SEO et réseaux sociaux : l’alliance gagnante pour votre stratégie digitale

L'optimisation des moteurs de recherche (SEO) et le contenu des réseaux sociaux sont deux moyens d'aider les gens à vous trouver en ligne. Il s'agit d'options puissantes, mais combinées, elles deviennent encore plus utiles.

Le SEO et les réseaux sociaux se croisent naturellement plus que vous ne le pensez. Ils tendent à se nourrir l'un l'autre, offrant aux clients davantage de moyens de vous trouver et d’interagir avec vous en ligne. En les utilisant de manière stratégique, vous pourrez tirer parti des deux pour augmenter le trafic, gagner en visibilité et dominer le paysage numérique.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment vous pouvez combiner le SEO et la gestion des réseaux sociaux pour une stratégie marketing gagnante.

Sommaire :

Le lien entre le SEO et les réseaux sociaux

Qu'est-ce que le SEO et quelle est sa relation avec les réseaux sociaux ? Le SEO et le marketing des réseaux sociaux semblent exister dans des mondes distincts, mais ils sont plus interconnectés que vous ne le pensez.

Avec le SEO, les spécialistes du marketing utilisent des mots-clés et du contenu pour apparaître dans les résultats de recherche pertinents. Le contenu correspond à l'intention de recherche de l'utilisateur et contribue à générer du trafic vers le site web. Le contenu optimisé pour le SEO joue un rôle primordial dans la découverte de la marque et contribue à transformer les clics et les visiteurs en ventes et autres actions.

Les réseaux sociaux reposent sur un fonctionnement similaire : ils favorisent la découverte et s’appuient sur le contenu pour capter l’attention des utilisateurs en temps réel. Même si ces derniers ne recherchent pas activement les publications d’une marque, les algorithmes se chargent de faire remonter les contenus auprès des profils les plus susceptibles de s’y intéresser.

Voici la partie intéressante :

Les réseaux sociaux peuvent envoyer du trafic vers votre site web, ce qui contribue au SEO.

Plus votre site génère de trafic, plus les algorithmes des moteurs de recherche le perçoivent comme pertinent et de qualité, ce qui peut améliorer son positionnement dans les résultats.

De même, le contenu des réseaux sociaux peut également apparaître dans les résultats de recherche, augmentant ainsi la notoriété de votre marque.

En intégrant des mots-clés pertinents, vous améliorez le référencement de vos contenus sur les réseaux sociaux, de la même manière que pour un blog ou un site web.

Avantages des réseaux sociaux et du SEO dans le marketing

Imaginez : votre site web est parfaitement optimisé avec les bons mots-clés. Vos articles de blog apparaissent en première page des résultats de recherche. Vous êtes bien positionné pour générer un trafic organique solide.

C’est excellent… mais que se passe-t-il si votre audience ne se limite pas aux recherches ?

Et si elle passait aussi du temps à faire défiler Instagram, à discuter sur Facebook ou à enchaîner les vidéos sur TikTok ?

C’est pourquoi le SEO ne suffit pas à lui seul : il est essentiel de combiner votre stratégie avec les réseaux sociaux. En appliquant des techniques similaires à celles du SEO dans votre gestion des réseaux sociaux, vous augmentez la visibilité et la découvrabilité de votre contenu.

Le SEO et les réseaux sociaux offrent de nombreux avantages en marketing digital. Ne les considérez pas comme des canaux séparés : ce sont des partenaires aux forces complémentaires. Ensemble, ils renforcent votre visibilité et augmentent vos chances d’être découvert par les bonnes personnes, en :

améliorant la visibilité de votre contenu grâce à une combinaison de recherche et de présence sociale ;

générant du trafic dans les deux sens : du site web vers les réseaux sociaux, et inversement ;

renforçant l’autorité de votre marque en montrant qu’elle est active, crédible et digne de confiance ;

exploitant les tendances sociales pour affiner votre stratégie de mots-clés SEO ;

fidélisant votre audience par un engagement direct sur les réseaux sociaux, renforçant ainsi votre image en ligne.

Le SEO amène les internautes jusqu’à votre porte, tandis que les réseaux sociaux les invitent à entrer. Ensemble, ils multiplient les opportunités pour votre audience de découvrir et d’interagir avec votre marque. En capitalisant sur la force de chacun, vous renforcez l’impact de votre stratégie globale.

