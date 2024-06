Comment créer une infographie [pour les non-concepteurs]

Vous avez vu les magnifiques graphiques informatifs qui ont fait leur apparition dans les réseaux sociaux au cours des dernières années. Ces "infographies" expliquent visuellement des sujets, des concepts et des données qui peuvent être trop lourds ou trop compliqués à expliquer dans un texte long. Les infographies existent depuis des siècles, mais leur utilisation a explosé avec le web et s'est imposée dans les grandes tendances des réseaux sociaux. Il s'avère qu'elles sont parfaites pour le type de communication rapide et captivante qu'exigent l'internet et les stratégies de marketing modernes.

Bien qu'elles ne soient plus aussi populaires qu'il y a quelques années, les infographies figurent toujours en bonne place sur la liste des ressources de contenu auxquelles les spécialistes du marketing font appel, selon le Content Marketing Institute. En 2021, elles étaient la cinquième ressource la plus créée et utilisée par les spécialistes du marketing B2B, devant les e-books, les articles, les podcasts et les rapports de recherche.

De nos jours, il n'est pas nécessaire d'être graphiste pour créer rapidement et facilement des infographies marketing pour votre site web et vos flux de réseaux sociaux. Et vous n'avez certainement pas besoin de les créer de toutes pièces (à moins que vous ne le souhaitiez). Voici une explication étape par étape de la création d'une infographie pour les non-concepteurs, ainsi que quelques conseils utiles.

Table des matières

Étape 1 : Sachez ce que vous voulez communiquer avec votre infographie

Quel est le type d'information que vous voulez transmettre ? La réponse à cette question déterminera la conception de base de votre infographie. Voici quelques exemples d'utilisation courante des infographies :

Pour illustrer des processus :

Les infographies sont utiles pour expliquer une série d'étapes ou la progression d'un processus ou d'un système. Les éléments visuels tels que les flèches et les lignes de temps, qui indiquent la direction et le flux, sont très présents dans ces infographies. Dans cette infographie, lorsque nous avons voulu montrer une journée moyenne dans la vie d'un responsable du marketing des réseaux sociaux, nous avons opté pour un format et déroulant pour montrer le temps qui passe.

Illustrer ou résumer des données

Les diagrammes et les graphiques peuvent constituer des infographies à part entière. Mais ils peuvent aussi être combinés dans des images plus grandes pour donner une vue d'ensemble des données. Des couleurs et des formes variées sont utiles pour distinguer les différents points de données dans ce type d'infographie. C'est ce que nous avons fait avec cette infographie illustrant la popularité du footballeur Mohamed Salah sur les réseaux sociaux.

Parfois, les données que vous résumez ne sont pas des proportions et des pourcentages simples. C'est là que vous pouvez faire preuve de créativité, comme dans l'infographie ci-dessous, où nous avons utilisé des jours calendaires et du texte clair en gras pour résumer les meilleurs moments pour publier sur les réseaux sociaux.

Comparer et opposer

Lorsqu'il s'agit de comparer des informations entre elles, les infographies comportant des éléments visuels en miroir constituent une option parfaite. Les graphiques et les listes côte à côte communiquent rapidement les différences et les similitudes. Vous pouvez voir un exemple de ce type d'infographie dans la quatrième diapositive de notre post Instagram comparant les mots-clés de voyage pour Thanksgiving.

Étape 2 : Choisissez votre outil de conception

À ce stade, vous vous demandez probablement : "Où puis-je créer une infographie ?" Heureusement pour les non-concepteurs, il existe des tonnes d'applications web conviviales, ainsi que des logiciels autonomes, qui proposent des modèles pour créer un contenu visuel de qualité.

De nombreux outils d'infographie proposent des options gratuites et payantes, ce qui vous permet d'essayer les modèles gratuits, de voir si le logiciel vous plaît et de passer aux formules payantes lorsque vos besoins deviennent plus sophistiqués. Notez que certains fabricants d'infographies gratuites ajoutent automatiquement un filigrane représentant leur marque, que vous ne pouvez supprimer que si vous souscrivez à l'un de leurs forfaits payants.

Voici un aperçu rapide de quelques services de création d'infographies en ligne :

Canva . Ces dernières années, Canva est devenu une référence pour tous, des créateurs de contenu à tous ceux qui ont un compte Instagram et des nouvelles à partager. Sa popularité est due à son interface facile à comprendre, à ses conceptions adaptées aux réseaux sociaux et à sa version gratuite de haute qualité. Il permet de créer toutes sortes de contenus visuels numériques, mais vous pouvez également choisir parmi sa collection de modèles d'infographies gratuits et payants. Il s'agit d'une excellente option aussi bien pour les spécialistes du marketing de contenu que pour ceux qui ne le sont pas.

. Ces dernières années, Canva est devenu une référence pour tous, des créateurs de contenu à tous ceux qui ont un compte Instagram et des nouvelles à partager. Sa popularité est due à son interface facile à comprendre, à ses conceptions adaptées aux réseaux sociaux et à sa version gratuite de haute qualité. Il permet de créer toutes sortes de contenus visuels numériques, mais vous pouvez également choisir parmi sa collection de modèles d'infographies gratuits et payants. Il s'agit d'une excellente option aussi bien pour les spécialistes du marketing de contenu que pour ceux qui ne le sont pas. Venngage . Comme Canva, Venngage facilite la création d'infographies de qualité professionnelle grâce à des modèles et des outils faciles à utiliser. Cette option est peut-être mieux adaptée aux professionnels du marketing numérique et du marketing de contenu, ou à ceux qui ont un contenu plus approfondi à présenter. Il existe une option gratuite, mais son produit professionnel payant vous permet de créer des infographies interactives et de télécharger des PDF optimisés pour le référencement.

