ?

Les données d’entraînement constituent la mémoire à long terme d’un LLM : il s’agit de l’ensemble massif de données à partir duquel le modèle a appris lors de son développement. Elles fournissent des connaissances fondamentales, mais ne sont pas mises à jour en continu. La recherche web en temps réel, en revanche, correspond à la mémoire à court terme du modèle. Elle permet aux moteurs d’IA d’aller chercher des informations récentes auprès de sources en ligne fiables lorsque la question d’un utilisateur nécessite des données plus actuelles ou plus spécifiques que celles contenues dans les données d’entraînement. Le GEO agit sur ces deux niveaux en renforçant la présence de votre marque dans la base de connaissances du modèle et en garantissant la disponibilité de contenus récents et faisant autorité pour la récupération en temps réel.

Que signifie le GEO pour les équipes de relations presse ?

Le GEO fait évoluer les relations presse d’une simple fonction de visibilité de marque vers un levier central influençant la manière dont les moteurs d’IA décrivent une entreprise. Les LLM s’appuyant fortement sur les médias earned, médias d’information fiables, commentaires d’experts, avis produits, interviews, les RP deviennent essentielles pour façonner les récits repris par les systèmes d’IA. Les équipes RP doivent se concentrer sur la cohérence des messages, la crédibilité des porte-parole et la qualité des retombées médiatiques afin de garantir que les LLM citent des informations exactes et à jour. Le GEO offre également un nouveau mécanisme de feedback aux équipes RP : en surveillant la visibilité dans l’IA, elles peuvent identifier les informations erronées, les lacunes narratives et les risques émergents avant qu’ils n’affectent la réputation.

Le GEO améliore-t-il le positionnement sur Google ?

Le GEO n’améliore pas directement les classements Google traditionnels, mais les deux disciplines se renforcent mutuellement. De bonnes performances SEO augmentent les chances que vos contenus apparaissent dans les AI Overviews de Google, qui s’appuient souvent sur les résultats les mieux classés. Parallèlement, le GEO encourage une meilleure structuration des contenus, une plus grande fraîcheur et une autorité renforcée, autant de facteurs bénéfiques pour le référencement naturel. Le GEO ne remplace donc pas le SEO, mais les marques qui excellent dans les deux approches ont davantage de chances d’être visibles dans l’écosystème hybride de Google, combinant résultats de recherche, résumés IA et réponses contextuelles.

Quelles sont les erreurs GEO les plus courantes ?

Parmi les erreurs fréquentes figurent le fait de traiter le GEO comme du SEO traditionnel, de se concentrer excessivement sur les mots-clés au lieu de répondre aux véritables questions des utilisateurs, ou de ne pas surveiller la manière dont les LLM décrivent actuellement la marque. D’autres écueils incluent des messages obsolètes ou incohérents entre les canaux, une couverture médiatique earned de faible qualité, et l’ignorance des sources réellement citées par les plateformes d’IA. De nombreuses équipes négligent également l’actualité des contenus, alors que les LLM privilégient fortement les informations récentes, et ne suivent pas l’exactitude des récits dans le temps, ce qui crée des angles morts dans la perception de la marque au sein des réponses générées par l’IA.

À quelle fréquence les marques doivent-elles vérifier leur visibilité dans les LLM ?

Les marques devraient surveiller leur visibilité GEO et leurs récits IA de manière continue, idéalement chaque semaine ou chaque mois, en fonction du dynamisme de leur secteur. Les modèles d’IA ajustent fréquemment leurs mécanismes de récupération de l’information, et de nouvelles retombées médiatiques, conversations sociales ou prises de parole concurrentes peuvent rapidement modifier la façon dont une marque est décrite par les LLM. Une veille régulière via des solutions comme GenAI Lens de Meltwater permet aux équipes de détecter rapidement les informations erronées, de comprendre les évolutions narratives et de saisir de nouvelles opportunités de visibilité, afin de garantir une représentation fidèle et à jour de la marque à mesure que les écosystèmes d’IA évoluent.