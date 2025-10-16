Les 13 meilleurs outils d'étude de marché en 2025

Les 328 millions de téraoctets de données que nous créons chaque jour peuvent être très révélateurs des préférences et des habitudes d'achat de votre audience. Ces mêmes données peuvent également être inexactes et de mauvaise qualité, selon leur source. C'est pourquoi les outils d'étude de marché que vous choisissez sont importants : vous devez être en mesure d'obtenir les insights les plus récents et de vous fier à ce que les données vous indiquent.

L’importance d’une étude de marché

Réaliser une étude de marché est une étape essentielle avant toute prise de décision stratégique. Elle permet de comprendre en profondeur les besoins, les attentes et les comportements de vos consommateurs, mais aussi d’identifier les opportunités et menaces de votre environnement concurrentiel. Sans cette base, les entreprises risquent de développer des produits inadaptés, de cibler les mauvaises audiences ou de gaspiller leur budget marketing. Une étude de marché bien menée fournit des données fiables qui servent de fondation à vos campagnes, orientent vos investissements et renforcent vos chances de succès à long terme.

Si les méthodes manuelles traditionnelles d'étude de marché et de recherche secondaire (également appelées recherche documentaire ou recherche complémentaire) ont toujours leur place dans le monde digital, les spécialistes du marketing les complètent désormais par des plateformes et des logiciels d'étude de marché qui effectuent la majeure partie du travail.

Des quantités astronomiques de données liées au marché sont créées à une vitesse fulgurante, dépassant de loin notre capacité à les consommer toutes. Pour vous aider à trouver, filtrer, trier et donner un sens à toutes ces informations, nous avons sélectionné 13 des meilleurs outils d'étude de marché afin de rationaliser et d'améliorer le processus :

Meltwater Radarly

Leader dans le domaine des outils IA d'étude de marché, Radarly est la plateforme IA d'étude de marché de Meltwater qui fournit des insights en temps réel sur les préférences des consommateurs. Cette suite de consumer intelligence toujours active utilise une combinaison de science des données, d'IA et d'expertise humaine en matière d'études de marché pour faire émerger des insights sur les clients à partir de leurs discussions et activités en ligne.

La plupart des données mondiales sont non structurées (environ 90 % selon certaines estimations), ce qui rend plus difficile leur exploitation et la compréhension de leur signification. Radarly apporte une structure à l'inconnu en détectant des modèles et en comprenant les sentiments de l'audience.

De plus, Meltwater pour les études de marché recherche en permanence de nouvelles informations et fonctionne en temps réel. Cela donne aux spécialistes du marketing un avantage en leur permettant de travailler avec les données les plus récentes afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées au moment où cela compte le plus.

Statista

Statista propose des tendances et des rapports sur un large éventail de thèmes et d'intérêts, allant des utilisateurs actifs mensuels de Facebook aux principales marques de bière en fonction des ventes. Au total, la plateforme d'études de marché couvre plus de 170 secteurs et 150 pays.

Ce qui distingue cette ressource, ce sont ses visualisations : toutes les statistiques de Statista ont été compilées dans des graphiques clairs et précis, prêts à être publiés ou partagés dans vos propres rapports. Il est ainsi facile de voir les tendances au fil du temps ou d'obtenir rapidement des insights sur les préférences des consommateurs.

Il existe des graphiques pour presque tout, et ils sont régulièrement mis à jour. Dans de nombreux cas, Statista inclut une brève explication des conclusions du graphique et recommande des graphiques connexes pour approfondir la recherche.

Think With Google

Le statut de Google en tant que moteur de recherche le plus populaire au monde en fait un excellent outil pour les études de marché. Google a accès à des milliards de points de données de première main basés sur les recherches effectuées en ligne par les internautes.

Les utilisateurs peuvent exploiter Google Trends à des fins d'étude de marché, pour voir la popularité des recherches au fil du temps. Consultez les termes qui sont tendance au quotidien ou à la semaine, ou découvrez les tendances liées aux achats pour prédire les nouveaux produits phares de la saison (prédiction des tendances).

L'outil Market Finder de Google peut également identifier de nouveaux marchés qui pourraient convenir parfaitement à votre produit ou service. Découvrez comment différents marchés se comparent les uns aux autres et comment votre entreprise pourrait s'y intégrer.

