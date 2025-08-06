Top 10 des plateformes et outils de gestion des influenceurs

Autrefois considéré comme une forme de marketing de niche, le marketing d'influence est devenu un élément essentiel de nombreuses stratégies de marketing digital. Les influenceurs, en plus d’avoir une audience propre à eux, sont des sources d'information fiables et peuvent vous aider à stimuler l'engagement sur les réseaux sociaux.

Pour profiter de ces avantages et bien d'autres encore, vous devez toutefois vous associer aux bons influenceurs et développer ces relations : une tâche facilitée par les plateformes de marketing d’influence et outils de gestion des influenceurs adaptés.

Une plateforme de gestion d’influenceurs peut aider les marques à identifier les influenceurs adaptés à leur campagne, à suivre les performances de ces derniers et à analyser les données afin d'améliorer les résultats.

Pourquoi utiliser une plateforme de marketing d'influence ?

L’utilisation d’une plateforme de marketing d’influence permet de structurer et de professionnaliser vos campagnes d'influence. Au lieu de gérer manuellement vos relations avec les influenceurs, ces outils simplifient l’ensemble du processus : de la recherche de profils pertinents à la signature du contrat, en passant par la diffusion de contenu, le suivi des performances et le reporting. Cela réduit les risques d’erreurs, améliore la traçabilité et optimise l’allocation de votre budget marketing. De plus, grâce à des analyses précises, vous pouvez affiner vos campagnes en temps réel et mieux comprendre l’impact réel de chaque collaboration sur vos objectifs commerciaux.

Analysons quelques-uns des meilleurs outils de gestion des influenceurs pour accompagner vos stratégies marketing.

Dans cet article, nous examinerons les 10 meilleurs outils de gestion de campagnes d'influence :

Meltwater

La solution de marketing d'influence de Meltwater offre de nombreux avantages aux marques qui cherchent à gérer efficacement leurs relations avec les influenceurs. Que vous soyez une agence, une entreprise ou une petite équipe, notre plateforme vous apporte la confiance nécessaire pour mener à bien vos campagnes de marketing d'influence.

La base de données complète de Meltwater, qui recense tous les principaux influenceurs sur l’ensemble des réseaux sociaux, permet aux marques d'identifier rapidement et facilement les influenceurs pertinents dans leur secteur d'activité. Elle fournit également des insights détaillés sur la portée, l'engagement et le pouvoir d’influence de chaque influenceur.

Évitez les faux influenceurs aux chiffres gonflés ou ceux qui n'ont pas une audience très engagée, car ils peuvent nuire au retour sur investissement de votre marketing d'influence.

Meltwater facilite la mise en relation avec les influenceurs et le suivi des interactions au fil du temps. Les marques peuvent utiliser la plateforme pour contacter directement les influenceurs et collaborer à la création de contenu ou à la promotion de produits. Vous pouvez également mesurer le retour sur investissement de chaque campagne d'influence depuis la plateforme, grâce à des rapports et des analyses automatisés.

Grâce au social listening de pointe IA, Meltwater peut vous fournir des insights supplémentaires sur la façon dont votre audience perçoit le contenu de vos influenceurs. Découvrez quels influenceurs votre audience cible connaît déjà, ceux qu'elle apprécie et ceux qu'elle n'aime pas, et si vos influenceurs aident ou nuisent à votre marque.

Le social listening permet de réduire considérablement les risques liés à l'utilisation d'influenceurs. Si ceux-ci ont un impact négatif sur l'image de votre marque, vous en serez informé dès que possible et pourrez prendre des mesures pour limiter les dégâts avant que la situation ne dégénère.

Découvrez l'histoire de notre client Talika / DBL, une marque de beauté française qui a utilisé Meltwater pour gérer une campagne d'influence qui a généré plus de 40 000 impressions organiques sur les stories Instagram et plus de 1 000 visites sur son profil.

Vous souhaitez voir comment cela fonctionne ? Demandez une démo de 15 minutes !

Klear, une offre Meltwater

Leader dans le domaine des outils complets de gestion des influenceurs, Klear aide les marques et les entreprises à entrer en contact et à collaborer avec des influenceurs. Cette plateforme d’influence de bout en bout rationalise chaque étape du processus, notamment la recherche et la sélection des influenceurs partenaires, la mesure du taux d'engagement des influenceurs, le suivi de la progression de la campagne, et bien plus.

