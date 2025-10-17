Comprendre la signification des emojis

« Il n'y a pas de plus grande souffrance que de porter en soi une histoire qui n’a jamais été racontée. 😭☹️ » ― Maya Angelou, Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage

Si vous appartenez à la génération X ou à une génération plus âgée, il est possible que vous ne compreniez pas toute la portée des significations des emojis, sans parler de leur utilité. Après tout, les gens ont réussi à s'exprimer par l'écrit pendant des siècles, alors pourquoi avons-nous soudainement besoin de toutes ces petites images pour illustrer nos messages ?

D'un autre côté, les générations post-milléniales peuvent communiquer sans effort entre elles en utilisant uniquement une série d'émojis. Pour elles, il n’y a rien de plus révélateur qu’un émoji mal utilisé pour montrer que vous êtes un « baby-boomer complètement déconnecté ! ». C'est pourquoi ils font partie intégrante de la gestion des réseaux sociaux.

Alors, comment en sommes-nous arrivés là, pourquoi sont-ils si populaires et, surtout, avec autant de choix, comment déchiffrer la signification des emojis ?

Sommaire

L’histoire des emojis

Avant que les ordinateurs ne disposent des capacités graphiques nécessaires pour afficher les emojis, les gens créaient des raccourcis émotionnels à l'aide de simples signes de ponctuation, tels que :-) ou :-( et :-/ pour n'en citer que quelques-uns.

Ces « émoticônes » ont été inventées bien avant les ordinateurs modernes, lorsque les typographes des années 1880 ont commencé à utiliser divers signes de ponctuation pour créer des représentations simples de visages humains souriants, renfrognés ou exprimant d'autres émotions.

Cette image montre une sélection de ces proto-émojis tirés d'une publication allemande imprimée en 1896 :

Il existe des exemples plus anciens de smileys simples basés sur la ponctuation, comme :) dans la littérature, qui remontent au XVIIe siècle, mais dans la plupart des cas, les historiens ne s'accordent pas sur le fait qu'il s'agisse d'erreurs délibérées ou non.

Les premiers exemples modernes d'émoticônes créées par des utilisateurs d'ordinateurs proviennent des systèmes de messagerie utilisés par le département d'informatique de l'université Carnegie Mellon en 1982.

En 1990, Microsoft a lancé sa célèbre police Wingdings (toujours incluse dans tous les PC sous Windows), qui remplaçait les caractères alphanumériques par divers symboles graphiques, notamment des visages souriants et renfrognés qui pourraient être considérés comme les premières versions des emojis, même s'ils n'ont jamais été largement utilisés.

Les emojis graphiques tels que nous les connaissons aujourd'hui ont vraiment commencé à se développer avec l'apparition des téléphones portables. En 1997, la société japonaise J-Phone a lancé un ensemble de 90 emojis monochromes, et à mesure que les téléphones sont devenus plus sophistiqués et dotés de meilleures capacités graphiques, les emojis sont devenus plus détaillés et plus colorés.

Au moment du lancement du premier iPhone en 2007, les géants occidentaux de la technologie tels qu'Apple et Google prenaient les emojis au sérieux et cherchaient des moyens de normaliser leur mise en œuvre sur différentes plateformes.

L'année suivante, Apple a ajouté des emojis à l'iPhone OS 2.2, et depuis lors, ils font partie intégrante de notre vie digitale.

Pourquoi les gens utilisent-ils des emojis ?

Selon la croyance populaire, les emojis servent à donner du ton ou de l'émotion à un message, afin d'éviter que l'intention de l'expéditeur ne soit mal interprétée en raison d'un manque de contexte. Cependant, les gens utilisent des mots pour exprimer leurs idées et leurs sentiments depuis des centaines d'années sans avoir besoin d'emojis, alors pourquoi en auraient-ils besoin aujourd'hui ?

Il faut savoir que les emojis ont connu un essor fulgurant à peu près au même moment que les applications de messagerie instantanée, les téléphones portables et les réseaux sociaux favorisant des posts au format court, comme Twitter et Facebook. Du jour au lendemain, les gens ont commencé à communiquer beaucoup plus par des échanges écrits courts et rapides, alors que les formes antérieures telles que les e-mails et les articles de blog offraient à l'auteur beaucoup plus d'espace pour se faire comprendre.

Au début du millénaire, toute une génération a grandi en discutant avec ses amis sur MSN Messenger et AOL Instant Messenger, avant de passer aux smartphones et aux réseaux sociaux en l'espace d'une décennie. Elle a été la première à adopter un nouveau mode de communication, caractérisé par un volume élevé de messages courts échangés à grande vitesse, qui ne laissait pas de place à la prose fleurie ou aux longues explications.

