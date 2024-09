Prévision des tendances mode : le guide ultime

S'il y a une constante dans la mode, c'est bien le changement. Les styles évoluent sans cesse, surtout dans le contexte actuel de la fast-fashion et des réseaux sociaux. C'est ce qui rend les prévisions des tendances mode si précieuses : vous ne risquez pas de manquer la prochaine grande nouveauté en matière de vêtements.

Certaines tendances sont incontournables, comme le retour des jeans évasés et des bodys. Il y a aussi celles qui sont totalement inattendues, comme les tendances Grandpacore et Mob Wife.

Les marques de mode peuvent bénéficier d'outils de social listening qui permettent d'identifier les tendances mode qui deviennent virales ou qui sont sur le point de déferler sur Internet. Outil essentiel dans la recherche de tendances pour les relations publiques, Meltwater recueille des données sur l'ensemble du web pour vous aider à pénétrer dans l'esprit de votre public.

Voici comment vous pouvez utiliser les capacités de social listening de Meltwater pour vos prévisions sur la mode et faire pleuvoir les ventes.

Contenu :

Définition de la prévision des tendances mode

Qu'est-ce que la prévision des tendances dans la mode ? Nous la définissons comme l'utilisation de données qui permettent de détecter les prochaines tendances de la mode.

Ces données permettent de prévoir les tendances en matière de couleurs, de tissus, de styles, de genres (par exemple, boho chic, années 1980), de motifs et de silhouettes. Les prévisions de mode aident les créateurs à créer des styles que les gens sont prêts à acheter et à porter, ce qui permet de minimiser les invendus et de garder les consommateurs au goût du jour.

CONSEIL : Découvrez la solution Consumer Intelligence de Meltwater en action dans notre blog présentant les perspectives de la Fashion Week 2024 de New York !

Avantages des prévisions dans le secteur de la mode

Les prévisions mode et l'analyse des tendances sont ce qui se rapproche le plus d'une boule de cristal pour les marques dans le secteur de la mode. Lorsque vous pouvez voir l'avenir, vous pouvez vous attendre à bénéficier des avantages suivants.

Les marques dans la mode peuvent garder une longueur d'avance sur leurs concurrents

Prédire les tendances mode aide les marques à devenir proactives plutôt que réactives. Il faut beaucoup de temps et d'efforts pour créer de nouveaux modèles, trouver et couper le tissu, créer de nouvelles pièces et les envoyer aux magasins pour qu'elles soient vendues. Une mauvaise saison de vente peut suffire à mettre une entreprise de mode en grave danger financier.

La prévision des tendances mode permet aux marques d'avoir une longueur d'avance sur les couleurs, les motifs et les tissus que les consommateurs veulent acheter. Elles peuvent ainsi créer des collections qui trouveront un écho auprès des clients avant que les tendances ne se généralisent.

Vous voulez voir comment Meltwater peut vous aider à prévoir les prochaines grandes tendances ? Cliquez ici et remplissez le formulaire ci-dessous pour une démonstration personnalisée !

Améliorer l'identité de la marque dans la mode

La prévision des tendances peut aider les entreprises dans le secteur de la mode à maintenir une identité de marque cohérente. Elles deviennent une marque vers laquelle les gens se tournent parce qu'elle comprend bien les tendances actuelles.

L'alignement des tendances sur l'esthétique de base de la marque permet aux entreprises de maintenir la fraîcheur de leurs boutiques tout en restant en phase avec leur identité unique.

Réduire les invendus

Les invendus de mode constituent un problème grave et croissant. Les entreprises de mode produisent collectivement 100 milliards de vêtements chaque année, et 92 millions de tonnes finissent à la décharge.

Les marques peuvent réduire les déchets en sachant quels modèles ont le plus de chances de se vendre avant d'être créés. Elles peuvent ainsi vendre davantage tout en encourageant les acheteurs à conserver leurs vêtements plus longtemps.

Stimuler les ventes en s'alignant sur les intérêts des clients

Proposer les bonnes tendances et les bons styles entraîne une augmentation de la demande et des ventes. Les clients s'intéressent à ce qui est "à la mode" et accordent plus d'attention aux marques qui "comprennent" leur style.

Au-delà du style, les marques doivent également tenir compte des valeurs et des intérêts car les clients veulent acheter auprès d'entreprises qui reflètent leurs propres valeurs et intérêts. Il ne s'agit pas seulement d'avoir le dernier style du moment, mais également d'être capable d'intégrer ces éléments à votre marque et à votre message marketing.

CONSEIL : Obtenez plus d'informations sur ce qui intéresse les clients grâce à notre rapport sur l'industrie du retail en 2024 !

