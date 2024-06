Si vous ne donnez pas la priorité à la vidéo dans votre stratégie de marketing de contenu, vous passez à côté d'une opportunité d'engagement très fructueuse. De nombreuses études confirment la popularité du contenu vidéo, tant du point de vue des préférences des spectateurs que du point de vue du marketing numérique. Voici quelques statistiques pour les amateurs de chiffres :

Les téléspectateurs affirment qu'ils retiennent 95 % d'un message lorsqu'il est transmis par vidéo (social media week).

84 % des gens disent avoir été convaincus d'acheter un produit ou un service en regardant la vidéo d'une marque. (Wyzowl)

78 % des spécialistes du marketing vidéo affirment que la vidéo a directement contribué à augmenter les ventes. (Wyzowl)

Les avantages du contenu vidéo sont évidents. Mais par où commencer ? Compte tenu de la multiplicité des canaux et des attentes toujours plus grandes des consommateurs en matière de qualité, on vous pardonnera d'être un peu intimidé par le marketing de contenu vidéo, que vous débutiez ou que vous essayiez de passer à l'étape suivante.

Vous avez la bouche sèche rien qu'à l'idée de vous tenir devant la caméra ? Ou peut-être vous sentez-vous un peu dépassé par la pression de "devenir viral" ?

Tenez bon. Nous avons rassemblé quelques-unes des meilleures idées de marketing de contenu vidéo pour vos projets de marketing créatif. S'il existe un moyen de faire travailler la vidéo pour vous, il se trouve dans cette liste !

Vous êtes pressé ? Passez à celui que vous voulez !

Mesures à suivre pour un marketing de contenu vidéo réussi

Les vidéos peuvent vous aider à améliorer votre stratégie de marketing, mais vous devez d'abord définir et suivre certains paramètres spécifiques pour vous assurer que vous atteignez vos objectifs de marketing. Si un certain type de vidéo ne donne pas les résultats escomptés, examinez s'il existe des dénominateurs communs. Les scripts sont-ils mal écrits ? L'éclairage ou le son sont-ils médiocres ? Le contenu ne trouve-t-il pas d'écho ? Le style n'est peut-être pas adapté à votre groupe d'âge cible. Tenez compte de ces facteurs et corrigez le tir.

Pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, les indicateurs de marketing de contenu vidéo suivants sont un bon point de départ :

Vues - Le nombre de vues que votre vidéo reçoit. Il est important de se rappeler que 2 vues ne signifient pas 2 personnes. Il est plus probable qu'une personne visionne votre vidéo plusieurs fois. Désolé !

- Le nombre de vues que votre vidéo reçoit. Il est important de se rappeler que 2 vues ne signifient pas 2 personnes. Il est plus probable qu'une personne visionne votre vidéo plusieurs fois. Désolé ! Expansion des détails - Si vous partagez votre vidéo sur Twitter, cette mesure d'engagement comptabilise le nombre de fois où quelqu'un a cliqué sur un tweet pour obtenir plus d'informations ou pour étendre un média tel qu'une photo ou un clip vidéo.

- Si vous partagez votre vidéo sur Twitter, cette mesure d'engagement comptabilise le nombre de fois où quelqu'un a cliqué sur un tweet pour obtenir plus d'informations ou pour étendre un média tel qu'une photo ou un clip vidéo. Taux d'abandon - Pour les vidéos publiées sur YouTube, il s'agit d'un élément important à surveiller. Selon YouTube, le taux d'abandon moyen est d'environ 50 à 60 %. Si vous vous situez en dehors de cette fourchette, prenez des mesures pour en comprendre les raisons.

- Pour les vidéos publiées sur YouTube, il s'agit d'un élément important à surveiller. Selon YouTube, le taux d'abandon moyen est d'environ 50 à 60 %. Si vous vous situez en dehors de cette fourchette, prenez des mesures pour en comprendre les raisons. Partages sociaux - Votre vidéo obtiendra exponentiellement plus de vues si les gens décident qu’ils l'aiment suffisamment pour la partager sur leurs réseaux sociaux. Par conséquent, si le nombre de vues est l'objectif principal de la vidéo, veillez à ce qu'elle mérite d'être partagée.

Sans plus attendre, voici 50 idées de marketing de contenu vidéo à inclure dans votre stratégie marketing :

1. Présentez votre équipe

Votre équipe est composée de personnes brillantes, alors pourquoi ne pas en tirer parti ? Bien sûr, tout le monde n'aime pas être sous les feux des projecteurs... Vous devez donc trouver un moyen créatif de présenter à la fois les introvertis et les extravertis et de laisser transparaître leur personnalité devant la caméra. Vous ne regretterez pas d'avoir ajouté un peu de charme humain à votre site web.

Ce type de contenu vidéo est également facile à réutiliser. Vous pouvez tourner une vidéo complète pour YouTube, puis découper les moments forts de l'employé pour des canaux à format court comme Stories Instagram.