Son interface simple n'enlève rien à sa puissance. Filtrez rapidement vos recherches par catégorie, emplacement géographique, niveau d'influence (nano-influenceurs, micro-influenceurs, méga-influenceurs, etc.), plateforme sociale et autres critères clés.

Une fois la connexion établie, continuez à gérer la relation avec le CRM spécialement conçu par Klear :

Il centralise toutes vos communications

Il organise le contenu de vos influenceurs

Il suit l'état d'avancement des campagnes

Il génère automatiquement des liens d'affiliation et des codes de suivi

Et bien plus.

Klear vous offre une qualité pratique dans un environnement simple, vous permettant d'améliorer facilement la gestion de vos relations avec les influenceurs. Découvrez l'impact économique total™ de la plateforme Klear.

Grin

Représentant l’une des plateformes de marketing d'influence les plus simples et intuitives de cette liste, Grin est conçue exclusivement pour le marketing d'influence dans le domaine du e-commerce.

À l'instar d'autres plateformes de gestion des influenceurs, Grin aide les spécialistes du marketing à découvrir des influenceurs et à entrer en contact avec des influenceurs potentiels. Il agit comme un logiciel CRM en gérant toutes vos conversations, votre communication et la diffusion de vos produits au même endroit.

Si vous hésitez entre plusieurs influenceurs, le système de notation des influenceurs de Grin peut classer les créateurs de contenu en fonction de leur pertinence par rapport à votre marché cible. Une analyse avancée vous en dit plus sur votre audience cible au-delà des données démographiques de base, afin que vous puissiez former d'excellents partenariats et obtenir des résultats.

Grin est une excellente plateforme de gestion de campagnes pour alimenter vos programmes de marketing d'influence et voir où vous en êtes.

CrewFire

Il y a de fortes chances que vous ayez actuellement de nombreux clients qui seraient ravis de vous promouvoir auprès de leur propre cercle social. CrewFire vous permet de créer facilement des programmes d'influence afin d'identifier ces clients et de les transformer en ambassadeurs de votre marque.

Grâce à la technologie du social listening, vous pouvez trouver des personnes qui parlent déjà de votre marque (en bien, cela va sans dire). Il vous suffit ensuite de les ajouter à votre communauté CrewFire et de commencer à collaborer.

Cet outil de gestion des influenceurs est spécialisé dans la formation d'ambassadeurs de marque. Vous pouvez télécharger du contenu dans l'application, segmenter vos audiences CrewFire et même récompenser vos ambassadeurs de marque.

Aspire

Également connu sous le nom d'AspireIQ (et auparavant Revfluence), Aspire vous aide à identifier rapidement les influenceurs les plus performants dans votre niche afin que vous puissiez les contacter et vous présenter.

Cette plateforme de gestion de campagnes d'influence facilite la communication grâce à des fonctionnalités qui permettent de gagner du temps, telles que des modèles de conditions générales et la diffusion automatisée de produits.

L'immense marché de créateurs sur Aspire aide également votre agence à gagner du temps dans la recherche de collaborations. Les créateurs peuvent vous envoyer des propositions s'ils souhaitent travailler avec vous, ce qui vous permet d'automatiser certains processus de gestion des influenceurs.

Creator.co

Anciennement ShopandShout, Creator.co offre une plateforme d’influence double pour les créateurs et les gestionnaires d'influenceurs.

Du côté des marques, les utilisateurs peuvent gérer les campagnes d'influence de bout en bout ou les externaliser au centre de services géré par la plateforme. Les marques peuvent également utiliser la plateforme pour créer des programmes d'affiliation et les relier directement à leurs boutiques en ligne. Creator.co propose également une marketplace où les marques peuvent s'inscrire et être trouvées par les créateurs.

La base de données de créateurs de cette plateforme de gestion d'influenceurs est relativement petite par rapport à d'autres plateformes, avec environ 100 000 utilisateurs enregistrés. Cependant, elle vous permet également de rechercher plus de 500 millions de profils sur les réseaux sociaux via la plateforme et de filtrer vos options en fonction de critères spécifiques.

