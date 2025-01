Bluesky c’est quoi ? Découvrez la dernière star des réseaux sociaux

Bluesky, la plateforme de microblogging, a récemment attiré l’attention et fait parler d’elle. Cependant, nous sommes encore loin d’un phénomène comparable à TikTok, qui séduit des centaines de millions de jeunes utilisateurs de la génération Z. Bluesky n’a pas encore franchi le cap des 25 millions d’utilisateurs et n’est pas une nouveauté à proprement parler, puisqu’elle existe depuis près de cinq ans.

Elle n’incarne pas non plus une tendance « hype ». Ce sont surtout des écrivains, journalistes, universitaires, chercheurs, artistes, créateurs, comédiens et autres personnalités influentes qui ont choisi de s’y retrouver.

Bien que Bluesky n’ait pas connu une explosion fulgurante comme TikTok, elle a gagné en popularité depuis novembre, séduisant les utilisateurs désireux de partager des idées intéressantes dans des messages courts et percutants. Ce regain d’intérêt coïncide avec les changements radicaux opérés sur Twitter après sa vente en 2022. Déçus, certains utilisateurs ont commencé à chercher une alternative offrant des fonctionnalités similaires.

Pendant un temps, le choix était vaste, avec l’apparition de nombreuses plateformes de microblogging visant à rivaliser avec Twitter. Si la plupart ont rapidement disparu, quelques-unes ont su s’imposer, attirant une base d’utilisateurs suffisante pour assurer leur pérennité. Mastodon, par exemple, a attiré l’attention en tant qu’alternative possible à Twitter. Cependant, son interface jugée complexe et son manque de clarté ont freiné son adoption, bien qu’il compte aujourd’hui environ 10 millions d’utilisateurs.

De son côté, Threads incarne parfaitement le savoir-faire de Meta : une plateforme élégante, intuitive et facile à utiliser. En s’appuyant sur Instagram, Meta a rapidement fait croître sa base d’utilisateurs, atteignant aujourd’hui 275 millions de membres, en faisant le concurrent le plus sérieux de Twitter en termes de volume.

Avec ses 25 millions d’utilisateurs, Bluesky reste loin derrière Threads. Alors pourquoi certains optent-ils pour Bluesky plutôt que Threads ? Analysons de plus près ce que cette plateforme a à offrir.

Table des matières

Qu'est-ce que Bluesky exactement ?

Bluesky est une plateforme de microblogging permettant aux utilisateurs de publier des posts de 300 caractères maximum, accompagnés d'images ou de vidéos. Son fil d'actualité offre plusieurs options, mais dans sa version la plus simple, il propose un flux chronologique inversé des posts des comptes suivis, rappelant les débuts des réseaux sociaux. Cette approche minimaliste séduit les utilisateurs lassés des feeds contrôlés par des algorithmes.

Bluesky propose également un feed Discover (appelé simplement "Feed"), basé sur un algorithme qui suggère des contenus susceptibles de vous intéresser. Une fonctionnalité unique de la plateforme réside dans la possibilité pour les utilisateurs de créer des fils personnalisés, avec leurs propres algorithmes, partageables avec d'autres. Parmi les options disponibles, on trouve le flux "What's Hot" pour les contenus populaires, "BookSky" pour les amateurs de lecture, "Popular With Friends" montrant les posts appréciés par vos abonnés, et des centaines d'autres couvrant des thèmes variés.

Les utilisateurs peuvent ajouter ces flux à leur profil et basculer facilement entre eux. Lors de l'ouverture de l'application (sur le web ou mobile), celle-ci affiche par défaut le dernier flux consulté. Bluesky offre également une grande flexibilité pour configurer l'affichage des réponses, des discussions, des reposts et des citations dans le fil d'actualité, permettant ainsi de personnaliser son expérience.

Les hashtags facilitent la découverte de contenus liés à des sujets précis : en cliquant sur un hashtag, vous accédez à tous les posts associés, triés par popularité ou ancienneté. Bluesky a également introduit une version bêta des "Trending Topics" pour mettre en avant les sujets du moment, bien que cette fonctionnalité reste encore limitée.

Les profils utilisateurs sont simples : une photo de profil, une bannière, un nom affiché (qui n’a pas besoin d’être réel) et une biographie de 256 caractères. Il est également possible de créer plusieurs profils sous un même compte, pratique pour gérer séparément un profil professionnel et personnel.

Il n'existe pas de système de vérification type "coche bleue", mais les utilisateurs possédant un nom de domaine peuvent l'utiliser comme identifiant, offrant ainsi un moyen de vérification indirect. Par exemple, Netflix utilise l’identifiant @netflix.com. Ce système repose sur le fait que seul le propriétaire d’un domaine peut le configurer comme identifiant Bluesky, garantissant ainsi son authenticité.

Pourquoi les gens utilisent-ils Bluesky ?

Bluesky offre une expérience utilisateur beaucoup plus proche de celle des débuts de Twitter, tandis que Threads adopte une esthétique et une ambiance totalement différentes. Mais surtout, et bien que cela soit difficile à mesurer, l’atmosphère générale des deux plateformes est distincte.