2. A propos de nous

Il s'agit d'un concept similaire à celui des présentations d'équipe, mais dans ce type de vidéo, vous devez vous concentrer sur la portée plus large de la mission et de la vision, des objectifs et de la philosophie d'entreprise de l'organisation. C'est un moyen simple et facile de donner une bonne première impression à vos clients potentiels. Qu'est-ce qui rend votre entreprise unique ? En quoi êtes-vous meilleur que vos concurrents ? Et pourquoi devraient-ils dépenser leur argent pour vous ? N'oubliez pas que l'authenticité est toujours le meilleur argument de vente.

3. Entretiens avec des experts du secteur

Vous voulez être reconnu en tant qu'influenceur du secteur ? Alors commencez par nouer des relations avec des experts dans votre domaine. Le format « interview » est un excellent moyen d'obtenir des points de vue uniques et nouveaux et d'enrichir votre vidéothèque avec du contenu vidéo de qualité. Exploiter le potentiel du marketing d'influence est une stratégie intelligente pour les entreprises qui ont l'ambition de devenir des leaders d'opinion dans leur secteur.

Transformez ce type de vidéos en webinaire ou en LinkedIn Live pour maintenir votre relation avec l'influenceur, et avec un peu de chance, vous pourrez retravailler avec lui !

4. Témoignages vidéo

Attention aux témoignages de clients insipides : ils peuvent faire plus de mal que de bien. Le seul objectif des témoignages vidéo est de mettre en valeur votre relation avec vos clients dans un format crédible et attrayant. Laissez-les dire ce qu'ils ont à dire - avec leurs propres mots et leur propre langage corporel.

Un bon témoignage vidéo ressemble plus à une conversation amicale qu'à une interview sérieuse. Toutefois, n'ayez pas peur de faire plusieurs prises et travaillez avec la personne interrogée sur la manière de structurer ses réponses pour obtenir les meilleurs extraits sonores.

5. Entretiens avec les clients

N'oubliez pas que vos clients sont une excellente source de contenu. Comme vous, ils créent de nouveaux projets, testent de nouvelles tactiques de marketing, mettent en œuvre de nouvelles méthodes de gestion. Il y a beaucoup de leçons durement apprises dont il faut parler ! Trouvez l'angle le plus intéressant pour votre public et filmez une interview amicale de conseils et d'astuces qui vous permettra d'entretenir votre relation avec le client et d'injecter du nouveau contenu sur votre site sous la forme d'un témoignage client. Il s'agit également d'un contenu extrêmement précieux pour votre équipe de vente.

6. Études de cas

Le pouvoir des études de cas est incontestable. En combinant des faits concrets et des témoignages de clients, vous pouvez gagner beaucoup de nouveaux contrats. En tant que support, la vidéo est incroyablement souple. Ajoutez-y des éléments de typographie, de design, de photographie, de musique et d'effets spéciaux, et vous obtiendrez un élément de marketing de contenu vidéo fort et qui retient l'attention. De plus, c'est un moyen pratique de présenter vos caractéristiques et d'inclure des captures d'écran de votre produit sans paraître trop vendeur.

Cela étant dit, les études de cas sont un puissant outil de vente, alors faites en sorte que les clients potentiels puissent parcourir rapidement une vidéothèque en fonction de leurs besoins. Utilisez des balises, des titres clairs et des liens évidents entre les cas d'utilisation. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être pour les nouveaux clients !

7. Visualisation de l'information

Vous créez probablement beaucoup de contenu écrit, qu'il s'agisse de lettres d'information, de livres électroniques ou de fichiers PDF. Pourquoi ne pas réutiliser ce contenu sous forme visuelle ? En fonction des informations, vous pouvez opter pour des infographies ou des visualisations de données sous forme de vidéos. L'une des tendances les plus en vogue dans le monde du marketing de contenu vidéo est ce que l'on appelle le scribing vidéo ou l'animation de tableau blanc. C'est une façon créative de transmettre des informations en utilisant à la fois du texte et des images, mais il est préférable de faire appel à un professionnel pour éviter les déceptions et les frustrations si vous ne disposez pas d'un monteur vidéo en interne.

8. Vidéos pratiques

Les modes d'emploi sont un format assez simple qui ne nécessite pas d'accessoires coûteux, d'acteurs talentueux ou de scénarios complexes pour produire du matériel de marketing de contenu vidéo de haute qualité. Ils sont excellents pour le SEO sur YouTube, car Google privilégie désormais les résultats vidéo pour les requêtes d'instructions, allant même jusqu'à inclure les horodatages de la vidéo la plus pertinente par rapport à votre recherche :

Les contenus pratiques peuvent générer beaucoup de valeur pour votre entreprise, car ils offrent de nombreuses possibilités de représenter votre secteur d'activité. Prenons l'exemple d'un fabricant de vêtements. Vos produits n'ont peut-être pas besoin d'un manuel d'instructions, mais vous pourriez tourner une série entière sur la manière d'accessoiriser une tenue simple.