Promoty

Promoty vous aide à tirer le meilleur parti de votre contenu de marque en vous aidant à gérer toutes vos collaborations avec des influenceurs en un seul endroit. Vous avez ainsi, tout le contenu généré par vos utilisateurs à portée de main, ce qui vous permet de le réutiliser, d’en suivre le succès et de savoir ce qui circule sous votre nom.

Au sein de la plateforme de gestion des influenceurs, vous trouverez le CRM Influencer de Promoty. Il vous aide à trouver des influenceurs sur TikTok, YouTube et Instagram et à ajouter leurs coordonnées directement sur la plateforme.

Grâce à la base de données de Promoty qui compte plus de 100 millions de créateurs, vous pouvez filtrer vos options de recherche par audience, centre d'intérêt ou d'autres critères. La fonctionnalité de chat intégrée à l'application vous permet de discuter en temps réel avec les influenceurs, le tout depuis la plateforme d’influence.

Dans l'ensemble, cette plateforme de gestion de campagnes d'influence vous fait gagner un temps considérable et vous aide à rester organisé et à atteindre vos objectifs.

Afluencer

Afluencer est l'un des rares outils de gestion des influenceurs de cette liste à inclure Facebook. Alors que des plateformes telles que TikTok et Instagram sont historiquement connues comme étant des plateformes de marketing d'influence, Facebook continue d'être un excellent moyen de connexion entre les marques et de nouvelles audiences.

Cette plateforme influenceurs a pour particularité de vous permettre d'adopter une approche inbound pour vos collaborations avec des influenceurs. Il vous suffit de poster une opportunité de collaboration et les influenceurs peuvent envoyer leur candidature.

Afluencer se charge de la plupart du recrutement en fonction de vos besoins spécifiques et de vos cas d'utilisation, ce qui vous permet de vous concentrer davantage sur l'établissement de relations solides et de passer moins de temps à sélectionner les candidats.

Influencity

Influencity, l'un des leaders dans le domaine de la gestion des campagnes d'influence, propose une plateforme d’influence tout-en-un qui organise l'ensemble de vos efforts de marketing d'influence.

Configurez des flux de travail

Gérez le contenu de vos campagnes

le contenu de vos campagnes Analysez les résultats de chacun de vos influenceurs

Le tout à partir d’un seul et même endroit.

L'une des principales fonctionnalités d'Influencity est le facteur d'influence locale, qui vous permet de trouver des influenceurs sur des marchés géographiques spécifiques. L'analyse prédictive ajoute un niveau de confiance supplémentaire en vous aidant à sélectionner vos candidats.

Une fois les connexions établies, vous pouvez attribuer des tâches, partager du contenu, définir le calendrier des campagnes et suivre la progression de chacune d'entre elles depuis la plateforme d’influence.

Tapfiliate

Principalement utilisée comme solution de gestion des parrainages, Tapfiliate est de plus en plus utilisée pour gérer les relations avec les influenceurs. Cette plateforme de gestion des influenceurs permet de leur attribuer facilement leurs propres liens de parrainage ou codes de réduction exclusifs qu'ils peuvent partager avec leur audience. Lorsqu'un de leurs fans clique sur le lien et effectue un achat, Tapfiliate attribue automatiquement cette vente à l'influenceur.

De plus, les influenceurs peuvent accéder à leur propre tableau de bord en libre-service au sein de Tapfiliate. Ils y trouvent des liens, des codes et d'autres supports marketing à la demande. Vous pouvez suivre leurs contributions via votre propre tableau de bord et vos KPI, identifier vos influenceurs les plus actifs et prouver le retour sur investissement de vos influenceurs.

Utiliser les meilleurs outils de gestion des influenceurs pour réussir

Le marketing d'influence continue de jouer un rôle plus important et de gagner chaque année une part plus importante du budget marketing. La majorité des entreprises ayant déjà utilisé le marketing d'influence au moins une fois, il est essentiel de continuer à intensifier vos efforts avec les bons outils de gestion des influenceurs.

Découvrez la solution de marketing d'influence de Meltwater, qui combine la puissance des données basées sur l'IA, le social listening et la gestion de contenu dans une seule interface. Gérez toutes vos relations avec les influenceurs, soumettez-les à un processus de vérification basé sur les données et dépensez votre budget influence de manière judicieuse. Meltwater se charge de tout le suivi pour vous et surveille le contenu publié par vos influenceurs, vous aidant ainsi à protéger votre marque.

Planifiez une démo pour en savoir plus !