Les emojis offraient un moyen pratique d'indiquer rapidement que votre commentaire devait être pris comme une blague ou avec ironie, ou que vous étiez confus, contrarié ou choqué. Ils peuvent également être utilisés pour « réagir » à un message ou à un post. Souvent, un simple pouce levé est utilisé pour signifier son accord ou simplement pour faire savoir à l'expéditeur que vous avez reçu son message, même si vous ne répondez pas.

Astuce : pour une décomposition détaillée des emojis les plus utilisés en 2023, consultez notre blog !

L’impact culturel des emojis

Les emojis sont désormais tellement ancrés dans la conscience collective que nous les voyons partout. Ils sont passés d'un phénomène presque underground, compris uniquement par les premiers utilisateurs d'Internet, à une tendance culturelle dominante.

Au-delà de leur fonction d'outil de communication omniprésent, les emojis ont également été très utiles pour le commerce. Une recherche rapide du terme « emoji » sur Amazon révèle une sélection apparemment infinie de jouets, de jeux (dont Emoji Uno), de vêtements et d'articles fantaisie portant la marque emoji, tels que le coussin emoji caca.

Les emojis ont même fait leur apparition dans les productions des grands studios hollywoodiens. En 2017, Sony Pictures a sorti The Emoji Movie, avec des noms prestigieux tels que Patrick Stewart, Maya Rudolph et Jennifer Coolidge prêtant leur voix à des personnages animés emojis. Les critiques ont presque unanimement descendu le film, mais l'audience l'a récompensé avec 218 millions de dollars de recettes au box-office.

Presque toutes les personnes qui utilisent un smartphone et/ou Internet connaissent les emojis, même si elles ne comprennent pas forcément toutes leurs significations, et les utilisent probablement au moins occasionnellement. On peut dire sans se tromper que, pour le meilleur ou pour le pire, les emojis ont eu un impact durable sur la culture internationale.

La signification des emojis pour le marketing

Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les emojis ont fait l'objet de recherches universitaires sérieuses, notamment en ce qui concerne leur utilisation dans le marketing, comme cette étude de 2022 sur leur impact sur la conversion sur les réseaux sociaux.

Pour vous éviter de devoir lire des textes universitaires denses et des enquêtes du secteur du marketing, voici un résumé rapide de ce que semblent dire la plupart des études :

Les emojis peuvent augmenter l'engagement, dans le bon contexte.

Utilisez-les dans des textes amusants et de discussion, mais pas dans un contexte pragmatique ou informatif.

Les emojis utilisés dans un contexte inapproprié peuvent nuire à la crédibilité.

Ils fonctionnent mieux auprès d'une audience jeune (évidemment).

Il existe de nombreuses variables, et des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Vous devriez faire vos propres tests pour déterminer l'efficacité des emojis dans votre cas.

Ainsi, si vous êtes une marque B2C, notamment une marque dont la clientèle est jeune, il est presque certain que cela vaut la peine d'utiliser des emojis dans des contenus sociaux et des e-mails directs. Adoptez, néanmoins, une approche scientifique pour comprendre comment les utiliser au mieux. Par exemple, faites des tests avec les lignes d'objet des e-mails avec et sans emojis.

Procédez avec prudence : si une utilisation judicieuse des emojis peut ajouter une touche supplémentaire à votre contenu, vous ne voulez pas prendre le risque de les utiliser à outrance ou, pire encore, de les utiliser à mauvais escient et de mettre vos clients mal à l'aise.

Astuce : pour éviter de provoquer un malaise chez les milléniaux, consultez notre blog qui traite de ce phénomène et des emojis spécifiques qui y sont associés.

Les emojis ont également une autre utilité dans le domaine du marketing : lorsque nous analysons les données sociales, ils constituent l'un des signaux que nous pouvons utiliser pour comprendre le sentiment à grande échelle. Même si l'IA s'est considérablement améliorée ces dernières années pour déduire le sentiment en analysant le sens du texte, les emojis peuvent nous fournir des indices supplémentaires sur l'intention de l'auteur. C'est pourquoi des outils tels que Meltwater Explore incluent les emojis dans leur analyse, en plus de l'IA.

La signification des emojis les plus populaires

Il existe des milliers d'émojis et il serait presque impossible de préciser la signification de chacun d'entre eux dans ce post. Nous allons donc commencer par examiner les émojis les plus populaires, d'après notre propre analyse :

10 😊 - Visage souriant avec des yeux souriants

Une simple expression de bonheur. Souvent utilisé en réponse lorsque quelqu'un dit quelque chose de gentil à votre sujet, ou simplement quelque chose qui vous fait chaud au cœur.

9 ✨ - Étincelles

Initialement utilisé pour mettre l'accent sur un aspect positif dans un texte, la signification de l'émoji étincelles est récemment devenue associée au sarcasme et à l'ironie. Il faut donc faire attention à la façon dont vous utilisez et interprétez cet émoji, car il peut y avoir un sous-entendu.

8 🥰 - Visage souriant avec des cœurs

Pas de signification cachée ici, l’emoji visage souriant avec des cœurs exprime simplement l'amour et la chaleur.

