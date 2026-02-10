Ce guide explique le fonctionnement du suivi des LLM, les meilleurs outils à utiliser et comment optimiser votre stratégie pour l'ère de la recherche par IA.

Les Large Language Models (LLM) influencent la découverte autant que les moteurs de recherche. ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini et d'autres assistants IA recommandent des produits et citent des marques. Les utilisateurs considèrent ces citations comme des signaux de confiance et cliquent souvent dessus.

Il s'agit d'un nouveau moyen puissant d'être découvert. Cependant, le problème pour les spécialistes du marketing est que la plupart d'entre eux n'ont aucune visibilité sur le moment où ces modèles IA mentionnent leur marque ni sur le trafic généré par ces mentions.

C'est pourquoi les outils de suivi des LLM sont importants. Ils constituent un nouvel élément essentiel des stratégies d'optimisation des moteurs génératifs (GEO), en vous indiquant quels modèles mettent en avant votre marque et où ce trafic aboutit. Voici les meilleurs outils de suivi des LLM et comment les utiliser.

Sommaire

Qu'est-ce que le suivi LLM et pourquoi est-il important ?

Le suivi LLM consiste à suivre quand et comment les Large Language Models (LLM) mentionnent votre marque dans leurs réponses aux utilisateurs. Ces outils indiquent le trafic, la visibilité et l'engagement générés par ces modèles.

En quoi le suivi LLM diffère-t-il du SEO traditionnel ou du social listening ?

Les outils de suivi LLM sont spécifiques aux LLM, tels que ChatGPT, Gemini ou Claude. En revanche, les outils de social listening sont spécifiques aux plateformes de réseaux sociaux (comme Facebook, X, LinkedIn, TikTok, etc.), tandis que les outils de SEO traditionnels suivent les classements dans les moteurs de recherche.

Pourquoi la visibilité que confère l’IA est-elle importante pour la réputation et la découverte d'une marque ?

Les gens utilisent de plus en plus les LLM comme ils utilisent les moteurs de recherche. Par exemple, ChatGPT traite à lui seul 2,5 milliards de requêtes chaque jour. Si votre marque apparaît ici, vous devez la suivre comme vous suivriez les clics sociaux ou les résultats de recherche (et pour les mêmes raisons).

La mise en place d'un outil de suivi des LLM est le meilleur point de départ. Vous verrez où vous êtes mentionné et les actions que les utilisateurs entreprennent ensuite. Vous pouvez utiliser ces données de visibilité pour améliorer votre contenu et l'expérience utilisateur.

Les outils de suivi LLM recherchent simultanément des milliers de requêtes sur plusieurs plateformes IA. Ils analysent ces données pour déterminer la fréquence et le contexte dans lesquels une marque apparaît dans une recommandation générée par l'IA.

Les prompts utilisés par ces outils reflètent les questions réelles des utilisateurs. L'IA analyse ensuite chaque réponse pour faire apparaître les mentions de la marque, les noms de produits, le sentiment, le positionnement et d'autres détails.

Quels types de données mettent-ils en évidence ?

Les outils de suivi LLM fournissent des données que les spécialistes du marketing ne pourraient pas obtenir autrement :

Mentions de la marque dans différents modèles

Visibilité des concurrents

Analyse des sentiments

Extraits de contenu

Clics et trafic

Évolution des tendances

Ces données démontrent comment l'IA transforme la manière dont les individus trouvent et interagissent avec les marques et les entreprises en ligne.

L’importance des intégrations et des outils de collaboration

L'intégration avec d'autres outils de données vous offre une vision plus claire de votre visibilité IA et de ce que cela signifie pour votre stratégie globale.

Par exemple, Meltwater relie la visibilité de l'IA aux données sociales, d’actualités et d’influence afin que vous compreniez pourquoi une marque apparaît dans les réponses de l'IA, et pas seulement où.

La centralisation des données de visibilité de l'IA vous permet de voir les recommandations de l'IA en temps réel. Si les recommandations commencent à diminuer, les équipes peuvent agir rapidement au lieu de faire des suppositions lorsqu'elles ajustent le contenu et les campagnes.