. Comme Canva, Venngage facilite la création d'infographies de qualité professionnelle grâce à des modèles et des outils faciles à utiliser. Cette option est peut-être mieux adaptée aux professionnels du marketing numérique et du marketing de contenu, ou à ceux qui ont un contenu plus approfondi à présenter. Il existe une option gratuite, mais son produit professionnel payant vous permet de créer des infographies interactives et de télécharger des PDF optimisés pour le référencement. Snappa . Ce logiciel propose également des dizaines de modèles d'infographies pour vous aider à démarrer, ainsi qu'un accès à une bibliothèque de symboles et de formes que vous pouvez incorporer dans votre visuel accrocheur. Les outils "glisser-déposer" de Snappa facilitent la création d'infographies de marketing de contenu de haute qualité. Snappa dispose également d'excellents outils de partage.

. Ce logiciel propose également des dizaines de modèles d'infographies pour vous aider à démarrer, ainsi qu'un accès à une bibliothèque de symboles et de formes que vous pouvez incorporer dans votre visuel accrocheur. Les outils "glisser-déposer" de Snappa facilitent la création d'infographies de marketing de contenu de haute qualité. Snappa dispose également d'excellents outils de partage. Piktochart. Dernier mais non le moindre de notre liste, Piktochart est une application web qui s'adresse spécifiquement aux non-concepteurs désireux de créer de superbes infographies et d'autres visualisations de données de qualité. Sa version payante permet même aux équipes de collaborer à la création de documents tels que des affiches et des présentations.

Si ces outils peuvent vous aider à créer du contenu de qualité, vous n'avez pas besoin de trop de compétences en matière de conception pour créer des infographies avec des logiciels plus avancés comme Adobe Creative Cloud Express, anciennement connu sous le nom d'Adobe Spark, ou même des options plus basiques comme Microsoft PowerPoint. Vous aurez juste besoin d'une structure à partir de laquelle travailler, ce qui nous amène à notre prochaine étape.

Étape 3 : Travaillez à partir d'un modèle

Chaque service de création d'infographies est différent, mais en général, vous choisirez parmi une bibliothèque de modèles ou créerez en utilisant leur bibliothèque de graphiques et d'images. Remplacez le texte "factice" du modèle par le vôtre. Ajoutez des zones de texte et d'autres éléments si nécessaire. Modifiez les couleurs et les polices de caractères en fonction de vos besoins.

Si vous n'êtes pas concepteur et que vous utilisez un outil de conception graphique qui n'est pas spécifiquement conçu pour les infographies, ne paniquez pas. Des modèles d'infographie payants et gratuits pour votre programme spécifique, sous forme de fichiers téléchargeables, sont à portée de moteur de recherche.

Vous souvenez-vous des objectifs de communication que vous avez définis à l'étape 1 ? Laissez-les vous guider lorsque vous choisissez non seulement la structure de base de l'infographie, mais aussi sa mise en page et sa palette de couleurs. Pour vous inspirer, consultez un post Instagram riche en infographies qui analyse les Jeux olympiques d'hiver de 2022 sur les réseaux sociaux. Nous avons incorporé les couleurs de la marque Metlwater ainsi que d'autres teintes hivernales pour rester à la fois sur la marque et sur le thème.

Étape 4 : Apportez les touches finales et peaufinez les derniers détails

Quel que soit l'outil utilisé pour créer votre infographie, veillez à inclure un titre en haut de page. C'est la première chose que les spectateurs liront, il doit donc être court, attirer l'attention et décrire rapidement les informations illustrées.

Si vous avez utilisé des sources extérieures pour créer votre infographie, citez-les en bas de page. Voici quelques questions à poser et auxquelles répondre avant de considérer que votre infographie est terminée :

Tous les textes sont-ils corrects, révisés et relus ?

Avez-vous vérifié que tous les chiffres ou autres points de données présentés sont exacts ?

L’infographie est-elle logique ?

Tout est-il aligné et dimensionné correctement ?

La police est-elle lisible ?

Dans l'ensemble, le message est-il facile à comprendre pour le public visé ?

L'infographie est-elle lisible ? (Soyez particulièrement attentif à cette question et réfléchissez à la manière dont votre public cible consommera l'infographie. Par exemple, votre infographie sera-t-elle adaptée à un appareil mobile ou à un écran de présentation ?)

Cette dernière vérification vous permettra de partager votre infographie en étant sûr qu'elle communique les informations et le message que vous souhaitez qu'elle transmette.

Étape 5 : Enregistrez, exportez et partagez votre nouvelle infographie

Une fois votre infographie enregistrée dans le programme de votre choix, téléchargez-la dans le format qui vous convient le mieux. Les formats PDF et SVG sont des options courantes pour les graphiques que vous souhaitez intégrer dans un article de blog, une page web ou un courrier électronique. Pour les publications sur des sites de réseaux sociaux comme Instagram, LinkedIn et Pinterest, les formats PNG et JPG sont également d'excellentes options.

Une fois votre infographie téléchargée, vérifiez une dernière fois qu'il n'y a pas d'erreurs et que la résolution de l'image est correcte. Une fois toutes ces étapes terminées, il est temps de partager l'infographie que vous, qui n'êtes pas concepteur, avez créée.

Comme vous pouvez le constater, il est très facile pour les non-concepteurs de créer leurs propres infographies attrayantes et efficaces. Il n'est pas nécessaire d'être un graphiste expérimenté pour tirer parti de cette importante stratégie de marketing. Consultez les outils décrits ci-dessus et commencez à créer dès aujourd'hui. Vous souhaitez en savoir plus sur la manière d'améliorer votre stratégie de contenu ? Remplissez le formulaire ci-dessous pour une démonstration des solutions marketing de Meltwater.