7 😍 - Visage souriant avec des yeux en forme de cœur

Un emoji d'amour plus dramatique, à utiliser lorsque vous êtes absolument obsédé par une personne ou une chose.

6 🙏 - Mains jointes

Les gens ont tendance à utiliser cet emoji de différentes manières : pour beaucoup d'Occidentaux, il ressemble à une prière et sert à montrer que vous priez ou que vous espérez simplement que quelque chose se produise. Dans les pays asiatiques, cependant, c'est un geste de respect qui peut être utilisé comme raccourci pour dire « s'il vous plaît » ou « merci » - et il est souvent utilisé de la même manière par les Occidentaux.

5 🔥 - Feu

Utilisé comme raccourci pour « chaud » dans le sens « attirant ». Il peut également signifier qu'une personne ou une organisation fonctionne bien, comme dans « Tu es en feu en ce moment ! » ; et seulement parfois, lorsque quelque chose est littéralement en feu.

4 ❤️ - Cœur rouge

Aussi simple que possible, un cœur rouge est utilisé pour montrer que vous aimez une personne ou une chose. Il est le plus souvent utilisé pour réagir à des photos de chiens, et plus particulièrement de Golden Retrievers. Croyez-nous, nous avons les données pour le prouver.

3 🤣 - Mort de rire

Encore un autre à utiliser avec prudence. Pris au sens littéral, il signifie simplement que vous avez trouvé quelque chose très drôle. Mais souvent, cet emoji est utilisé de manière ironique pour signifier que vous riez d'une opinion avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Vous le verrez souvent utilisé avec vigueur dans les débats en ligne animés.

2 😭 - Visage en pleurs

À première vue, ce visage baigné de larmes peut simplement signifier un profond chagrin ou une grande tristesse, mais comme pour les autres émoticônes répertoriées ici, tout dépend du contexte. Les gens l'utilisent souvent pour signifier qu'ils sont très émus, mais de manière positive, comme lorsque quelqu'un apporte des croissants au bureau.

1 😂 - Visage avec des larmes de joie

Semblable à MDR, mais légèrement moins intense, pour quand vous êtes très amusé par quelque chose, mais pas au point de vous rouler par terre.

Les significations alternatives des emojis

Alors que les dix emojis les plus utilisés sont largement surutilisés, les communicateurs avertis parmi nous chercheront à sortir des sentiers battus, en se tournant vers des options moins connues pour ajouter un peu de piquant à leurs posts. Voici quelques significations d'emojis qui ne sont peut-être pas aussi évidentes que celles que nous voyons tous les jours :

💀 - Crâne

Tout comme la figure de la Faucheuse dans les cartes de tarot, le crâne ne signifie pas toujours la mort au sens littéral, mais peut signifier que l'auteur est mort de rire devant quelque chose d'extraordinairement amusant, ou qu'il est mortifié par une expérience décevante ou embarrassante.

🙃- Visage souriant inversé

Parfois, il s'agit simplement d'une alternative loufoque au visage souriant habituel, mais il peut également être utilisé pour montrer l'exaspération ou la résignation face à une situation frustrante.

👍 - Pouce levé

« J'accuse réception de votre message, mais je ne donnerai pas plus de détails, peut-être parce qu'aucune réponse n'est nécessaire au-delà d'une simple confirmation, ou plus probablement parce que cette discussion m'ennuie et/ou m'irrite et que je souhaite y mettre fin. »

🫠 - Visage fondant

Parfois utilisé pour suggérer que vous fondez à cause de la chaleur, mais aussi pour décrire le sentiment d'attente de fondre de honte, d'embarras ou de consternation face à une situation difficile.

🍆 - Aubergine

Faites attention à la signification de cet emoji, car il a un double sens. La plupart des gens pourraient penser qu'il s'agit d'un simple légume, mais la signification est souvent bien différente.

😐 - Visage neutre

Pourrait être interprété littéralement comme « Je suis neutre sur cette question », mais en réalité, la plupart des gens l'utilisent pour dire « Je le pense, mais je ne le dirai certainement pas, à cause des conséquences... ».

😬 - Grimace

Il s'agit essentiellement d'une représentation graphique de l'émotion « Beurk ! ».

👀 - Yeux

« Vous avez éveillé ma curiosité, maintenant vous avez toute mon attention. »



Étant donné le nombre impressionnant d’émojis qu’il existe, il est toujours facile d'en trouver un (ou une combinaison) qui vous aide à faire passer votre message. Cependant, il est important de garder à l'esprit que dans le domaine en constante évolution de la culture en ligne, les emojis peuvent souvent prendre des significations qui ne sont pas évidentes à première vue. Assurez-vous donc de faire des recherches avant d'utiliser ceux que vous ne connaissez pas bien.

Meltwater Explore vous aide à suivre les discussions sur les réseaux sociaux, dont les emojis. Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir une démonstration :