Ou peut-être fabriquez-vous des skis et des snowboards ? Vous pourriez réaliser une série pour débutants, intermédiaires et avancés sur la manière de réussir un saut parfait. Voilà des tonnes de contenu à portée de main ! Une possibilité de réutilisation rapide consiste à transformer ces vidéos en posts IGTV pour votre public sur Instagram.

9. Les coulisses

Qui ne désire pas savoir ce qu’il se passe derrière le rideau ? Exploitez la curiosité naturelle des gens avec un contenu vidéo sur les coulisses. Ce type de vidéo est idéal pour donner à votre public un sentiment d'authenticité, en brisant le quatrième mur. Misez sur la nature spontanée de ces vidéos et montrez votre personnalité - utilisez par exemple un téléphone portable pour filmer la préparation d'une réunion ou d'une campagne importante.

Vous pouvez aussi compiler pendant deux mois ou un an des informations sur les coulisses du lancement d'une nouvelle fonctionnalité par votre équipe produit. N'ayez pas peur de parler de vos échecs et de vos obstacles, et de la manière dont vous les avez surmontés - cela vous rend, vous et votre entreprise, plus humains.

10. Vidéos sur la culture d'entreprise

Une culture d'entreprise distincte est importante pour le succès de l'entreprise, selon 94 % des cadres et 88 % des employés. (Deloitte)

Les chiffres le prouvent. La culture d'entreprise est un facteur de décision essentiel pour les demandeurs d'emploi et une puissante source d'inspiration pour les employés. Lorsqu'elle est positive, la culture permet de garder le moral, de stimuler les ventes et les efforts d'acquisition de clients, ainsi que d'autres activités commerciales importantes.

Immortalisez l'âme de votre entreprise grâce à des vidéos conçues autour d'employés incarnant votre culture d'entreprise. Tout le monde veut faire partie de quelque chose de cool et de spécial, et cela s'applique également à vos clients. Ils paieront non seulement pour la qualité de votre produit, mais aussi pour le style de vie et la vision que vous vendez indirectement.

11. Capsules de faits marquants

Votre bibliothèque déborde de contenu vidéo ? Utilisez-le en rassemblant vos meilleurs travaux sous forme de capsules. C'est également un format idéal pour les résumés de fin d'année ou lorsque vous franchissez une étape importante. Ces scènes inspirent souvent une forte réaction émotionnelle lorsqu'elles sont bien montées et accompagnées d'une musique motivante. N'oubliez pas cela lorsque vous planifierez le marketing de votre capsule des moments forts !

12. Aperçu du marché

Vous suivez l'actualité du secteur, analysez les mouvements de la concurrence, produisez des rapports de benchmarking internes et discutez de projets d'innovation lors de réunions d'équipe. Votre point de vue de professionnel et d'expert sur le statu quo du secteur et les projections futures constitue un excellent support pour le marketing de contenu vidéo. Utilisez-le pour asseoir votre autorité et vous positionner, vous et votre entreprise, comme un leader d'opinion. Incitez les cadres et les dirigeants de l'entreprise à participer, en partageant également leurs points de vue en ligne.

13. Vidéos sur les produits

Les gens sont plus enclins à acheter un produit après avoir regardé une vidéo, c'est un fait avéré. Créez donc des mini-vidéos de vos produits, ou optez pour l'esthétique, sans paroles ni texte, avec seulement de la musique et des prises de vue artistiques. Quoi qu'il en soit, présentez votre produit sous l'angle le plus intéressant et le plus attrayant possible. Vous pouvez également faire appel à un influenceur pour que votre produit soit présenté, comme dans l'exemple ci-dessus.

Quel que soit le produit que vous vendez ou l'endroit où vous le vendez, il existe un moyen de le présenter pour encourager les achats ! La combinaison entre le marketing produit et le marketing vidéo est idéale dans le cas des vidéos de produits conçues spécifiquement pour attirer de nouveaux clients au sein de votre public cible.

14. Vidéos de tournage

Laissez vos clients potentiels et les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux vous regarder travailler ! En observant votre parcours du point A au point B, les gens peuvent apprendre beaucoup de choses sur vous, votre équipe, les valeurs de votre entreprise et votre niveau de compétence général. N'ayez pas peur de partager votre processus de travail - c'est certainement quelque chose qui suscite la curiosité des gens et qui constitue un excellent matériau pour le marketing de contenu vidéo.

15. Couverture des événements

Votre entreprise organise-t-elle des événements ? Très probablement, qu'il s'agisse de réunions d'employés, de webinaires ou de conférences à part entière. C'est toujours une bonne idée d'avoir une caméra en marche lors de ces opérations afin de pouvoir reconditionner une vidéo à des fins promotionnelles.