ASTUCE : consultez cet article sur l'outil de mesure de la visibilité obtenue grâce à l'IA de Meltwater, GenAI Lens, pour découvrir comment vous pouvez acquérir une compréhension plus complète de la réputation de votre propre marque dans les recherches basées sur le LLM.

Les 6 meilleurs outils de suivi LLM à envisager

Si vous souhaitez suivre la manière dont les LLM parlent de votre marque, commencez par l'un des meilleurs outils de suivi LLM. Voici un aperçu de six outils qui vous permettent de suivre plusieurs LLM.

Comparaison des outils de suivi LLM Outil Description Principales fonctionnalités Prix Idéal pour GenAI Lens de Meltwater Offre une vue d'ensemble complète de la manière dont les modèles IA recommandent votre organisation, avec une analyse des sentiments pour comprendre le contexte, le ton et les tendances. Résumés IA

Visibilité sur toutes les sources citées

Alertes en temps réel

Informations sur la concurrence

Tableau de bord central Veuillez nous contacter pour obtenir un devis personnalisé Marques et entreprises de taille moyenne à grande Peec AI Permet le suivi de la manière dont votre marque apparaît dans les réponses générées par les LLM, notamment en termes de visibilité, de sentiment et de position, avec une comparaison avec vos concurrents. Classements par modèle IA

Recommandations pour améliorer les mentions

Classements des concurrents

Outils de reporting

Intégration API À partir de 89 € par mois Startups, PME, marques internationales Profound Plateforme destinée aux entreprises pour mesurer la visibilité des marques sur les moteurs de recherche et les réponses d’IA, grâce à des insights et au benchmarking. Analyse des réponses IA

Suivi des mentions

Indicateurs de part de voix

Analyse des sentiments

Insights sur les mots-clés Forfaits à partir de 99 $ par mois Grandes entreprises Otterly AI Outil économique qui suit la représentation de la marque sur ChatGPT, Gemini, Perplexity et d'autres LLM, en enregistrant les réponses et le comportement des modèles. Recherche de mots-clés par IA

Suivi des prompts de recherche

Comparaison de la visibilité des concurrents

Analyse des citations de liens

Audit GEO Forfaits à partir de 29 $/mois ; essai gratuit de 14 jours Petites et moyennes entreprises LLM Tracker Offre une visibilité en temps réel sur les performances des fonctionnalités LLM en corrélant les actions des utilisateurs aux réponses LLM. Corrélation des actions avec les réponses LLM

Données en temps réel

Analyse des performances

Extension Chrome À partir de 29 $ par mois ; forfait gratuit disponible Petites marques et équipes Semrush Enterprise AIO Élargit la gamme d'outils SEO de Semrush pour mesurer la visibilité dans les recherches par IA, suivre les citations et guider les équipes de contenu sur les tendances de recherche IA. Tendances des mots-clés

Part de voix

Visibilité de la marque

Classements rapides

Analyse du trafic Veuillez nous contacter pour obtenir nos tarifs Grandes entreprises et sociétés

1. Meltwater GenAI Lens

GenAI Lens de Meltwater vous offre une vue d'ensemble complète de la manière dont les modèles IA recommandent votre organisation, vous permettant ainsi de conserver une vision à 360 degrés de la réputation de votre marque. Il combine ces insights avec l'analyse des sentiments de Meltwater afin que vous puissiez comprendre le contexte, le ton et les tendances.

Principales fonctionnalités :

Résumés IA



Visibilité sur toutes les sources citées



Alertes en temps réel



Informations sur la concurrence



Tableau de bord central

Prix : Veuillez nous contacter pour obtenir un devis personnalisé

Veuillez nous contacter pour obtenir un devis personnalisé Idéal pour : les marques et les entreprises de taille moyenne à grande

Vous souhaitez découvrir comment GenAI Lens peut vous aider à devancer vos concurrents dans les résultats de recherche basés sur l'IA ? Veuillez cliquer ici et remplir le formulaire pour demander une démonstration.