Et si vous vendez des produits physiques, vous pouvez voir comment les tendances des ventes pourraient avoir un impact sur votre activité à l'aide de l’outil Rising Retail Categories de Google. Les commerçants utilisent souvent cet outil pour prédire les articles qui se vendront le mieux pendant les fêtes et ajuster leur stock en conséquence.

Attest

Attest fait entrer les groupes de discussion et les enquêtes traditionnels dans l'ère digital grâce à son approche de réponse rapide. Auparavant, l'organisation d'entretiens et de groupes de discussion prenait des semaines, voire des mois. Une fois les activités de recherche terminées, les analystes avaient besoin de temps supplémentaire pour compiler les résultats. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Avec Attest, vous pouvez obtenir directement l'avis des consommateurs qui correspondent à vos profils d'audience, grâce à des questions toutes prêtes et à des répondants à portée de main. Toutes les réponses sont enregistrées dans la plateforme Attest, et l’outil d'étude de marché analyse les résultats et recueille l'analyse des consommateurs à votre place.

Les utilisateurs paient par réponse, ce qui vous permet d'adapter vos études de marché à vos besoins.

Typeform

Outil d'enquête très populaire, Typeform offre un moyen adapté aux appareils mobiles de recueillir des insights issus d'études de marché. Il est exclusif en ce sens qu'il ne montre aux utilisateurs qu'un seul champ à la fois afin de limiter les distractions. Son apparence et son fonctionnement favorisent une approche plus décontractée et de discussion, ce qui peut encourager les participants à l'enquête à être plus francs dans leurs réponses. (Nous ne pouvons toutefois pas le prouver.)

Les utilisateurs peuvent créer différents types de questions, notamment des questions à choix multiples, des questions ouvertes et des échelles d'évaluation. Ce système intuitif facilite grandement les études de marché de base.

Ubersuggest

Ubersuggest, un outil populaire de recherche de mots-clés, dispose également de fonctionnalités d'étude de marché intégrées à son interface intuitive. En effet, la recherche de mots-clés est une forme d'étude de marché qui vous donne un aperçu de ce que les gens recherchent activement en ligne.

Imaginons que vous lanciez un nouvel accessoire de soin du visage pour votre marque de produits de beauté. En utilisant Ubersuggest pour la recherche de mots-clés, vous pouvez également identifier :

D'autres marques vendant des accessoires de soin du visage

Des publications traitant des accessoires de soin du visage

La popularité des recherches en ligne pour les accessoires de soin du visage

La concurrence pour les mots-clés associés

Les questions liées au mot-clé « accessoire de soin du visage »

Le coût par clic pour le classement du mot-clé via des publicités payantes

Volume de recherche (et intérêt) au fil du temps

Cet outil est très utile pour vous aider à identifier vos principaux concurrents en ligne, le type de contenu qui se classe bien pour un mot-clé et le degré de saturation du marché pour un produit ou un service particulier.

SurveyMonkey

Les outils d’étude de marché ne sont pas nécessairement coûteux et complexes, et SurveyMonkey en est un excellent exemple. Cet outil de sondage facile à utiliser permet de créer des sondages simples ou approfondis qui sont envoyés à des audiences ciblées afin d'obtenir leur avis.

Par exemple, vous pouvez poser des questions ponctuelles aux clients qui ont effectué un achat afin d'en savoir plus sur leurs habitudes d'achat. Vous pouvez également envoyer des enquêtes plus longues à vos clients afin de répondre à leur attente et de développer un nouveau produit. Quel que soit votre cas d'utilisation, vous pouvez personnaliser les enquêtes afin d'atteindre des audiences très spécifiques et compiler leurs réponses instantanément.

SurveyMonkey propose également des solutions clés en main pour les études de marché, notamment un panel d'enquête international, des services de traduction et un tableau de bord de reporting. Ces services peuvent vous aider à toucher plus de personnes et à tirer davantage parti de vos données.

Answer the Public

Answer the Public est un outil de veille gratuit qui compile les questions posées par les internautes. Ces questions peuvent servir de point de départ pour le développement de nouveaux produits, l'amélioration de produits existants et le marketing de contenu.