Threads a connu une croissance fulgurante en attirant les utilisateurs d’Instagram, ce qui a façonné une communauté ressemblant à une extension de ce réseau. Cela ne signifie pas que Threads n’est pas un espace agréable à explorer : de nombreux comptes très populaires y contribuent à créer une expérience sociale divertissante. Cependant, pour ceux habitués à l’univers de Twitter, Threads ne procure tout simplement pas le même ressenti.

Bluesky, bien qu’il ne s’agisse pas d’un transfert direct de l’audience de Twitter, partage de nombreuses similitudes avec ce dernier. Cela se perçoit immédiatement en découvrant son interface et le type de communauté qu’il attire. Sur Bluesky, vous êtes plus susceptible de tomber sur des discussions entre historiens ou auteurs plaisantant autour d’un événement d’actualité marquant, tandis que sur Threads, les grandes marques dominent, surfant sur les tendances virales.

Pour illustrer, si Instagram était une boîte de nuit branchée, Threads serait un bar animé et Bluesky ressemblerait davantage à un dîner intimiste entouré de personnes réellement captivantes.

Une des particularités qui contribuent à l’atmosphère unique de Bluesky est l’existence des "Starter Packs". Ces listes de comptes, créées par les utilisateurs, sont axées sur des centres d’intérêt spécifiques. Que vous soyez passionné par l’histoire, la science, l’actualité, la comédie ou autre, Bluesky propose probablement déjà un Starter Pack regroupant les meilleurs profils à suivre.

Ces Starter Packs permettent aux nouveaux arrivants de profiter immédiatement de la plateforme sans avoir à passer des heures à chercher des comptes correspondant à leurs passions. En éliminant le problème d’un flux initial vide ou peu engageant, Bluesky donne rapidement aux utilisateurs le sentiment d’appartenir à une communauté vivante et intéressante, favorisant leur fidélité dès leur inscription.

Qui a créé Bluesky ?

Lancé en 2019, Bluesky a vu le jour comme un projet interne de Twitter visant à créer un réseau social décentralisé. Ce projet est né d'une réflexion sur la fragilité d'une plateforme détenue et gérée par une seule organisation, malgré l’importance et la popularité croissante de Twitter comme canal de communication en temps réel à l’échelle mondiale.

Une plateforme décentralisée inspirée de Twitter fonctionnerait davantage comme l’infrastructure d’internet, reposant sur des protocoles open-source. Ces protocoles garantiraient la résilience du réseau mondial, capable de continuer à fonctionner même en cas de défaillance d'une de ses parties, ou si une plateforme spécifique, comme Bluesky, venait à disparaître.

Ce projet a abouti à la création du protocole AT, une norme open-source pour les réseaux sociaux. Ce protocole permet aux utilisateurs de transférer facilement leurs données (profil, contenu, connexions) entre différentes plateformes, tout en offrant aux développeurs les outils nécessaires pour construire des réseaux sociaux plus robustes et décentralisés. Bluesky a été conçu comme une vitrine de ce protocole, démontrant sa faisabilité et ses capacités.

En 2024, le développement du protocole AT se poursuit activement, bien qu’il ne soit pas encore largement adopté en dehors de Bluesky. Cependant, cela n’a pas empêché Bluesky de susciter un intérêt croissant et d’attirer une communauté d’utilisateurs en expansion constante.

À qui appartient Bluesky ?

En 2021, Bluesky a été détachée de Twitter pour devenir Bluesky Social PBC, une société d'intérêt public indépendante, qui est un type particulier d'entreprise où les administrateurs sont non seulement responsables devant leurs actionnaires, mais sont également tenus d'avoir un impact positif sur la société. L'entreprise est aujourd'hui détenue par son PDG, Jay Graber, et plusieurs autres employés. Dans le cas de Bluesky, sa mission sociale déclarée est de "développer et d'encourager l'adoption à grande échelle de technologies pour une conversation publique ouverte et décentralisée".

Votre marque devrait-elle adhérer à Bluesky ?

Si vous êtes Social Media Manager pour une marque et vous demandez si investir dans Bluesky vaut la peine, il n’y a aucune raison de ne pas commencer à explorer la plateforme. Si vous produisez déjà du contenu pour X/Twitter ou Threads, ce contenu peut facilement être adapté pour Bluesky.

Bien qu’un effort supplémentaire puisse être nécessaire pour gérer la communauté sur cette plateforme, le nombre relativement restreint d’utilisateurs signifie que cette charge de travail restera limitée pour le moment. Au fil de la croissance de Bluesky, vous pourrez évaluer si l’augmentation de la portée et de l’engagement justifie un investissement plus important.

Actuellement, peu de marques sont présentes sur Bluesky, offrant une opportunité unique aux premiers arrivants de se démarquer, d’avoir un impact significatif et de construire une communauté fidèle parmi les utilisateurs de la plateforme.