Inspirer de nouvelles idées

Prévoir les tendances de la mode ce n'est pas seulement suivre la masse. Lorsqu'elles comprennent ce qui se profile à l'horizon, les marques dans la mode peuvent innover dans le cadre de ces tendances, voire en inspirer de nouvelles.

Ce n'est un secret pour personne que la plupart des tendances de la mode tournent en boucle, car ce qui est ancien peut revenir tôt ou tard vintage et à la mode. Par exemple, les pinces à cheveux qui ont transformé les femmes branchées en sosies de Rachel Green font leur retour, cette fois dans des formes, des textures et des couleurs uniques.

En adaptant la mode à l'ère moderne, les marques peuvent s'adresser à de nouveaux publics ainsi qu'à ceux qui sont nostalgiques des vêtements et des accessoires qu'ils portaient autrefois.

Mise en place de la prévision des tendances mode

La prévision des tendances dans la mode fonctionne de la même manière que les autres formes de prévision des tendances. Il suffit d'accéder aux bonnes données, puis de les exploiter pour en tirer des enseignements.

Il existe différentes façons de procéder, examinons ensemble quelques options.

Vérifier les données sur WSGN Fashion

WSGN Fashion est un service d'abonnement permettant aux marques dans la mode de connaître les dernières tendances. Il effectue pour vous des recherches à l'échelle internationale sur des sujets tels que les tissus, les dessins et bien d'autres choses, puis les met en contexte pour en tirer des informations faciles à comprendre.

L'entreprise propose également des services de conseil pour vous aider à concevoir des collections percutantes. Grâce à ces données, vous pouvez découvrir de nouvelles tendances marketing dans le monde de la mode et profiter de tous les avantages des prévisions en matière de mode.

Garder un œil sur les réseaux sociaux

Les blogueurs mode et les créateurs de contenu ont à cœur de partager les derniers styles avec leur public. Vous pouvez consulter leurs posts pour savoir ce qu'ils portent et comment ils stylisent les modes, ainsi que pour trouver des moyens d’innover.

Vous pouvez également voir quels hashtags ils utilisent pour avoir une idée de ce qui est à la mode. Utilisez l'analyse des hashtags pour connaître leur popularité. Des outils tels que la plateforme Meltwater peuvent vous donner un aperçu rapide et même trouver des hashtags apparentés.

Il s'agit d'une approche essentiellement réactive qui n'est donc pas idéale pour prendre de l'avance dans un premier temps. Cependant, elle peut vous aider à vous faire une idée de la réceptivité des gens aux dernières modes. Cela peut être utile pour prévoir la durée de vie d'un style ou d'une tendance particulière, ce qui vous permet d'ajuster votre stratégie.

Utiliser Meltwater pour prévoir les tendances mode

La plateforme de social listening de Meltwater vous donne des informations sur les consommateurs de mode prêtes à être utilisées. Meltwater analyse des milliards de données en temps réel pour vous donner les dernières informations sur l'industrie de la mode.

Nous prenons ces informations et les transformons en données faciles à comprendre. Plutôt que de s'intéresser uniquement aux ventes, Meltwater se penche sur les conversations que les gens ont sur le web. Il recherche des mots-clés sur les réseaux sociaux, les sites Web, les blogs, les podcasts, le contenu des influenceurs mode et d'autres réseaux pour voir de quoi les gens parlent et comment ils parlent de ces sujets.

C'est aussi proche que possible de l'esprit de vos clients. Configurez les mentions et les mots-clés qui vous intéressent, puis laissez Meltwater vous fournir un résumé quotidien des conversations et d'autres données. Vous pouvez être partout sur le web à la fois tout en apprenant davantage sur ce que veut votre public cible.

CONSEIL : Notre guide de social listening décrit plus en détail les avantages et les cas d'utilisation de social listening.

Comment Meltwater peut-il vous aider à prévoir les tendances mode ?

Lorsque vous avez besoin de prévisions sur les tendances mode pour 2024 et au-delà, Meltwater vous donne des informations complètes que vous pouvez utiliser. Les utilisateurs peuvent créer des mentions et obtenir un flux de données en direct sur la façon dont les gens parlent de sujets spécifiques, des pantalons de yoga aux casquettes de camionneur.

Pour les marques de mode, ces connaissances sont inestimables, non seulement pour leurs créations mais aussi pour leur marketing. Vous pouvez créer des vêtements que les gens aiment et veulent porter, tout en apprenant à les présenter à un public prêt à acheter.

Meltwater a accès aux plus grandes sources de données des réseaux sociaux, y compris les plateformes sociales et les réseaux asiatiques émergents. Grâce à la puissance de l'IA notre plateforme collecte les données dont vous avez besoin et les transforme en informations faciles à lire pour que vous puissiez agir.

Pour en savoir plus demandez une démonstration en remplissant le formulaire ci-dessous !