2. Peec AI

Peec AI indique comment votre marque apparaît dans plusieurs réponses générées par les LLM. Les utilisateurs peuvent suivre la visibilité, le sentiment et la position, et voir comment ils se positionnent par rapport à la concurrence.

Principales fonctionnalités :

Classements par modèle IA



Recommandations pour améliorer les mentions



Classements des concurrents



Outils de reporting



Intégration API

Prix : à partir de 89 € par mois

à partir de 89 € par mois Idéal pour : les start-ups, les PME, les marques internationales

3. Profound

Profound est une plateforme destinée aux entreprises pour mesurer la visibilité des marques sur les moteurs de recherche et de réponses alimentés par l'IA. Elle offre des insights en temps réel, le benchmarking des concurrents et une visibilité complète sur la manière dont les modèles IA citent votre marque.

Principales fonctionnalités :

Analyse des réponses IA



Suivi des mentions



Mesures de la part de voix



Analyse des sentiments



Insights sur les mots-clés

Prix : forfaits à partir de 99 $ par mois

forfaits à partir de 99 $ par mois Idéal pour : les grandes entreprises

4. Otterly AI

Otterly est un outil plus simple et plus économique qui suit les marques sur ChatGPT, Gemini, Perplexity et d'autres LLM. Il enregistre les réponses et montre comment les modèles représentent votre marque dans leurs réponses.

Principales fonctionnalités :

Recherche de mots-clés par IA



Suivi des prompts de recherche



Comparaison de la visibilité des concurrents



Analyse des citations de liens



Audit géographique

Prix : forfaits à partir de 29 $/mois ; essai gratuit de 14 jours

forfaits à partir de 29 $/mois ; essai gratuit de 14 jours Idéal pour : les petites et moyennes entreprises

5. LLM Tracker

LLM Tracker offre une visibilité en temps réel sur les performances de vos fonctionnalités LLM. Vous découvrirez ce que font réellement les utilisateurs en fonction des réponses de votre LLM, ce qui vous permettra d'avoir une image plus claire du parcours utilisateur.

Principales fonctionnalités :

Corrélation entre les actions et les réponses LLM



Données en temps réel



Analyse des performances



Extension Chrome

Prix : à partir de 29 $ par mois ; forfait gratuit disponible

à partir de 29 $ par mois ; forfait gratuit disponible Idéal pour : les petites marques et les petites équipes

6. Semrush Enterprise AIO

Semrush Enterprise AIO élargit sa gamme d'outils SEO traditionnels pour inclure la visibilité dans les recherches par IA. Il suit la manière dont votre marque apparaît dans les LLM, mesure la part de voix, suit les citations et guide les équipes de contenu sur la manière de répondre aux tendances de recherche IA.

Principales fonctionnalités :

Tendances des mots-clés



Part de voix



Visibilité de la marque



Classements rapides



Analyse du trafic

Prix : Veuillez nous contacter pour obtenir les tarifs

Veuillez nous contacter pour obtenir les tarifs Idéal pour : les grandes entreprises et les sociétés

Le choix d'un outil de suivi LLM dépend de ce que vous souhaitez suivre et du niveau de détail des insights que vous souhaitez obtenir. Le budget et la complexité sont également des facteurs à prendre en compte dans votre décision.

Meltwater permet une adoption progressive : les équipes peuvent commencer par utiliser de puissants outils de suivi des marques dans les médias et sur les réseaux sociaux, puis activer GenAI Lens pour étendre la couverture aux environnements de recherche et d'assistance IA à mesure que les capacités évoluent.

Que vous utilisiez Meltwater ou une autre plateforme, ces étapes peuvent vous aider à choisir l'outil de suivi LLM adapté à vos objectifs.

