Comment fonctionne l'IA dans le domaine du social listening et de la veille médiatique ?

Le social listening existait bien avant l'avènement de l'IA, mais l'intégration de l'intelligence artificielle transforme un outil déjà efficace en une solution encore plus performante. Pourquoi exactement ? Parce que l'IA ne se contente pas de vous livrer des données : elle interprète ces informations, souligne leur pertinence et vous aide à définir les actions à entreprendre.

Avec l'IA appliquée au social listening et à la veille médiatique, vous obtenez une compréhension approfondie de votre présence en ligne. Elle vous permet d'interagir là où se trouve votre public, tout en vous fournissant une vision claire de vos réussites et de vos opportunités d'amélioration.

Explorons ensemble comment le social listening optimisé par l'IA peut vous permettre de vous démarquer sur l'ensemble de vos canaux.

Sommaire :

Qu'est-ce que le social listening par l'IA ?

Le social listening par intelligence artificielle consiste à utiliser l'IA pour identifier et mettre en avant les conversations sur les réseaux sociaux qui sont pertinentes pour vous. Cette approche repose sur des modèles linguistiques avancés et la science des données pour détecter les mentions et comprendre le contexte des discussions en cours.

Contrairement aux techniques manuelles, le social listening assisté par l'IA est capable d'analyser des millions de commentaires, publications et mentions en temps réel. Cela permet aux marques de détecter des tendances et des perceptions qui pourraient autrement échapper à leur attention. De plus, les outils basés sur l'IA sont très performants pour filtrer les conversations non pertinentes, vous aidant ainsi à vous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel.

Les outils de social listening de l'IA offrent une multitude d'avantages aux marques, notamment

Rationaliser la recherche sur les réseaux sociaux

Détecter et prévenir les crises potentielles

Trouver de nouveaux partenaires influenceurs

Suivi et contrôle du sentiment d'appartenance à la marque

Automatiser les tâches répétitives comme la publication sur les réseaux sociaux.

Quelque chose qui rend la surveillance des réseaux sociaux par l'IA particulièrement excitante est sa capacité à prédire les comportements et les tendances. Elle recherche les sujets et les modèles émergents avant qu'ils ne deviennent courants. Par exemple, l'IA peut détecter un pic d'intérêt autour d'un sujet ou d'un mot-clé spécifique.

Cela donne aux marques un avantage sur les concurrents qui n'utilisent pas la surveillance des réseaux sociaux par l'IA. Elles peuvent faire pivoter leurs stratégies et prendre part à la conversation dès le début, ce qui leur permet de se positionner en leader et non de se contenter de suivre le mouvement.

Mais il ne s'agit pas seulement de prendre part à des conversations. En fin de compte, les capacités de l'IA permettent aux marques d'établir des liens plus étroits avec leur public et de montrer qu'elles sont à l'écoute de ce que pensent, ressentent et désirent les personnes qui les suivent.

Identifier les conversations sur les marques avec les outils de social listening de l'IA

Les petites entreprises peuvent tirer parti des outils de social listening tout comme les grandes marques. Peu importe la notoriété de votre marque, les thématiques abordées ou les mots-clés concernés, ces outils fonctionnent de la même manière. En réalité, quelle que soit la taille de votre entreprise ou votre secteur d'activité, des conversations ont lieu autour de sujets qui vous concernent. Certaines personnes ont peut-être vécu de mauvaises expériences avec votre entreprise sans vous en faire part directement. D'autres partagent vos produits ou services sans vous mentionner.

Grâce à l’IA appliquée au social listening, vous pouvez intervenir dans ces discussions, même sans y avoir été explicitement invité.

Trouver des conversations

Nous vous recommandons de commencer par repérer les discussions autour de votre marque. Des outils de veille sur les réseaux sociaux, tels que Meltwater, vous permettent de suivre un nombre illimité de mots-clés, garantissant ainsi que vous ne manquerez aucune conversation importante. En surveillant ces mots-clés, vous pourrez aussi identifier les pics d’intérêt et les variations de popularité.

L'IA tente de comprendre les causes de ces évolutions. Par exemple, si vous suivez des mots-clés liés à « l’écologie » et que ce sujet devient soudainement viral, l'IA pourra vous expliquer la raison de cet engouement. Cela pourrait être dû à une nouvelle loi, à une campagne impactante d'une autre marque, ou encore à une publication virale d’un influenceur.