Selon le type d'événement, vous pouvez filmer un point de vue "depuis la scène" ou rassembler des clips d'orateurs et de participants. S'il s'agit d'un événement destiné à renforcer l'esprit d'équipe des employés, vous pouvez envisager des prises de vue par drone de l'ensemble de l'équipe, associées à des témoignages d'employés. Ne manquez pas l'occasion de donner aux gens un aperçu de ce que c'est que d'être dans votre public (ou sur la scène !).

16. Contenu éducatif

Un peu comme les vidéos pratiques mentionnés ci-dessus, ces vidéos s'intègrent parfaitement à toute stratégie de marketing de contenu. Les gens sont généralement prêts à apprendre et il y a toujours quelque chose de nouveau dans le monde d'aujourd'hui qui évolue rapidement. Le développement personnel et professionnel nous aide à suivre le mouvement ! Le contenu vidéo éducatif peut prendre de nombreuses formes - des quiz aux guides pédagogiques étape par étape, en passant par le partage de vos meilleures pratiques personnelles.

17. Animation

Il existe de nombreux types d'animation, de la stop-motion aux gifs en passant par des vidéos plus complexes et multicouches. L'animation est un moyen amusant de pimenter un sujet et de maintenir l'attention des spectateurs, mais elle prend du temps et peut sembler rudimentaire si elle n'est pas réalisée de manière professionnelle. Par conséquent, si vous souhaitez intégrer l'animation dans votre stratégie de marketing de contenu vidéo, il est recommandé d'externaliser la production.

18. Démonstrations de fonctionnalités

Vous célébrez le lancement d'une nouvelle fonctionnalité ? Ne vous contentez pas de publier votre communiqué de presse sur le blog dans l'espoir de connaître un succès immédiat. Ce type d'annonce nécessite davantage de contexte et d'informations générales - quelle est la signification de cette fonctionnalité à plus grande échelle ? Si vous passez devant la caméra, vous aurez non seulement l'occasion de présenter les points clés de la nouvelle fonctionnalité, mais aussi d'évoquer votre mission principale et d'esquisser votre feuille de route pour l'avenir.

19. Screencasts (Capture d’écran vidéo)

Si vous travaillez dans le monde de la technologie, les screencasts sont probablement votre quotidien. Ne pensez jamais que votre produit est si intuitif que les gens le comprendront du premier coup. Certains y parviendront, d'autres non. La production d'un screencast utile pour les nouveaux clients ou les clients potentiels est indispensable si vous voulez que les utilisateurs soient confiants et restent dans votre entreprise plus longtemps que la période d'essai.

20. Contenu créatif

Il s'agit d'une vaste catégorie, mais si vous la maîtrisez, c'est souvent celle qui suscite le plus d'engagement. Pensez aux vidéos que vous aimez partager avec vos amis et collègues - de quoi s'agit-il ? Elles sont probablement humoristiques ou absurdes (vous souvenez-vous du bon vieux temps de Fin du monde Ze et de Potter Puppet Pals ?), comportent beaucoup de chats et une ou deux parodies.

Découvrez comment vous pouvez exploiter le type de contenu vidéo auquel les gens réagissent aujourd'hui et l'adapter à votre marque. Les tendances TikTok sont un excellent point de départ ! Peut-être un concours de danse au bureau... ?

21. Vœux de saison

Une simple vidéo de bonnes fêtes peut contribuer grandement à la fidélisation des clients, en particulier à la fin de l'année, lorsque de nombreuses discussions internes sur les priorités de l'année à venir sont en cours.

Sortez du lot avec un message sincère du PDG ou un message personnalisé de l'équipe de vente à ses clients. C'est un moyen fantastique d'entrer en contact avec votre public cible et de répandre de bonnes ondes. N'essayez pas de vendre avec ces vidéos. Profitez-en pour montrer le côté humain de votre entreprise.

22. Résumés des rapports

Si votre équipe vient de publier un rapport détaillé et bien documenté sur un sujet important, utilisez la vidéo pour en faire la promotion et susciter l'intérêt. Avant que quelqu'un ne décide de se plonger dans des tonnes de pages de texte, il sera peut-être plus enclin à accéder au document complet après avoir été rassuré sur le fait que cela vaut vraiment la peine qu’il y consacre du temps.

Un résumé vidéo peut donc contribuer grandement à encourager les téléchargements. Cette approche peut également s'appliquer à la réaffectation d'articles de blog, en tant qu'autre moyen de représenter le contenu. Elle invite les personnes qui préfèrent la transmission visuelle et auditive de l'information à la lecture à apprécier le contenu selon leurs propres conditions.