Définissez ce que signifie pour vous « réussir »

Le succès prend différentes formes selon les équipes : visibilité, sentiment, part de voix ou autre. Présélectionnez vos options en identifiant précisément ce que vous souhaitez mesurer, puis définissez des KPI clairs afin de savoir à quoi ressemble la réussite.

Adaptez les fonctionnalités à la maturité de votre équipe et à ses capacités d'analyse

Choisissez un outil adapté à l'expérience et à la bande passante de votre équipe. Si vous débutez, optez pour un tableau de bord simple et sans fioritures. Pour des analyses plus avancées, des plateformes telles que Meltwater, qui proposent des API, des exportations de données brutes ou des rapports personnalisables, peuvent offrir une plus grande valeur ajoutée.

Évaluez les intégrations avec votre infrastructure existante

Assurez-vous que l'outil est compatible avec les systèmes que vous utilisez déjà. Cela vous permettra de combiner les données LLM avec d'autres outils et informations essentiels.

Vérifiez la transparence des données, la gouvernance et la mise en œuvre éthique en matière d'IA

Découvrez comment l'outil collecte, traite et met à jour ses données. Comprenez et faites confiance à la méthodologie de l'outil pour vous assurer qu'elle correspond à votre propre vision de l'éthique de l'IA et de la gouvernance des données.

Les outils de suivi LLM offrent des solutions pragmatiques qui stimulent votre stratégie de suivi de la marque et prouvent l'impact de la visibilité de l'IA. Les équipes qui comprennent comment les modèles IA font ressortir leur marque peuvent agir plus rapidement et créer des campagnes plus efficaces et plus percutantes.

Transformez les données de visibilité IA en stratégie de contenu et de RP

Lorsque vous savez quels prompts font systématiquement apparaître votre marque, vous savez exactement sur quels thèmes vous concentrer. Ces insights aident les équipes marketing à proposer des angles de RP plus solides et à créer du contenu faisant autorité.

Par exemple, si ChatGPT recommande régulièrement votre plateforme SaaS comme « meilleur outil de paie pour les équipes à distance », vous pouvez élaborer des histoires de RP sur le travail à distance, publier des pages comparatives et créer des études de cas qui renforcent ce positionnement.

Identifiez les tendances de vos concurrents avant qu'elles ne soient rendues publiques

Le suivi LLM montre où vos concurrents gagnent du terrain dans les réponses IA. Si un concurrent apparaît dans une nouvelle catégorie ou un nouveau groupe d'intentions, vous pouvez le détecter rapidement et recalibrer votre message et votre contenu.

Reliez la visibilité IA aux indicateurs d'engagement et de conversion

En associant les données LLM à des analyses, vous pouvez suivre l'influence des mentions de l'IA sur les clics, l'engagement et les conversions. Cela comble le fossé entre « nous sommes visibles » et « cela a un impact sur le pipeline ». Les spécialistes du marketing disposent ainsi des preuves nécessaires pour donner la priorité à la visibilité de l'IA en tant que véritable canal d'acquisition.

De plus en plus de personnes se tournent vers les modèles IA pour effectuer des recherches. Il est donc indispensable de suivre les performances de votre marque dans ce domaine. Vous savez que vous devez suivre la visibilité IA. Voici les prochaines étapes à suivre :

Vérifiez où votre marque apparaît actuellement dans les résultats de l'IA.

Définissez vos indicateurs de suivi LLM

Configurez une fréquence de reporting

Mettez en place des alertes automatisées

Testez une solution intégrée pour amener la visibilité IA dans les processus existants

GenAI Lens de Meltwater permet aux équipes qui utilisent déjà Meltwater pour la veille médiatique par l'IA d'étendre de manière transparente le suivi de la visibilité LLM au contenu généré par l'IA. Conservez vos workflows et vos données sur la même plateforme.

Pour en savoir plus, demandez une démonstration. Veuillez cliquer ici et remplir le formulaire ci-dessous pour discuter avec l'un de nos experts produits.

FAQ : outils de suivi LLM

Comment les entreprises peuvent-elles utiliser les outils d'observabilité LLM pour identifier et résoudre les problèmes de performance en temps réel ?

