Prix de l’alimentation et inflation : les tendances dans les conversations en ligne et la couverture médiatique

Où que vous viviez, l'alimentation est un sujet de conversation qui fait grand bruit. Des dernières recettes virales au thème de la durabilité que nous explorons en profondeur dans notre article 2024 Aperçu des consommateurs : alimentation et boissons, l'intérêt et les préoccupations ne manquent pas lorsqu'il s'agit de la manière dont nous nous nourrissons.

Il n'y a peut-être pas de sujet plus urgent et plus universel que celui de l'augmentation des prix de l’alimentation et des autres coûts de la vie. Pour en savoir plus sur ce que les consommateurs ressentent, pensent et disent à propos des prix des aliments, nous avons analysé les mots-clés anglais pertinents mentionnés en ligne et sur les réseaux entre le 1er août 2023 et le 31 juillet 2024. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur nos conclusions :

Consultez notre rapport sur l'alimentation et les boissons pour vous plonger dans l'un des plus grands sujets de conversation des consommateurs concernant l'alimentation et les boissons.

Sentiment par conversation

Du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, 16,2 millions de mentions ont été faites sur le coût, les prix et l'inflation de l’alimentation sur les réseaux sociaux, les forums, les commentaires et les blogs dans le monde entier, soit une augmentation de 368 % par rapport à l'année précédente.

Le sentiment qui se dégage de ces mentions est largement négatif pour des raisons évidentes : la hausse des prix de l’alimentation a un impact négatif sur la vie des consommateurs.

Toutefois, le sentiment n'était pas le même d'une source à l'autre. Les mentions sur Reddit et X, ainsi que dans les commentaires et les forums, étaient plus négatives que positives. L'exception notable est Pinterest, où les conversations ont été majoritairement positives. Plus d'informations à ce sujet ci-dessous.

La conversation sur une sélection de réseaux sociaux

Pinterest

Contrairement à d'autres destinations digitales où les utilisateurs se rendent souvent pour partager l’actualité, trouver des conseils et évacuer leurs frustrations, Pinterest est principalement le lieu où les utilisateurs se rendent pour trouver de l'inspiration, une activité intrinsèquement optimiste. La prévalence de mots-clés tels que "budget" et "maison" et de hashtags tels que #weeknightdinner et #easyrecipe montre que les consommateurs soucieux de leur budget utilisent le site pour répondre à une question récurrente : que préparer à manger qui soit bon et abordable ? (Pour un exemple, voir ce post)

Reddit

Sur Reddit, qui compte le plus grand nombre d'utilisateurs aux États-Unis, le coût des repas au restaurant et des livraisons a été l'un des principaux sujets de conversation. Les trois messages les plus intéressants, dont celui présenté ci-dessous, portaient sur l'augmentation des prix de la restauration rapide et des options de livraison.

Ensemble, ils ont généré environ 207 500 actions d'engagement, dont environ 10 700 commentaires sur la perception de plus en plus négative qu'ont les utilisateurs des prix pratiqués par dans grandes enseignes et sur les changements d'habitudes en matière de sorties au restaurant.

X

Sur X la majorité des messages pertinents étaient des reposts, qui amplifient pour la plupart les messages que les utilisateurs jugent importants ou qui méritent une plus ample discussion. Le message le plus reposté est celui ci-dessous, qui a suscité des commentaires faisant l'éloge du fondateur d'Arizona Iced Tea à propos des prix de leur boisson dans leurs magasins locaux.

La conversation dans certains pays

En se concentrant sur les mentions de mots-clés pertinents en anglais, notre analyse a révélé que les pays qui ont accumulé le plus grand nombre de conversations sur les prix des aliments et l'inflation sont les États-Unis, le Nigeria, le Royaume-Uni, le Canada et l'Inde.

Si les conversations ont des points communs, comme la mention fréquente de leurs dirigeants nationaux et un sentiment largement négatif, elles diffèrent sur certains points notables.

États-Unis

Aux États-Unis, le prix des œufs a été un véritable paratonnerre dans la discussion en ligne sur les prix de l’alimentation. Le pic de conversation le plus important a été enregistré le 22 novembre 2023. Ce jour-là, les mentions ont été six fois plus nombreuses que la moyenne, à la suite de l'annonce du verdict d'un jury fédéral américain selon lequel les principaux producteurs d'œufs s'étaient entendus pour faire monter le prix des œufs. Bien que l'action en justice se soit concentrée sur les activités menées entre 2004 et 2008, l'histoire s'est enflammée en raison de sa pertinence par rapport à la couverture médiatique et aux discussions en ligne tout au long de l'année 2023 sur la hausse du prix des œufs. L'un des contenus les plus intéressants de cette journée a été le post ci-dessous sur X, qui mettait en contraste l'histoire avec les affirmations selon lesquelles le prix des œufs avait augmenté en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ou de l'inflation.

Bien que le message ait fait l'amalgame entre la tarification actuelle des œufs et les actions datant de plusieurs dizaines d'années en cause dans le procès, il a trouvé un écho dans les frustrations actuelles des consommateurs, générant plus de 47 000 actions d'engagement.

Nigéria

Alors que les œufs ont été au centre des conversations sur les prix de l’alimentation aux États-Unis, c'est le prix du riz au Nigeria qui s’est distingué, comme le montre le nuage de mots ci-dessus. De nombreux messages mentionnant le riz indiquent également que son prix est un facteur important de l'économie et de l'inflation. Certains posts échangent sur la distribution de riz comme solution à l'inflation alimentaire, tandis que d'autres remettent en question l'efficacité de cette approche.