23. Statistiques et données

Qu'y a-t-il de plus ennuyeux que de parcourir un diaporama statique, de type corporatif, avec des graphiques qui s'enchaînent ? Enrichissez vos données et vos rapports à l'aide d'une vidéo - avec une tête parlante ou une voix off. Vous pouvez ainsi ajouter des visualisations de données et des graphiques plus vivants pour mieux expliquer les tendances et les concepts. Faites court et doux, en éliminant tout ce qui est superflu. Allez droit au but avec des conclusions claires et exploitables. N'imposez pas plus de travail qu'il n'en faut au spectateur !

24. Questions et réponses

Si les clients potentiels ne posent pas de questions, c'est que vous faites fausse route. Les questions sont souvent le signe d'un engagement et d'un intérêt. Plus vous recevez de questions, plus vous avez de chances d'établir l'autorité de votre marque et sa capacité à répondre aux besoins du client dès le départ. Commencez à compiler les questions que vous recevez sur les réseaux sociaux, par e-mail, par chat en direct, en personne ou par téléphone.

Regroupez-les dans des catégories pertinentes et organisez une session de questions-réponses en direct. Instagram Live ou LinkedIn live sont d'excellents canaux pour ce type de vidéo. Comme ce type de contenu ne vieillit jamais, vous pouvez vous attendre à ce qu'il continue à générer des prospects longtemps après que vous l'ayez terminé. N'oubliez cependant pas de le mettre à jour ! Les réponses peuvent changer ou il peut y avoir des informations plus pertinentes à partager après une nouvelle mise à jour de produit, alors gardez votre marketing de contenu vidéo frais en le partageant lorsque des mises à jour sont faites.

25. Annonces de l'entreprise

Vous avez des nouvelles passionnantes à communiquer sur votre entreprise ? Un nouvel investissement ? Vous avez franchi une étape importante ? Vous avez reçu un prix ? Annoncez-la de manière passionnante ! Chaque jour, des milliers de personnes préfèrent la vidéo au contenu écrit. Vous devez donc prendre l'habitude de vous mettre devant la caméra pour attirer l'attention de vos clients potentiels.

26. Vlogging

Comme un blog personnel, mais en vidéo ! Le vlogging n'offre peut-être pas tous les avantages d'un blog écrit en matière de SEO, mais c'est une façon très attrayante de représenter votre marque, d'une manière qui ne se veut pas vendeuse. Ce type de marketing de contenu vidéo nécessite une personnalité qui soit à l'aise devant la caméra et qui comprenne le format.

Les vlogs sont par nature dépourvus d'artifices et ne sont pas réservés aux moments où il se passe quelque chose de passionnant. Pensez plutôt à un « jour dans la vie ». Faites appel à certains de vos employés les plus à l'aise devant la caméra pour filmer une série de vlogs d'une semaine ou d'un mois pour vos Stories Instagram, et/ou YouTube.

27. Reels Instagram

Les Reels sont une sous-culture d'Instagram, et ils peuvent être très efficaces pour atteindre de nouveaux followers. À l'instar des TikTok, les Reels durent 60 secondes ou moins et peuvent couvrir une multitude de sujets. Prêtez attention aux audios en vogue et réfléchissez à des façons créatives de les appliquer à votre marque. Tourner des Reels demande un peu d'apprentissage si vous n'avez pas l'habitude, mais heureusement nous avons un guide des Reels Instagram pour vous !

28. Utilisations uniques des produits

Le Coca-Cola est-il vraiment bon pour polir les couverts en laiton ? Peut-être, mais si vous êtes le responsable du marketing ou des relations publiques de Coca-Cola, est-ce vraiment la façon dont vous voulez que votre produit soit représenté ? Probablement pas, bien que vous puissiez vous pencher sur ce cas d'utilisation avec humour et encourager l'UGC. C'est une option, mais l'humour n'est pas toujours facile à mettre en œuvre.

Devancez donc le jeu des « hackers » en montrant vos propres cas d'utilisation uniques et des façons d'utiliser votre produit qui ne vous viendraient pas immédiatement à l'esprit. Envoyez un e-mail à l'ensemble de l'entreprise pour recueillir des idées ! Il y a certainement quelques employés qui ont quelque chose dans leur manche.

29. Tableau blanc

Comme vous le savez probablement, le scribing vidéo est en plein essor. Il y a quelque chose de mystérieusement fascinant à regarder des gens écrire ou dessiner sur un tableau blanc. Installez votre caméra sur un trépied, accrochez un tableau blanc ou un tableau noir sur un mur vide et commencez à dessiner !

30. Unboxing/déballage

Selon le type d'entreprise que vous dirigez, cette question peut être pertinente ou non. Les Unboxings sont très répandus dans le monde des influenceurs - ils sont amusants à regarder et constituent un excellent moyen de susciter l'intérêt des nouveaux followers pour les produits.