Les outils d'observabilité LLM suivent les résultats des modèles, la latence et les schémas d'erreurs au fur et à mesure qu'ils se produisent. Ils signalent les baisses soudaines de la qualité des réponses, les citations manquantes, les recommandations inexactes ou les changements dans la manière dont une marque est représentée. Grâce à des alertes et des tableaux de bord en temps réel, les équipes peuvent résoudre les problèmes avant qu'ils n'aient un impact sur les utilisateurs, en ajustant les prompts, en mettant à jour le contenu ou en affinant les paramètres du modèle IA. Cela permet de garantir des réponses IA cohérentes et fiables sur des plateformes telles que ChatGPT, Gemini, Claude et Perplexity.

Quels sont les principaux éléments à prendre en compte pour les entreprises qui évaluent les solutions de suivi LLM open source par rapport aux plateformes commerciales ?

Les outils de suivi des LLM open source offrent flexibilité et personnalisation, mais nécessitent davantage de ressources techniques, de surveillance de la sécurité et de maintenance continue. Les plateformes commerciales fournissent des tableaux de bord prêts à l'emploi, des alertes automatisées, des rapports plus clairs sur la visibilité de la marque et des intégrations avec des outils d'analyse. Les entreprises doivent comparer le coût, la facilité de mise en œuvre, la transparence des données, les normes de confidentialité, la couverture du modèle IA et la capacité de l'outil à s'adapter à l'augmentation de l'utilisation de l'IA. La décision dépend de la maturité de l'équipe, de la bande passante interne et de la rapidité avec laquelle les insights doivent être exploités.

Comment les logiciels de suivi des performances LLM aident-ils les entreprises à mesurer l'impact des initiatives basées sur l'IA sur la visibilité de la marque ?

Les outils de suivi des performances des LLM indiquent la fréquence à laquelle une marque apparaît dans les réponses générées par l'IA, son positionnement et si le sentiment correspond au message que vous souhaitez transmettre. Ils relient les mentions de l'IA à des actions en aval, telles que les clics, le trafic et le comportement de conversion, afin que les équipes puissent quantifier l'influence de la visibilité de l'IA sur la découverte de la marque. En comparant votre présence sur ChatGPT, Gemini, Claude et d'autres LLM, les spécialistes du marketing peuvent voir quelles initiatives améliorent la visibilité et lesquelles nécessitent un contenu, du SEO ou du soutien en RP plus solides.

Les entreprises peuvent-elles intégrer les plateformes d'observabilité LLM à leurs workflows d'analyse et de reporting existants ?

Oui. La plupart des outils d'observabilité LLM s'intègrent aux plateformes d'analyse, aux tableaux de bord BI et aux entrepôts de données existants, ce qui permet aux équipes de centraliser la visibilité IA parallèlement à l'analyse Web, aux performances SEO et aux insights sociaux. Les spécialistes du marketing peuvent ainsi combiner les données LLM avec les KPI qu'ils suivent déjà, tels que l'engagement, la part de voix, les conversions et les sources de trafic. Les intégrations aident les équipes à transformer les réponses brutes de l'IA en rapports exploitables sans avoir à créer de nouveaux workflows à partir de zéro.

Pourquoi le suivi proactif du LLM est-il essentiel pour les entreprises qui gèrent des interactions clients basées sur l'IA dans plusieurs régions ?

Les modèles IA génèrent des réponses différentes en fonction de la géographie, de la langue et du contexte régional. Le suivi actif des LLM aide les entreprises à comprendre comment leur marque est représentée sur les différents marchés, à détecter rapidement les informations erronées et à garantir la cohérence de leur message à l'échelle internationale. Il aide également les équipes à détecter les changements dans la visibilité des concurrents ou dans le sentiment local qui peuvent avoir un impact sur la réputation régionale. L'IA influençant la découverte à grande échelle, le suivi intermarchés garantit que les clients du monde entier reçoivent des informations précises et actualisées sur vos produits et services.