Quelle que soit la raison, vous disposerez ainsi d'une meilleure compréhension du « quoi » et du « pourquoi » qui vous aidera à décider comment intervenir dans la conversation.

Découvrez en action les outils de social listening et de veille médiatique de Meltwater, alimentés par l'IA ! Cliquez ici et complétez le formulaire pour planifier une démonstration.

Analyser les conversations

Une fois les conversations pertinentes identifiées, l'IA peut être utilisée pour analyser les sentiments qui en émergent. Capable de saisir les nuances du langage, notamment le ton, l'IA permet de comprendre ce que les gens pensent des sujets abordés, ainsi que la teneur globale des discussions, qu'elle soit positive, négative ou neutre.

De plus, l'IA peut identifier le thème exact de la conversation. Par exemple, si une discussion concerne le Titanic, elle est en mesure de distinguer s'il s'agit du film, du submersible Titan qui a rencontré des problèmes, ou du navire historique lui-même.

Le plus grand avantage est d'obtenir ces informations en temps réel. La suite de social listening de Meltwater envoie des alertes instantanées lorsque des sujets importants pour vous sont détectés, vous permettant de réagir sans délai.

Utiliser les outils de social listening pour l'analyse de la concurrence

Les outils de social listening basés sur l'intelligence artificielle vous permettent de surveiller vos concurrents tout comme vous surveillez votre propre marque. Ils offrent la possibilité de suivre les mentions des marques, des produits ou des services de vos concurrents, et d'obtenir des alertes en temps réel lorsque ces termes sont évoqués.

De la même façon que l'IA vous aide à analyser les éléments importants concernant votre marque, elle peut également mettre en lumière les sentiments, les évolutions et les engagements liés à vos concurrents. Vous pouvez ainsi observer les réactions de votre audience face aux campagnes et au contenu d'autres entreprises, vous donnant la possibilité d'adapter vos stratégies en conséquence.

En surveillant ce que publient vos concurrents, vous aurez aussi l'opportunité de trouver l'inspiration pour de nouvelles idées. Cette veille concurrentielle peut révéler des segments de public inexplorés, de nouvelles sources de revenus ou encore des idées de produits ou de services susceptibles de vous donner un avantage compétitif.

CONSEIL : Consultez notre guide détaillé sur l'analyse de la concurrence pour obtenir plus d'informations sur la façon de comparer votre organisation à celle de vos concurrents.

Obtenir des informations exploitables grâce à l'IA

Les rapports sur les réseaux sociaux constituent un élément essentiel des outils d'écoute basés sur l'IA. Sans ces rapports, les données sont présentes, mais vous manquez de leviers pour les exploiter efficacement.

L'IA permet de compiler les résultats en des rapports clairs et faciles à lire. Les outils de social listening offrent généralement des options de personnalisation, vous permettant de cibler les informations qui vous intéressent le plus.

Les rapports sur les réseaux sociaux vous aident à identifier les conversations à approfondir. Des plateformes comme Meltwater fournissent différents niveaux d'information, offrant ainsi une vue d'ensemble (macro) ou détaillée (micro) de vos performances.

Les résumés générés par l'IA vous permettent de comprendre rapidement les alertes concernant votre marque. Utilisez ces résumés pour savoir où concentrer vos efforts, sans avoir à analyser de grandes quantités de données.

ASTUCE : Découvrez davantage les capacités de résumé assistées par l'IA avec la suite Meltwater ici !

Mesurer la performance sociale avec l'IA

Le troisième critère pour identifier les meilleurs outils de social listening en 2024 est leur aptitude à suivre et à évaluer vos performances sur les réseaux sociaux. C'est ici que l'intelligence artificielle se distingue le plus, car elle démontre l'impact de chacune de vos actions sur l'atteinte de vos objectifs.

L'analyse des réseaux sociaux permet de mesurer différents éléments tels que :

• Les données démographiques de l'audience

• Les indicateurs de performance, y compris les vues, clics et la portée

• Les résultats des campagnes publicitaires payantes

• Les mesures liées aux influenceurs (lorsqu'il y en a)

• L'évolution, en croissance ou en déclin, de l'audience

Chaque réseau social dispose de ses propres outils d'analyse qui fournissent des données de base spécifiques à la plateforme. Toutefois, recourir à une solution de social listening comme Meltwater permet de centraliser ces mesures tout en bénéficiant d'une analyse enrichie par l'IA.