Du côté des entreprises, vous emménagez peut-être dans un nouveau bureau ou vous avez reçu un prix que vous comptez afficher fièrement - filmer un simple déballage est un excellent moyen de partager ces micro-moments avec fierté tout en incluant les personnes qui vous ont aidé à y parvenir : vos consommateurs. Assurez-vous d'avoir un script léger, mais ne vous préparez pas trop ! L'authenticité d'une vidéo d'unboxing fait partie de ce qui la rend divertissante. Il est difficile de reproduire ou de feindre la surprise si vous devez recommencer.

31. Bandes-annonces d'entreprises

Une excellente option pour YouTube, les bandes-annonces donnent à votre public un résumé succinct de qui vous êtes, de ce que vous faites, de votre mission et de vos valeurs. Vos clients ne s'attendent pas à une bande-annonce digne d'une superproduction hollywoodienne. Bien que vous puissiez opter pour une production excessivement soignée, vous pouvez vous contenter de couper quelques clips et même d'utiliser des diapositives avec du texte. Considérez cela comme un entretien téléphonique de présélection : vous n'avez qu'une seule chance de faire bonne impression. Faites en sorte qu'elle compte.

32. Sondages publics en personne

Vos enquêtes en ligne n'ont pas beaucoup de succès ? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul en cause. Amener les gens à ouvrir vos e-mails et à cliquer sur le lien d'une enquête n'est pas une mince affaire. Une autre solution consiste donc à descendre dans la rue. Ce n'est pas le meilleur moyen d'obtenir des réponses spécifiques à un segment, mais les passants peuvent vous fournir de nombreuses informations précieuses. Montrez-leur votre produit, demandez-leur leur avis et filmez leurs réactions - les possibilités sont infinies. N'ayez pas peur de demander de l'aide (en échange de biscuits ou de boissons chaudes, bien sûr !).

33. Récapitulatif du contenu en format long

Votre équipe de contenu a créé du contenu long format tel que des guides, des eBooks ou un article de blog de grande envergure ? C'est une excellente chose ! Mais ce n'est un secret pour personne que la durée d'attention moyenne est aujourd'hui inférieure à ce qu'elle était auparavant. Profitez donc de l'occasion pour faire une revue ou un résumé du contenu dans un format facile à digérer. Rendez les informations plus facilement accessibles à ceux qui n'ont tout simplement pas le temps de lire l'article dans son intégralité.

34. Vidéos en time-lapse

Le time-lapse est un type de vidéo étonnamment facile à réaliser, mais toujours divertissant à regarder. Aujourd'hui, la plupart des applications de caméra pour smartphone disposent d'une fonction time-lapse, si bien qu'il n'est même pas nécessaire d'installer des caméras sophistiquées. Mais quel que soit l'appareil photo utilisé, il est essentiel de le fixer solidement à l'aide d'un trépied ! Au moindre flottement, la vidéo donnera une impression d'amateurisme.

Le time-lapse est idéal pour montrer un processus créatif, comme l'achèvement d'une peinture, ou pour condenser une progression régulière, comme un trajet, en un court laps de temps. Mais le mouvement, qu'il s'agisse de personnes ou d'objets, est essentiel pour rendre la vidéo time-lapse divertissante.

35. Foire aux questions

Votre site web comporte très probablement une section FAQ. Si quelqu'un arrive sur cette page, cela peut signifier deux choses : soit il est curieux et cherche plus d'informations, soit il est frustré d'avoir à chercher une page de FAQ en premier lieu. Ne rendez pas les réponses qu'ils recherchent plus difficiles à trouver ! Pourquoi ne pas ajouter une vidéo rapide sous chaque question ainsi qu'une réponse textuelle ? C'est efficace et certainement plus agréable que de parcourir la liste ou de deviner quelle recherche Ctrl-F il leur faut faire pour trouver ce dont on a besoin.

36. Vidéos de synthèse

Les vidéos d'actualité sont un autre excellent moyen de réutiliser le contenu. Les synthèses d'informations émanant de tiers sont des articles de blog très populaires. Vous pouvez également faire une synthèse mensuelle ou trimestrielle de vos propres articles qui traitent de sujets similaires. Créez une vidéo à partager sur les réseaux sociaux pour encourager les gens à visiter le blog et à en savoir plus sur les sujets qui les intéressent.

Les réseaux sociaux évoluant très rapidement, avec de nouvelles distractions publiées pratiquement à chaque nano-seconde, une rubrique récapitulative régulière que vous pouvez publier chaque mois contribuera grandement à la fidélisation.

37. Avant et après

Qui n'aime pas une bonne transformation avant et après ! Si vous n'avez pas eu les larmes aux yeux au moins une fois en regardant un superbe relooking ou une rénovation de maison, alors allumez la télévision (après avoir terminé cet article de blog !). Les vidéos "avant et après" sont excellentes car elles sont une source d'inspiration pour les téléspectateurs et elles peuvent mettre en évidence la vulnérabilité, la résolution de problèmes et la flexibilité du participant. Assurez-vous d'obtenir beaucoup de photos et de clips "avant". Vous pouvez prendre autant d'"après" que nécessaire !