Cet outil d'étude de marché utilise les données de saisie semi-automatique de Google. Lorsque vous commencez à taper une recherche, Google essaie de deviner ce que vous recherchez en se basant sur les recherches effectuées par d'autres personnes. Vous pouvez le faire manuellement, mais cela prend du temps et repose uniquement sur vos idées.

Answer the Public vous facilite la vie en compilant les questions connexes dans un graphique facile à comprendre. Et comme les données proviennent de Google, les spécialistes du marketing peuvent se reposer sur leur fiabilité et leur qualité.

BrandMentions

Vous êtes-vous déjà demandé ce que les gens aiment dans une marque (y compris la vôtre) ? Qu'est-ce qui fait parler les gens ? BrandMentions peut vous aider à mettre les choses en perspective.

Spécialisé dans le suivi des réseaux sociaux, BrandMentions va plus loin en vous montrant pourquoi un mot-clé particulier fait le buzz. Tapez un mot-clé et vous verrez les posts récents sur les réseaux sociaux qui contiennent également ce mot-clé.

Vous pouvez également voir la portée, les performances et le nombre de mentions du mot-clé, autant d'insights qui peuvent s'avérer utiles lorsque vous planifiez le lancement d'un nouveau produit. Vous pouvez utiliser ces insights pour planifier vos posts liés au lancement afin de générer le plus de buzz possible.

Astuce : apprenez-en davantage sur la surveillance des marques, le suivi des marques, la mesure de la réputation des marques, les meilleurs logiciels de suivi des marques et comprenez pourquoi les mentions de votre marque sont en hausse.

Heartbeat AI

Les outils IA d'étude de marché, tels que Heartbeat AI, vous permettent d'automatiser vos études de marché, ou du moins de vous en approcher. Grâce à l'analyse des sentiments, cet outil d'étude de marché identifie les thèmes et les tendances dans les données textuelles qualitatives.

Plus besoin de parcourir des pages et des pages de texte : Heartbeat AI peut rapidement mettre en évidence des insights sur ce que votre audience pense de votre marque ou de vos produits (ou de vos concurrents). De plus, il peut transformer ces insights en visuels attractifs pour faciliter la compréhension ou le partage avec d'autres parties prenantes.

Discuss

Les études qualitatives peuvent être plus difficiles à trier et à analyser car elles contiennent davantage de variables. Contrairement aux études quantitatives, qui traitent de données spécifiques et mesurables, les études qualitatives impliquent la complexité du comportement et de la perception humains. Les résultats sont de nature subjective et leur extraction nécessite davantage de travail.

Discuss vise à changer la donne grâce à des insights basés sur l'IA. En proposant des fonctionnalités vidéo, la prise de notes intégrée et la génération automatique de reels, cet outil d’étude de marché permet aux spécialistes du marketing de saisir les moments « eurêka » sans perdre en efficacité.

La plateforme d'études de marché permet de se référer facilement aux discussions et de maintenir l'intérêt de leur audience tout au long du processus, ce qui conduit à des données plus complètes.

Tableau

Tableau de Salesforce est une plateforme de veille économique qui se connecte à toutes vos sources de données, facilitant ainsi la mise en relation de systèmes disparates. Elle excelle dans la transformation de données non structurées en visualisations afin de rationaliser les décisions.

Son objectif est de démocratiser les données et de les rendre plus accessibles et plus ergonomiques. Elle accomplit sa mission grâce à une interface intuitive, des transcriptions visuelles des données et une communauté de plus d'un million de membres qui partagent des conseils pragmatiques et de bonnes mises en œuvre.

Tirez le meilleur parti de vos outils d'étude de marché

Les outils d'étude de marché en ligne ne remplacent pas les sondages traditionnels ou les groupes de discussion, ils les améliorent en permettant une approche dynamique qui accélère l'obtention des résultats. En exploitant la mine de données que les gens partagent ouvertement en ligne, les entreprises peuvent obtenir plus d'insights que jamais, à la demande.

Meltwater propose certains des meilleurs outils d'étude de marché, précis, fiables et faciles à utiliser. En exploitant des milliards de points de données et en les analysant dans le contexte de votre entreprise, vous pouvez prendre des décisions éclairées et précieuses pour faire progresser votre entreprise.