Créer un contenu qui stimule à la fois le SEO et les réseaux sociaux

Les stratégies de contenu sont riches et diversifiées, et certains formats se prêtent mieux à la recherche, tandis que d’autres sont plus adaptés aux réseaux sociaux. Heureusement, de nombreux types de contenu fonctionnent efficacement sur les deux canaux, notamment :

Les guides pratiques et tutoriels

Les listes et résumés

Les infographies

Les études de cas et témoignages clients

Le contenu d’actualité ou tendance

Les vidéos

Les quiz et sondages

Le contenu généré par les utilisateurs (UGC), comme les commentaires

Les contenus évolutifs (evergreen)

Les contenus « coulisses »

Les histoires de marque

Chacun de ces formats peut être recyclé et adapté pour d’autres plateformes. Par exemple, un guide ou un article publié sur votre site ou votre blog peut être condensé en un post sur les réseaux sociaux, avec un lien vers le contenu complet. Vous pouvez aussi capturer une publication d’un réseau social pour la partager sur un autre canal — comme le fait très bien Justin Welsh dans l’exemple suivant.

Certaines idées de contenu pour les réseaux sociaux peuvent être amplifiées en changeant simplement de format. Par exemple, un article peut être décliné en infographie, en vidéo explicative ou encore en sondage interactif.

Cette approche permet aux marques de toucher une audience plus large, notamment celles et ceux qui auraient pu passer à côté du contenu original sur un autre canal.

Mesurer le succès : des indicateurs pour le SEO des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux et le SEO ont chacun des indicateurs uniques qui vous permettront de connaître vos performances. Dans le cadre d'une stratégie combinant les réseaux sociaux et le SEO, vous devrez vous concentrer sur quelques indicateurs clés qui font le lien entre les deux.

Trafic organique

Le trafic organique indique la part de votre site web qui provient des moteurs de recherche ou des entrées directes. Lorsque votre contenu sur les réseaux sociaux vous aide à gagner des backlinks et à améliorer l'autorité de votre site, votre trafic organique devrait également augmenter.

Trafic de référence

Le trafic de référence suit le nombre de visiteurs qui arrivent sur votre site web directement depuis les réseaux sociaux. Une bonne stratégie de réseaux sociaux et de SEO vous aidera à gagner plus de trafic web à partir de ces sites.

Les backlinks de haute qualité sont un facteur majeur pour le classement SEO. Les réseaux sociaux peuvent vous aider à les gagner grâce aux partages, aux collaborations avec des influenceurs et au contenu généré par les utilisateurs. Utilisez des outils SEO comme Ahrefs pour suivre les backlinks et voir s'ils proviennent de campagnes sur les réseaux sociaux.

Signaux sociaux

Toutes les mesures des réseaux sociaux comptent, mais certaines ont plus de poids que d'autres. Par exemple, les engagements tels que les likes, les partages, les retweets et les commentaires indiquent que les gens apprécient votre contenu et le trouvent pertinent.

Ces mesures ne sont pas des facteurs de classement directs, cependant, elles peuvent accroître la visibilité et générer plus de trafic (et le trafic est un facteur de classement direct).

Taux de clics (Click-through rate)

Le taux de clics (CTR) mesure l'efficacité de vos posts sur les réseaux sociaux à envoyer des visiteurs sur votre site web. Un CTR faible peut signifier que vous devez améliorer votre appel à l'action.

Classement des mots clés

À mesure que vous augmentez le trafic vers le contenu optimisé de votre site web, votre classement par mot-clé devrait également s'améliorer. Les campagnes sur les réseaux sociaux peuvent vous aider à gagner plus de mots-clés en créant du buzz et du trafic.

Taux de conversion

Qu'il s'agisse de s'inscrire à une newsletter ou de télécharger un ebook, les conversions montrent l'efficacité de votre trafic. Le trafic des réseaux sociaux qui convertit montre que votre contenu s'aligne sur votre audience.

Trafic mobile vs. trafic de bureau

L'un des éléments essentiels du SEO et du marketing des réseaux sociaux est la vérification du trafic par appareil. Le trafic sur les réseaux sociaux étant fortement axé sur le mobile, une hausse du nombre d'utilisateurs mobiles indique que votre intégration des réseaux sociaux et du référencement porte ses fruits.

5 façons d'optimiser le SEO et les réseaux sociaux

Pour tirer le meilleur parti du marketing des réseaux sociaux et du SEO, vous devrez les traiter comme les deux faces d'une même pièce. Il y a pas mal de chevauchements, alors examinons quelques bonnes pratiques qui s'appliquent à la fois au marketing des réseaux sociaux et au SEO.

1. Optimisez vos profils de réseaux sociaux

Vos profils de réseaux sociaux sont comme votre vitrine numérique. Ils doivent avoir un aspect professionnel et une image de marque, ce qui signifie qu'ils doivent contenir des informations clés qui permettent de vous trouver facilement.