38. Visite des locaux

Une visite des locaux est un excellent complément à votre page carrières et s'intègre parfaitement à la page vie de LinkedIn. Vous n'avez pas non plus besoin d'un grand espace tape-à-l'œil. Avec les bons angles de caméra et le bon éclairage, même les petits espaces peuvent paraître accueillants ! Assurez-vous que toutes les personnes présentes dans le bureau sont conscientes qu'un tournage aura lieu et que l'espace est propre et bien rangé.

39. Cours en ligne

Les expériences d'apprentissage par vidéo - qu'il s'agisse d'un cours en plusieurs étapes ou d'une leçon unique - ont pris de l'ampleur dans un certain nombre de secteurs. Prenons l'exemple de la populaire série Masterclass, qui propose des cours dispensés par des célébrités dans des domaines aussi variés que l'art dramatique, la mise en scène ou la cuisine.

Dans quel domaine votre entreprise excelle-t-elle ? Filmez une série de conférences vidéo pour partager vos connaissances et votre expertise. Apportez de la valeur ajoutée au-delà de la transaction pour maintenir l'engagement de vos clients et encourager le bouche-à-oreille. Vous pourriez même utiliser des publications vidéo de courte durée sur les réseaux sociaux pour promouvoir votre série éducative !

40. Vidéos de pré-lancement

Vous avez un nouveau projet, une nouvelle campagne ou un nouveau produit sur le point d'être présenté au public ? Prévoyez une vidéo stratégique de pré-lancement pour alimenter l'intrigue et donner un aperçu de ce qui va se passer. Ces types de vidéos fonctionnent bien sur les réseaux sociaux (mais veillez à les intégrer dans votre plan de communication afin que toutes les parties prenantes sachent exactement ce qui est dit et quand !)

41. Résumé de la conférence

Vous avez assisté à la conférence sur l'industrie dont tout le monde parle ? C'est génial ! Que diriez-vous de réaliser une petite vidéo récapitulative illustrant les points forts de la conférence ? Filmez quelques clips de conférences instructives, des foules qui se rassemblent pour des réunions de speed-dating et de la conférence de 17 heures au bar. Profitez de l'élan qui s'est déjà manifesté ! Partagez la vidéo avec votre équipe et diffusez-la sur les réseaux sociaux. Vous montrerez ainsi que votre entreprise s'efforce de rester à la pointe des tendances du secteur.

42. Article d'opinion

Vous devez toujours être prudent avec ce type de contenu, qui comporte le risque d'aliéner une partie de votre public, mais s'il correspond à la voix et aux valeurs de votre marque, cela vaut la peine d'y réfléchir ! Donnez votre avis sur des événements d'actualité, qu'il s'agisse d'une controverse dans le secteur ou d'une nouvelle tendance de pointe qui fait fureur sur l'internet. C'est l'occasion de faire connaître votre marque, alors si vous décidez de vous engager, vous devez faire preuve d'agilité et de rapidité. Mais soyez prêt à faire face à d'éventuelles réactions négatives ! (Voir notre Guide ultime de la communication de crise pour des conseils)

42. Voix off

Ce type de vidéo peut emprunter de nombreuses voies. Vous pouvez faire une parodie de vos anciennes vidéos ou enregistrer une excellente vidéo explicative utilisant des graphiques audacieux. Il n'est pas facile de trouver un bon artiste de doublage, et les doublages ne sont pas aussi faciles à réaliser soi-même qu'il n'y paraît. Mais si vous décidez de vous lancer, assurez-vous de trouver un endroit extrêmement calme pour enregistrer (les placards et les salles de bains sont recommandés). Faites plusieurs prises en utilisant différentes inflexions et surveillez votre respiration pour qu'elle ne soit pas trop lourde.

43. Annonce de concours

Vous prévoyez d'organiser un concours avec un prix exceptionnel ? Pendant que vous préparez le communiqué de presse et le texte destiné aux réseaux sociaux, pourquoi ne pas aussi tourner une vidéo d'annonce rapide ? Selon le type de concours, il pourrait même s'agir d'un message du PDG. Suscitez l'enthousiasme de manière personnalisée ! La vidéo est également un excellent moyen d'annoncer la bonne nouvelle aux gagnants.

44. Les cascades publicitaires

Il s'agit certainement de l'un des types de vidéos de sensibilisation à la marque les plus difficiles à réaliser, mais si elles sont bien faites, elles peuvent être incroyablement efficaces. Le terme « cascade publicitaire » est en fait un terme plus négatif pour désigner le marketing de guérilla. Pour bien faire, assurez-vous de disposer du budget nécessaire et de beaucoup de temps pour planifier. Il est également conseillé de prévoir des mesures d'urgence au cas où la réponse serait différente de celle attendue.