L'intelligence artificielle ne se contente pas de rassembler des données : elle les traite et évalue l'efficacité de votre stratégie. Les informations sont ensuite présentées en termes clairs, vous permettant ainsi de les interpréter facilement.

Vous pouvez aller au-delà des simples retours des utilisateurs et éviter de vous perdre dans les mesures d'engagement. Vous avez la possibilité de faire le lien entre vos actions passées et les résultats obtenus, par exemple en évaluant l'impact de votre réaction face à une évolution des mentions ou des sentiments. L'IA vous aide à relier les éléments entre eux, réduisant l'incertitude et vous permettant de revendiquer pleinement le succès de vos efforts.

Autres cas d'utilisation de l'IA dans le domaine du social listening et de la veille médiatique

Nous avons seulement effleuré la surface du potentiel de l'IA en matière d'écoute et de veille sur les réseaux sociaux, mais ce n'est qu'un début ; explorons maintenant d'autres exemples d'utilisation qui peuvent vous donner un avantage stratégique sur les plateformes sociales.

Identifier les influenceurs potentiels

L'intelligence artificielle est capable d'analyser une vaste quantité de conversations en ligne pour identifier les personnes qui parlent fréquemment de votre marque ou de votre secteur. Mieux encore, elle peut repérer celles qui captent le plus d'attention.

Les outils de social listening basés sur l'IA vous permettent de découvrir des influenceurs que vous ne connaissiez pas encore, mais qui suscitent déjà l'engagement de votre audience cible. Plutôt que de rechercher manuellement ces influenceurs, l'IA met en avant les voix qui comptent. Cela vous épargne du temps et vous aide à connecter avec les bonnes personnes pour renforcer la visibilité de votre marque.

ASTUCE : téléchargez notre Guide ultime du marketing d'influence pour découvrir des conseils et astuces qui dynamiseront votre programme d'influence !

Gérer les crises avant qu'elles n'éclatent

Les outils de social listening basés sur l'IA sont capables d’identifier rapidement les variations de sentiment. Si des commentaires négatifs sur votre marque ou produit commencent à émerger, l'IA repère cette tendance avant qu'elle ne prenne de l'ampleur.

Pour les marques, cette aptitude est comparable à un superpouvoir. Elle permet de résoudre les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent en crise, offrant à votre équipe la possibilité d'intervenir avec des messages appropriés ou des solutions adaptées pour protéger votre réputation.

Améliorer le service clients

Les outils de social listening permettent de suivre les avis des clients en temps réel, offrant ainsi la possibilité de réagir rapidement aux questions ou plaintes. Grâce à l'IA, les problèmes récurrents et les tendances sont détectés, facilitant l'amélioration de vos produits ou services en fonction des retours clients.

Par ailleurs, votre équipe bénéficie d'une vision complète pour prioriser les réponses aux problèmes les plus urgents, garantissant que chaque client se sente entendu. Le résultat est un support client plus rapide et efficace, et des clients plus satisfaits.

Meltwater : la meilleure IA pour le Social Listening

Lorsque vous optez pour l'IA pour le social listening, veillez à ce qu'elle soit capable de connecter le maximum de points possibles. L'IA ne remplace pas les interactions humaines, mais elle peut optimiser votre travail, accélérer l'analyse des données, et vous permettre d'agir au bon moment.

Meltwater figure parmi les meilleurs outils de social listening en 2024, offrant une solution complète pour la surveillance et l'analyse des réseaux sociaux. Suivez un nombre illimité de mots-clés afin de ne jamais manquer une discussion essentielle pour votre entreprise. Meltwater met en avant les mentions pertinentes tout en éliminant le bruit, vous fournissant ainsi les données les plus cruciales pour prendre vos décisions.

Avec une vue d'ensemble sur l'ensemble de vos canaux sociaux, vous pourrez suivre ce qui se dit, comprendre comment les sujets sont abordés, pourquoi cela a de l'importance pour votre marque et quelles actions entreprendre pour faire la différence.

Intéressé par davantage de détails ? Réservez une démonstration en remplissant le formulaire ci-dessous !