Utilisez vos mots-clés cibles dans votre biographie ou dans la section "À propos". Par exemple, si vous vendez des poussettes pour animaux de compagnie, vous pouvez utiliser des expressions telles que "poussettes de qualité supérieure pour animaux de compagnie" ou "solutions de voyage pour animaux de compagnie" dans votre biographie. Cela permet non seulement d'informer les visiteurs sur votre activité, mais aussi d'aider les moteurs de recherche à indexer vos profils.

Créez également un lien vers votre site web. Vous pouvez diriger le trafic vers une landing page pour capturer les visiteurs qui vous ont trouvé via les réseaux sociaux.

2. Partagez du contenu optimisé pour le SEO sur les réseaux sociaux.

Vous avez fait le plus dur en optimisant le contenu de votre site web. Maintenant, attirez l’attention en le partageant sur les réseaux sociaux.

Partager du contenu SEO sur les réseaux sociaux vous aidera à générer du trafic et à tirer parti de vos optimisations existantes. En théorie, cela peut vous aider à obtenir un meilleur classement en moins de temps.

Le contenu qui fonctionne bien dans la recherche peut également briller sur les réseaux sociaux. Lorsque vous créez des publications de blog ou des vidéos, utilisez des mots-clés dans les titres, les légendes et les descriptions lorsque vous les partagez sur les réseaux sociaux. Ces mots-clés aident les algorithmes sociaux à comprendre le contenu de votre publication, ce qui améliore vos chances d'apparaître dans les fils d'actualité des utilisateurs.

3. Utilisez le alt text pour les réseaux sociaux

Le alt text (texte alternatif) n'est pas seulement destiné aux images des sites web. Il est également important pour les réseaux sociaux, en particulier sur les plateformes à forte densité d'images comme Instagram.

L'ajout d'alt text descriptif rend votre contenu plus accessible. Il aide également les moteurs de recherche à comprendre le contenu de vos images.

Par exemple, si vous partagez une photo d'un chien en laisse, votre alt text pourrait indiquer "Golden retriever debout sur un trottoir portant une laisse rouge".

Le alt text ne favorise pas seulement le SEO, il améliore aussi l'expérience de l'utilisateur. Certaines plateformes génèrent automatiquement un alt text, mais il est toujours préférable de rédiger le vôtre pour vous assurer qu'il est précis et pertinent.

4. Publiez régulièrement

Il est indispensable de publier régulièrement des posts. Les algorithmes de recherche et les algorithmes sociaux favorisent les marques qui restent actives et engagent avec les followers.

Tenez-vous-en à un calendrier cohérent qui correspond aux préférences de votre audience. Cela peut signifier poster une fois par jour sur Instagram mais seulement quelques fois par semaine sur LinkedIn, par exemple.

Veillez également à dialoguer avec votre audience. Répondez aux commentaires, participez aux discussions et répondez rapidement aux messages directs. Vous favorisez ainsi la création d'une communauté et augmentez la visibilité de votre profil.

5. Contrôlez les analyses et ajustez la stratégie

Combiner le SEO et les réseaux sociaux demande de la pratique. La seule façon de savoir si vos efforts portent leurs fruits est de suivre vos progrès et de les ajuster au fur et à mesure.

Il ne suffit pas de poster du contenu. Vous devez également suivre son évolution. Les outils d'analyse des réseaux sociaux intégrés sur Instagram, Facebook et d'autres canaux peuvent vous aider à définir ce qui résonne auprès de votre audience. Vous pouvez également utiliser des outils de gestion des réseaux sociaux tiers comme Meltwater pour obtenir des analyses plus approfondies de vos performances.

Trouvez les contenus les plus performants, puis recherchez les dénominateurs communs :

Votre audience est-elle attirée par un type de contenu spécifique ?

Préfère-t-elle les posts statiques ou les vidéos ?

Aime-t-elle les contenus sur des sujets spécifiques ?

Est-ce qu'un certain moment de la journée suscite plus d'engagements ?

Continuez à expérimenter pour trouver ce qui fonctionne. Cela vous aidera à garder une longueur d’avance sur les tendances et à maintenir vos efforts en matière de SEO et de réseaux sociaux.

Erreurs courantes à éviter lors de l'intégration du SEO et des réseaux sociaux

Nous avons beaucoup parlé de ce qu'il faut faire pour combiner le SEO et les réseaux sociaux. Mais il y a aussi quelques faux pas à éviter.

Passons en revue quelques erreurs courantes dans l'intégration des réseaux sociaux et du SEO et ce qu'il faut faire à la place.