En ce qui concerne le tournage, il peut prendre de nombreuses formes lorsqu'il s'agit de cascades publicitaires. Essayez-vous de capter de vraies réactions de surprise ? Dans ce cas, vous aurez besoin d'une caméra cachée et vous devrez vous assurer de connaître les formulaires d'autorisation ou la terminologie à utiliser pour filmer les participants (involontaires, le cas échéant). Vous organisez un flash mob ? Assurez-vous de disposer de plusieurs caméras pour obtenir le meilleur résultat.

45. Liste d'idées

Tout le monde veut des idées, et c'est génial quand elles sont toutes réunies au même endroit. (Plutôt méta, n'est-ce pas ?). Mais comme nous l'avons répété plusieurs fois dans cet article, les gens retiennent l'information différemment, et beaucoup préfèrent regarder une vidéo plutôt que de lire. Nous devrions sans aucun doute adapter cette liste d'idées au format vidéo !

46. Briser les mythes

Non, il n'est pas nécessaire de faire exploser des choses (enfin, pas tout le temps). Prenez quelques mythes courants associés à votre secteur d'activité ou aux produits/services que vous vendez, et dissipez-les. Vous pouvez commencer par un aperçu de l'origine probable du mythe - peut-être une émission de télévision ou quelque chose de plus néfaste comme un faux article d'actualité.

Ensuite, décomposez-le en plusieurs parties, en disséquant les raisons pour lesquelles il est en fait erroné. Utilisez des faits, de la science, des données et des démonstrations pour illustrer votre propos, mais veillez à ne pas dénigrer ou rabaisser les personnes qui ont pu croire au mythe. C'est l'occasion d'éduquer, mais aussi d'être léger et amusant. Voici quelques exemples de mythes pour vous inspirer :

Si vous créez votre propre entreprise, vous bénéficierez d'une plus grande liberté, d'un meilleur contrôle et d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les responsables des réseaux sociaux passent leur journée sur Twitter

Les relations publiques impliquent de fréquenter la presse et de sortir tout le temps.

47. Vidéo de remerciement

Dites merci. C'est aussi simple que cela. Remerciez les personnes qui ont participé à vos concours, vos clients actuels, les blogueurs invités, les lecteurs de blogs fidèles, les influenceurs, les followers de vos réseaux sociaux, les employés... C'est un geste authentique qui ne doit pas être négligé. Il peut également s'agir d'une vidéo de type « tête parlante », ce qui rend la tâche encore plus facile. Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des graphiques ou à d'autres effets tape-à-l'œil. Faites en sorte qu'il soit clair que cela vienne du cœur.

48. Compilation UGC

Montrez à vos clients potentiels à quel point vos produits sont appréciés par les autres utilisateurs ! Encouragez le contenu généré par les utilisateurs (UGC) en offrant des incitations, en organisant un concours ou simplement en partageant à nouveau les messages qui utilisent les hashtags de votre marque. Créez ensuite une compilation annuelle mettant en évidence les commentaires des utilisateurs et les messages créatifs qui parlent de votre produit ou le mettent en valeur. Cette méthode fonctionne le mieux pour les produits physiques tels que les vêtements ou les articles ménagers, mais elle peut également s'appliquer aux logiciels.

49. Retransmissions en direct

Nous avons évoqué cette option dans le cadre de certaines des idées de marketing de contenu vidéo ci-dessus, mais elle mérite également sa propre section. Les lives - que ce soit via LinkedIn, Instagram, Facebook ou YouTube - sont un format vidéo populaire lorsque vous recherchez une interaction en temps réel avec vos followers.

C'est un excellent moyen de répondre à des questions sur un sujet spécifique, un événement à venir ou un problème lié à un produit. Veillez à préparer quelques sujets de discussion, mais n'oubliez pas qu'une partie de l'intérêt du contenu vidéo en direct réside dans l'authenticité. Si vous donnez l'impression d'être rigide et robotique, vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés.

50. Poli et artistique

La plupart des exemples de marketing de contenu vidéo mentionnés ci-dessus peuvent être réalisés avec un smartphone ou à des coûts de production très faibles. Mais il y a des cas où rien d'autre qu'une production de haute qualité ne fera l'affaire. Ces vidéos sont plus coûteuses, tant en temps qu'en argent, et doivent donc être bien pensées à l'avance.

Assurez-vous que le contenu n'est pas quelque chose que vous devrez mettre à jour ou modifier dans un avenir proche. Engagez des acteurs si nécessaire pour fournir un fond, une voix off ou d'autres types de couleurs. Utilisez des éléments artistiques pour donner vie à votre message.

Prêt à découvrir comment vous pouvez mettre en œuvre ces idées de marketing de contenu vidéo dans votre stratégie ? Remplissez le formulaire ci-dessous pour entrer en contact avec un représentant de Meltwater.

Cet article a été écrit par Juste Semetaite de Business2Community et a été légalement licencié par les éditeurs de NewsCred.

Mise à jour 2021 par Samantha Scott, Meltwater.