Parmi les deux pics de conversation les plus importants, le deuxième s'est produit le 15 février 2024 lorsque le président Bola Tinubu a rencontré les gouverneurs des États à la State House pour discuter de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'inflation. Le message de Tinubu sur X concernant la réunion a suscité le plus grand engagement avec plus de 32 000 actions.

Le pic le plus important s'est produit quelques mois plus tard, le 3 juin 2024, lorsque les principaux syndicats du pays, le Nigerian Labour Congress (NLC) et le Trade Union Congress (TUC), ont entamé une grève générale pour réclamer une augmentation du salaire minimum fédéral. La grève a été déclenchée en partie par l'inflation et l'augmentation du coût de la vie, y compris le coût de l’alimentation.

Ce jour-là, "igname cru", "mauvaise viande", "inflation alimentaire", "tubercule entier" et "ne peut pas acheter de nourriture" figuraient parmi les principaux mots-clés de la conversation sur les prix de l’alimentation. La grève a pris fin le mois suivant, lorsque le gouvernement a conclu un accord avec les syndicats sur un salaire minimum plus élevé.

Royaume-Uni

Le pic le plus important dans la conversation sur les prix de l’alimentation au Royaume-Uni a eu lieu le 6 janvier 2024. Les mentions ont dépassé les 8 100, contre environ 3 800 la veille, grâce à la publication de nombreux articles et posts discutant de l'impact négatif des nouvelles règles du Brexit sur le coût et la disponibilité des fruits et légumes frais. L'un des liens les plus partagés était le message posté ci-dessous par la chaîne d’informations ITV News sur X.

Notamment, après X, les forums ont été la principale source de conversation sur les prix des aliments au Royaume-Uni, avec une moyenne d'environ 1 760 mentions par jour. Le forum le plus fréquenté était thefarmingforum.co.uk, où les utilisateurs discutent de tout ce qui a trait à l'agriculture. De nombreux messages portaient sur les prix du bœuf et de l'agneau et mentionnaient des outils de suivi des prix et des conditions du marché.

Canada

La conversation sur le prix des aliments au Canada a été la plus critique des cinq, avec 58 % de sentiments négatifs. La journée la plus importante pour les conversations sur le prix de l’alimentation a été le 15 septembre 2023, lorsque les mentions ont dépassé les 7 380 en une journée, contre 282 mentions la veille. Cette augmentation du volume est due à une hausse des débats sur l'impact des politiques fédérales sur les prix des aliments, déclenchée par l'annonce que les PDG des cinq plus grandes chaînes d'épicerie du Canada devaient rencontrer les dirigeants du gouvernement pour discuter de la manière de stabiliser les prix.

Le buzz autour de cette réunion a contribué à faire de Loblaws, Walmart et Costco certaines des entités les plus mentionnées dans la conversation. Par ailleurs, le premier ministre Justin Trudeau a été l'entité la plus mentionnée de toutes.

Inde

En Inde, le jour le plus important pour les conversations sur les prix de l’alimentation a été le 15 juillet 2024 lorsque les mentions ont été huit fois plus élevées que la moyenne. L'augmentation du volume était due aux hausses de prix et de tarifs décidées par le gouvernement de l'État du Karnataka, notamment sur le prix du lait, les factures d'eau, les taxes foncières, etc.

Dans les critiques et les échanges publics qui en ont résulté, le lait et les légumes sont apparus comme les aliments les plus cités.

Tendances de la couverture médiatique internationale

Si l'on examine les volumes de couverture des coûts et des prix des aliments par les médias d'information et de radiodiffusion, les mentions de juillet 2023 à juillet 2024 sont inférieures à celles de la période précédente, mais restent beaucoup plus élevées qu'avant le début de la pandémie de COVID-19.

Notamment, alors que les mots "personnes" et "marché" étaient autrefois les principaux mots-clés dans la couverture des prix de l’alimentation, l'inflation a été le terme le plus mentionné au cours des trois dernières périodes analysées. Si l'on considère la couverture médiatique de l'année écoulée, l'inflation a été mentionnée environ 1,72 million de fois, soit une baisse de 35 % par rapport à la période précédente. L'un des articles les plus partagés sur l'inflation, mentionné plus de 2 400 fois dans d'autres articles et messages, est un article de l'Associated Press datant du 27 avril 2023 et intitulé "Food prices fall on world markets but not on kitchen tables" (les prix de l'alimentation baissent sur les marchés internationaux mais pas dans les cuisines).

Par ailleurs, les reportages pertinents ayant la plus grande portée estimée, soit 246 millions, sont la vidéo de The Weather Channel du 20 juin 2024 sur l'impact du changement climatique sur les prix des bananes et la vidéo du 21 mars 2024 sur l'impact d'un incendie de forêt au Texas sur les prix de la viande de bœuf.

A retenir

Les grandes chaînes d'alimentation et de restauration rapide rejoignent les politiciens et les services gouvernementaux parmi les principales entités mentionnées dans de nombreux aspects de la conversation sur les prix des denrées alimentaires. Le monde entier se tourne vers ce mélange de secteurs public et privé pour obtenir des réponses sur l'évolution des prix de l’alimentation et de l'inflation.

Les contenus qui suscitent le plus de réactions positives sont ceux qui offrent des solutions immédiates, comme des recettes à prix bas et des conseils sur les lieux d'achat. Cependant, l'orientation et la teneur de la conversation sur le prix de l’alimentation varient d'une source et d'un marché à l'autre. Les marques doivent se pencher sur les récits et les sujets les plus visibles pour leur public afin de formuler des messages et des stratégies.